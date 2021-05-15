Начинается плей-офф НХЛ! Отвечайте на вопросы и определите, за кого вам болеть

Май – официально лучший хоккейный месяц года, а плей-офф НХЛ – лучшее, что может случиться с любителем хоккея (жалко только, что спать по ночам придется совсем мало). За исключением времени на сон, в остальном смотреть плей-офф НХЛ очень удобно – благодаря Яндексу с подпиской Плюс и видеосервису Wink, которые показывают все матчи в прямом эфире.

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