Физрук из деревни – лучший бомбардир Кубка Англии. Выиграл приз из-за необычных правил

Чего-чего?

«Челси» в очередной раз упустил Кубок Англии – в серии пенальти удачливее оказался «Ливерпуль». Но кто же стал лучшим бомбардиром турнира? Может быть, Харри Кейн? Или Ромелу Лукаку? Нет, они забили по три мяча, а Рияд Марез – четыре. Но и его не признали лучшим, хотя в основной части турнира забил больше других.

Награду на «Уэмбли» вручили 31-летнему Адаму Бойсу – учителю физкультуры и по совместительству нападающему «Марск Юнайтед» из небольшой деревушки на побережье Северного Йоркшира. На счету Бойса 11 голов, хотя команда даже не дошла до первого раунда!

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Кубку Англии 150 лет. Организаторы приготовили сюрприз

«Марск» в этом сезоне играл в 8-й лиге, поэтому стартовал в Кубке с квалификации. Там команда начала с предварительного раунда, в итоге остановившись на четвертом. То есть «Марск» сыграл в пяти отборочных стадиях – за это время Бойс и наколотил 11 голов. Его команда завершила квалификацию с разницей мячей 19:3. Бойс забил больше половины.

Обычно голы в квалификации не считаются, но в этом сезоне Кубок Англии отмечает 150-летие. В связи с этой датой организаторы решили красиво отметить любительское происхождение турнира. Бойса пригласили на финал, где он вынес мяч перед игрой «Челси» и «Ливерпуля».

Гари Линекер в этот момент пошутил, обращаясь к Алану Ширеру: «Приятно видеть, как кто-то с северо-востока добился небольшого успеха в Кубке, да?» (имел в виду близость Марска и Ньюкасла).

После матча Бойса наградили. Хотя нападающий в шутку и переживал, что кто-то из игроков положит в финале 8-10 мячей. «Люди продолжают говорить, что я еще не выиграл, потому что кто-то может забить 10 или около того в решающей игре. Зная мою удачу, это возможно!», – смеялся Адам.

На такое памятное событие Бойс пригласил отца и еще двух родственников. «Уэмбли» знаком игроку – в 2009-м он проиграл там в финале трофея ФА (кубок среди полупрофессиональных клубов).

Бойс ушел в 8-й дивизион, чтобы играть ближе к дому. Но забил так много, что команда ушла на повышение

Большую часть карьеры форвард играл в пятом-шестом дивизионах, но в 2020-м ушел в команду восьмой лиги, чтобы играть в семи минутах езды от дома. Этот сезон стал для Адама мегауспешным – помимо бомбардирских подвигов в Кубке он настрелял 46 голов в 48 матчах лиги. Это помогло «Марск Юнайтед» впервые в истории подняться в седьмой дивизион.

Бойс уверен – клуб из деревни Марск-бай-зе-Си там не затеряется: «Я сказал ребятам, что команда, которая у нас есть сейчас, так же хороша, как «Барроу», с которым я играл в пятом дивизионе. В этой команде есть ребята, которые могли бы играть намного выше. Конечно, я не хочу, чтобы они уходили. Думаю, у нас достаточно хорошая команда, чтобы обыграть любого в новой лиге».

Фото: Instagram/emiratesfacup; marskeunitedfc.org