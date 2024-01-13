В биатлоне новая звезда из Норвегии: бегает Ironman вместо тренировок и восхищает Бьорндалена

Эндре Стремсхайм – главный претендент на звание прорыва сезона в биатлоне. Как 26-летний норвежец прорвался в лидеры?

Долго мечтал о топ-соревнованиях, а потом его внезапно попал сразу на чемпионат мира

В декабре на этапе Кубка мира в Ленцерхайде норвежец со сверхбыстрой стрельбой завоевал первый личный подиум (серебро), а в гонке преследования в Оберхофе пришла дебютная победа.

Стремсхайм разделил пьедестал с ровесниками Стурлой Лагрейдом и Йоханнесом Дале – они соперничали и тренировались вместе с юных лет.

«Наши родители говорили, что шанс стать лучшими составляет 1%. Посмотрите на нас сейчас. Эти моменты мы никогда не забудем. Это просто сказка», – говорит Эндре с улыбкой.

«Мы долгое время были товарищами по команде, и то, что он победил сегодня, – это здорово», – радовался за одноклубника Лагрейд (оба выступают за Bærums Skiklub).

«Эндре был одним из свидетелей на моей свадьбе этим летом, и приятно быть здесь вместе. Я с нетерпением жду продолжения», – добавил Дале.

В 2018-м Йоханнес, Эндре и Стурла вместе бежали эстафету на юниорском чемпионате мира в Отепя (с ними был и Сиверт Баккен) – взяли серебро, уступив российской четверке.

Следующие годы Стремсхайм провел в основном на Кубке IBU. В марте 2019-го дебютировал на Кубке мира на домашнем этапе в Холменколлене, но неудачно – лишь 82-е место в спринте.

В прошлом сезоне Эндре сделал заметный шаг вперед – выигрывал гонку за гонкой на Кубке IBU и сокрушался, что на Кубок мира его все равно не зовут.

«Я начинаю задаваться вопросом, что нужно сделать, чтобы получить шанс. Вопрос в том, возможно ли это, если никто не заболеет. У меня 10 побед на Кубке IBU и очень мало выступлений на Кубке мира, так что это немного демотивирует», – признавался он в декабре 2022-го.

В итоге Эндре получил шанс совершенно неожиданно. Из-за путаницы в правилах за пару дней до первых личных гонок на чемпионате мира (проходил в феврале в Оберхофе) руководство норвежской команды выяснило, что может заявить на спринт 6 спортсменов (а не 5, как полагали ранее) – и Стремсхайма вызвали на замену подхватившему коронавирус Филипу Андерсену.

Эндре, находившийся в это время на сборе в итальянском Лавадзе, быстро собрал вещи и 7 часов ехал на машине в Оберхоф.

«Это новость стала шоком, мягко говоря. Мы были на высотном сборе. Внезапно мне сказали, что я все-таки еду на ЧМ. Пришлось забыть о тренировках, бросить все, собрать вещи и сесть в машину», – рассказывал Стремсхайм.

Несмотря на отсутствие специальной подводки, на ЧМ Эндре выступил неплохо – бежал все четыре личные гонки и в трех попал в топ-15. Остаток сезона он провел на Кубке мира, отметившись 4-м местом в спринте в Нове Место.

Набранных в первой половине сезона очков хватило для победы в общем зачете Кубка IBU, и Стремсхайм получил персональную квоту на первые два этапа Кубка мира этого сезона.

Эндре удержался в сборной, и на третьем этапе случился прорыв – серебро в пасьюте вслед за Йоханнесом Бо. Эта гонка запомнится Стремсхайму не только медалью, но и удивительными приключениями на рубеже: на последней стрельбе уронил обойму и, сняв лыжи, полез за ней прямо в яму, где начинаются стрелковые коридоры.

«На последней стойке была самая стрессовая ситуация всех времен», – сказал после гонки Эндре. За спорный эпизод он получил предупреждение и пообещал в следующий раз поднять руку, как того требуют правила.

В пасьюте Оберхофа обошлось уже без эксцессов, если не считать двух промахов на последней стрельбе.

Фанат экстремальных тренировок: особая система, риск и гигантские объемы

Перед сезоном-2022/23 Стремсхайм начал следовать особой схеме тренировок, которая, как он считает, принесла ему нынешние результаты.

Все началось с того, что норвежец прочитал тренировочный план Нильса ван дер Пула (шведский конькобежец, двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен), который в свое время наделал шуму в конькобежном сообществе и за его пределами.

В общих чертах тренировочная программа предполагает экстремальные и длительные тренировки в течение пяти дней, затем отдых в течение двух дней.

«Как мне перенести это в биатлон? – подумал я. И стал работать над этим. На самом деле суть в том, чтобы тренировка продолжалась как можно дольше. Она может длиться от 4 до 10-11 часов. Я тренируюсь таким образом столько дней, сколько могу, пока не истощусь полностью. После этого я полностью расслабляюсь.

Я закладываю огромную базу, так что, когда наступает осень, я могу проводить тяжелые тренировки почти каждый день. Я провожу их один или два раза в день в течение пяти дней, а затем два дня отдыхаю. Потом я повторяю это.

Мой максимум был, вероятно, около 60 часов в течение девяти дней», – рассказывает Эндре.

Летом 2022-го Стремсхайм поучаствовал в триатлонном состязании Ironman (заплыв на 3,8 км + заезд на велосипеде 180 км + бег 42 км) в качестве тренировки: «Это было жестко. Вечером случились небольшие судороги, но я не надрывался – затратил 11 часов».

Этим летом Эндре решился на еще более длительную и экстремальную тренировку: набрал 10 000 м высоты на велосипеде в окрестностях Лиллехаммера, на что ему понадобилось 15 часов.

«Это безумие. Безусловно, самая экстремальная вещь, которую я когда-либо делал. Это так однообразно и нудно.

Первую половину дня я пытался не перегреться, затем, наоборот, пытался согреться, потому что грянул совершенно невероятный шторм. Были моменты, когда я думал: «Я сдаюсь».

Сегодня утром было трудно встать, и я чувствую это в своих руках и шее. В ближайшие несколько дней, вероятно, будет не так много физических упражнений», – делился Стремсхайм с улыбкой на следующий день после экстрим-тренировки.

Эндре видит большие преимущества в подобном тренировочном режиме: «Это дает невероятную свободу. У меня внезапно появляется уик-энд, а у профессиональных спортсменов такое случается нечасто. Так что это невероятно ценно, по крайней мере для меня, – иметь возможность идти своим путем».

Путь Стремсхайма поражает даже известного спортивным фанатизмом восьмикратного олимпийского чемпиона Уле Эйнара Бьорндалена:

«Это звучит совершенно нереально, и в то, что это работает, я могу поверить с трудом.

Но Эндре тренировался очень долго, его режим тренировок отличается от того, что делают другие, так что если и есть кто-то, кто может это осуществить, то это он.

Я никогда не слышал о таком раньше. Наверное, какие-нибудь трейлраннеры бегали подобным образом вверх и вниз по горе, но на велосипеде, будучи биатлонистом – такого, думаю, никто раньше не делал», – удивляется Бьорндален.

Стремсхайм решился на эксперименты легко: «Я понимал, что либо стану полным идиотом, либо сильно спрогрессирую».

Прошлый сезон Эндре закончил на 36-м месте общего зачета Кубка мира. После этапа в Оберхофе он идет третьим. Если продолжит выступать в том же духе, может, замахнется и повыше?

Фото: IMAGO/christian heilwagen, Martin Schutt/dpa, Mario Hommes /Eibner-Pressefoto /Global Look Press; instagram.com/eivinr