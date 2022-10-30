Голевое безумие: 4 мяча после 90-й! Вот это шоу у «Чарльтона» с «Ипсвичем»

Эд Ширан смотрел вживую.

Развязка матча Лиги 1 (третий английский дивизион) между «Чарльтоном» и «Ипсвичем» вышла невероятной.

Настолько, что мы приглашаем вас проникнуться.

К 52-й минуте «Ипсвич» вел в два мяча, на 76-й минуте «Чарльтон» уже сравнял – уже немало, ярко. Но это ничто по сравнению с развязкой.

Как раз далье – то самое голевое безумие. На первой добавленной минуте «Ипсвич» снова забил – гол Фредди Ладапо выглядел как победный. Кто так подумал, жестко ошибся.

Через три минуты Сэм Морси увел «Ипсвич» вперед на два мяча – казалось, это нокаут для «Чарльтона». И опять же: очень зря.

Потому что лондонцы фантастически вытащили ничью. Помогли старые-добрые навалы: сначала после штрафного и прострела на пустые замкнул Терелл Томас, а уже на 9-й компенсированной Джордж Добсон головой закинул за шиворот вратарю – после подачи с фланга – и сравнял .

Вот хайлайты – заслуживает просмотра!

Кстати, на трибунах за всем этим сумасшествием наблюдал Эд Ширан.

Если вы не знали, английский музыкант – титульный спонсор и давний болельщик «Ипсвича».

Четыре гола в компенсированное время – вы когда-нибудь видели такое?

Фото: charltonafc.com