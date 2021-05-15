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Начинается плей-офф НХЛ! Отвечайте на вопросы и определите, за кого вам болеть

Питтсбург Питтсбург
Монреаль Монреаль
Колорадо Колорадо
Вашингтон Вашингтон
Виннипег Виннипег
НХЛ НХЛ
Сент-Луис Сент-Луис
Миннесота Миннесота
Айлендерс Айлендерс
Флорида Флорида
натив
Каролина Каролина
Торонто Торонто
Эдмонтон Эдмонтон
Вегас Вегас
Бостон Бостон
Нэшвилл Нэшвилл
Футбол Футбол

Май – официально лучший хоккейный месяц года, а плей-офф НХЛ – лучшее, что может случиться с любителем хоккея (жалко только, что спать по ночам придется совсем мало). За исключением времени на сон, в остальном смотреть плей-офф НХЛ очень удобно – благодаря Яндексу с подпиской Плюс и видеосервису Wink, которые показывают все матчи в прямом эфире. 

Всем, кто пройдет тест до конца, промокод на Яндекс Плюс и Wink в подарок! 

 
 

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Промокод для Яндекс Плюс Мульти на 45 дней для новых пользователей, действует на территории России. Активируйте до 30 июня.

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