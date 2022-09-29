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Маноласа в ОАЭ представляли фотосессией с живым львом. И тут зверь рыкнул

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«Настоящий Муфаса».

Греческий защитник Костас Манолас за год сменил уже два клуба. Зимой он перешел из «Наполи» в «Олимпиакос», а уже после закрытия летнего трансферного окна в топ-лигах отправился еще дальше – в клуб «Шарджа» из ОАЭ.

Восток своеобразно встретил Маноласа. В новом клубе хотели представить Костаса как «греческого воина» и сделать фотосессию с настоящим живым львом.

Вышло чуть иначе: лев в неподходящий момент дернулся и рыкнул, а футболист так испугался, что сразу перескочил через ленточку.

Бояться греческому воину не было причин – лев был на железной цепи, которая не позволяла дотянуться до игрока.

Фотография со львом так и не попала в соцсети «Шарджи» (там его представили как воина с копьем и щитом), но видео со сьемок просочилось в сеть – и дали отличный повод для шуток болельщиков и журналистов. В том числе смешных.

«Белые шорты были не лучшим выбором», – пишут в DailyMail.

«Кто-нибудь, дайте ему чистые шорты, пожалуйста».

«Пытается дожить до дебюта».

«Нравится, как он спрятался от льва за ленточкой, она его точно остановит».

«Парень имеет право испугаться. Тут настоящий Муфаса [персонаж мультика «Король Лев»]».

31-летний Манолас ушел из «Олимпиакоса» из-за проблем клуба с зарплатной ведомостью: уже после закрытия трансферного окна команду пополнили Марсело, Хамес Родригес, Седрик Бакамбу, Пеп Бьель и многие другие. Transfermarkt сообщает, что Костас расторг контракт, подписанный до 2025 года.

За два года в ОАЭ Манолас заработает 4,5 млн евро. И даже поиграет с парочкой звезд футбола: до греческого защитника в «Шарджу» пришли Миралем Пьянич и Пако Алькасер. Да и вообще в лиге сейчас хватает известных футболистов: Андрей Ярмоленко, бывший капитан «Бенфики» Пицци, Джейсон Денайер, поигравший за «Наполи» и «Эвертон» Аллан, Адель Таарабт.

Кстати, еще недавно за «Шарджу» играл бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Бразилии Бернард, сюда же залетали спартаковский Веллитон и Жонатас, засветившийся в «Рубине».

Сейчас «Шарджа» – команда с самым дорогим составом в лиге. В прошлом сезоне первое место уступили «Аль-Айну» Сергея Реброва, но после закупки в Европе стартовали с трех побед подряд. И наверняка выиграют чемпионство – вряд ли кто-то напугает Маноласа сильнее льва.

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