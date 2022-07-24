«Рубин» проиграл «Енисею»… в крытом манеже. Да, июль. Да, плюс 20. Ну и?

С газоном в Красноярске беда.

«Рубин» Леонида Слуцкого проиграл в Первой лиге уже во втором туре: уступил на выезде «Енисею» 2:3. Симпатичная (нет) деталь: матч проходил в крытом манеже из-за проблем на стадионе «Центральный».

«Енисей» заявил, что «Центральный» «не позволит команде показывать комбинационный футбол»

Еще до матча «Енисей» вышел с таким заявлением: «Основной причиной [проведения матча в манеже] является то, что поле на Центральном стадионе не позволит команде играть в контроль мяча, и показывать комбинационный футбол , который нравится нашим болельщикам и делает нашу команду отличной от других в лиге», – заявил красноярский клуб.

Звучит специфически, учитывая, что обычно команды уходят в манеж только из-за плохой погоды. Во время матча в Красноярске было в районе плюс 20 градусов и без дождя.

Чуть больше деталей внес директор «Енисея» Алексей Ивахов: «Наши футболисты выражают мнение, что после 2-3 тренировок поле становится неровным. Тяжело показывать тот фирменный футбол, которым команда отличалась в ФНЛ. Мы прислушиваемся к нашим футболистам и уважаемым болельщикам. Есть спортивные моменты, и в манеже в любую погоду комфортно играть, у нас же семьями ходят на футбол. Есть мнения разные, но все это позволит нам в дальнейшем рассчитывать на Центральный стадион в ключевых матчах».

Спортивный директор клуба Антон Евменов добавил, что поле вполне нормальное, только портится из-за частых тренировок. «Натуральное футбольное поле одно во всем городе. Чтобы нам на нем играть – надо там тренироваться, то есть проводить 4-5 сессий в неделю. Если тренироваться в манеже и играть на «Центральном», то это будет уже не очень здорово ни для связок, ни для мышц, ни с точки зрения логистики», – объяснил Евменов.

Леонид Слуцкий говорил, что это даст преимущество «Енисею». «Для меня вообще удивительная ситуация, что мы в июле играем в манеже. Мне казалось, что они строятся несколько для иных задач. Конечно, игра в манеже максимально специфична: и в плане того, как дышится там, и учитывая искусственное покрытие. Это большая специфика, которая, безусловно, дает преимущество хозяевам поля», – заявил главный тренер «Рубина».

Возможно, «Рубин» так и не привык к новым условиям, поэтому проиграл: казанцев прибил автогол Олега Иванова на 66-й минуте. Закончили со счетом 3:2 в пользу красноярцев, «Рубин» остался с тремя очками после победы над «Родиной» в первом туре.

«Добро пожаловать, профессор». Фанаты «Енисея» встретили главного тренера отсылкой к «Бумажному дому»

Манеж не помешал красноярским фанатам устроить яркий перформанс: показали красивый баннер в честь нового тренера Артема Горлова. «Добро пожаловать, профессор» – отсылка к популярному сериалу «Бумажный дом».

Сюжет La casa de papel (оригинальное название сериала) построен вокруг персонажа по прозвищу «Профессор» – профессионального грабителя, который разрабатывает ухищренные планы нападений.

Артем Горлов, как и главный герой из «Бумажного дома», носит очки, да и вообще чем-то похож.

Горлову 35 лет. В «Енисее» он сменил Вадима Гаранина, который теперь работает в «Сочи». Горлов – воспитанник академии ЦСКА, выступал за молодежную команду красно-синих. Его последним местом работы было «Знамя Труда» из ФНЛ-2, до этого он возглавлял латвийские «Даугавпилс» и «Ноа Юрмалу», литовскую «Палангу», «Долгопрудный» и «Кубань-2».

Если будут результаты и красивая игра, Горлова вполне могут называть не только Профессором, но и русским Юргеном Клоппом.

А вдруг.

Фото: rubin-kazan.ru; фк-енисей.рф