Как глупо Мелкадзе упустил супермомент со «Спартаком»! Остановился вместо выхода один на один – зря думал, что в офсайде

Мог запустить совсем другой сценарий.

«Спартак» в первом тайме с «Сочи» выглядел невзрачно: гости после стартовых 15 минут перехватили инициативу и создали несколько достойных моментов. А самый опасный из них не случился из-за Георгия Мелкадзе.

Мяч отлетел к экс-спартаковцу после удачного рикошета от Викторьена Ангбана – но нападающий подумал, что находится в офсайде, поэтому не стал трогать мяч.

Обычно игроки атаки так себя ведут, когда не хотят свистка из-за офсайда, а предпочитают, чтобы с мячом осталась другая команда, а самим можно было продолжить прессинговать.

Но вот партнеры-то лучше Мелкадзе поняли, что произошло. Больше всех удивился Владислав Сарвели – показалось, он сразу же схватился за голову и предъявил коллеге.

На самом деле офсайда и близко не было! Спартаковец Литвинов находился ощутимо глубже, но Мелкадзе его просто не видел. Вот момент, когда Георгий мог подхватывать мяч и сближаться с Александром Селиховым. Корень проблемы – он спиной к Литвинову.

А это стоп-кадр за пару секунд до, когда мяч отскакивает к Мелкадзе от Ангбана. Форвард «Сочи» не видит, что справа от него застрял Литвинов, из-за которого «вне игры» и нет.

В перерыве Мелкадзе пришел на флэш-интервью, его первым делом спросили, знает ли он, какой момент упустил.

– Теперь в курсе, ха-ха. К сожалению, футбольные правила в книге не открываю, теперь буду знать», – поулыбался форвард. На самом деле дело, конечно, совсем не в правилах.

А вот Квинси Промес, когда забивал первый мяч, показал Мелкадзе, как нужно поступать в подобных ситуациях.

А ведь этот момент Мелкадзе мог пустить игру по совершенно другому сценарию.

Фото: spartak.com/Александр Ступников