«Аякс» нашел замену Тен Хагу – бывшего помощника Нагельсманна и Кумана. И да, он тоже лысый

Выводил Амстердам в полуфинал ЛЧ.

Эрик тен Хаг оформил чемпионство с «Аяксом» и уже пакует чемоданы – летом тренер переезжает в «Манчестер Юнайтед». В Амстердаме быстро нашли замену. В следующем сезоне команду возглавит Алфред Схройдер.

Вот так выглядит новый тренер «Аякса».

Кажется, уже можно уловить принцип, по которому в Амстердаме подбирают тренеров. Вот так выглядели предшественники Схройдера – Тен Хаг, Марсель Кайзер и Петер Бос.

В 2017-м на короткое время исполняющим обязанности тренера стал Микаэль Райцигер – он большую часть карьеры был лысым, но сейчас отрастил волосы. Наверное, поэтому и не стал главным.

Схройдер был помощником у Нагельсманна, Тен Хага и Кумана. Он чередует работу ассистентом и главным

Если серьезно, то Схройдера взяли в «Аякс» не только из-за бритой головы. Алфред может быть не так известен широкой публике, но у него хорошее резюме.

Воспитанник «Фейеноорда» закончил карьеру в «Витессе» в 2009-м – там же начал тренировать. Потом помогал Стиву Макларену и Мишелю Прюдомму в «Твенте» (и выбивал «Зенит» с Бруну Алвешем) – и в том же клубе начал полноценную карьеру главного.

Правда, вскоре Схройдер перешел в «Хоффенхайм» – теперь уже ассистентом сначала Хуба Стевенса, а потом и Юлиана Нагельсманна. Судя по всему, они сработались – были слухи, что Юлиан пытался заманить ассистента и в «Баварию».

Но Алфреда из «Хоффенхайма» еще в 2018-м выцепил «Аякс» – в помощь Эрику тен Хагу. Вместе они довели команду до полуфинала Лиги чемпионов.

Тогда же Схройдеру прилетело предложение вернуться в «Хоффенхайм» главным. Там Алфред задержался на сезон – и оставил клуб на седьмом месте в таблице. Разошлись из-за разногласий с руководством по стратегическим вопросам. Но долго без работы коуч не просидел – Роналд Куман позвал его в «Барселону».

Из-за дисквалификаций Кумана Схройдер несколько матчей возглавлял основу: обыгрывал «Валенсию» (3:2), «Леванте» (3:0) и киевское «Динамо» (1:0), против «Атлетико» были ничья 0:0 и поражение 0:2.

Были слухи, что после увольнения Роналда именно Схройдеру Лапорта предложил пост тренера, но голландец ушел из уважения к Куману.

Зимой Алфред подхватил «Брюгге» – и сейчас уверенно ведет команду к чемпионству в Бельгии. Так что, возможно, в Амстердам Схройдер придет не с пустыми руками, а уже с трофеем в качестве главного.

Фото: globallookpress.com/Kurt Desplenter/Keystone Press Agency, www.imago-images.de, Panoramic/Keystone Press Agency, Carlos Palma/ZUMAPRESS.com, Uwe Anspach/dpa, ; East News/AP Photo/Joan Monfort