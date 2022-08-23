Все смеются над Ван Дейком в моменте с голом Санчо – мы собрали самые сочные реакции

Аура не помогла.

В понедельник «МЮ», который стартовал в АПЛ с двух поражений, неожиданно обыграл «Ливерпуль» (2:1). Счет открыл Джейдон Санчо – англичанин, оказавшись перед воротами, сначала сделал ложный замах, а затем уложил мяч с правой в противоход Алиссону. Но в соцсетях все обсуждали не мастерство Джейдона, а странные действия Вирджила ван Дейка.

Защитник все это время стоял в полусогнутом положении с убранными назад руками и наблюдал, как Санчо сначала разбирается с Джеймсом Милнером, а затем и с Алиссоном.

После гола камера выхватила Милнера и Ван Дейка – голландец молча выслушивал пихач от 36-летнего ветерана.

Один из пользователей твиттера восхитился, как изящно Санчо закрутил мяч, чтобы он не попал под ауру Вирджила.

Юмористический аккаунт Troll Football пошутил, что Ван Дейк взял билеты на первый ряд, чтобы насладиться голом Джейдона.

Ван Дейк и конькобежный спорт – почему нет? Голландцы традиционно сильны в этом виде.

Один из пользователей отметил, что Неманья Видич, с которым часто сравнивают Ван Дейка, скорее сломал бы себе голову, чем позволил нанести удар в такой ситуации.

Юзер с ником Xabhi заметил, что Ван Дейк не впервые пытается защищаться с помощью ауры – подобный момент уже случался в первом полуфинальном матче с «Барселоной» в ЛЧ (сезон-2018/19).

В заключении – печальная статистика по отборам Вирджила от портала Squawka. Ван Дейк вступал в отбор дважды: один раз его обвели, а во второй он сфолил.

Крайне неубедительный перфоманс голландца.