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Мавритания снялась с детского турнира – обвиняют соперника в махинациях с возрастом. По этим фото вы все поймете

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Не очень похоже, что этим ребятам по 14.

Сейчас в Африке идет турнир для сборных U15 под эгидой Западноафриканского футбольного союза – туда входят Сенегал, Нигерия, Гана, Кот-Д’Ивуар, Мали и еще 12 стран. И там скандал.

В первом же матче сборная Сьерра-Леоне обыграла Мавританию – 6:0. Легкая победа разозлила соперников: мавританцы заявили, что снимаются с турнира. В официальном пояснении говорится, что делают это для «безопасности и здоровья детей, которые подвержены риску травм».

«Очевидцы футбольного матча проинформировали нас, что возраст некоторых команд-участников выходит далеко за пределы допустимого для этого соревнования», – сказано в заявлении.

Сложно не поверить на слово очевидцам. Разница в физическом развитии между командами бросается в глаза даже на фотографиях. Сьерра-Леоне в синей форме, Мавритания – в белой.

Выше проигравшие мавританцы, ниже – те, кто их разгромил.

Вот герои в одном игровом кадре.

А это командное фото сборной Сьерра-Леоне. Тянут на 15-летних?

В соцсетях многие встали на сторону сборной Мавритании: «Я согласен с решением, потому что Сьерра-Леоне привезла команду U21 вместо U15. Это жульничество с возрастом и коррупция. Западноафриканский футбольный союз должен разобраться», – показательный комментарий.

Как тут не вспомнить одно из самых известных фото на подобную тему. Вот так выглядел 14-летний защитник «Аякса» Дэвид Исмон в матче против сверстников из «Спарты».

У Исмона гражданства Нидерландов и Ганы. Сейчас Дэвиду 16, он играет в команде «Аякса» U18. Сам он оправдывается, что дело в оптической иллюзии: его рост всего 179 см, а на фото он выглядит двухметровым гигантом.

В африканском турнире к сборной Мавритании пока никто не присоединились – все девять сборных продолжают играть.

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Фото: instagram.com/john_groeneweg; twitter.com/WesleyKla

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