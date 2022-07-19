«Кельн» нацепил на игроков камеры и снял товарняк с «Миланом» от первого лица – так игру видят сами футболисты

Эффект присутствия.

Помните легендарную рекламу Nike от Гая Ричи, снятую от первого лица? Кажется, мы получили ремейк – уже в настоящем футбольном матче. Во время предсезонной игры между «Кельном» и «Миланом» два игрока немецкой команды – Тимо Хюберс и Тим Лемперле – снимали происходящее на поле.

Футболисты запечатлели все три гола. Получилось эффектно – так видят матч участники.

В моменте с первым голом Оливье Жиру зрелищно перекинул голкипера и спокойно катнул мяч в ворота.

Вид с газона.

Угловой у ворот «Милана» – спустя несколько мгновений мяч будет в сетке.

Технология, благодаря которой возможна такая съемка, называется MindFly. Она представляет легкий жилет, который оснащен искусственным интеллектом, захватывающим взгляд игрока. Один из соучредителей компании-изготовителя Эрик Таль утверждает, что жилет не мешает футболистам – по его словам, спортсмены через несколько минут уже забывают, что надели его.

«К ношению нательной камеры нужно было немного привыкнуть. Это не ограничивало меня, но не могу сказать, что я совсем не ощущал ее присутствия», – делился эмоциями Хюберс. Главный тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт не в восторге от новшеств: «В этом плане я придерживаюсь традиционного подхода – мне не очень нравится происходящее».

На матче пробовали и другие технологичные фишки – к некоторым игрокам прицепили микрофоны, а другие носили специальные стельки, которые позволяли отслеживать их действия в режиме реального времени. «Я не чувствовал микрофона, который был на мне. Думаю, некоторые из сегодняшних нововведений весьма интересны для болельщиков», – рассуждал защитник «Кельна» Кингсли Эхизибуэ.

Хочется такого побольше?