«Биатлон – довольно глупый спорт, но он доставляет мне удовольствие». Экхофф поймала кризис после сезона, но не сдалась

Тириль Экхофф в доминирующем стиле выиграла Кубок мира-2020/21 – в тот год казалось, что она станет королевой Пекина-2022.
Но на старте олимпийского сезона норвежка выглядела непривычно слабой – не получались ни ход, ни стрельба. К Играм ей все же удалось набрать форму и взять две личные медали и эстафетное золото.
Экхофф завершила сезон убедительно – одержала три личные победы на Кубке мира и стала лучшей в истории норвежского женского биатлона по этому показателю. В конце марта Тириль объявила, что продолжит карьеру, но из-за перенесенного весной коронавируса и накопленной за последние сезоны усталости она до сих пор не приступила к полноценной подготовке.
В интервью норвежскому TV2 спортсменка откровенно рассказала о нескольких месяцах бессонницы, поддержке жениха и вновь обретенной радости от биатлона. Ниже – перевод материала.
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Часы показывают всего лишь 5:07 утра, когда приходит текстовое сообщение от Тириль Экхофф.
«Привет, к сожалению, придется отменить тренировку. Как-нибудь в другой раз», – написала она.
Мало кто бодрствует в это время суток, в том числе профессиональные спортсмены, но для Тириль в последние пять месяцев мало что было нормальным. TV2 изначально договорился встретиться с Экхофф во вторник (6 сентября – Sports.ru) в Фоссуме, где она планировала провести комбинированную беговую и стрелковую тренировку.
Вместо этого мы получили зеленый свет на встречу рядом с ее домом в Осло чуть позже в тот же день, чтобы поговорить о том, что происходило с тех пор, как она блестяще завершила сезон в конце марта.
С тех пор Экхофф не была ни на одном сборе со своими подругами по команде. В июле Союз биатлонистов Норвегии опубликовал пресс-релиз, где сообщалось, что Тириль оказалась в кризисе.
«Экхофф очень устала после тяжелого сезона, и поэтому решила пропустить предстоящие тренировки со сборной, чтобы восстановиться», – говорилось в сообщении. Она не чувствовала себя достаточно готовой к интервью. Но теперь настроение вернулось. Она хорошо тренировалась в августе и снова испытывает радость от биатлона.
Так что же именно произошло?
– Ты написала СМС в 5 утра… Ты плохо спала?
– В этом-то и проблема. Сон.
– Именно с ним ты мучаешься в последнее время?
– У меня появились проблемы после ковида (в конце марта). Все началось как обычное коронавирусное заболевание, а потом я много работала и не прислушивалась к своему телу. Я очень хотела немного отблагодарить всех, кто поддерживал меня, но не смогла. А потом я испытала, можно сказать, небольшой жизненный кризис.
– Кого ты хотела отблагодарить?
– Спонсоров и людей, которые важны для меня. Всех тех, кто поддерживал меня в эти пандемийные годы и кого я почти не видела. Но в итоге я даже не смогла позаботиться о себе. А в таком случае трудно отблагодарить других.
23 марта спортсменка сообщила, что продолжит карьеру в биатлоне, в то время как важный для нее тренер Патрик Оберэггер объявил, что останется в Норвегии. Но уже в конце июля она была готова изменить решение.
– Может, это было 50/50? Все выглядело хорошо в инстаграме, но в реальности было не так хорошо.
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3 июля Тириль опубликовала фотографии с пробежки по пляжу.
«Пробежка ранним утром в отпуске», – написала она. На фотографии она улыбалась. Так же, как и несколько дней спустя, на снимке в связанном вручную летнем наряде под вечерним солнцем.
– На фото царила идиллия.
– Конечно, но это же социальные сети!
– Ты не хотела показывать уязвимость?
– Нет, а с чего бы я хотела? Типа «вот я лежу и плачу, потому что не могу заснуть». Ха-ха. Я этого не хочу. А то пойдут заголовки в СМИ: «Тириль лежит без сна». Это так глупо, ведь люди борются с раком, психическими заболеваниями, всем, чем возможно. И тут я со своей бессонницей.
Она признает, что в прошлом немного пожимала плечами, слыша истории о людях, которые с трудом засыпали по ночам. Больше она так не делает.
– Я спустилась на землю и почувствовала вкус жизни. В спорте высших достижений ты привыкаешь сохранять напор, тренироваться и делать все, что угодно, когда тренируешься по максимуму. Но я обнаружила, что я всего лишь человек. И получила настоящий удар.
– Когда ты поняла, что оказалась в кризисе?
– У меня были проблемы со сном на протяжении долгого времени. Не пожелала бы такого даже злейшему врагу. Это было действительно серьезно. Мне сильно помог медперсонал, врачи и так далее. У меня никогда раньше не было проблем со сном, и когда я слышала, что кто-то мучается с этим, я думала: «Но, боже мой, неужели это настолько паршиво?» Но это действительно паршиво. Теперь я это поняла.
– Что ты делала, пока не спала ночью?
– Я занималась йогой, я испытывала стресс, я медитировала и пыталась справиться с этим. А еще я много размышляла: стал ли коронавирус тем, что разрушит мою карьеру.
– Но он не разрушил?
– Нет, теперь я снова думаю, что биатлон – это очень здорово.
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Экхофф говорит, что снотворное помогло ей преодолеть проблему. Но больше всего Тириль подчеркивает роль своего жениха Онунна Лида Бюгланна, с которым она вместе уже 11 лет. Он был неоценим для 32-летней спортсменки в самое тяжелое время.
– Он был как скала.
- В том, что ты пришла в норму, большая его заслуга?
– Да-да. Определенно.
– Как он себя вел?
– Он был добр. Заботлив. Он хорош. Он блистателен! – говорит Экхофф, и ее глаза начинают слезиться.
– Даже когда тебе было совсем плохо?
– Да! Однозначно. И я думаю, что все члены команды и медики видели, что Онунн блестящий. Он правда такой.
– Тебя трогает его отношение, когда ты вспоминаешь об этом?
– Я не так уж много спала, знаете ли, – отвечает Экхофф и разражается смехом.
***
Те, кто следили за карьерой Тириль, знают, что для нее характерны высокие пики и глубокие провалы.
В сезоне-2020/21 Экхофф была почти непобедима и выиграла Кубок мира. В прошлом сезоне она потеряла хорошие ощущения на стрельбище и на трассе. В декабре она нажала на аварийный тормоз и поехала с Кубка мира домой, чтобы пройти медицинское обследование.
Затем в январе Тириль пропустила серию кубковых гонок, прежде чем неожиданно нанести ответный удар, завоевав золото в эстафете и две личные медали на Олимпийских играх.
В конце сезона она снова стала старой доброй Экхофф и выиграла три личные гонки – до того, как заразилась ковидом на финальной вечеринке.
– Только ли последствия коронавируса – причина твоих проблем в эти пять месяцев?
– Я думаю, что это сочетание коронавируса, последних нескольких лет, когда я жила в условиях большого стресса, и немного особенностей моей натуры, к сожалению.
– Что ты имеешь в виду?
– Я эмоциональный человек, и легко могу разнервничаться, – говорит Экхофф и снова разражается смехом.
Первой сбор совместно с командой состоится в Оберхофе, где пройдет чемпионат мира, в середине октября. Тириль не тренировалась с командой с конца сезона.
– Это будет что-то вроде «Привет, меня зовут Тириль Экхофф»?
– Ха-ха. Да, так и будет! Я с нетерпением жду приезда в Оберхоф. Я немного завидовала другим девчонкам, когда сидела дома, но это было правильно для меня.
– Как обстоят дела со спортивной формой?
– Хороший вопрос. Я думаю, что все в порядке. Рассчитываю на то, что мое тело помнит, что оно было сильным. Что касается стрельбы, то здесь нужно немного поработать, но я думаю, что я на правильном пути.
– Сколько ты тренировалась за последние пять месяцев?
– Я плохо тренировалась в мае, июне и июле. И хорошо в августе. Но если быть до конца честной: после того, что произошло, у меня появился совершенно безумный взгляд на вещи.
– Как это на тебя повлияло?
– Я стала совершенно иначе ценить то, что занимаюсь биатлоном. Это приносит мне большую радость.
– И ты не осознавала этого раньше?
– Нет. Но мне повезло, что я этим занимаюсь. Я не ученый, который делает Землю лучше. Я для этого делаю минимум, потому что никак не помогаю человечеству или планете, – говорит Экхофф, которая заменила свой старый бензиновый BMW на электрокар.
– Биатлон – довольно глупый вид спорта. Ты бегаешь на лыжах и стреляешь по черным мишеням. Но знаете что? Это доставляет мне огромное удовольствие.
Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Lars Baron; Instagram/tirileckhoff
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