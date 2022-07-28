Обычного парня приняли за игрока «ПСЖ» из-за фото в форме «Тулузы». А медиа сочинили новость о трансфере 🤯

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Игрок молодежки «ПСЖ» Рафаэль Фернандес внезапно стал одним из героев французских медиа. Они посчитали, что он переходит в «Тулузу». И это очень забавная история.

Парень по имени Люка Фернандес (не имеет никакого отношения к игроку «ПСЖ») решил подшутить над друзьями, которые болеют за «Тулузу»: вместе с товарищем примчал в клубный магазин, купил футболку команды и пробрался на стадион. Да, вот так легко – охранники подумали, что это игрок академии. Фернандес даже попал в подтрибунку.

Затем герой перешел к главному и скинул в общий чат фотографии якобы с презентации в форме «Тулузы».

Выглядело очень натурально.

Немного бэкстейджа.

Друзья поздравляли парня с переходом и спрашивали, когда все оформят официально, а он отвечал: через две недели. «Все получилось супер, мы очень гордились шуткой, но совершенно не были готовы к дальнейшему», – признался Люка.

Пранк вышел из-под контроля – новость подхватили медиа

На следующий день Люке прилетело сообщение от тренера с вопросом «Это же ты, верно?». Правда, он не уточнил, какого именно тренера.

Кто-то запостил в твиттере фото Люки, но выдал его за однофамильца из «ПСЖ» – Рафаэля Фернандеса (2006 года рождения, сейчас в академии клуба, у него даже нет профиля на трансфермаркте).

Пост разлетелся и дошел даже до французских медиа. Пока журналист Лоик Танзи, эксперт по «ПСЖ», не написал, что это все неправда, новости появлялись на сайтах и в соцсетях – кажется, ни один из Фернандесов не ждал такой популярности.

Самое забавное, что Люка Фернандес и Рафаэль Фернандес ни капли не похожи. Вот как выглядит Рафаэль Фернандес из молодежки «ПСЖ».

Таким образом, французские медиа написали о переходе игрока молодежки «ПСЖ» в «Тулузу», проиллюстрировав сделку фотографией другого человека.

Пожалуй, идеальный пранк. Которого никто не хотел.

Фото: Twitter/lucas_frzz, CulturePSG