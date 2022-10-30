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Голевое безумие: 4 мяча после 90-й! Вот это шоу у «Чарльтона» с «Ипсвичем»

Эд Ширан Эд Ширан
Ипсвич Ипсвич
Д3 Англия Д3 Англия
Чарльтон Чарльтон
Футбол Футбол

Эд Ширан смотрел вживую.

Развязка матча Лиги 1 (третий английский дивизион) между «Чарльтоном» и «Ипсвичем» вышла невероятной.

Настолько, что мы приглашаем вас проникнуться. 

К 52-й минуте «Ипсвич» вел в два мяча, на 76-й минуте «Чарльтон» уже сравнял – уже немало, ярко. Но это ничто по сравнению с развязкой.

Как раз далье – то самое голевое безумие. На первой добавленной минуте «Ипсвич» снова забил – гол Фредди Ладапо выглядел как победный. Кто так подумал, жестко ошибся.

Через три минуты Сэм Морси увел «Ипсвич» вперед на два мяча – казалось, это нокаут для «Чарльтона». И опять же: очень зря.

Потому что лондонцы фантастически вытащили ничью. Помогли старые-добрые навалы: сначала после штрафного и прострела на пустые замкнул Терелл Томас, а уже на 9-й компенсированной Джордж Добсон головой закинул за шиворот вратарю – после подачи с фланга – и сравнял.

Вот хайлайты – заслуживает просмотра!

Кстати, на трибунах за всем этим сумасшествием наблюдал Эд Ширан.

Если вы не знали, английский музыкант – титульный спонсор и давний болельщик «Ипсвича».

Четыре гола в компенсированное время – вы когда-нибудь видели такое?

Чарльтон – Ипсвич 4:4 (0:1, 4:3)
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Вэлли»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 45 Эдмундсон, 0:2 – 52 Джон-Джулз, 1:2 – 63 Рак-Сакьи, 2:2 – 76 Морган, 2:3 – 90 Ладапо, 2:4 – 90 Морси, 3:4 – 90 Томас, 4:4 – 90 Добсон.
ЧарльтонУоллакотт, Эгбо (Морган, 14), О’Коннелл (Лэйвел, 43), Томас, Клэр, Сессеньон, Добсон, Фрэйзер, Керк (Тэйлор, 62), Рак-Сакьи, Стокли (Анеке, 62).
ИпсвичУолтон, Донасьен, Эдмундсон, Вулфенден, Дэвис, Болл, Морси, Бернс (Кио, 90), Джексон (Эдвардс, 71), Чаплин (Майерс-Харнесс, 71), Джон-Джулз (Ладапо, 71).
Предупреждения:
Болл (11), Клэр (17), Джон-Джулз (45), Добсон (50), Морси (58), Уолтон (63), Бернс (83).

Певец Эд Ширан – новый титульный спонсор «Ипсвича». Он с детства за клуб – и иногда носит его майку на концертах

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Фото: charltonafc.com

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