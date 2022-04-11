Черчесов – тренер марта в Венгрии. Не проигрывает два месяца и несется к золотому дублю

Отрыв 9 очков плюс хорошие шансы на Кубок.

Станислав Черчесов добивается успехов в Венгрии. Россиянина признали лучшим тренером марта в чемпионате (три победы в трех матчах) – приз вручили на выходных, когда «Ференцварош» разгромил «Дебрецен» 3:0.

А ведь у Черчесова не сразу пошло в Венгрии: в первых трех матчах он дважды проиграл. Поражение от «Академии Пушкаша» (0:1) еще объяснимо – это прямой конкурент, с которым команда Черчесова большую часть матча играла в меньшинстве. А вот после провала в игре с середняком «Пакшем» (0:3) у болельщиков «Ференцвароша» закралась тревога. Клуб даже упустил тогда лидерство в таблице, пропустив вперед «Академию Пушкаша».

Однако со временем Черчесов все же выправил ситуацию. С того самого матча будапештский клуб не проигрывает два месяца. В последних пяти матчах – четыре победы, снова споткнулись только на «Академии Пушкаша» (2:2).

«В целом я недоволен, поскольку мы вели 2:0 и не смогли победить, – говорил после ничьей Черчесов. – Конечно, соперник тоже мог выиграть – они великолепно играли во второй половине второго тайма и неслучайно идут вторыми в таблице».

Впрочем, такой успешной серии хватило «Ференцварошу», чтобы за 6 туров до финиша получить 9-очковый отрыв. Черчесова как раз и позвали из-за неуверенного лидерства: в момент его прихода команда на одно очко опережала «Кишварду», имея матч в запасе.

Теперь экс-тренер сборной России близок к первому для себя титулу в Венгрии и четвертому подряд для клуба (с 2019-го по 2021-й команду трижды к чемпионству приводил Сергей Ребров).

Черчесов может впервые за 5 лет выиграть для клуба Кубок

Если в чемпионате «Ференцварош» в последние три года доминирует, то Кубок клуб не брал с 2017-го. У Черчесова неплохие перспективы сходу взять золотой дубль.

При нем команда прошла «Вашаш» и «Гонвед», выйдя в полуфинал Кубка. Там Черчесова ждет «Дьер» – клуб с историей, но сейчас он выступает во втором дивизионе. В случае прохода дальше будапештцев в финале будет ждать победитель пары «Пакш»/«Уйпешт».

В идеале Черчесов мог бы поквитаться с «Пакшем» за 0:3 в чемпионате.

Кто в команде? Трое поедут на ЧМ, в составе экс-игроки «Челси», «Эвертона» и «Зенита»

Успехи не должны удивлять: у «Ференцвароша» самый мощный состав в венгерском чемпионате, Transfermarkt оценивает его почти в 45 млн евро – следом идет «Фехервар», стоимость которого в два раза ниже. А дальше все еще скромнее: например, игроки «Академии Пушкаша», которая сейчас преследует «Ференцварош» в таблице, оценивается в 12,4 млн евро.

Из относительно известных игроков в команде Черчесова экс-полузащитник «Зенита» Роберт Мак (31 год), а также поигравшие в АПЛ и Бундеслиге Адам Богдан (34), Марко Марин (33) и Мухамед Бешич (29). Трех игроков «Ференцварош», скорее всего, делегирует на чемпионат мира: братья Ммаэ (нападающий Риан и защитник Сами) из Марокко и Аисса Лаидуни из Туниса.

Есть шанс стать единственным россиянином в ЛЧ

Если зимой Черчесов ставил целью выиграть титул, то теперь аппетит увеличился.

«Мы провели хороший матч, но я всегда требую большего. Наша конечная цель – как можно лучше подготовить команду к еврокубкам, – сказал он после недавних 3:0 над «Дебреценом». – Я, разумеется, рад тому, что мы увеличили отрыв, но мы не математики, чтобы беспокоиться только о цифрах. Впереди еще несколько матчей, произойти может что угодно».

Новой целью Черчесова может стать выход в группу Лиги чемпионов. В этом сезоне «Ференцварош» остановился в плей-офф квалификации. В случае успеха в следующем сезоне тренер наверняка станет единственным россиянином в розыгрыше ЛЧ. Клубы РПЛ отстранены, а никто из российских игроков в главный еврокубковый турнир пока не попадает.

Фото: fradi.hu