Доверенные лица Путина – кто они? Мы изучили всех и нашли самых преданных

Перед Новым годом на putin2024.ru опубликовали список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах. В лонглисте снова (как в 2012-м и 2018-м) много спортсменов – в том числе суперзвезд.

Sports.ru изучил три списка.

Доверенные лица существуют с 90-х. Но раньше их было меньше, а Медведев обошелся вообще без них

Доверенные лица появились в 1991-м перед выборами президента РСФСР (победил Ельцин).

По закону каждый кандидат мог выбрать до 100 человек, которые помогали вести избирательную кампанию: агитировали, представляли интересы в госорганах и избирательных комиссиях (назначали наблюдателей, присутствовали при подсчете голосов).

В 1995-м в список разрешили вносить до 200 человек, в 1999-м – до 600. Кандидаты пользовались этим. Например, на выборах-2000 Геннадий Зюганов и лидер движения «Духовное наследие» Алексей Подберезкин полностью выбрали квоту. Путин назначил 562 доверенных лица, Владимир Жириновский – 373, Умар Джабраилов – 49.

В 2004-м больше всех доверенных лиц назначил кандидат от ЛДПР Олег Малышкин – 478, Путин – 360. В 2008-м Дмитрий Медведев пошел на выборы с нулем сторонников.

С третьего срока Путина (2012-й) началась новая эра. Полномочия доверенных лиц не изменились, но теперь их фамилии чаще мелькали в новостях (в отличие от прошлых лет, от которых не сохранилось полных списков), вызывали споры, а еще – поменялся состав. Если раньше доверенными лицами делали в основном бюджетников и деятелей культуры, то в 2012-м самой многочисленной группой оказались спортсмены.

Важное уточнение: ниже мы перечисляем фамилии доверенных лиц, считаем их количество и сравниваем по годам. К людям из спорта мы отнесли действующих и бывших профессиональных спортсменов и тренеров.

2012 год: в списке – лидеры футбольной сборной Адвоката, еще не известный Ренат Лайшев и два будущих спортсмена-депутата

«Я сам, если честно, не понял, – ответил Александр Кержаков, когда его спросили, что входило в обязанности доверенного лица. – Надо было присутствовать на мероприятиях предвыборной кампании, но все это время у нас были сборы, и я так нигде и не поучаствовал».

В 2023-м Кержаков уедет из Росии и даст громкое интервью Нобелю Арустамяну. 11 лет назад его все устраивало: «Инициатива [стать доверенным лицом] исходила сверху. Я бы согласился, даже если бы этой инициативы не было. Я живу здесь, вижу, что происходит в стране. Я себя чувствую комфортно, мне нравится Россия, поэтому я сделал такой выбор».

Кроме Кержакова в список доверенных лиц Путина в 2012-м вошли еще пять футболистов сборной, которые в июне того года сыграли на Евро (выборы были в марте): Акинфеев, Малафеев, Жирков, Аршавин, Павлюченко. Плюс Билялетдинов, который ради Евро вернулся в Россию из АПЛ, но не попал в заявку.

Когда Динияра спросили о его кандидате, он замялся: «Не могу сказать, поддерживаю ли я Путина. Во всяком случае, я буду за него голосовать».

Остальные звучали убедительнее – даже снялись в роликах в поддержку.

«Нам нужен сильный человек, кем Владимир Путин и является. Я верю в то, что он может сделать нашу страну сильнее», – говорил Аршавин. За несколько лет до этого он участвовал в выборах в Заксобрание Петербурга от «Единой России», прошел в парламент, но отказался от мандата.

«У нас огромная страна с большими традициями. Если человек будет правильно руководить и делать правильные шаги, у нас все будет хорошо. Для меня кандидат номер 1 – это Путин», – улыбался Акинфеев.

«Я хочу пойти и отдать свой голос за Путина, потому что хочу, чтобы какие-то сдвиги были, чтобы наша страна процветала», – это слова Павлюченко.

Всего футбольных людей в списке было девять. К действующим игрокам добавились Валерий Газзаев и Олег Веретенников.

Чтобы понять, как изменилось время, зафиксируем статус Газзаева на начало 2012-го: член партии «Правое дело» Михаила Прохорова; еще не депутат, а президент «Алании»; проект Объединенной лиги России и Украины появится только через несколько месяцев.

Футбол в тот год – лидер по числу делегированных доверенных лиц. Но если суммировать представителей единоборств, их было на одного больше – 10. Среди них – двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, самбист и боец ММА Виталий Минаков, заслуженный тренер России по самбо и директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Последний – еще совсем не известный в мире фигурного катания. Первые большие победы к «Самбо-70» и его ледовому отделению – «Хрустальному» – пришли в 2014-м, когда Юлия Липницкая выиграла чемпионат Европы, а потом покорила олимпийский Сочи.

Два доверенных лица из единоборств затем стали депутатами Госдумы – боксер Дмитрий Пирог (остается в Думе до сих пор) и борец (трехкратный олимпийский чемпион) Бувайсар Сайтиев. Интересно, что должности обоих в 2012-м были далеки от спорта. Пирог значился наладчиком контрольно-измерительных приборов и автоматики в ООО «Екатеринодаринвестрой». Сайтиев – советником гендиректора в «Кавказрегионгаз».

Третье место – у коньков и фигурного катания. Половина их представителей – легендарные советские тренеры: Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская.

«Мне кажется, я в этом убеждена, что у него есть идея, только чтобы люди жили хорошо. У него есть опыт, есть знания. Он сильный, молодой, умный и очень энергичный человек. Я за Путина и за никого другого», – говорила про 60-летнего кандидата Тарасова.

В сумме спорт-2012 дал Путину 34 доверенных лица, из них 14 были действующими спортсменами. Всего в списке доверенных лиц было 520 человек.

Полный список доверенных лиц-2012 из спорта: Виктор Авдиенко (тренер по плаванию), Игорь Акинфеев, Алексей Алипов (олимпийский чемпион по стрельбе), Андрей Аршавин, Алексей Ашапатов (четырехкратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике), Динияр Билялетдинов, Олег Веретенников, Ирина Винер, Валерий Газзаев, Гайдарбек Гайдарбеков (олимпийский чемпион по боксу), Ирина Громова (чемпионка мира по дзюдо), Виктор Давыдов (трехкратный олимпийский чемпион по хоккею), Александр Доброскок (призер олимпийских игр по прыжкам в воду), Юрий Жирков, Елена Исинбаева, Евгений Калугин (тренер по дзюдо), Александр Кержаков, Мария Киселева, Александр Кожевников, Игорь Куринной (трехкратный чемпион мира по самбо), Ренат Лайшев, Вячеслав Малафеев, Виталий Минаков, Тамара Москвина, Татьяна Навка, Роман Павлюченко, Дмитрий Пирог, Евгений Плющенко, Олег Саитов, Бувайсар Сайтиев, Иван Скобрев, Татьяна Тарасова, Валерий Харитонов (заслуженный тренер России, основатель рукопашного боя), Елена Чайковская.

2018 год: Овечкин и другие из Putin Team, Акинфеев – единственный из футбола, зато есть Губерниев и армянский герой, чей подвиг в СССР знали все

2 ноября 2017-го в инстаграме Александра Овечкина появилось фото с президентом. В подписи хоккеист объявлял о создании Putin Team:

«В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к президенту, всегда открыто его поддерживал. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!»

По данным «Ведомостей», движение придумал не Овечкин, а компания «ИМА-Консалтинг», которая входит в группу «ИМА» и получает миллиарды из бюджета на освещение выборов, работу муниципальных СМИ и проведение городских праздников. Собеседники издания объясняли, что движение создано под президентские выборы, чтобы показать: знаменитости выступают за Путина.

Овечкин это отрицал, утверждая, что идея – его: «Это все ради страны. Я просто хочу сделать все возможное для своей страны».

В следующие несколько месяцев в Putin Team вступили десятки знаменитостей – от Миши Галустяна до Николая Баскова. Но самой представительной группой снова стал спорт.

Некоторые члены Putin Team оказались и в списке доверенных лиц-2018. Кроме самого Овечкина это биатлонист Антон Шипулин, борец (двукратный олимпийский чемпион) Роман Власов, будущий реформатор конституции Елена Исинбаева, шахматист Сергей Карякин, синхронистка и ведущая «Слабого звена» Мария Киселева, а также Илья Ковальчук, Татьяна Навка, Евгений Плющенко и Александр Поветкин.

«Я хочу поддержать этого кандидата, потому что много полезной работы от него видел за прошедшие годы. И хочется видеть еще больше», – объяснял мотивацию Шипулин после встречи Путина с доверенными лицами. За неделю до этого Антона не допустили до Олимпиады в Пхенчхане, через два месяца он закончил сезон Кубка мира в топ-3, вскоре завершил карьеру и стал депутатом Госдумы.

Ковальчук, наоборот, поехал на Олимпиаду и выиграл ее. На награждении в Кремле он обратился к президенту: «Хочется сказать вам огромное спасибо, что благословили нас на этот путь – поехать в Пхенчхан». А в инстаграме добавил: «Для меня огромная честь пожать руку и разделить эту победу с нашим Великим Президентом! Владимир Владимирович, спасибо за поздравления и теплые слова! Вы наш КАПИТАН!!!»

Через три месяца после выборов-2018 в России стартовал чемпионат мира по футболу. Но перед турниром сборная находилась под жесткой критикой, поэтому в Putin Team не вступил ни один действующий футболист, только тренеры – Олег Романцев и Георгий Ярцев. В доверенных лицах их не было, остался один Игорь Акинфеев.

В отсутствие других футболистов на первое место по доверенным лицам вышли единоборства – девять человек. Среди них – звезды профессионального бокса Денис Лебедев и Александр Поветкин, звезда ММА Александр Шлеменко.

«Мне нравится, что с Россией начинают считаться. Сравните, что было в 90-е при президенте, который любил употреблять алкоголь. Тогда Россию всерьез никто не воспринимал. Сейчас Владимиру Владимировичу удалось вернуть уважение к нашей стране», – объяснял Шлеменко.

Второй по доверенным лицам стала фигурка (шесть представителей – к прежним лицам добавился Илья Авербух), третьими – водные виды спорта (пять представителей). Среди последних – действующие тогда синхронистки Алла Шишкина и Александра Пацкевич («Я спортсмен и знаю, что происходило в спорте, когда он только вступил в должность. И что сделано за годы с ним. Я поддерживаю его полностью»), их тренер Татьяна Покровская и – внезапно – Шаварш Карапетян.

11-кратный рекордсмен мира по подводному плаванию родился в Армении, там же совершил два подвига – спас 20 пассажиров тонувшего автобуса и остановил автобус, летящий со склона, а с развалом СССР переехал в Москву. В 2013-м он участвовал в эстафете олимпийского огня, в 2018-м заявил: «Путин – великий политик на международной арене. Он никогда не спешит с решениями и делает тот шаг, который даже шахматистам не угадать. Он привел страну на соответствующий уровень, который мне импонирует».

Другое доверенное лицо, которое удивляет, – Мария Ласицкене. После отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований, прыгунья в высоту регулярно критиковала боссов федерации, после февраля-2022 говорила, что не может «смотреть в глаза украинским девочкам» и поддевала депутата Терюшкова. В 2018-м и она была в списке.

Всего в него вошли 492 человека. 38 представляли спорт, 18 из них были действующими спортсменами.

По желанию 39-м можно добавить Дмитрия Губерниева. У комментатора не было большой карьеры в гребле (выполнил норматив мастера спорта, но не получил корочку), при этом половина страны знает его голос по спортивным трансляциям.

«Я согласился [стать доверенным лицом] – посчитал, что это большая честь. Тем более я представляю спорт, много рассказываю о нем и вижу, как много позитивных изменений в этой сфере. Они продолжаются. И президент – человек спортивный. И я работаю на канале, который создан прямым указанием президента», – объяснял логику попадания в список Губерниев.

Вечером в день выборов Дмитрий вел концерт на Манежной площади и в прямом эфире комментировал подсчет бюллетеней: «Обработано 36% голосов, данные будут обновляться в режиме онлайн. Но в любом случае, какое подавляющее преимущество Владимира Путина. Прекрасно!»

Полный список доверенных лиц-2018 из спорта: Илья Авербух, Игорь Акинфев, Владимир Алекно, Алексей Алипов (олимпийский чемпион по стрельбе), Анатолий Белоглазов (олимпийский чемпион по вольной борьбе), Людмила Васильева (чемпионка мира по фехтованию на колясках), Ирина Винер, Роман Власов, Евгений Дергаев (четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом), Яна Егорян, Федор Емельяненко, Елена Исинбаева, Сергей Каменский (призер олимпийских игр по стрельбе), Шаварш Карапетян, Наталья Карпович (чемпионка мира и Европы по боксу), Сергей Карякин, Мария Киселева, Илья Ковальчук, Александр Кожевников, Мария Ласицкене, Вячеслав Монгуш (тренер по дзюдо), Тамара Москвина, Татьяна Навка, Алексей Немов, Александр Овечкин, Александра Пацкевич, Евгений Плющенко, Александр Поветкин, Татьяна Покровская, Ярослав Святославский (первый в России паратриатлет, прошедший IronMan), Татьяна Тарасова, Тамерлан Тменов (призер олимпийских игр по дзюдо), Владимир Чагин (семикратный победитель «Дакара»), Елена Чайковская, Федор Чудинов (чемпион мира по боксу по версии WBA), Антон Шипулин, Алла Шишкина, Александр Шлеменко.

2024 год: пловец, отказавшийся от Олимпиады, Тетюхин из Белгорода и легенда второй лиги из Дагестана

Путин идет на выборы самовыдвиженцем – без поддержки политической партии. Для регистрации такому кандидату необходимо собрать инициативную группу численностью не менее 500 человек. Группа должна провести собрание, поставив в известность ЦИК или избирательную комиссию субъекта.

Инициативная группа в поддержку Путина собралась в «Зарядье» 16 декабря. По подсчетам ТАСС, в зале было около 700 человек. Среди них – много знакомых спортсменов: Елена Вяльбе, Мария Киселева, Джефф Монсон, Татьяна Навка, Сергей Карякин, Никита Нагорный, Денис Лебедев.

Из них в список доверенных лиц-2024 попали не все. Отсутствуют Киселева, Лебедев, Александр Легков, Елена Лозко (чемпионка мира по танцам на колясках), Джефф Монсон и Шаварш Карапетян. Возможно, их включат в список позже – пополнять его можно вплоть до выборов.

В текущем варианте в лонглисте 346 фамилий. Спорт по-прежнему в топе – 25 человек. А единоборства снова самая представительная категория – семеро.

Как и перед прошлыми выборами, в списке есть Александр Поветкин и Александр Шлеменко.

«Сила в правде. Эта известная фраза сегодня отражает суть происходящего на Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение – встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счет», – произнес Поветкин, и теперь мы понимаем его мотивацию быть доверенным лицом.

Фамилии других представителей единоборств мало знакомы людям, далеким от них. Например, в список вошли два региональных тренера по дзюдо. Один из них – с интересным происхождением. Михаил Рахлин – сын Анатолия Рахлина, в группу к которому в 1964 году пришли юные Владимир Путин и Аркадий Ротенберг. Путин занимался у Рахлина больше 10 лет и отмечал, что тренер сыграл решающую роль в его жизни.

На второе место внезапно ворвались лыжи и биатлон. Они не были представлены в 2012-м, в 2018-м за всех объяснялся Антон Шипулин, а теперь сразу четыре человека – Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Ольга Зайцева и Анна Богалий.

Вылегжанин не особо высказывается о политике. Девушки – преданные фанатки президента.

«Мы все выдержим. И преодолеем все трудности. Мы – патриоты. И в любых ситуациях поддержим родную страну и своего президента. Россияне – нация защитников, освободителей и победителей. Так было всегда. Это подтверждает вся история нашего государства. И хорошо, что Россия отгородилась от всяких фейсбуков и инстаграмов. Значит, забудем про эти сети и займемся настоящей работой», – написала Анна Богалий в марте 2022-го.

Недавно ее поддержала подруга по двум золотым олимпийским эстафетам (2006, 2010) Ольга Зайцева: «Я за Путина, и я поддерживаю его во всех его делах и начинаниях. И важный вопрос – это стабильность. С ним, да, ты уже знаешь, что будет, что ожидать. Я уверена, что сейчас нет никого лучше, чем Владимир Владимирович».

Елена Вяльбе поддерживает Путина больше 20 лет: «Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича, в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела. Ни разу не усомнилась в этом человеке. Он, возможно, во стократ больше любит Россию и делает для нас все, что в его силах».

Футбол, гимнастика, фигурное катание и водные виды делегировали по два доверенных лица.

В список вернулся Валерий Газзаев, который пропускал выборы-2018. Кроме него, футбол представляет Александр Маркаров. Не путать с легендой «Нефтчи» и «Арарата» Эдуардом Маркаровым. Маркаров-доверенное лицо в 1970-80-х провел 400 матчей за «Динамо» из Махачкалы, забил 262 гола и считается лучшим бомбардиром в истории второй лиги. В 90-х он стал сооснователем «Анжи», а сейчас руководит местной ДЮСШ.

В фигурке пропали Тарасова, Чайковская и Москвина, но остались Навка и Плющенко. Гимнастику представляют Ирина Винер и Никита Нагорный. Начальник главного штаба «Юнармии» ставил в WhatsApp совместное фото с Владимиром Путиным после Рио-2016 и Токио-2020, а на днях заявил: «Я поддерживаю его инициативы и верю в безоговорочную победу».

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался от участия в Олимпиаде-2024 на условиях МОК. В заявлении он цитировал как раз Путина: «Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Россия – великая».

Вероятно, сразу после этого Рылову предложили стать доверенным лицом.

В отличие от Рылова, два человека слегка удивляют.

Во-первых, Данис Зарипов – легенда «Ак Барса» закончил карьеру год назад, ушел в тень (в списке он значится как временно неработающий), но вдруг обнаружился среди доверенных лиц.

Во-вторых, Сергей Тетюхин. Легенда волейбола осенью с грустью рассказывал про суперсовременный спортивный дворец в Белгороде, в котором «Белогорье» не сыграло ни разу. Говорил, что пропуск Олимпиады для его сына – трагедия, а ехать надо даже под нейтральным флагом и без гимна: «Что мы от этого, станем меньше русскими? Нас разве перестанут любить наши болельщики? Конечно, нет».

В декабре волейболист неожиданно вошел в список. «Я патриот нашей страны, уважаю нашего президента. Я поддерживаю направление Владимира Владимировича Путина. Всеми силами будем поддерживать его и делать все, чтобы он оставался у руля», – объяснил Тетюхин.

Полный список доверенных лиц-2024 из спорта: Анна Богалий, Ирина Винер, Максим Вылегжанин, Елена Вяльбе, Рамиль Габбасов (чемпион России и ЮАР по карате), Валерий Газзаев, Ольга Зайцева, Данис Зарипов, Александр Маркаров, Рустем Казаков (борец, олимпийский чемпион), Сергей Карякин, Александр Кузюков (двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию), Татьяна Навка, Никита Нагорный, Глеб Писаревский (призер олимпийских игр по тяжелой атлетике), Евгений Плющенко, Александр Поветкин, Михаил Пуляев (призер чемпионата мира по дзюдо), Михаил Рахлин (заслуженный тренер России по дзюдо), Светлана Ромашина (семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию), Евгений Рылов, Сергей Тетюхин, Владимир Тулуш (заслуженный тренер России по дзюдо), Юрий Филимонов (заслуженный тренер России по кикбоксингу), Александр Шлеменко.

Сравниваем списки: 2018-й – самый мощный, фигуристы и люди из единоборств – самые лояльные, за гимнасток отдувалась одна Винер

Несколько наблюдений:

1. Самый длинный список доверенных лиц из спорта был в 2018-м – 38 человек и 18 действующих спортсменов. Самый короткий – в 2024-м: 25 человек и 4 действующих, причем два – условно действующие.

Никита Нагорный осенью выиграл Кубок России, но все больше говорит про завершение карьеры или про то, что чувствует себя бесполезным в зале. Сергей Карякин чаще бывает в зоне боевых действий (раз в месяц), чем на турнирах.

2. Абсолютные цифры доверенных лиц из спорта колеблются сильнее, чем их процент в общей доле: 6,5% в 2012-м – 7,7% в 2018-м – 7,2% в 2024-м. Снижение в 2024-м выглядит не драматично, потому что снизилось общее количестве доверенных лиц.

3. Охотнее всего в доверенные лица шли из единоборств – 26 раз. По 12 раз выдвигались из фигурного катания (почти каждый раз это были одни и те же люди) и футбола (задел обеспечила сборная России-2012). 10 выдвижений – у водных видов.

4. 4 раза доверенными лицами становились паратлеты – два фехтовальщика, легкоатлет и триатлет.

5. 4 раза доверенные лица впоследствии становились депутатами Госдумы: Валерий Газзаев, Антон Шипулин, Дмитрий Пирог, Бувайсар Сайтиев.

Наталья Карпович была депутатом до того, как оказалась доверенным лицом. Александр Кожевников не заседал в парламенте сам, но делегировал туда дочь – актрису Марию Кожевникову.

6. В 24 года доверенными лицами в 2018-м стали Яна Егорян и Мария Ласицкене – они самые юные доверенные лица-спортсмены как минимум за 12 лет.

7. 77 лет исполнилось в начале январе самому пожилому доверенному лицу из спорта Рустему Казакову. В 1972-м он выиграл олимпийское золото в классической борьбе, в 2014-м избрался сопредседателем штаба Народного фронта в Крыму, в 2024-м стал доверенным лицом.

А кто же самый большой фанат Путина? Их трое!

«Мне позвонили из штаба Владимира Владимировича и предложили стать его доверенным лицом. Я, конечно, согласилась сразу.

Приняла такое решение, потому что хочу, чтобы моя дочь и я сама жили в том государстве, которое есть на сегодняшний день. Мне нравится то направление, которое избрано Путиным. Та программа, которую он предлагает. Те изменения, которые происходят в стране последние двенадцать лет. Я очень много путешествую по России и понимаю, что жизнь наших людей меняется в лучшую сторону», – говорила Татьяна Навка в 2012-м.

Спустя 12 лет жена пресс-секретаря президента (в 2012-м они не были расписаны) – в строю. Перед Новым годом она в третий раз подряд стала доверенным лицом: «Как и раньше, я считаю, что Владимир Владимирович – единственный человек в стране, который ведет ее в правильном направлении с божьей помощью. Я его очень уважаю, ценю то, как он поддерживает спорт, ведет нашу страну в плане соблюдения человеческих ценностей, которые половина мира уже потеряла».

Другой поклонник Путина – тоже из фигурки. Евгений Плющенко начал политическую карьеру в 2007-м, когда избрался в Заксобрание Санкт-Петербурга по списку «Справедливой России». В отличие от Аршавина, фигурист не сдал мандат.

За первые три года он не внес ни одного законопроекта и появлялся на заседаниях раз в год, за что получил выговор от будущего тестя Кержакова, спикера Заксобрания Вадима Тюльпанова: «Спортивные достижения Плющенко вызывают у всех петербуржцев глубокое уважение, однако совершенно очевидно, что он сам уважением своих избирателей пренебрегает».

В 2011-м срок закончился, а уже через год Евгений впервые попал в список доверенных лиц. С тех пор он не пропускал выборы и агитировал даже за поправки в конституцию. Перед последними он снялся в ролике вместе с Яной Рудковской и Гном Гномычем. Комментарии были гневные, Плющенко не смутился:

«Я всегда за Владимира Владимировича! Поддерживал и буду поддерживать его. Говорю это открыто, не стесняясь. Для меня и спорта президент сделал очень много, Путин поднял страну. У нас есть стабильность и нет войн, стало меньше преступности и терроризма. Я прекрасно помню 90-е, когда я был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться и купить хлеб».

Ирина Винер редко жалуется на 90-е, не проклинает Америку (если только трансгендеров) и не детализирует достоинства Путина. Она сразу констатирует: Путин – великий.

«Самое главное, что поздравил президент нашей великой страны, который сказал, что знает, что мы сильнейшие и все у нас будет хорошо. Для нас было огромным стимулом – выступать здесь ради этих слов, учитывая, что в нас верит такая величайшая личность мира, как Владимир Владимирович Путин», – говорила Винер после двух вторых мест в Токио.

А вот ее рассуждения о Камиле Валиевой: «Как говорит наш очень выдержанный и великий человек Владимир Путин, у каждого свое дело, ее дело перед богом – выдержать».

Интересно, что трехкратное доверенное лицо не поддерживают ученицы: действующие или бывшие российские гимнастки становились доверенными лицами Путина 0 раз.

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин, Станислав Красильников, Константин Михальчевский, Светлана Шевченко, Григорий Сысоев, Евгений Биятов, Екатерина Чеснокова, Саид Царнаев, Алексей Дружинин, Виталий Белоусов, Алексей Куденко, Сергей Гунеев