«Кельн» нацепил на игроков камеры и снял товарняк с «Миланом» от первого лица – так игру видят сами футболисты

Эффект присутствия.
Помните легендарную рекламу Nike от Гая Ричи, снятую от первого лица? Кажется, мы получили ремейк – уже в настоящем футбольном матче. Во время предсезонной игры между «Кельном» и «Миланом» два игрока немецкой команды – Тимо Хюберс и Тим Лемперле – снимали происходящее на поле.
Футболисты запечатлели все три гола. Получилось эффектно – так видят матч участники.
В моменте с первым голом Оливье Жиру зрелищно перекинул голкипера и спокойно катнул мяч в ворота.
Вид с газона.
Угловой у ворот «Милана» – спустя несколько мгновений мяч будет в сетке.
Технология, благодаря которой возможна такая съемка, называется MindFly. Она представляет легкий жилет, который оснащен искусственным интеллектом, захватывающим взгляд игрока. Один из соучредителей компании-изготовителя Эрик Таль утверждает, что жилет не мешает футболистам – по его словам, спортсмены через несколько минут уже забывают, что надели его.
«К ношению нательной камеры нужно было немного привыкнуть. Это не ограничивало меня, но не могу сказать, что я совсем не ощущал ее присутствия», – делился эмоциями Хюберс. Главный тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт не в восторге от новшеств: «В этом плане я придерживаюсь традиционного подхода – мне не очень нравится происходящее».
На матче пробовали и другие технологичные фишки – к некоторым игрокам прицепили микрофоны, а другие носили специальные стельки, которые позволяли отслеживать их действия в режиме реального времени. «Я не чувствовал микрофона, который был на мне. Думаю, некоторые из сегодняшних нововведений весьма интересны для болельщиков», – рассуждал защитник «Кельна» Кингсли Эхизибуэ.
Хочется такого побольше?
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