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«Кельн» нацепил на игроков камеры и снял товарняк с «Миланом» от первого лица – так игру видят сами футболисты

Кингсли Эхизибуэ Кингсли Эхизибуэ
Тим Лемперле Тим Лемперле
Тимо Хюберс Тимо Хюберс
Штеффен Баумгарт
Кельн Кельн
Милан Милан
Футбол Футбол

Эффект присутствия.

Помните легендарную рекламу Nike от Гая Ричи, снятую от первого лица? Кажется, мы получили ремейк – уже в настоящем футбольном матче. Во время предсезонной игры между «Кельном» и «Миланом» два игрока немецкой команды – Тимо Хюберс и Тим Лемперле – снимали происходящее на поле.

Футболисты запечатлели все три гола. Получилось эффектно – так видят матч участники.

В моменте с первым голом Оливье Жиру зрелищно перекинул голкипера и спокойно катнул мяч в ворота.

Вид с газона. 

Угловой у ворот «Милана» – спустя несколько мгновений мяч будет в сетке.

Технология, благодаря которой возможна такая съемка, называется MindFly. Она представляет легкий жилет, который оснащен искусственным интеллектом, захватывающим взгляд игрока. Один из соучредителей компании-изготовителя Эрик Таль утверждает, что жилет не мешает футболистам – по его словам, спортсмены через несколько минут уже забывают, что надели его.

«К ношению нательной камеры нужно было немного привыкнуть. Это не ограничивало меня, но не могу сказать, что я совсем не ощущал ее присутствия», – делился эмоциями Хюберс. Главный тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт не в восторге от новшеств: «В этом плане я придерживаюсь традиционного подхода – мне не очень нравится происходящее».

На матче пробовали и другие технологичные фишки – к некоторым игрокам прицепили микрофоны, а другие носили специальные стельки, которые позволяли отслеживать их действия в режиме реального времени. «Я не чувствовал микрофона, который был на мне. Думаю, некоторые из сегодняшних нововведений весьма интересны для болельщиков», – рассуждал защитник «Кельна» Кингсли Эхизибуэ.

Хочется такого побольше?

Ностальгируем по великой рекламе Nike от первого лица. Все думали, что она про ван Перси, но это не так

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