17 комментариев

«Хочу в шоу-бизнес, но боюсь, что выставлю себя на посмешище». Доротея Вирер больше не хулиганка
«100%, что я не буду заниматься биатлоном до 30 лет. Это точно не мое», – говорила Доротея Вирер в 2015-м.
Сейчас 33-летняя итальянка всерьез не задумывается о завершении карьеры.
В прошедшем сезоне Вирер пережила ренессанс: финишировала второй в общем зачете Кубка мира, одержав три личные победы, и помогла сборной впервые в истории завоевать золото ЧМ в женской эстафете.
В интервью Corriere della Sera Доро ответила на вопросы о детстве и юности, характере, отношениях с мужем, конфликте с Лизой Виттоцци; объяснила, почему отказалась от фотосессии для Playboy; порассуждала о шансах на участие в Олимпиаде-2026 в Италии и многом другом.
Ниже – перевод материала.
Муж Доротеи ревнует ее ко всем подряд?
– Доротею Вирер называют итальянской Бедовой Джейн. Но знаешь ли ты настоящую Бедовую Джейн?
– Я знаю, что она была первой женщиной-стрелком на Диком Западе. Но я мало что знаю о ней, мне нужно почитать об этом.
– Помимо стрельбы Джейн любила играть в азартные игры и пить виски.
– Это уже не для меня. Однако Дикий Запад завораживает. Мне нравится открывать для себя разные миры. В биатлоне мы находимся в пузыре и рискуем замкнуться в нашей реальности.
– Итак, давай начнем с супруга (Стефано Коррадини – Sports.ru): ревнивый ли он?
– Нисколько. Конечно, когда я куда-то выхожу, то встречаю милых парней и получать комплименты приятно. Но между мной и Стефано взаимное и твердое доверие. Так что у него отличный характер.
– Правда ли, что ты отдала свадебное платье на благотворительность?
– Я выставила его на продажу, а полученные деньги передала в Германию организации, которая занимается социальными акциями в Непале.
Кто стреляет лучше: мужчины или женщины?
– Почему, когда речь заходит о биатлоне, многие ассоциируют его со стрельбой, а не с лыжными гонками, которые являются основой?
– Потому что мой вид спорта еще не очень узнаваем: есть те, кто путают его с триатлоном...
– Могла бы ты быть чистым стрелком, как Никколо Камприани и его бывшая партнерша Петра Цублазинг (трехкратный олимпийский чемпион и чемпионка мира по стрельбе из винтовки – Sports.ru)?
– Нет. Мы сочетаем две дисциплины – в этом и заключается прелесть. Биатлон динамичен, стрельба статична. Камприани приходил посмотреть на нас. Его и наш миры кажутся похожими, но они разные.
– Правда ли, что женщины стреляют лучше мужчин?
– В последние годы, по крайней мере, среди нас, возможно, женщины были лучше, но сегодня существует баланс.
– Стрельба – это неженственно?
– Почему же? Важна только концентрация, которая не зависит от того, мужчина вы или женщина.
Почему Вирер отказалась от съемки в Playboy?
– Доротея – имя с немецкими корнями.
– На самом деле оно могло бы быть норвежским. Оно также имеет греческое происхождение: это означает «дар Божий».
– Сердце, однако, итальянское. Правда ли, что ты выступала против австрийской идеи о двух паспортах для жителей Южного Тироля?
– Да, но это дело прошлого. Некоторые вопросы терзают мою душу: я из Южного Тироля, у меня заметный акцент, и люди думают, что я не считаю себя итальянкой. Это ранит меня.
– Что у тебя есть от тевтонского менталитета?
– Точность и пунктуальность. Мне нравится делать то, что я говорю. Вместе с тем я жизнерадостна и обладаю вкусом к моде, что свойственно итальянскому темпераменту.
– Какое место ты занимаешь среди наших спортсменов?
– Я не знаю и не думаю об этом, хотя чувствую, что добилась больших результатов, чем могла вообразить. Есть ли у меня какая-то роль? Думаю, да, но я не схожу с ума ради признания.
– Дает ли красота преимущества?
– Это может помочь при поиске спонсоров. Но нужен также открытый характер: если ты красива, но не открываешь рот...
– Правда ли, что ты отказалась позировать обнаженной для Playboy?
– Это уже старая история, может быть, 10-летней давности. Это был запрос из России: там популярен биатлон.
– Но ты отказалась.
– Я не настолько уверена в себе. Кроме того, сегодня девушки, которые попадают в этот журнал, уже не полностью обнажены. Я должна была сниматься обнаженной, поэтому отказалась.
Я серьезная? Я этого не говорю, но я предпочитаю защищать частную жизнь. Но если кто-то чувствует себя комфортно, снимаясь обнаженной, то вперед.
– Как и Вонн в горных лыжах, ты начала наносить макияж перед гонками. Однако Линдси подверглась критике.
– Это абсурд. Сейчас очень многие спортсменки носят макияж. Но нельзя нанести килограммы косметики, только немного подкраситься.
Как Доро менялась с возрастом?
– Ты признавалась, что в твоей жизни было четыре ключевых момента.
– В 15 лет я была беззаботна и не думала, что стану чемпионкой. В 20 лет я была немного сумасшедшей, свободной духом, любила танцевать до утра. В 25 лет я стала профессионалом и поняла, что должна прилагать усилия. В 30 лет я достигла вершины в спорте.
Сейчас я живу в фазе замужней женщины. Это самая прекрасная часть: то, чего я добилась, останется со мной; все, что будет дальше, бонус. Никаких сожалений о недостигнутых целях.
– Не хватает только олимпийского золота.
– Да, но выиграть его нелегко. И для этого нужна удача.
– Можно попробовать в 2026-м на Играх в Милане и Кортине.
– Я хотела бы там выступить, но в то же время мне хочется иметь семью, спокойную жизнь, а не быть все время на чемоданах.
Но если я увижу, что все еще выигрываю, то скажу себе: воспользуйся моментом. Во мне живут две души одновременно. Три года – это не так много. Я буду принимать решение после каждого сезона.
Учеба или биатлон – что было сложнее в детстве?
– Ты путешествуешь туда-сюда, но между Южным Тиролем, где ты родилась, и Трентино, где живешь, находится твоя земля.
– Это дорогие сердцу места, где можно поразмышлять и иногда сбежать от сумасшедшего и плохого мира.
– Мама Ирмгард играла центральную роль.
– Я никогда не была маменькиной дочкой, я была самостоятельным ребенком. Но она посвятила себя пятерым детям, и это было нелегко. Мой отец Альфред всегда был на работе, и именно благодаря ей мы такие смышленые и спортивные. В общем, она устроила для меня стажировку по материнству.
– Что было труднее: учиться или заниматься биатлоном?
– Учиться. В школе приходилось сидеть неподвижно, и мне было скучно. Я хотела выйти на улицу, была гиперактивной.
Что не нравится Вирер в собственной внешности?
– Необходимо ли соперничество в спорте?
– Зависит от того, как вы с ним справляетесь. Я по опыту знаю, что самое важное – это обратить внимание на мать, парня или мужа партнерши по команде: если они завидуют, это конец.
– Вспоминается дуэль Доротея Вирер – Лиза Виттоцци.
– Это было не очень хорошее время для меня. Но я ничего не могла поделать, если я выигрывала, а она нет. Заключили ли мы перемирие? Да, нет смысла думать о некоторых вещах. Но мне было больно.
– Что тебе не нравится в современных девушках?
– Они экстремальны, они хотят показывать себя, и социальные сети это позволяют. Мне тоже приходится ими пользоваться, но нужна мера.
И потом, ты можешь столкнуться с хейтерами, а злоба – это худшее. Как я с этим справляюсь? Я отключаюсь: игнорирую тех, кто пытается выставить меня в плохом свете.
Новая (и очень красивая) коллекция купальников Доротеи Вирер: их у нее больше, чем побед на Кубке мира
– Если бы тебе предложили вернуться в свои 20 лет, ты бы согласилась?
– Да, это тот возраст, когда я давала волю чувствам. Может быть, я бы что-то изменила, но не радикально.
– Доротея на шпильках.
– Я надеваю их, как только могу. Мне хочется быть красивой и чувствовать себя женщиной.
– Правда ли, что ты хотела бы быть выше ростом?
– Правда, однако я не превращаю это в болезнь. Я бы также хотела быть менее мускулистой. Каждый из нас в чем-то себе не нравится.
– Видишь ли ты у себя управленческие способности?
– Я люблю организовывать, и у меня уже есть на примете проекты. Могу сказать, что они будут связаны со спортом.
Биатлон чист от допинга?
– Поговорим о шоколаде?
– Ой, перед ним трудно устоять. После тяжелой тренировки я съедаю плитку: это естественный допинг, от которого я чувствую себя счастливой.
– Кстати, о допинге – как обстоят дела в биатлоне?
– Нарушения были, особенно в восточных странах. Сегодня я вижу контролируемый и чистый спорт, не в последнюю очередь потому, что стрельба имеет большое значение. И если вы плохи на этом фронте, у вас низкие результаты.
– Доротея Вирер – транжира?
– У меня кредитка в мобильном телефоне, и это нехорошо: я плачу и не думаю об этом. И я люблю красивые вещи...
– Ты разговариваешь со своей винтовкой?
– Нет.
– Можешь выругаться после ошибки?
– Редко: у меня нет времени ругаться.
– Является ли биатлон психологическим марафоном?
– Да. Если у тебя уже со старта болят ноги или ты допускаешь ошибку на первом рубеже, то знаешь, что подняться на подиум будет непросто. Но нельзя сдаваться – это жизненный урок.
– В детстве тебе нравился футбол.
– Я надевала футбольную форму и играла одна, вела мяч.
– Отдых на море или в горах?
– На море. Я ищу тепло и обычно предпочитаю оставаться в Италии. Горы меня не интригуют и немного пугают: я боюсь лавин.
Доро и шоу-бизнес – это реально?
– Хотела бы ты пробиться в шоу-бизнес?
– С одной стороны, да, но я боюсь, что выставлю себя на посмешище, и меня прикончат за акцент. К тому же это особый мир, где в моде трэш. Мне это не нравится, я люблю нормальность.
– Тебя зовут в Сан-Ремо – поедешь?
– Нет! В этом я очень корява.
– Мы имели в виду в качестве соведущей.
– Сначала мне нужно научиться. Каждый создан для чего-то – я создана для биатлона.
– Ты когда-нибудь представляла себя в реалити-шоу?
– Я не вижу ничего, что привлекало бы меня, за исключением, возможно, «Пекинского экспресса» (реалити-шоу, в котором участники проходят испытания в незнакомой стране – Sports.ru), потому что он особенный и живой.
– Ты определяешь себя как нетерпеливую и раздражающе педантичную – это достоинства или недостатки?
– И то, и другое. Иногда я не сплю, думая о том, что мне нужно сделать: я привыкла делать все и сразу, и у меня это получается. Но я ожидаю того же от других, иначе злюсь.
– Если муж не ведет себя должным образом, он рискует, что его застрелят?
– Ха-ха! Нет, Стефано хороший, умный, независимый и очень отзывчивый: когда меня нет дома, он все делает сам, домашние дела в его руках.
Получала приглашение в Playboy, тусила в молодости и отказывала русскому фанату. Доротея Вирер – королева биатлона
Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith, Christophe Pallot/Agence Zoom, Maja Hitij; Instagram/dorothea_wierer, stefano_corr
Плюс ещё и внешность... ваххх
– С одной стороны, да, но я боюсь, что выставлю себя на посмешище, и меня прикончат за акцент.
Сразу полез в комменты чтоб написать, но ты добрый человек опередил))
Благо это не ветка ФК и армия зомбиболел не нападет)))
– Да, но это дело прошлого. Некоторые вопросы терзают мою душу: я из Южного Тироля, у меня заметный акцент, и люди думают, что я не считаю себя итальянкой. Это ранит меня.
Прям специально для местных арийцев, которые всё норовят её в немки записать..))
Ну да, ну да...)