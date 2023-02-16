Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Йоханнес Бо крушит всех на чемпионате мира-2023 по биатлону в Оберхофе: к победам в смешанной эстафете, спринте и преследовании норвежец добавил золото в индивидуалке (четвертое из четырех возможных).

Занимательный факт, который иллюстрирует превосходство Бо над соперниками: уйдя в гонку под 11-м стартовым номером, он добрался до финиша первым!

Что именно делает его настолько сильным? Журналисты NRK поговорили с экспертами, исследователями, тренерами и выделили пять факторов. А сам Йоханнес добавил шестой.

Тело. «Я нашел золотую середину между тем, чтобы быть худым и легким, и тем, чтобы быть большим и сильным»

– Нет никаких сомнений в том, что Йоханнес обладает хорошей генетикой и сочетает это с тренировочным интеллектом.

Еще с юного возраста ему удавалось быстро восстанавливаться после болезней, и он часто тренировался меньше других, но все равно был хорош. Он быстро реагирует на тренировки, – отмечает Эйвинд Сандбакк, профессор кафедры нейромедицины и науки о движении Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU), где он также возглавляет Центр исследований спорта высших достижений.

Сам Бо признается, что тщательно следит за телом в течение сезона, и не столь тщательно – в межсезонье.

– Я мало думаю о теле до ноября, но затем чрезвычайно много думаю о нем с ноября по март.

Правильно питаясь, он следит за тем, чтобы не набирать лишний вес и иметь возможность быстро забегать в подъемы, не повышая уровень лактата.

– Чем ты тяжелее и мощнее, тем больше лактата. Я думаю, что нашел золотую середину между тем, чтобы быть худым и легким, и тем, чтобы быть большим и сильным.

– Когда ты «чрезвычайно много» думаешь о теле, насколько ты скрупулезен?

– Довольно скрупулезен. Это легко, потому что представляет из себя рутину. Когда мы на Кубке мира, все дни похожи. Если ты можешь справиться с одним днем, то можешь справиться и с тремя неделями. Все остается одинаковым. Есть небольшие вариации – больше пищи во время соревнований и меньше, когда соревновательный уик-энд заканчивается.

Помимо прочего Йоханнес держится подальше от десертов и сладостей. На вечеринке по случаю золота в спринте он раздавал кусочки торта, но сам его не пробовал.

– Это обратная сторона медали, но я наверстаю после сезона.

Голова. Туннельное зрение, особый талант фокусировки и перезагрузки после неудач

Может показаться, что Бо излучает уверенность, но сам Йоханнес считает, что в действительности он не самый сильный ментально. И подчеркивает, что в этом нет необходимости.

– В биатлоне главное – не быть слабым, и в этом я очень хорош, – резюмирует он с усмешкой.

Но с точки зрения способности держать концентрацию и фокус Бо превосходен. Он очень собран как на соревнованиях, так и на тренировках.

Эксперт NRK Харри Луксингер написал магистерскую диссертацию, в которой исследовал мозговую деятельность биатлонистов во время стрельбы.

– У него особая способность сосредотачиваться на правильных сенсорных стимулах – то, что мы называем сфокусированным вниманием. Будучи биатлонистом, вы постоянно получаете сенсорные впечатления на стрельбище, но Бо способен отфильтровывать то, что не имеет отношения к делу – например, публику или конкурентов. Он включает туннельное зрение и обладает железным контролем.

В то же время Йоханнес не самый сильный стрелок в пелотоне (90% попаданий лежа и 88% стоя). Он закрыл 20 мишеней из 20 в воскресной гонке преследования, но это случилось впервые за три года.

– Он попадает, несмотря на немного небрежную технику стрельбы, и самое главное: в решающие моменты он часто оборачивает все в свою пользу.

Луксингер считает, что Йоханнес обладает уникальной способностью перезагружаться, если дела идут плохо. Вероятно, он многому научился после того, как в 2019 году некоторое время испытывал проблемы на стрельбе стоя.

– Когда вы добиваетесь успеха, то укрепляете уверенность в себе. Когда стоишь на коврике, часто возникают сомнения и лишние мысли. Это значит, что вы уже потратили ресурсы мозга на что-то постороннее. Но Йоханнес хорош по части сфокусированного внимания. Это не совпадение. Те, кто видел Йоханнеса на тренировках, знают, что он очень сконцентрирован и эффективен.

Количество и длительность тренировок. Их... мало, и они короткие – Йохауг тренировалась в два раза больше Йоханнеса

Бо прекрасно понимает, что тренировки должны проходить со 100-процентным усилием. Они должны быть эффективными.

– Думаю, с моими объемами тренировок я могу быть предельно собранным все время. Я быстро замечаю, что, если тренировки становятся длиннее, мне труднее сохранять концентрацию. Тот факт, что мои тренировки редко длятся больше двух часов, позволяет мне оставаться сосредоточенным на протяжении всего занятия.

Перед этим сезоном Бо приобрел тредбан, который усиленно использовал. Но общее количество тренировочных часов у Йоханнеса невелико по сравнению с большинством профессиональных спортсменов. Кроме того, норвежец не ведет дневник тренировок, но у него есть общее представление.

– Я точно не знаю, но думаю, что в очень хороший месяц я тренируюсь, может быть, 60 часов.

Для сравнения, Тереза Йохауг могла тренироваться вдвое больше в течение одного летнего месяца.

– Йоханнес совершенно уникален, и я уже давно говорил, что у него есть что-то от природы, чему многие завидуют. Он это умело использовал, потому что его талант огромен. Когда он все делает правильно, никто и близко не подходит к его уровню, – говорит тренер Эгиль Кристиансен.

Он признает, что иногда разочаровывался в ученике, потому что тот просто не делал правильных вещей. Кристиансен считает, что перед этим сезоном Бо стал более организованным в повседневной жизни.

– Я думаю, главная причина в том, что он обрел спокойствие. Он закончил строить дом, переехал в Конгсвингер, и там спокойно. Когда он дома, он может сосредоточиться на тренировках и отдыхе, находясь рядом с сыном Густавом и семьей, без множества посторонних мыслей, витающих у него в голове.

Профессор NTNU Сандбакк указывает на способность быстро регулировать поглощение кислорода в условиях бега по пересеченной местности и в связке со стрельбой. Это важная способность в биатлоне, наряду с выносливостью и техникой. Бо одновременно вынослив и обладает хорошей техникой, а также способен быстро увеличивать темп.

– Я думаю, у него уникальная комбинация, которая подходит для биатлона. В биатлоне много подъемов и спусков, небольших горок и изменений рельефа, и Бо, похоже, умеет регулировать их прохождение исключительно хорошо. У него есть, например, способность выдерживать высокую скорость на первом круге, что также может дать ему психологическое преимущество, потому что в таком случае он знает, что может позволить себе промах. Когда он в форме, он уникум.

Характерное для Бо сверхбыстрое начало гонок отмечали и конкуренты – например, Александр Логинов:

«Я вижу его особый козырь – первый круг, который сразу дает серьезное преимущество. Тяжело найти тех, кто готов с ним в этом посоперничать. Когда я начинал в биатлоне, тренеры объясняли: не надо бросаться в гонку – лучше начинать в высоком темпе, но не на пределе – иначе наешься и не хватит на финиш. Это, скажем так, классический подход.

Я стараюсь прибавлять, отыгрывать на первом круге, но относительно Йоханнеса это пока получается с трудом. Причем это не вопрос тактики: даже если я забуду о финишном круге и со старта пойду на максимуме, то все равно не смогу развить такую же скорость. И никто пока не может», – рассказывал Логинов Sports.ru.

И еще он признавал в интервью RT, что стартовым рывком Йоханнес способен деморализовать соперников:

«Конечно, есть такое. Сразу начинаешь думать: «А если он на рубеже еще и стрельнет чисто?» Думаю, даже у Фуркада такие мысли проскакивали, что же говорить об остальных?»

Техника. Несколько лет назад Йоханнес ее изменил: больше не мотается из стороны в сторону и не разваливается при усталости

– Нет никаких сомнений в том, что в техническом плане он бежит хорошо. Он получает много мощности от лыж и обладает хорошей связью между туловищем и ногами, что придает ему скорость при движении вперед, – анализирует Сандбакк.

Эту технику Йоханнес оттачивал с тех пор, как перед сезоном-2016/17 за лыжную подготовку норвежских биатлонистов начал отвечать Эгиль Кристиансен.

– Мне нравится бежать на лыжах так. Необходимо продвигаться вперед, но в то же время нужно обладать определенной силой при отталкивании.

Сначала мы были немного неуклюжи, но, вероятно, в этом техническом аспекте я улучшился больше всего по сравнению с тем, что было раньше, когда я, возможно, больше мотался из стороны в сторону. Теперь я более устремленный вперед и бегу в большей степени на автомате. У меня не разваливается техника от усталости.

Кристиансен считает, что на самом деле техника не так уж сложна, и отмечает, что вся команда придерживается одной и той же философии.

– Он усердно работает, чтобы увеличить скорость передвижения на лыжах. У остальных тоже это получается, так что технически он не на голову сильнее всех, но в технике есть немного индивидуальности.

Лыжи. Йоханнес их почти не тестирует, доверяя личному сервисмену – бывшему специалисту сборной России

Бо в приоритете у производителя лыж Fischer и получает лучший инвентарь в первую очередь.

– Это чрезвычайно большое преимущество. Это также показывает, насколько важно быть лояльным партнеру на протяжении долгого времени, выстраивать отношения.

Кроме того, у братьев Бо есть личный сервисмен – итальянский специалист Джанлука Марколини уже 9 лет отвечает за подготовку лыж Йоханнеса и Тарьея. Перед Олимпиадой-2014 в Сочи Марколини работал в российский сборной – готовил инвентарь Ольги Зайцевой. Итальянские СМИ отмечали, что в России знаниями Джанлуки пренебрегали, поручая ему второстепенные задачи.

– Он может выбрать для меня правильные лыжи. В этом плане мы все разные, и лыжи очень адаптированы к каждому спортсмену. Есть лыжи, которые подходят одному спортсмену, в то время как другим могут нравиться более жесткие или мягкие лыжи. Речь идет о маленьких различиях, – рассказывает Бо-младший.

– Йоханнес очень доверяет своему сервисмену, и чрезвычайно важно испытывать это доверие к человеку, который работает с твоими лыжами. Йоханнес сейчас почти не тестирует лыжи, он просто получает их и верит, что они хороши. Это во многом благодаря тому, что он приоритетный спортсмен, и у него очень хороший смазчик в лице Джанлуки, – подчеркивает Эгиль Кристиансен.

Семья. «Я отец уже три года, и это были хорошие три года»

Журналисты NRK спрашивают Йоханнеса, есть ли еще какие-то пункты, о которых они забыли.

– То, что я очень семейный человек. Больше всего мне нравится быть дома. Возможно, это главный успех, стоящий за хорошими результатами.

Он ведет речь о жене Хедде и трехлетнем сыне Густаве. Йоханнес не любит долгие периоды разлуки с семьей, но считает, что результаты их компенсируют.

– Часто есть вещи, о которых не говорят. Если дела в спорте идут хорошо, часто это происходит потому, что вы тренировались лучше всех или лучше всех подготовились. Но, возможно, есть и скрытый эффект. Делать нечто противоположное. Этим я отличаюсь от других. Я отец уже три года, и это были хорошие три года.

– Густав начинает понимать, что ты сейчас делаешь?

– Вероятно, он начинает понимать немного больше. Он не настолько любит общаться по видеосвязи, как вживую, так что расстояние все еще слишком велико. Будет приятно вернуться домой.

– Но он понимает, что ты силен?

– Думаю, да. Я надеюсь на это.

Фото: REUTERS/Lisa Leutner; globallookpress.com/Eberhard Thonfeld; Instagram/johannesbo, heddaehlibo, espenmikkelsen