Самый нелепый пенальти: игрок «Аякса» просто так взял мяч в руки в штрафной

Признал, что очень затупил.

«Аякс» летом устроил очередную распродажу. Замену ушедшим наверняка будут искать среди талантов из собственной молодежки. На месте уже ушедшего Лисандро Мартинеса или уходящего Перра Схюрса вполне может оказаться защитник Кик Пири из команды U-21 – если будет внимательнее.

На днях молодежка «Аякса» проиграла «Роде» 0:1 во втором голландском дивизионе – все из-за нелепой ошибки Пири. В середине второго тайма вратарь Кремерс перехватил пас в штрафную и забрал мяч в руки. Кипер решил разыграть коротко со стоящим рядом Пири. А тот, как ни в чем не бывало, взял мяч в руки и установил для удара от ворот.

Нападающие «Роды» стояли в полном непонимании – и повернулись к судье. А тот поставил пенальти за игру рукой. Логично: игра не останавливалась – значит, Пири нарушил правила, взяв мяч в руки в собственной штрафной.

«Рода» реализовала пенальти и победила 1:0, а Пири после матча искал объяснение: «Я думал, что в какой-то момент прозвучал свисток судьи, и мы должны пробить штрафной. Я сказал вратарю, что все сделаю сам – и взял мяч в руки. Очень тупо!»

Пири, кстати, родился в США – его отец учился в Гарварде и работал хирургом. Но семья вернулась в Голландию, а все три сына пошли в футбол. Кик – второй ребенок, но считается самым талантливым. Уже в 16 он дебютировал во взрослой команде «Херенвена» и прямо заявил о планах на карьеру: перейти в «Аякс», а потом и в «Барсу».

Первый пункт защитник выполнил уже к 19 годам – амстердамцы заплатили за него 5 млн евро. Но в основе левоногий центрдеф так и не сыграл – была слишком серьезная конкуренция в лице Лисандро Мартинеса и Дэйли Блинда. В итоге Пири на два сезона уехал в аренду в «Твенте», где в первый год стал основным, а потом почти весь второй пропустил с травмой спины.

Сейчас Пири вернулся в «Аякс» – и пока играет в дубле у Джонни Хейтинги (да, экс-защитник сборной Голландии уже тренер). И Кик вполне может замахнуться и на основу, если не будет брать мяч в руки в собственной штрафной.

Фото: globallookpress.com/www.imago-images.de