А куда пропали Домрачева и Бьорндален? Их уволили из Китая, заметили в Минске – но кажется, пара уже живет в Монако

Самая звездная пара биатлона – Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева – будто бы исчезла из виду в 2022-м.

В последние сезоны, еще до Игр в Пекине их крепко ассоциировали со сборной Китая, но сотрудничество давно (и не очень красиво) прекращено. Супруги, как кажется, редко выходят в публичное поле, и вообще не вполне понятно, где они находятся, кем работают и что планируют.

Мы попытались разобраться.

1. В сентябре 2019-го Бьорндален и Домрачева взялись за подготовку биатлонной сборной Китая к домашней Олимпиаде-2022. Несмотря на трудности с пандемией, норвежцу и белоруске, пожалуй, удалось толкнуть команду вперед – китайцы показали лучшие результаты за много лет . Но все же от медалей их отделяла пропасть. Лучшим результатом в личных гонках стало 22-е место Фанмин Чэна в пасьюте, в эстафете женская команда добралась лишь до 12-го места.

Бьорндален оценил итог своей работы сурово: «Мы не достигли своих целей, и я как главный тренер буду нести за это ответственность. Я потерпел неудачу».

На постолимпийские этапы Кубка мира китайцы решили не ехать, чем невероятно расстроили тренера.

2. В марте срок контракта Бьорндалена и Домрачевой с Китаем истек, но они были не прочь продолжить сотрудничество. Уле Эйнар отправил руководству сборной отчет, где оценил итоги олимпийского сезона и внес предложения по дальнейшему развитию биатлона в стране, но ответа так и не получил.

«На мою оценку никак не отреагировали, и это немного странно. Я не получал никакой обратной связи и не вел переговоры с Китаем с марта. С моей стороны это выглядит так, будто моя работа закончилась», – рассказывал Уле в начале мая.

Похоже, что после Игр ни Бьорндален, ни биатлон как таковой китайцев больше не интересовали .

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3. Несмотря на экстремальные условия, в которые поставила Бьорндалена пандемия, роль тренера ему понравилась: «Я никогда не подозревал, что тренерская профессия настолько интересна. Все говорят, что это совершенно не похоже на то, чтобы быть спортсменом, и это правда. Тренеру нужно быть еще более собранным.

Будучи спортсменом, вы очень эгоистичны и четко представляете, куда должен вести путь, в то время как у тренера есть 12 разных путей и 12 разных спортсменов. Нет никаких сомнений в том, что быть тренером сложнее, чем спортсменом».

Тем не менее, Уле решил взять перерыв в тренерской деятельности: «Я попытаюсь расставить приоритеты и немного меньше путешествовать. Это было слишком. Мы с Дарьей, вероятно, сбавим темп, нам нужно больше семейного времени» .

4. В конце августа китайцы внезапно нарушили тишину – сообщалось, что Бьорндален может продолжить сотрудничество со сборной в роли ассистента в биатлонной федерации.

«Мне есть чему научить и в то же время научиться у китайцев. Это невероятный опыт», – с энтузиазмом откликнулся Уле.

И заодно ответил на критику по поводу работы в Китае со стороны норвежских правозащитников: «Я не отстраняюсь от сделанного и не жалею об этом. Меня волнует именно спорт. Разумеется, в Китае не все хорошо. Но, возможно, и в Норвегии тоже?»

С тех пор по теме «Бьорндален и Китай» новостей не было – очевидно, сотрудничество так и не возобновилось.

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5. В новом сезоне Уле стал экспертом норвежского телеканала TV2 – ездит по этапам Кубка мира, комментирует гонки, высказывает компетентное мнение. И даже ненадолго возобновил тренерскую работу – попытался подтянуть биатлонные навыки коллеги (тоже эксперта TV2), легенды лыж Петтера Нортуга.

А еще повидался с главным соперником во времена спортивной карьеры – 8-кратным чемпионом мира французом Рафаэлем Пуаре.

Домрачева самостоятельно не выходила в публичное пространство с конца марта , когда высказалась в соцсетях против отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

6. В августе Дарью и Уле заметили на лыжероллерной трассе в Минске – фото с супругами поделилась юная биатлонистка из Беларуси Вера Бородач.

Вскоре после этого в интернете появился снимок Домрачевой на фоне «Минск-Арены» с Ильей Давидовичем – мальчиком, которому Дарья помогает в лечении рака.

В начале сентября Домрачева и Бьорндален переместились в Норвегию, где Уле выступил в 2-километровом забеге в гору в родной деревне Симостранда. 48-летний Бьорндален занял третье место, продемонстрировав, что по-прежнему находится в приличной физической форме. Дарья и 6-летняя дочка пары Ксения тоже участвовали в забеге, но выбрали не соревновательный темп.

Уже через неделю Уле выступил в забеге на 14,5 км в местечке Ла-Тюрби рядом с Монако – на этот раз показал 5-е время (всего было 115 участников). Три года назад Бьорндален делился планами купить жилье в Монако – возможно, теперь он их осуществил.

7. В конце октября подруга Домрачевой по белорусской команде Надежда Скардино опубликовала фото с Дарьей на фоне пейзажа, в котором опознается Лазурный берег, и написала: «Если хочется посидеть с подругой в кафе, попить капучино и поговорить, можно проехать и четыре страны на четырех поездах».

Чем сейчас занимается Домрачева – неизвестно.

Фото: globallookpress.com/Hendrik Schmidt, Guo Cheng