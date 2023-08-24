10 комментариев

«Российский владелец европейского футбольного клуба» – эти слова много лет ассоциировались с Романом Абрамовичем, хотя в одно время с ним командами в Европе обладал десяток человек – от бывшего подводника Владимира Романова («Хартс») до агента Александра Толстикова («Лейрия»).

Санкции и боевые действия несильно изменили ситуацию. Абрамович и Максим Демин («Борнмут») вышли из АПЛ, но Дмитрию Рыболовлеву по-прежнему принадлежит «Монако», Антону Зингаревичу – «Ботев» (Болгария), Сергею Ломакину – «Рига», «Пафос» и «Акритас» (оба – Кипр), группе бизнесменов, куда входит бывший президент «Химок» Михаил Щеглов, – хорватская «Истра 1961», Дмитрию Пунину – кипрская «Кармиотисса» (откуда со скандалом ушел Александр Кержаков), Евгению Савину – «Красава», снова Кипр. И это не считая менее публичных историй, о которых не писали в новостях.

Одна из них разворачивается в Словении. Там высадились несколько менеджеров из России, бывший и действующий тренеры говорят на русском (один был ассистентом Массимо Карреры, другой играл в «Ман Сити» и «Ливерпуле»), а российских владельцев – сразу трое, причем двое – из списка выше.

Пора знакомиться.

Бенефициар №1 – Максим Демин. Сейчас он живет в Цюрихе, владеет местным клубом и имеет влияние в Словении

«В Целе 40 тысяч человек, никаких пробок, высокий уровень жизни, рестораны со вкусной едой. Рядом – Италия, Австрия и Хорватия. Никто никуда не торопится, можешь прийти в ресторан, а даже меню будут долго нести. Как-то пытался объяснить, что мне нужно быстрее, – вежливо попросили так себя не вести», – описывал третий по величине город Словении Григорий Морозов.

Защитник перешел в местный клуб в феврале 2022-го, когда от него отказался Сандро Шварц. По сравнению с «Динамо» зарплата упала в 4 раза – по информации Sports.ru, до 10 тысяч евро, но Морозова это не смущало. В интервью «Матч ТВ» он рассказывал, что в России правильно распоряжался капиталом: купил несколько квартир, открыл бар в Ижевске (где родился там и жил до переезда в Тольятти) и в целом не разбрасывался деньгами. Например, в Словении планировал купить «старенькое авто».

Сезон с Морозовым «Целе» закончил на 8-м месте в чемпионате. Так низко он не падал со времен украинских инвесторов, которые контролировали клуб в начале 2010-х и почти довели его до банкротства. В критический момент «Целе» спас бизнесмен и агент Дарко Кларич, также владевший «Браво» из Любляны. «Если бы не эта помощь, «Целе» скатился бы на любительский уровень», – рассказывал один из сотрудников Кларича. Бюджет клуба тогда составлял 300 тысяч евро.

«Целе» быстро выздоровел, нарастил оборот, а в 2020-м даже выиграл чемпионат. Победа пришла при новых владельцах. В декабре 2019-го словенское издание Ekipa24 сообщило, что клуб переходит под контроль владельца «Борнмута» Максима Демина.

Через полгода перемены неконкретно подтвердил президент клуба Милош Ровшник: «Мы можем гордиться тем, что «команда» из России, которая занимается спортом, признала нас. Это группа людей, которые имеют большой опыт работы с клубами по всей Европе – в АПЛ, Германии и Швейцарии». (Об этом будет дальше: у Демина есть команда в Швейцарии, а у его партнера – в Германии).

Еще через несколько месяцев на сайте «Борнмута» появилось сообщение: «Мы начали сотрудничество со словенским «Целе». Как обратил внимание Metaratings, в ответном сообщении «Целе» написал: «Добро пожаловать в наш дом, теперь он и ваш тоже».

За прошедшие годы ни «Целе», ни Демин публично не подтвердили наличие деловых отношений. Но о том, что бизнесмен до сих пор связан с «Целе», рассказали четыре источника Sports.ru.

Максим Демин почти не дает интервью. Одно из исключений он в 2015 году сделал для Forbes. По версии издания, до 1997 года Демин работал консультантом в американской аудиторской компании Arthur Andersen, откуда в 27 лет перешел в «Татнефть». Там он стал специалистом по взаимодействию с иностранными инвесторами и банками. Знания английского (а еще японского) и американской финансовой отчетности помогли Демину реструктуризировать 350-миллионную задолженность «Татнефти» перед иностранцами и взять еще несколько крупных займов. Вскоре гендиректор Шафагат Тахаутдинов сделал его советником по финансовым вопросам.

В 2005-м Демин ушел из «Татнефти» и переехал в Лондон. Убедила жена, которая хотела, чтобы сын получил британское образование. На новом месте Демин занялся нефтетрейдерством, но зарабатывал и на российском рынке. Вместе с партнерами он купил 30% крупнейшего банка Татарстана «Ак Барс», вложился в «Независимую страховую группу» и владел 6% акций банка «Зенит», опорного банка «Татнефти». Бизнесмен говорил, что в акции он вкладывал деньги, заработанные в «Татнефти».

«Я жил за рубежом, был пассивным инвестором и полностью полагался на рекомендации партнера, он был экспертом в банковской отрасли», – говорил Демин.

Все оборвал кризис 2008 года. После него Демин избавился от российских активов на 250 миллионов долларов и оставил лишь блокирующий пакет небольшого банка «Веста» (в 2020-м был продан «МКБ» и переименован в «Бланк»).

В 2010-м Демин задумался о доме на берегу Ла-Манша. Он купил землю недалеко от Борнмута, а для строительства особняка нанял предпринимателя Эдди Митчелла, который владел местным футбольным клубом из третьего дивизиона. Митчелл и Демин подружились, Максим стал ходить на матчи (в молодости он был фанатом «Торпедо»), потом дал приятелю в долг. Когда тот не вернул, Демин получил 50% акций «Борнмута», а затем – полный контроль над клубом.

В менеджмент он позвал бывших партнеров по банку «Зенит» – Алексея Панферова и Михаила Пономарева. Дальше был выход в Чемпионшип, товарищеский матч с «Реалом», АПЛ, вылет и снова АПЛ.

В октябре 2022-го Демин продал «Борнмут» американскому миллиардеру и владельцу «Вегаса» из НХЛ Уильяму Фоли – за 120 миллионов фунтов.

Интервью Forbes Демин давал в отеле с видом на Цюрихское озеро. Журнал пояснял, что в Цюрихе у бизнесмена есть офис. По информации Sports.ru, сейчас Демин живет в Швейцарии. Три источника сообщили, что он владеет долей в «Цюрихе». По словам одного из них, для богатого человека нормально иметь развлечение в стране резидентства, но у Демина не 100 процентов акций. По данным другого источника, Демин – обладатель 49% акций «Цюриха».

Как и в случае с «Целе», публично Демин не обозначал связь с «Цюрихом». Журналисты догадывались об этом по косвенным признакам: в 2013-м «Борнмут» провел товарищескую игру с «Цюрихом», в 2018 году президент швейцарцев Анчилло Канепа признался, что между клубами есть «сотрудничество по поиску молодых талантов». Источник Sports.ru считает, что Демин владел «Цюрихом» как минимум с 2016-го, когда туда перешел Александр Кержаков.

Вероятно, Демин также был связан с немецким футболом. В 2015-м его партнер Михаил Пономарев (входил в правление «Борнмута», спонсировал хоккейный «Металлург», владеет компанией Energy Consulting) получил контроль над «Юрдингеном 05». В тот момент клуб с запада Германии вылетел в пятый дивизион и чуть не обанкротился, но инвестор из России закрыл долги, реконструировал стадион, вывел команду в Лигу 3 и даже подписал Кевина Гросскройца.

В пандемию все рухнуло. Пономарев вдруг пожаловался на усталость, большую зарплату и плохую форму Гросскройца, отсутствие болельщиков и расходы – писали, что долги «Юрдингена» доходили до 10 миллионов евро. Тогда партнер Демина за 1 евро (по крайней мере, он хотел так сделать) отдал клуб армянскому холдингу Noah.

Бенефициар №2 – Сергей Ломакин. Мы нашли его команду не только в Словении, но и в Эмиратах

Демин – не единственный бенефициар «Целе». Три источника Sports.ru назвали еще двух его партнеров. Первый – Сергей Ломакин.

В отличие от мультимиллионера Демина, Ломакин – миллиардер. В 2023-м Forbes оценил его состояние в 2,1 млрд долларов.

Ломакин пришел в бизнес в 90-х, когда вместе с партнерами Артемом Хачатряном и Александром Самоновым занялся дистрибуцией кофе. По версии друзей, в 1997-м они основали торговую сеть «Копейка», возглавил ее 25-летний Сергей Ломакин. Через 10 лет сеть состояла из 330 магазинов и приносила миллиард долларов выручки. На пике Ломакин и Хачатрян продали свои 50% в «Копейке» банку «Уралсиб» за 220-250 млн долларов (через три года весь бизнес ушел X5 Retail Group за 1,6 млрд долларов).

Выйдя в кэш, партнеры вложились в несколько направлений. Во-первых, в сеть «Монетка», которую через несколько лет продали с прибылью. Во-вторых, открыли сеть из четырех магазинов Fix Price, где на момент запуска все товары продавались по 30 рублей. Сейчас Fix Price – это более 5000 магазинов и 277 миллиардов рублей выручки за 2022 год, а Ломакин – по-прежнему акционер.

В-третьих, за 40 миллионов долларов Ломакин и Хачатрян приобрели 33% дискаунтера «ЦентрОбувь». Первые годы бизнес рос, но прекрасное будущее сломали кризис 2014 года и девальвация рубля. «ЦентрОбувь» приносила убытки, владельцы брали еще больше кредитов. К 2016 году задолженность компании составляла 30 миллиардов рублей, а по заявлению крупнейшего кредитора («Газпромбанка») прокуратура даже возбудила уголовное дело. Ломакина объявили в федеральный розыск – и он уехал из России.

Из-за границы Ломакин активно улаживал конфликт и гасил долги, поэтому в 2018-м дело против него закрыли, а «ЦентрОбувь» признали банкротом. Радостную новость Сергей встретил гражданином Кипра. Он получил паспорт островного государства в мае 2018-го по программе «Золотого паспорта» – инвестиции в размере 2,5 миллиона долларов в обмен на гражданство. А еще раньше, в 2017-м, Ломакин купил на Кипре футбольный клуб «Пафос».

Сейчас «Пафос» – один из четырех клубов Ломакина, о которых известно официально. Также он владеет «Ригой», подмосковной «Родиной» и еще одной командой с Кипра – «Акритас Хлоракас». Плюс, конечно, «Целе».

Два источника Sports.ru заявили, что этим сфера влияния Ломакина не ограничивается. Недавно в коллекции появилась команда из Дубая, где Сергей проводит зиму и куда он всем составом вывез «Ригу» после чемпионства. Вероятно, речь про «Аль-Фурсан» из второго дивизиона чемпионата ОАЭ. Номинальный владелец клуба – легенда «Реала» Мичел Сальгадо, который уже несколько лет связан с Ломакиным. В 2021-м он стал спортивным директором «Пафоса», а сейчас работает советником в Total Sports Investment (TSI) – компании, объединяющей все клубы Ломакина и инвестирующей в спорт.

Также источники слышали о командах Ломакина из Греции, Украины, Бразилии и Сенегала. Информация о двух последних попала в медиа. Так, в марте 2023-го в южноамериканских медиа вышла новость, что TSI собирается купить бразильский клуб второго дивизиона «Лондрина» за 19 миллионов долларов. Об этом сообщил тогдашний владелец «Лондрины». Правда, он упоминал не Ломакина, а Романа Дубова, младшего партнера миллиардера и главного человека в его футбольных проектах.

«Это бурно развивающаяся история – объединение в том числе и футбольных клубов, – главные локомотивы которой Роман Дубов и Сергей Ломакин. Сергей – большой российский бизнесмен, который очень любит футбол и вовлечен в него, имеет большие амбиции и обладает большими возможностями», – говорил в 2021-м комментатор Михаил Моссаковский. Тогда он ушел с ТВ ради работы в «Пафосе», которым владеет Ломакин, но президент которого – Дубов.

В Сенегале партнеры, вероятно, владеют клубом «Теунгет». В 2020-м новость о долгосрочном сотрудничестве сенегальцев и TSI появилась на сайте самой компании: «TSI использует свои обширные знания и опыт для реализации 6-летнего плана развития «Теунгет». Целью долгосрочного партнерства является создание первоклассного центра воспитания талантов и развития игроков и построение эффективной системы сотрудничества с клубами TSI».

По словам собеседника Sports.ru, знакомого с Ломакиным, он скупает клубы по миру, потому что хочет построить империю: «У него в голове философия, что он делает второй «Ред Булл». Его кто-то убедил, что это круто. Или просто про «Ред Булл» много рассказывали – и он загорелся, что будет влиять на все команды, кого-то отдавать сюда в аренду, кого-то – туда. Возможно, «Целе» понадобился как раз для коллекции».

Вложения во множество мелких активов – стратегия Ломакина не только в футболе. Выше я описал, как после продажи «Копейки» бизнесмен вложился в «Монетку», «ЦентрОбувь» и основал Fix Price. Но были еще и инвестиции в дискаунтер одежды Modis и проект недорогой одежды Fashion Family. Правда, в первом случае он не смог увеличить долю и покинул бизнес, а вторая компания так и не вышла на самоокупаемость.

Возможно, по похожей схеме Ломакин действует в футболе – инвестирует в проекты в надежде, что один или несколько станут как минимум неубыточными. Зарабатывать бизнесмен хочет на игроках. Об этом говорит география его клубов. Кипр – отличный перевалочный пункт для футболистов не из ЕС, потому что на острове нет лимита на легионеров, тепло весь год и небольшие расстояния между городами. Африка и Бразилия – крупные месторождения талантов.

Последний факт подтверждает Роман Дубов: «В Бразилии 40 000 профессиональных футболистов, их продажа составляет около 4% ВВП страны. Думаю, эти цифры важны для понимания роли футбола в Бразилии и перспектив. Какой смысл выходить на рынок Бразилии, где чрезмерная конкуренция за молодых игроков? Основной рынок, на который мы хотим обратить внимание, – 15-16-летние дети. Как правило, цена на них невысокая, именно поэтому нам нужен клуб в Бразилии – чтобы контролировать их подготовку, владеть правами на них и иметь возможность давать им шанс развиваться внутри группы».

Второй собеседник, который пересекался с бизнесменом, согласен с тезисом о построении сети футбольных клубов, но говорит, что в случае с Ломакиным и Деминым речь идет о любви к футболу. Его мнение: им не нужны деньги, но нужны трофеи (самореализация) и возможность влиять.

Биография Ломакина показывает, что он действительно любит футбол. В детстве Сергей занимался в спортшколе и даже стал кандидатом в мастера спорта. «Ведомости» писали: несколько лет назад он выходил в ветеранских и любительских матчах. Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказывал, что Ломакин постоянно созванивается с ним, смотрит каждый матч команды в ФНЛ и знает всех футболистов.

Зинин – еще одна важная фигура в империи Ломакина. Формально он работает в «Родине», но влияет и на другие клубы. Например, когда «Ригу» возглавил Денис Лактионов, к нему в штаб попал бывший футболист ЦСКА Евгений Варламов. Предложение о работе в Латвии ему сделал именно Зинин. Варламов охарактеризовал его как человека, который «помогает Сергею Ломакину в футбольных проектах».

В 2020-м Зинин помогал Ломакину в «Целе». Согласно годовому отчету, он входил в совет директоров клуба. В 2021-м Алексея там уже не было.

В конце 2021-го медиа сообщили, что Ломакин хочет расширить присутствие в России. Для этого он собирался купить «Торпедо» и объединить его с «Родиной», но сделка сорвалась. До этого Сергей целился в «Химки». «Я говорил с Ломакиным в четверг. Думаю, Сергей уже продумывает подготовку. Мы лицензируемся в ФНЛ, дальше уже сделаем замену нового юридического лица. Дорожная карта есть. Сергей Александрович по ней действует», – говорил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

По информации Sports.ru, до февраля 2022-го Ломакин вел переговоры о покупке команды в Чемпионшипе или высшей лиге Бельгии. По задумке западноевропейский клуб стал бы флагманским в его империи. Также медиа писали о покупке «Сент-Этьена», но эти слухи бизнесмен опроверг.

Бенефициар №3 – Сергей Анохин. Он входил в правление «Целе», а еще связан с Максимом Деминым через его партнера (и не только), с которым работал в немецком (!) футболе

Третий бенефициар «Целе», на которого указали источники Sports.ru, – Сергей Анохин. Хотя сам он говорит, что сотрудничество – в прошлом.

Анохин работает в российском футболе с нулевых, но в широких кругах стал известен в конце 2015-го. Возможно, вы до сих пор помните диалог Нобеля Арустамяна и подозрительно веселого Сергея Анохина, находившегося в Таиланде, в эфире «Спорт FM»: «Я считаю, что Новый год надо встречать в своей стране. И самое главное – это страна родная» – «А кто помешал? Кто эти люди, которые вас тайком увезли в Таиланд?» – «Есть один человек. Зовут ее Олеся». – «Она иностранный агент?» – «Она – иностранный агент. Это правда».

После этого в интервью Юрию Дудю (признан иностранным агентом в РФ) Анохин признался, что Олеси не существует: он спародировал сюжет из КВН, а Новый год якобы отмечал в Москве. В том же разговоре с заголовком «Все наши основные идеи – Владимира Путина» Анохин рассказал, что одно время владел лотереей «Шар удачи», которая выходила на НТВ, сотрудничал с фондом продюсера Достмана и модельером Юдашкиным, а его основной бизнес – строительный. «У меня несколько крупных компаний. Это промышленное строительство – и с «Газпромом», и с рядом структур военно-промышленного комплекса; достаточно серьезные контракты, – говорил Анохин. – У меня торговый бизнес – несколько помещений, которые работают в торговле в Москве. У меня ивент-агентство».

Футболом, по рассказу Анохина, он занимался на западе Москвы – на Молодежной, куда ездил из Строгино. После института поддерживал строгинскую футбольную школу и несколько мини-футбольных команд, основал профессиональную команду «Строгино». А в 2004-м занялся развитием пляжного футбола: организовал федерацию, учредил чемпионат России, создал команду и лоббировал интересы пляжников перед Виталием Мутко.

С тех пор Анохин получал все новые должности: председатель комитета пляжного футбола РФС, президент московской федерации футбола, директор «Строгино», член исполкома и вице-президент РФС, президент «Химок».

В апреле 2022-го Анохин стал гендиректором «Фонбета», крупнейшей букмекерской компании России. Это случилось в момент, когда за месяц компания сменила двух собственников. Сначала она перешла под контроль девелопера и бывшего зятя Михаила Мишустина Александра Удодова, затем – к неизвестной компании. По данным издания The Bell (признано иностранным агентом в РФ), за ней может стоять бизнес-партнер Удодова Александр Карманов. Тот самый Карманов, с которым Анохин делал лотерею на НТВ и который вместе с продюсером Достаманом был его партнером в модельном бизнесе Юдашкина. «Александр Петрович – очень уважаемый человек, который помогал и пляжному футболу, и футболу вообще», – говорил Анохин про Карманова.

Принадлежность Анохина к «Целе» подтвердили четыре источника Sports.ru. По словам одного из них, именно Сергей и другие менеджеры из России (о них ниже) управляют клубом. Эта версия выглядит убедительно: в 2020-м и 2021 году Анохин входил в совет директоров словенского клуба, что видно из его годовых отчетов. Другой источник рассказал, что в приватных разговорах Анохин часто употребляет по отношению к «Целе» выражение «Наш клуб». Данные третьего источника: именно Анохин занимался назначением бывшего главного тренера Романа Пилипчука. Источники полагают, что Анохин выступает как партнер, который не финансирует клуб.

«Целе» – не первый европейский проект для Анохина. В начале текста упоминался немецкий «Юрдинген», принадлежавший партнеру Демина Михаилу Пономареву. Так вот Анохин входил в его совет директоров.

Еще несколько мелких, но показательных штрихов. Директор «Борнмута» времен Демина приезжал на базу подшефного Анохину «Строгино», обратил внимание Metaratings. А в ложе самого Демина в «Борнмуте» фотографы сняли Николая Писарева, близкого друга Анохина и тоже одного из пионеров пляжного футбола России.

Связь с Ломакиным также прослеживается, но менее четкая. Например, первые сезоны во Второй лиге «Родина» Ломакина играла на стадионе «Янтарь» в Строгино, где выступал и клуб, основанный Анохиным. Осенью 2020-го Анохин стал президентом «Химок» – буквально через несколько месяцев после того, как провалились переговоры химчан и Ломакина. А один из спонсоров «Пафоса» Ломакина – «Фонбет» Анохина.

В сообщении Sports.ru Анохин написал, что не занимается словенским футболом и больше не помогает «Целе». За вопросами о том, как и когда началось сотрудничество, когда оно завершилось и правда ли, что вместе с Деминым и Ломакиным он был одним из партнеров, Сергей посоветовал обратиться к президенту клуба и спортивному директору.

По бумагам «Целе» владеет человек, о котором вы не слышали. Он одевал «Уралан», работал со Смородской и 20 лет влюблен в Словению

Вместе с Анохиным и Зининым в совет директоров «Целе» в разное время входили еще три гражданина России. Все, кроме них, числятся там до сих пор и занимают ключевые посты в клубе. Валерий Колотило – президент «Целе» (до июля был генеральным менеджером), Павел Швец – генеральный директор, Геннадий Голубин – спортивный директор.

Колотило – 53 года. Его отец – украинец, а мама – русская. Он называет себя москвичом, который много времени проводил у бабушки и дедушки в Украине (в Черкасской области) и до шести лет даже говорил на украинском. Как и другие топ-менеджеры «Целе», футбол он полюбил в детстве, но не реализовал себя из-за травм. Тогда Валерий пришел в индустрию с другого входа.

Впервые Колотило упомянули в медиа в 2000-м, когда о нем неожиданно заговорил Кирсан Илюмжинов. Глава Калмыкии совмещал государственную должность с президентством в «Уралане» и в интервью «СЭ» хвалился, что клуб вообще не тратит бюджетных средств: «Живем за счет спонсоров и учредителей. Таких, к примеру, как фирма «Лотто» и ее президент Валерий Колотило, которые обеспечивают «Уралан» качественной формой».

Вероятно, сотрудничество Колотило и «Уралана» вышло таким продуктивным, что в 2001-м менеджер зарегистрировал в Элисте фирму «Спорт АП XXI» (чем она занималась – неизвестно), а через год стал президентом московского фарм-клуба «Уралана» – «Уралан Плюс».

Получилось так: с советских времен в Москве существовала команда «Москабельмет», которая принадлежала одноименному заводу. В 1999-м она вышла из любителей во Вторую лигу, попала под крыло российского представительства итальянской компании Lotto, которое возглавлял Колотило, и переименовалась в «Лотто-МКМ». Два года «Лотто-МКМ» был середняком Второй лиги, после чего спонсор придумал историю с «Ураланом». Под этим именем команда попала в топ-3, а уже в следующем сезоне была расформирована из-за недостатка финансирования.

Также Lotto поставлял экипировку «Анжи», а главные звезды дагестанцев Нарвик Сирхаев и Элвер Рахимич даже выступали в бутсах этой фирмы.

Вице-президентом «Анжи» в те годы работал Айваз Казиахмедов. Между ним и Колотило завязались деловые отношения. Когда в 2012-м Казиахмедов снова оказался в «Анжи» (уже гендиректором), он пригласил в клуб старого знакомого – отвечать за развитие маркетинга и коммерции. Так Колотило оказался в суперклубе Сулеймана Керимова.

Забавно, что туда он попал с должности гендиректора «Локомотива-2». Оцените контраст: в апреле 2012-го вместе с Ольгой Смородской рассказывал о планах фарм-клуба «Локо» в ПФЛ болельщикам, в сентябре 2012-го – планировал маркетинговую стратегию клуба, где играли Это’О, Диарра и Виллиан.

Айваз Казиахмедов ушел из «Анжи» через девять месяцев после смены курса – в марте 2014-го. Когда должность оставил Колотило – неизвестно.

После «Анжи» Колотило занимался проектной работой (например, организовывал чемпионат мира по футболу среди артистов), а потом вернулся в «Локомотив» на должность директора по развитию. Правда, не в футбольный клуб, а в спортобщество.

РФСО «Локомотив» создали еще в 1936-м, по назначению оно ничем не отличалось от других спортобществ – «Динамо», «Спартака», ЦСКА. Все они пропагандировали спорт и проводили соревнования среди советского населения. Нынешнее РФСО максимально зависит от «РЖД», это фактически спортивный оператор компании. Например, с 2011 по 2015 год РФСО получило от компании 530 миллионов рублей. Почти все – на «проведение и оказание спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий». Например, этим летом для сотрудников «РЖД» провели парусную регату, чемпионат по пляжному волейболу, 10-километровый кросс и еще десятки активностей.

Вероятно, через работу в «Локомотиве» Колотило попал в мир скейтбординга. Сейчас он вице-президент федерации скейтбординга, а его бывший босс в РФСО Илья Вдовин – президент.

Еще один вид спорта, близкий менеджеру из «Целе», – пляжный футбол. В 2005-м он значился как председатель совета директоров «Дрим тим МФТИ», которая выступала в первом чемпионате России по пляжке, и под финальный этап усилилась пятью игроками сборной Украины (в тот год она вошла в топ-6 чемпионата мира). После – участвовал в основании пляжного «Локомотива» и стал его вице-президентом.

В пляжном футболе Колотило познакомился с Сергеем Анохиным. Но, в отличие от него, Колотило – публичная фигура и «лицо группы русских инвесторов» в Словении.

Впервые Валерий попал в эту страну в 1998-м по приглашению друга – агента Душана Реберника. Сказалось, что офис Lotto находился в Тревизо – в двух часах на машине от границы Италии и Словении. «Душан повез меня в Гореньску. В то время дороги были не так хороши, приходилось делать немало объездов, проезжать мимо деревень. Но мне это понравилось, я ощутил настоящую Словению. Это было красиво, очаровательно, – вспоминал Колотило. – А когда мы добрались до Бледа, я быстро понял, какая же это жемчужина. Я мгновенно влюбился в страну. С тех пор каждый Новый год я встречал с друзьями в Словении. Это стало традицией».

В Словении, по словам Колотило, с ним произошло удивительное. «Детские годы я провел в Украине. Запах блюд, которые готовила мне бабушка, ассоциируется у меня с прекрасными годами детства. Как же волшебно они пахли! Когда я стал ездить в Словению, я понял, что некоторые словенские блюда пахнут бабушкиной едой, – рассказывал Колотило словенским журналистам. – Ко мне вернулись детские воспоминания, я почувствовал особое тепло. Мне так понравилось, что я переехал в Словению. Это стало, наверное, главной причиной, вдохновением, чтобы остаться здесь».

С тех пор Колотило не только жил, но и реализовывал проекты в Словении. Например, был представителем бренда Le Coq Sportif и сотрудничал с местным олимпийским комитетом. Он выучил словенский, обзавелся домом на озере Блед и воспринимает страну как вторую родину: «Мне очень хорошо в Словении, хотелось бы остаться здесь. У вас прекрасная страна, но при этом хочется помочь людям сделать некоторые вещи еще лучше. У меня большие планы на «Целе».

По словам Колотило, идея инвестировать в словенский футбол принадлежит именно ему. Он предложил ее друзьям, но они удивились и сказали, что в Словении развиты другие виды спорта. «Я стал убеждать их хотя бы дать мне шанс. Вот как мы начали», – рассказывал Колотило.

Его позиция: в «Целе» есть группа инвесторов, а Максим Демин – друг и партнер, но он не помогает финансово.

Если не знать нюансов, версия Колотило выглядит стройно. По бумагам, именно он возглавляет компанию-инвестора под названием Sport Invest. Согласно отчету за 2021 год, компания с уставным капиталом 7,5 миллиона евро зарегистрирована в Целе и владеет 74% акций фирмы NKCE (сокращенно от NK Celje), в которую устроены все сотрудники футбольного клуба. 24% в фирме принадлежат ФК «Целе», в котором в 2021-м не было ни одного сотрудника.

Если совсем просто: ФК «Целе» – это лишь название и обладатель лицензии на участие в турнирах. Все рычаги управления, финансы, сотрудники и оперативная деятельность сосредоточены в NKCE. Контрольный пакет NKCE принадлежит компании Валерия Колотило.

Источники Sports.ru не смогли оценить роль Колотило в проекте и сказать, действительно ли он привел в «Целе» инвесторов, наняли ли они его как управленца или он просто ширма, а реальный президент – другой человек. Один из собеседников охарактеризовал его «нормальным и – главное – невороватым» и добавил, что иметь такого менеджера – мечта любого клуба.

В «Целе» также есть люди Павла Андреева: один привел Захаряна в «Динамо», другой – опытный юрист

Член совета директоров и спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин не дает интервью. Как и инвесторы, он – непубличное лицо проекта.

Из-за недостатка информации чаще всего Голубина воспринимают как отца рэпера Фараона. На самом деле он попал в российский футбол на десятилетия раньше, чем взлетела карьера сына. Выпускник журфака МГУ (как и Фараон) впервые оказался в новостях в 2008-м, когда из начальника команды превратился в заместителя гендиректора «Динамо». Генеральным директором тогда работал Дмитрий Иванов, который продал Данни в «Зенит» за 30 миллионов долларов, а сейчас делает контент для «Фонбета» Анохина – ютуб-канал «Это футбол, брат».

Со связкой Иванов-Голубин «Динамо» впервые за 14 лет выиграло медали, но вскоре в клубе случилась реорганизация, Иванов отказался от новой должности, после него ушел и Голубин. Работу он нашел быстро: уже в 2010-м стал гендиректором брянского «Динамо», а еще через год перебрался на пост генерального менеджера тольяттинской академии Коноплева, которую в тот момент финансировал фонд Романа Абрамовича.

В 2013-м Абрамович свернул футбольные проекты в России. Академия перешла под контроль местной «Лады» и «Крыльев Советов», начались финансовые проблемы. Голубин ушел, а вскоре академию покинули самые талантливые выпускники – Роман Зобнин и Григорий Морозов (в 2022-м перешел в «Целе»), а также более молодой Вячеслав Грулев. Всех их Голубин устроил в московское «Динамо». Через несколько лет по тому же маршруту проследовали Ярослав Гладышев и Арсен Захарян. Арсену отказали после месячного просмотра в «Зените», а Голубин пообещал место в «Динамо» без дополнительных условий. «Я тогда был в «Динамо» и сделал все, чтобы Арсен оказался в клубе», – как-то прокомментировал он.

Оказавшись в «Динамо», игроки стали клиентами Павла Андреева, самого влиятельного агента России и давнего друга Голубина. При этом связь с Геннадием игроки не потеряли. «У нас не только рабочие отношения. Он помогал мне в Словении, помогал во многом в Москве. Мы с ним соседи. Так что, я думаю, это очень уважительные и доверительные отношения», – хвалил Морозов Голубина после 10 лет сотрудничества.

В 2017-м Голубин вернулся в «Динамо» главой селекционного отдела, но ушел уже через полгода. Потом были два года на должности спортивного директора «Крыльев». В Самаре Голубин запомнился необычной трансферной кампанией, которая возмутила местных журналистов и даже «Матч ТВ». Клуб подписывал клиентов Андреева, журналисты обвиняли спортивного директора в связях с агентом, тот все отрицал.

«При чем здесь агенты? Выбираем игроков вообще по другому принципу и не платим никакие агентские вознаграждения. У нас это не предусмотрено. Если хотите найти подвох, его тут нет. В футболе все так или иначе связаны. Вот смотрите: у Романа Орещука была агентская лицензия, у покойного Константина Сарсания – тоже. Это все неразрывно связано. Российский рынок достаточно компактный, и российских игроков не так много. Поэтому пересечения возможны у всех», – объяснял Голубин.

Из «Крыльев» он ушел летом 2020-го – через несколько дней после того, как Самара подписала сразу 7 игроков «Чертаново». Все они – клиенты Павла Андреева, как и тренер Игорь Осинькин, который возглавил «Крылья» чуть раньше.

Источник Sports.ru утверждает, что сейчас бывшие сотрудники «Чертаново» «пытаются иметь отношение» к «Целе»: «Он фигурирует в списке «их» клубов. Видимо, потому, что там работает Голубин, как бы их человек. Вообще, [бывший директор «Чертаново»] Ларин, [его замы] Поляцкин и Хабаров, [агент многих бывших игроков «Чертаново» Павел] Андреев – это очень загадочная и сложнообъяснимая структура. Они идут в одно место, потом – в другое, сейчас вот плавно перетекают в «Локомотив».

В пользу того, что «Целе» вращается в орбите Андреева, говорит имя еще одного его сотрудника. Согласно отчетам, как минимум с 2021 года в наблюдательный совет клуба входит Евгений Кречетов (данные за 2023-й еще не опубликованы). Кречетов известен как директор по правовым вопросам «Локомотива» при Ольге Смородской, а последние несколько лет он плотно работает с Павлом Андреевым. После смены власти в «Крыльях» в 2018-м «СЭ» писал, что именно близкий к Андрееву Кречетов будет вести юридическое сопровождение сделок самарцев. Вскоре в «Крылья» начали переходить клиенты Андреева (Канунников, Кабутов, Якуба, Дмитрий Комбаров, Зиньковский, Тимофеев – доходило до 11 человек), а затем случился тот самый подвоз игроков «Чертаново».

Но если раньше в «Крыльях», а сейчас в «Локо» играют сразу несколько клиентов Андреева (Пиняев, Глушенков, Сарвели), в «Целе» за три года был только один Морозов. «Бизнес Андреева максимально далек от Европы. Он торгует игроками в России, он спец по рынку. Ему не нужен «Целе». Ему нужны большие комиссии и зарплаты в клубах РПЛ», – комментирует собеседник.

По его версии, несмотря на близкое общение Голубина с Андреевым, «Целе» для спортивного директора – проект для души: «Ему это интересно, он живет этой историей».

Два человека, пересекавшиеся с Голубиным, пересказывают его увлеченные рассказы про «Целе», красоты Словении, компактные расстояния (от Целе до курорта на море Порторожа – 2 часа на машине) и местную кухню. Они говорят, что он мог остаться в России, заниматься частью клиентов Андреева и находиться в центре футбольной движухи, но выбрал более спокойную жизнь. По информации Sports.ru, Голубин выучил словенский и проводит в стране большую часть года.

«Это отличная история, связанная с комфортной жизнью в Европе. Прекрасная страна, играешь в еврокубках, заводишь контакты, знакомишься. Сплошной кайф, если нет амбиций выиграть чемпионат России или Лигу чемпионов», – объясняет мотивацию Голубина источник.

«Целе» зарабатывает в 3 раза меньше, чем тратит, продает рекламу всего за 400 евро и сменил тренера за неделю до старта сезона. Это не мешает ему лидировать в чемпионате и шуметь в еврокубках

Кроме Голубина, Колотило и Кречетова в «Целе» работает еще один менеджер из России – Павел Швец. Он пришел из страхового бизнеса в футбол в 2015-м, когда стал директором «Спартака» по маркетингу, продажам и партнерствам. В «Целе» он входит в совет директоров и числится генеральным директором.

До июля 2023-го главным тренером «Целе» работал Роман Пилипчук. Бывший помощник Карреры в «Спартаке» (с которым они в итоге поссорились) за сезон поднял команду с 8-го места на 2-е, но был уволен за неделю до начала нового чемпионата.

Пилипчук отказался от общения для этого текста. По словам тренера «Чемпионату», увольнение стало неожиданностью, но с руководством он расстался на позитиве. По информации Sports.ru, у клуба не было претензий к Пилипчуку, но боссы неожиданно поменяли вектор. Новым тренером стал испанец Альберт Риера.

Бывший полузащитник «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Галатасарая» тоже отлично говорит по-русски. Его жена – омичка Юлия Ковалева, а свадьба даже проходила в Омске. Супруги до сих пор вместе, у них есть трое детей (Алехандра, Валентина и Иван), а четыре года назад Риера прямо в Омске давал интервью Евгению Савину. Вместе они ходили на рыбалку, в баню и бросались с сугроб.

Риера начал самостоятельную карьеру ровно год назад (до этого был ассистентом в «Галатасарае») в словенской «Олимпии» и сразу выиграл с ней чемпионат, опередив как раз «Целе». Хотя поначалу фанаты выступали жестко против испанца: их бесило увольнение прошлого тренера Роберта Просинечки, в знак протеста они даже сорвали первую пресс-конференцию Риеры. Он по итогам сезона стал тренером года в Словении, но все равно ушел из «Олимпии». И это нормально: за 7 лет клуб сменил 19 тренеров.

Новый испанский вектор «Целе», вероятно, связан с изменившимися взглядами инвестора Сергея Ломакина. В 2023-м он поверил в испанцев: главный тренер его «Пафоса» – бывший помощник Эмери в «Спартаке», «Севилье» и «ПСЖ» Хуан Карлос Карседо, спортивный директор «Пафоса» – Гаиска Мендьета, главный тренер «Родины-2» – бывший коуч «Ла Масии» и юношеских команд «Барселоны» Франк Артига (работал даже с Гави), главный тренер «Аль-Фурсана» – испанец, штаб «Акритас Хлоракас» – полностью испанский, спортивный директор академии «Риги» – испанец, советник компании TSI (которая объединяет все клубы) – Мичел Сальгадо.

Объясняя назначение Артиги в «Родину», спортивный директор клуба Алексей Зинин говорил, что испанца и «других специалистов» порекомендовал именно Сальгадо. Логично предположить, что приход Риеры в «Целе» – тоже его идея.

Внезапная смена тренера не сделала хуже. После четырех туров «Целе» – лидер чемпионата (10 очков из 12), а в еврокубках впервые в истории прошел два раунда (ну, если не считать Кубок Интертото-2001). Сначала по пенальти выбил мощную «Виторию Гимараэш», а затем разнес «Неман». Для выхода в группу Лиги конференций осталось пройти «Маккаби» из Тель-Авива.

Перед домашними матчами с «Виторией» и «Неманом» на сайте «Целе» появилось «специальное предложение по размещению рекламы». Были доступны три пакета: мини (1 минута светодиодной рекламы, аудиоанонс до, во время и после матча и 2 вип-билета) за 385 евро, средний (3 минуты рекламы, реклама на большом экране, аудиоанонс, 2 вип-билета и 2 обычных билета) за 650 евро и макси-пакет (6 минут рекламы, 4 вип-билета, 8 обычных билетов и прочие опции) за 950 евро. Еще раз: не 950 тысяч, а просто 950 евро.

Для российских клубов прозвучит дико, но в «Целе» действительно пытаются заработать при любой возможности и считают важными каждые 300-500 евро. По словам президента Колотило, у «Целе» есть 50 мелких спонсоров. Среди них – мясокомбинат, производитель готового питания, пивной бренд, винодельня, ресторан, пекарня, аренда строительной- и сельхозтехники. Согласно отчету, в 2022 году все спонсоры принесли клубу 900 тысяч евро. Из них 200 тысяч внесла химическая компания Cinkarna Celje (производит серную кислоту и другие химикаты), а с мясокомбинатом клуб вел переговоры о продлении нейминговых прав на стадион за 100 тысяч евро.

«Понятно, что нельзя ждать миллиона евро от каждого местного партнера, но в том, что мы делаем, важен каждый евро. Поэтому я много работаю над тем, чтобы привлечь людей к своему проекту. Каждый кладет свой кирпичик в фундамент наших побед», – объясняет Колотило.

Пока «Целе» – в жестком минусе, следует из финансовой отчетности. За 2022 год клуб заработал 1,8 миллиона евро, а потратил 5,4 млн. Убыток – 3,6 млн евро. Их должны покрыть владельцы. По итогам 2021-го убыток составил 2,6 млн евро. Эту сумму внес владелец.

В финансовом отчете «Целе» объясняет убытки небольшим рынком, который негативно влияет на стоимость телеконтракта, посещаемость и коммерческую привлекательность для спонсоров. Действительно, в Словении живут всего 2 миллиона человек, рекламный рынок и рынок подписки – крошечные, поэтому клубам достаются копейки. В сезоне-2022/23 «Целе» получил от продажи медиаправ 200 тысяч евро. Даже бюджет главного клуба страны «Марибора» – всего 9,5 млн евро. В РПЛ с такими деньгами появляются редко.

«Целе» мечтает зарабатывать на трансферах и на днях провернул главную сделку в истории – продал форварда Чуквубуйкем Иквуемеси в «Салернитану» за 1,8 миллиона евро. Год назад 22-летний нигериец пришел в клуб свободным агентом. Похожий путь следующим летом может проделать нападающий Эдмилсон. «Целе» взял бразильца бесплатно из третьей португальской лиги, а тот забил в первой же игре в Лиге конференций и оформил 1+2 в двух матчах чемпионата.

«Целе» хочет развивать и местных игроков. Проблема в том, что многие таланты не видят перспектив в Словении и быстро уезжают в Италию. Там они играют в Примавере (чемпионат U-19), но проигрывают конкуренцию и останавливаются в развитии.

Другой конкурент «Целе» – гандбол. В городе выступает одноименный клуб – 26-кратный чемпион Словении и победитель Лиги чемпионов-2003/04. Двенадцать лет за него играл олимпийский чемпион Сиднея Эдуард Кокшаров. Прямо сейчас в школе гандбольного «Целе» занимаются 400 детей, футбольного – 250. Гандбол считается более престижным видом, поэтому самые фактурные парни записываются именно в него.

«В городе несколько первоклассных гандбольных залов, а «Целе» принимает лучшие европейские клубы. Даже «Барселону». Если бы футболисты имели пять-десять полей, возможно, они тоже готовились бы к матчу с «Барселоной», – смеется в интервью Колотило, но в целом реально оценивает конкуренцию между видами спорта.

По его словам, в футбольном «Целе» много проблем, но его люди в клубе надолго: «Мы подписали контракт на десять лет, но это всего лишь цифра, которую нужно написать на бумаге. Мы хотим работать долго и так хорошо, чтобы наши добрые дела остались здесь навсегда. Это только начало».

Фото: nk-celje.si; eastnews.ru/Simon Carlton; РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Владимир Федоренко; Walter Bibikow / DanitaDelimont./Global Look Press