Какую же плюху пустил кипер «Фрайбурга» от «Боруссии»... Однажды он отошел попить в момент гола

Ох.

Во втором туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» играла в гостях с «Фрайбургом». Хозяева в конце первого тайма вышли вперед и закономерно вели в счете до 77-й минуты – например превосходили по xG (0,75 против 0,4 по метрикам Understat).

Затем случилось необъяснимое. Голкипер «Фрайбурга» Марк Флеккен, до этого успешно отражавший все удары «Боруссии», пропустил гол после дальнего удара по центру.

18-летний англичанин Джейми Байно-Гиттенс проверял метров с 30.

Флеккен хотел зафиксировать мяч, но он предательски отскочил в ворота.

Когда мяч приземлился за линией, киперу «Фрайбурга» оставалось только разводить руками и накричать на мяч.

Курьезный гол сломал игру – после него «Дортмунд» в течение 10 минут отгрузил еще два и спокойно довел игру до победы. «Фрайбургу», смотревшемуся острее на протяжении всего матча, не хватило концентрации.

Этот гол – не самый смешной в карьере Флеккена

В феврале 2018 года Марк, игравший тогда за «Дуйсбург» во второй Бундеслиге, пропустил гол, потому что решил попить воды прямо во время атаки «Ингольштадта».

Защитник «Дуйсбурга» Геррит Наубер (в бело-синей форме) пытался скинуть мяч Марку головой.

Но мяч достался форварду «Ингольштадта», а затем оказался в воротах. Флеккен после пропущенного гола принял максимально нелепую позу.

Флеккен не сошел с ума и не устроил смелый арт-перфоманс – он просто не видел, что «Ингольштадт» атакует.

Его версия звучала убедительно. Дело в том, что незадолго до этой трагикомичной неловкости «Дуйсбург» забил второй мяч (2:0), но судья разглядел офсайд и не засчитал гол, а соперники стремительно выбежали в атаку. «Все вокруг радовались, я ничего не видел и просто хотел попить, поэтому пошел в ворот», – говорил голландский вратарь.

Впрочем, игроки «Дуйсбурга» оказались адекватными мужчинами и не стали казнить вратаря: «Ребята проявили характер и все равно победили. А теперь мы можем вместе посмеяться».

После ошибки в матче с «Дортмундом», скорее всего, было не до смеха.