Мостовой матерился и назвал Писарева аферистом. Тренер сборной ответил, что Царь – просто болельщик

Немножко поругались.

Александр Мостовой мощно начал тренерскую карьеру: его команда Fight Nights выиграла оба матча Медиалиги, а самого Царя подловили в момент откровенного монолога про сборную России.

«Мне после игры начали звонить, а я говорю: «Да я игру не смотрел, мне не интересно было». Че ее смотреть, если на три года нас, ##### [блин], убрали? На три года минимум, мужик, правильно? #### [чего] ее смотреть, с киргизами еще, кто там, ##### [блин]?

Писарева смотреть, этого афериста, ## [эх] ты? Который, ### [блин], видел, ### [блин], в «Химки», ### [блин] пришел, непонятно, ### [блин], убрали, ### [блин], – и опять в сборной. Это смешно же».

К утру подоспела реакция от самого Николая Писарева, которого Мостовой назвал аферистом. Тренер сборной России высказался дипломатично:

«Ну мне что, обращать внимание на высказывание каждого болельщика? А кто он еще? Эксперт и болельщик «Химок», наверное».

Мостовой, который явно не догадывался, что его записывают, объяснил, что не жалеет о сказанном.

«А о чем жалеть, что в этом такого, что я сказал. Так получилось. Знал ли я, что мои слова записываются? Честно говоря, нет. В эмоциях, в горячке можно сказать все что угодно. Один, второй, третий подходит… Про меня тоже многие говорят, и что теперь, каждому отвечать? Меня спросили про ситуацию, но вот так вылезло и все».

Ну вылезло и вылезло, действительно.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Евгений Одиноков