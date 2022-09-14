«Биатлон – довольно глупый спорт, но он доставляет мне удовольствие». Экхофф поймала кризис после сезона, но не сдалась

Тириль Экхофф в доминирующем стиле выиграла Кубок мира-2020/21 – в тот год казалось, что она станет королевой Пекина-2022.

Но на старте олимпийского сезона норвежка выглядела непривычно слабой – не получались ни ход, ни стрельба. К Играм ей все же удалось набрать форму и взять две личные медали и эстафетное золото.

Экхофф завершила сезон убедительно – одержала три личные победы на Кубке мира и стала лучшей в истории норвежского женского биатлона по этому показателю. В конце марта Тириль объявила, что продолжит карьеру, но из-за перенесенного весной коронавируса и накопленной за последние сезоны усталости она до сих пор не приступила к полноценной подготовке.

В интервью норвежскому TV2 спортсменка откровенно рассказала о нескольких месяцах бессонницы, поддержке жениха и вновь обретенной радости от биатлона. Ниже – перевод материала.

***

Часы показывают всего лишь 5:07 утра, когда приходит текстовое сообщение от Тириль Экхофф.

«Привет, к сожалению, придется отменить тренировку. Как-нибудь в другой раз», – написала она.

Мало кто бодрствует в это время суток, в том числе профессиональные спортсмены, но для Тириль в последние пять месяцев мало что было нормальным. TV2 изначально договорился встретиться с Экхофф во вторник (6 сентября – Sports.ru) в Фоссуме, где она планировала провести комбинированную беговую и стрелковую тренировку.

Вместо этого мы получили зеленый свет на встречу рядом с ее домом в Осло чуть позже в тот же день, чтобы поговорить о том, что происходило с тех пор, как она блестяще завершила сезон в конце марта.

С тех пор Экхофф не была ни на одном сборе со своими подругами по команде. В июле Союз биатлонистов Норвегии опубликовал пресс-релиз, где сообщалось, что Тириль оказалась в кризисе.

«Экхофф очень устала после тяжелого сезона, и поэтому решила пропустить предстоящие тренировки со сборной, чтобы восстановиться», – говорилось в сообщении. Она не чувствовала себя достаточно готовой к интервью. Но теперь настроение вернулось. Она хорошо тренировалась в августе и снова испытывает радость от биатлона.

Так что же именно произошло?

– Ты написала СМС в 5 утра… Ты плохо спала?

– В этом-то и проблема. Сон.

– Именно с ним ты мучаешься в последнее время?

– У меня появились проблемы после ковида (в конце марта). Все началось как обычное коронавирусное заболевание, а потом я много работала и не прислушивалась к своему телу. Я очень хотела немного отблагодарить всех, кто поддерживал меня, но не смогла. А потом я испытала, можно сказать, небольшой жизненный кризис.

– Кого ты хотела отблагодарить?

– Спонсоров и людей, которые важны для меня. Всех тех, кто поддерживал меня в эти пандемийные годы и кого я почти не видела. Но в итоге я даже не смогла позаботиться о себе. А в таком случае трудно отблагодарить других.

23 марта спортсменка сообщила, что продолжит карьеру в биатлоне, в то время как важный для нее тренер Патрик Оберэггер объявил, что останется в Норвегии. Но уже в конце июля она была готова изменить решение.

– Может, это было 50/50? Все выглядело хорошо в инстаграме, но в реальности было не так хорошо.

***

3 июля Тириль опубликовала фотографии с пробежки по пляжу.

«Пробежка ранним утром в отпуске», – написала она. На фотографии она улыбалась. Так же, как и несколько дней спустя, на снимке в связанном вручную летнем наряде под вечерним солнцем.

– На фото царила идиллия.

– Конечно, но это же социальные сети!

– Ты не хотела показывать уязвимость?

– Нет, а с чего бы я хотела? Типа «вот я лежу и плачу, потому что не могу заснуть». Ха-ха. Я этого не хочу. А то пойдут заголовки в СМИ: «Тириль лежит без сна». Это так глупо, ведь люди борются с раком, психическими заболеваниями, всем, чем возможно. И тут я со своей бессонницей.

Она признает, что в прошлом немного пожимала плечами, слыша истории о людях, которые с трудом засыпали по ночам. Больше она так не делает.

– Я спустилась на землю и почувствовала вкус жизни. В спорте высших достижений ты привыкаешь сохранять напор, тренироваться и делать все, что угодно, когда тренируешься по максимуму. Но я обнаружила, что я всего лишь человек. И получила настоящий удар.

– Когда ты поняла, что оказалась в кризисе?

– У меня были проблемы со сном на протяжении долгого времени. Не пожелала бы такого даже злейшему врагу. Это было действительно серьезно. Мне сильно помог медперсонал, врачи и так далее. У меня никогда раньше не было проблем со сном, и когда я слышала, что кто-то мучается с этим, я думала: «Но, боже мой, неужели это настолько паршиво?» Но это действительно паршиво. Теперь я это поняла.

– Что ты делала, пока не спала ночью?

– Я занималась йогой, я испытывала стресс, я медитировала и пыталась справиться с этим. А еще я много размышляла: стал ли коронавирус тем, что разрушит мою карьеру.

– Но он не разрушил?

– Нет, теперь я снова думаю, что биатлон – это очень здорово.

***

Экхофф говорит, что снотворное помогло ей преодолеть проблему. Но больше всего Тириль подчеркивает роль своего жениха Онунна Лида Бюгланна, с которым она вместе уже 11 лет. Он был неоценим для 32-летней спортсменки в самое тяжелое время.

– Он был как скала.

- В том, что ты пришла в норму, большая его заслуга?

– Да-да. Определенно.

– Как он себя вел?

– Он был добр. Заботлив. Он хорош. Он блистателен! – говорит Экхофф, и ее глаза начинают слезиться.

– Даже когда тебе было совсем плохо?

– Да! Однозначно. И я думаю, что все члены команды и медики видели, что Онунн блестящий. Он правда такой.

– Тебя трогает его отношение, когда ты вспоминаешь об этом?

– Я не так уж много спала, знаете ли, – отвечает Экхофф и разражается смехом.

***

Те, кто следили за карьерой Тириль, знают, что для нее характерны высокие пики и глубокие провалы.

В сезоне-2020/21 Экхофф была почти непобедима и выиграла Кубок мира. В прошлом сезоне она потеряла хорошие ощущения на стрельбище и на трассе. В декабре она нажала на аварийный тормоз и поехала с Кубка мира домой, чтобы пройти медицинское обследование.

Затем в январе Тириль пропустила серию кубковых гонок, прежде чем неожиданно нанести ответный удар, завоевав золото в эстафете и две личные медали на Олимпийских играх.

В конце сезона она снова стала старой доброй Экхофф и выиграла три личные гонки – до того, как заразилась ковидом на финальной вечеринке.

– Только ли последствия коронавируса – причина твоих проблем в эти пять месяцев?

– Я думаю, что это сочетание коронавируса, последних нескольких лет, когда я жила в условиях большого стресса, и немного особенностей моей натуры, к сожалению.

– Что ты имеешь в виду?

– Я эмоциональный человек, и легко могу разнервничаться, – говорит Экхофф и снова разражается смехом.

Первой сбор совместно с командой состоится в Оберхофе, где пройдет чемпионат мира, в середине октября. Тириль не тренировалась с командой с конца сезона.

– Это будет что-то вроде «Привет, меня зовут Тириль Экхофф»?

– Ха-ха. Да, так и будет! Я с нетерпением жду приезда в Оберхоф. Я немного завидовала другим девчонкам, когда сидела дома, но это было правильно для меня.

– Как обстоят дела со спортивной формой?

– Хороший вопрос. Я думаю, что все в порядке. Рассчитываю на то, что мое тело помнит, что оно было сильным. Что касается стрельбы, то здесь нужно немного поработать, но я думаю, что я на правильном пути.

– Сколько ты тренировалась за последние пять месяцев?

– Я плохо тренировалась в мае, июне и июле. И хорошо в августе. Но если быть до конца честной: после того, что произошло, у меня появился совершенно безумный взгляд на вещи.

– Как это на тебя повлияло?

– Я стала совершенно иначе ценить то, что занимаюсь биатлоном. Это приносит мне большую радость.

– И ты не осознавала этого раньше?

– Нет. Но мне повезло, что я этим занимаюсь. Я не ученый, который делает Землю лучше. Я для этого делаю минимум, потому что никак не помогаю человечеству или планете, – говорит Экхофф, которая заменила свой старый бензиновый BMW на электрокар.

– Биатлон – довольно глупый вид спорта. Ты бегаешь на лыжах и стреляешь по черным мишеням. Но знаете что? Это доставляет мне огромное удовольствие.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Lars Baron; Instagram/tirileckhoff