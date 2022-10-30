Голевое безумие: 4 мяча после 90-й! Вот это шоу у «Чарльтона» с «Ипсвичем»
Эд Ширан смотрел вживую.
Развязка матча Лиги 1 (третий английский дивизион) между «Чарльтоном» и «Ипсвичем» вышла невероятной.
Настолько, что мы приглашаем вас проникнуться.
К 52-й минуте «Ипсвич» вел в два мяча, на 76-й минуте «Чарльтон» уже сравнял – уже немало, ярко. Но это ничто по сравнению с развязкой.
Как раз далье – то самое голевое безумие. На первой добавленной минуте «Ипсвич» снова забил – гол Фредди Ладапо выглядел как победный. Кто так подумал, жестко ошибся.
Через три минуты Сэм Морси увел «Ипсвич» вперед на два мяча – казалось, это нокаут для «Чарльтона». И опять же: очень зря.
Потому что лондонцы фантастически вытащили ничью. Помогли старые-добрые навалы: сначала после штрафного и прострела на пустые замкнул Терелл Томас, а уже на 9-й компенсированной Джордж Добсон головой закинул за шиворот вратарю – после подачи с фланга – и сравнял.
Вот хайлайты – заслуживает просмотра!
Кстати, на трибунах за всем этим сумасшествием наблюдал Эд Ширан.
Если вы не знали, английский музыкант – титульный спонсор и давний болельщик «Ипсвича».
Четыре гола в компенсированное время – вы когда-нибудь видели такое?
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Вэлли»
- Голы:
- 0:1 – 45 Эдмундсон, 0:2 – 52 Джон-Джулз, 1:2 – 63 Рак-Сакьи, 2:2 – 76 Морган, 2:3 – 90 Ладапо, 2:4 – 90 Морси, 3:4 – 90 Томас, 4:4 – 90 Добсон.
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Чарльтон –
Уоллакотт, Эгбо (Морган, 14), О’Коннелл (Лэйвел, 43), Томас, Клэр, Сессеньон, Добсон, Фрэйзер, Керк (Тэйлор, 62), Рак-Сакьи, Стокли (Анеке, 62).
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Ипсвич –
Уолтон, Донасьен, Эдмундсон, Вулфенден, Дэвис, Болл, Морси, Бернс (Кио, 90), Джексон (Эдвардс, 71), Чаплин (Майерс-Харнесс, 71), Джон-Джулз (Ладапо, 71).
Певец Эд Ширан – новый титульный спонсор «Ипсвича». Он с детства за клуб – и иногда носит его майку на концертах
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Фото: charltonafc.com
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