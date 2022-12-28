17 комментариев

«100%, что я не буду заниматься биатлоном до 30 лет. Это точно не мое», – говорила Доротея Вирер в 2015-м.

Сейчас 33-летняя итальянка всерьез не задумывается о завершении карьеры.

В прошедшем сезоне Вирер пережила ренессанс: финишировала второй в общем зачете Кубка мира, одержав три личные победы, и помогла сборной впервые в истории завоевать золото ЧМ в женской эстафете.

В интервью Corriere della Sera Доро ответила на вопросы о детстве и юности, характере, отношениях с мужем, конфликте с Лизой Виттоцци; объяснила, почему отказалась от фотосессии для Playboy; порассуждала о шансах на участие в Олимпиаде-2026 в Италии и многом другом.

Ниже – перевод материала.

Муж Доротеи ревнует ее ко всем подряд?

– Доротею Вирер называют итальянской Бедовой Джейн. Но знаешь ли ты настоящую Бедовую Джейн?

– Я знаю, что она была первой женщиной-стрелком на Диком Западе. Но я мало что знаю о ней, мне нужно почитать об этом.

– Помимо стрельбы Джейн любила играть в азартные игры и пить виски.

– Это уже не для меня. Однако Дикий Запад завораживает. Мне нравится открывать для себя разные миры. В биатлоне мы находимся в пузыре и рискуем замкнуться в нашей реальности.

– Итак, давай начнем с супруга (Стефано Коррадини – Sports.ru): ревнивый ли он?

– Нисколько. Конечно, когда я куда-то выхожу, то встречаю милых парней и получать комплименты приятно. Но между мной и Стефано взаимное и твердое доверие. Так что у него отличный характер.

– Правда ли, что ты отдала свадебное платье на благотворительность?

– Я выставила его на продажу, а полученные деньги передала в Германию организации, которая занимается социальными акциями в Непале.

Кто стреляет лучше: мужчины или женщины?

– Почему, когда речь заходит о биатлоне, многие ассоциируют его со стрельбой, а не с лыжными гонками, которые являются основой?

– Потому что мой вид спорта еще не очень узнаваем: есть те, кто путают его с триатлоном...

– Могла бы ты быть чистым стрелком, как Никколо Камприани и его бывшая партнерша Петра Цублазинг (трехкратный олимпийский чемпион и чемпионка мира по стрельбе из винтовки – Sports.ru)?

– Нет. Мы сочетаем две дисциплины – в этом и заключается прелесть. Биатлон динамичен, стрельба статична. Камприани приходил посмотреть на нас. Его и наш миры кажутся похожими, но они разные.

– Правда ли, что женщины стреляют лучше мужчин?

– В последние годы, по крайней мере, среди нас, возможно, женщины были лучше, но сегодня существует баланс.

– Стрельба – это неженственно?

– Почему же? Важна только концентрация, которая не зависит от того, мужчина вы или женщина.

Почему Вирер отказалась от съемки в Playboy?

– Доротея – имя с немецкими корнями.

– На самом деле оно могло бы быть норвежским. Оно также имеет греческое происхождение: это означает «дар Божий».

– Сердце, однако, итальянское. Правда ли, что ты выступала против австрийской идеи о двух паспортах для жителей Южного Тироля?

– Да, но это дело прошлого. Некоторые вопросы терзают мою душу: я из Южного Тироля, у меня заметный акцент, и люди думают, что я не считаю себя итальянкой. Это ранит меня.

– Что у тебя есть от тевтонского менталитета?

– Точность и пунктуальность. Мне нравится делать то, что я говорю. Вместе с тем я жизнерадостна и обладаю вкусом к моде, что свойственно итальянскому темпераменту.

– Какое место ты занимаешь среди наших спортсменов?

– Я не знаю и не думаю об этом, хотя чувствую, что добилась больших результатов, чем могла вообразить. Есть ли у меня какая-то роль? Думаю, да, но я не схожу с ума ради признания.

– Дает ли красота преимущества?

– Это может помочь при поиске спонсоров. Но нужен также открытый характер: если ты красива, но не открываешь рот...

– Правда ли, что ты отказалась позировать обнаженной для Playboy?

– Это уже старая история, может быть, 10-летней давности. Это был запрос из России: там популярен биатлон.

– Но ты отказалась.

– Я не настолько уверена в себе. Кроме того, сегодня девушки, которые попадают в этот журнал, уже не полностью обнажены. Я должна была сниматься обнаженной, поэтому отказалась.

Я серьезная? Я этого не говорю, но я предпочитаю защищать частную жизнь. Но если кто-то чувствует себя комфортно, снимаясь обнаженной, то вперед.

– Как и Вонн в горных лыжах, ты начала наносить макияж перед гонками. Однако Линдси подверглась критике.

– Это абсурд. Сейчас очень многие спортсменки носят макияж. Но нельзя нанести килограммы косметики, только немного подкраситься.

Как Доро менялась с возрастом?

– Ты признавалась, что в твоей жизни было четыре ключевых момента.

– В 15 лет я была беззаботна и не думала, что стану чемпионкой. В 20 лет я была немного сумасшедшей, свободной духом, любила танцевать до утра. В 25 лет я стала профессионалом и поняла, что должна прилагать усилия. В 30 лет я достигла вершины в спорте.

Сейчас я живу в фазе замужней женщины. Это самая прекрасная часть: то, чего я добилась, останется со мной; все, что будет дальше, бонус. Никаких сожалений о недостигнутых целях.

– Не хватает только олимпийского золота.

– Да, но выиграть его нелегко. И для этого нужна удача.

– Можно попробовать в 2026-м на Играх в Милане и Кортине.

– Я хотела бы там выступить, но в то же время мне хочется иметь семью, спокойную жизнь, а не быть все время на чемоданах.

Но если я увижу, что все еще выигрываю, то скажу себе: воспользуйся моментом. Во мне живут две души одновременно. Три года – это не так много. Я буду принимать решение после каждого сезона.

Учеба или биатлон – что было сложнее в детстве?

– Ты путешествуешь туда-сюда, но между Южным Тиролем, где ты родилась, и Трентино, где живешь, находится твоя земля.

– Это дорогие сердцу места, где можно поразмышлять и иногда сбежать от сумасшедшего и плохого мира.

– Мама Ирмгард играла центральную роль.

– Я никогда не была маменькиной дочкой, я была самостоятельным ребенком. Но она посвятила себя пятерым детям, и это было нелегко. Мой отец Альфред всегда был на работе, и именно благодаря ей мы такие смышленые и спортивные. В общем, она устроила для меня стажировку по материнству.

– Что было труднее: учиться или заниматься биатлоном?

– Учиться. В школе приходилось сидеть неподвижно, и мне было скучно. Я хотела выйти на улицу, была гиперактивной.

Что не нравится Вирер в собственной внешности?

– Необходимо ли соперничество в спорте?

– Зависит от того, как вы с ним справляетесь. Я по опыту знаю, что самое важное – это обратить внимание на мать, парня или мужа партнерши по команде: если они завидуют, это конец.

– Вспоминается дуэль Доротея Вирер – Лиза Виттоцци.

– Это было не очень хорошее время для меня. Но я ничего не могла поделать, если я выигрывала, а она нет. Заключили ли мы перемирие? Да, нет смысла думать о некоторых вещах. Но мне было больно.

– Что тебе не нравится в современных девушках?

– Они экстремальны, они хотят показывать себя, и социальные сети это позволяют. Мне тоже приходится ими пользоваться, но нужна мера.

И потом, ты можешь столкнуться с хейтерами, а злоба – это худшее. Как я с этим справляюсь? Я отключаюсь: игнорирую тех, кто пытается выставить меня в плохом свете.

– Если бы тебе предложили вернуться в свои 20 лет, ты бы согласилась?

– Да, это тот возраст, когда я давала волю чувствам. Может быть, я бы что-то изменила, но не радикально.

– Доротея на шпильках.

– Я надеваю их, как только могу. Мне хочется быть красивой и чувствовать себя женщиной.

– Правда ли, что ты хотела бы быть выше ростом?

– Правда, однако я не превращаю это в болезнь. Я бы также хотела быть менее мускулистой. Каждый из нас в чем-то себе не нравится.

– Видишь ли ты у себя управленческие способности?

– Я люблю организовывать, и у меня уже есть на примете проекты. Могу сказать, что они будут связаны со спортом.

Биатлон чист от допинга?

– Поговорим о шоколаде?

– Ой, перед ним трудно устоять. После тяжелой тренировки я съедаю плитку: это естественный допинг, от которого я чувствую себя счастливой.

– Кстати, о допинге – как обстоят дела в биатлоне?

– Нарушения были, особенно в восточных странах. Сегодня я вижу контролируемый и чистый спорт, не в последнюю очередь потому, что стрельба имеет большое значение. И если вы плохи на этом фронте, у вас низкие результаты.

– Доротея Вирер – транжира?

– У меня кредитка в мобильном телефоне, и это нехорошо: я плачу и не думаю об этом. И я люблю красивые вещи...

– Ты разговариваешь со своей винтовкой?

– Нет.

– Можешь выругаться после ошибки?

– Редко: у меня нет времени ругаться.

– Является ли биатлон психологическим марафоном?

– Да. Если у тебя уже со старта болят ноги или ты допускаешь ошибку на первом рубеже, то знаешь, что подняться на подиум будет непросто. Но нельзя сдаваться – это жизненный урок.

– В детстве тебе нравился футбол.

– Я надевала футбольную форму и играла одна, вела мяч.

– Отдых на море или в горах?

– На море. Я ищу тепло и обычно предпочитаю оставаться в Италии. Горы меня не интригуют и немного пугают: я боюсь лавин.

Доро и шоу-бизнес – это реально?

– Хотела бы ты пробиться в шоу-бизнес?

– С одной стороны, да, но я боюсь, что выставлю себя на посмешище, и меня прикончат за акцент. К тому же это особый мир, где в моде трэш. Мне это не нравится, я люблю нормальность.

– Тебя зовут в Сан-Ремо – поедешь?

– Нет! В этом я очень корява.

– Мы имели в виду в качестве соведущей.

– Сначала мне нужно научиться. Каждый создан для чего-то – я создана для биатлона.

– Ты когда-нибудь представляла себя в реалити-шоу?

– Я не вижу ничего, что привлекало бы меня, за исключением, возможно, «Пекинского экспресса» (реалити-шоу, в котором участники проходят испытания в незнакомой стране – Sports.ru), потому что он особенный и живой.

– Ты определяешь себя как нетерпеливую и раздражающе педантичную – это достоинства или недостатки?

– И то, и другое. Иногда я не сплю, думая о том, что мне нужно сделать: я привыкла делать все и сразу, и у меня это получается. Но я ожидаю того же от других, иначе злюсь.

– Если муж не ведет себя должным образом, он рискует, что его застрелят?

– Ха-ха! Нет, Стефано хороший, умный, независимый и очень отзывчивый: когда меня нет дома, он все делает сам, домашние дела в его руках.

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith, Christophe Pallot/Agence Zoom, Maja Hitij; Instagram/dorothea_wierer, stefano_corr