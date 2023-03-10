«Если добавить задолженность «Удинезе» за Бийола, получается сумма, которая могла бы покрыть почти треть годового бюджета ЦСКА», – произнес гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в конце февраля, когда его спросили про долг «Вест Хэма» за Николу Влашича.

Летом 2021-го британцы купили полузащитника за 26,5 миллиона евро, разбив платеж на несколько траншей. Один из них – на 8,5 миллиона – должен был упасть на счет до 31 июля 2022 года, но до сих пор не поступил в Москву. Наступает время очередного транша – шансы получить его минимальны.

Осенью мы подробно разбирали проблемы ЦСКА, «Спартака» и других клубов, а также объясняли, как санкции помешали переходу Арсена Захаряна в «Челси».

С тех пор прошло полгода. Пора узнать: как все изменилось?

Трибунал ФИФА – за Россию, но деньги пока получил только «Локо». «Ростов» судится в Лозанне, дело «Спартака» зависло

Из-за проблем с международными банковскими переводами и нежелания переводить деньги в Россию сложности возникли не только у ЦСКА.

«Спартак» не досчитался половины от 5,2 миллиона евро за аренду Алекса Крала в «Вест Хэм». «Ростов» – 2 миллионов евро за аренду Матиаса Норманна в «Норвич». «Локомотив» – 5,8 миллиона евро за трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту».

Вернуть ушедшего на полноценный контракт футболиста из-за долгов нельзя. В случае аренды игрок, наоборот, через время вернется в клуб, а долг повиснет на арендаторе. Единственный способ получить деньги при таких вводных – суд.

«Механизм за много лет не изменился. Раньше он назывался палатой по разрешению споров, теперь ФИФА объединила палату и другие органы в общую институцию – FIFA Football Tribunal, – говорит Sports.ru партнер юридической компании SILA Lawyers Михаил Прокопец. – Если перед клубом образовалась задолженность, он должен обращаться туда».

После решения Трибунала проигравшему устанавливают срок, к которому он должен исполнить решение суда – выплатить задолженность. Если нарушитель срывает дедлайн, ФИФА накладывает на него санкции. Хотя некоторые санкции вводят автоматически – еще до устранения нарушения.

По словам юриста, у организации есть несколько видов санкций: «Если клуб ведет себя плохо, проиграл несколько дел за короткий срок, ему могут выписать предупреждение. Непонятно, что это такое, но это есть. Еще существует штраф. Самая жесткая санкция – запрет на регистрацию новых футболистов. Запрет – самый действенный, по-другому никак».

Осенью 2022-го российские клубы активно пользовались Трибуналом ФИФА. Например, «Локомотив» выиграл спор у «Аталанты» и через три недели получил не только задолженность, но и пени. Также итальянцы расплатились со «Спартаком» – красно-белые получили 85 тысяч евро солидарных выплат, потому что Миранчук около сезона числился в академии красно-белых. «Спартак» даже в суд не ходил, они их просто письмами бомбили», – сказал Sports.ru источник, знакомый с ситуацией.

«Ростов» тоже выиграл в Трибунале, но не получил причитающиеся миллионы. По информации Sports.ru, сейчас клуб судится с «Норвичем» в CAS – Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Решение по «Спартаку» и Кралу планировалось в начале ноябре, но не вынесено до сих пор. Сначала Трибунал затребовал у клуба дополнительные документы, затем предложил медиацию (урегулирование спора по соглашению сторон). «ФИФА недавно запустил систему футбольных медиаторов, – комментирует Михаил Прокопец. – Такая же опция есть в Лозанне, там сразу спрашивают: не хотите ли медиацию? Но на нее должны быть согласны все стороны. Если кто-то один против – медиации быть не может».

По информации Sports.ru, «Спартак» отказался от медиации, поэтому теперь ждет решения Трибунала.

Клубы не хотят платить в Россию, прикрываясь санкциями

ЦСКА, по словам Романа Бабаева, тоже обратилось в Трибунал по долгу «Вест Хэма», но, в отличие «Спартака», пытается договориться: «Продолжаем диалог с коллегами из «Вест Хэма» и «Удинезе». Надеемся найти какой-то внесудебный вариант. Еще есть время, ФИФА дает решить вопрос мирно». Гендиректор добавил, что клубы почему-то прилагают не все усилия, чтобы закрыть долги – например, «Салернитана» без суда оперативно расплатилась за Бохинена.

Михаил Прокопец уверен, что в закрытии долгов перед российскими командами нет проблемы, а европейцы просто ищут отговорки и пользуются ситуацией, чтобы не платить. «Есть ощущение, что у них появилось некое право не выполнять обязательства, – говорит юрист. – Пока им не приставишь пистолет в виде решения ФИФА, никто не шевелится. И как будто бы это стало нормальным».

Возникает вопрос: если после отмашки ФИФА клубы начинают действовать, почему ЦСКА договаривается, а не подает в суд на «Вест Хэм» и «Удинезе»?

Юрист считает, что дело в санкциях ЕС и США, под которые ЦСКА попал в феврале 2022-го за связь с бывшим владельцем ВЭБ.РФ (в сентябре госкорпорация передала акции клуба другой компании).

«Идет выкручивание рук, – комментирует Прокопец. – Ну, выиграешь дело против «Вест Хэма», а они скажут, что у них запрет из-за санкций, система не может исполнить платеж. Причем дело не в банке, а в футбольной ассоциации Англии, через которую проходят все платежи. Чтобы заплатить ЦСКА, сначала надо перевести деньги в федерацию. А федерация отказывается платить в Россию».

– Почему ЦСКА не подает в Трибунал, чтобы ФИФА наложила санкции на «Вест Хэм»? Наложат – может, федерация зашевелится.

– Думаю, для ФИФА это может быть уважительной причиной – то, что система не готова исполнить платеж. Одно дело, когда «Аталанта» говорит, что не может заплатить в «Локомотив». И для этого нет никаких объективных причин – «Локомотив» не под санкциями, платежи ходят. Другое – когда есть санкции. И когда можно предоставить доказательства, что платежи не проходят.

Возможно, из-за позиции футбольной ассоциации платеж за Норманна до сих пор не получил «Ростов», который не находится под санкциями.

Объективные сложности тоже есть: деньги идут месяцами, а все новые банки попадают под санкции. Самые рабочие варианты сейчас – «Райффайзен» и «ОТП Банк»

После срыва трансфера Захаряна в «Челси» медиа писали, что проблема с оплатой может быть на стороне банка Barclays – именно он обслуживает футбольные сделки в Британии. Прокопец говорит, что Barclays ни при чем: «Платежи между банком и Россией ходят прекрасно. За последний год российские клубы сделали около 10 платежей в и из Barclays. Последний – на прошлой неделе».

Несмотря на успешные кейсы, проблемы с транзакциями между Россией и миром не исчезли. «Они случались регулярно, некоторые платежи шли по два-три месяца», – рассказал Sports.ru бывший президент «Торпедо» Илья Геркус.

«Торпедо» оплачивало трансферы через «Росбанк», принадлежащий французской группе Société Générale. После перехода в собственность «Интерроса» Владимира Потанина «Росбанк» попал под санкции и был отключен от SWIFT – международной системы межбанковских платежей. Тогда «Торпедо» перешло в другой банк.

По словам Геркуса, в основном российские клубы пользуются «Райффайзенбанком» и дочкой венгерского «ОТП Банка».

На днях Financial Times выпустила лонгрид о бизнесе группы «Райффайзен». Издание рассказало, что прибыль австрийцев в 2022-м выросла до 3,6 миллиарда евро по сравнению с 1,4 миллиарда в 2021-м. Сразу 2,2 миллиарда евро пришлись на бизнес в России и Беларуси – вчетверо больше, чем годом ранее.

Из-за позиции банка его активно критикуют на Западе, а Минфин США начал собственное расследование. На этом фоне за год акции «Райффайзена» подешевели на 40%. Источники Financial Times объясняют, что банк готов продать российскую часть бизнеса, но покупателя не нашлось. Если бы он и был, активы пришлось бы продать с дисконтом более 50% – как для всех компаний из «недружественных стран».

Прокопец говорит, что, кроме «Райффайзена», существуют другие опции для сделок с иностранцами – небольшие банки, которые не попали под санкции. Их проблема – в инфраструктуре: «Одно дело, когда банк делает миллион платежей в месяц, и у него все отлажено. Другое – когда 10, и для него каждый процесс – это вызов. Поэтому клубы выбирают большие банки, на «Райфф» приходится около 50% платежей».

Даже с проверенным банком возникают сложности. Платежи идут неделями и месяцами, периодически возвращаются обратно или вообще замораживаются на неопределенный срок. «Проблема не банке, который осуществляет платежи. Проблема – в банках-корреспондентах, – говорит Прокопец, имея в виду цепочку банков-посредников, которые проводят транзакцию из России в другую страну или обратно. – Вся валюта проходит через американские и европейские банки, и никогда не угадать, что скажет корреспондент. Плюс с банком-получателем у тебя есть контакт, с корреспондентом – нет, кроме имейлов. А на них могут отвечать неделями».

В подтверждение юрист приводит свежий пример денежных переводов от российских клубов в дубайский банк: «10 платежей прошли, а 11-й – не прошел. Ни банк-отправитель, ни банк-получатель не могут сказать, что случилось».

В том числе из-за сложностей с банками-корреспондентами «Райффайзен» на днях приостановил открытие валютных счетов юридическим лицам из России. В пресс-службе объяснили решение «большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание, с которым он не справляется из-за усиления проверок и требований банков-корреспондентов».

– Может быть, за полгода что-то все-таки улучшилось? – спрашиваю Прокопца.

– Ничего хорошего не появилось, все только хуже и хуже. Мы живем уже не в той реальности, когда платежи приходят на следующий день в любой валюте. И это проблема не только футбола, а всего российского бизнеса, который пытается общаться с зарубежными контрагентами.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; fifa.com; globallookpress.com/Lm/Ettore Griffoni, IMAGO/Jane Stokes, David Wimsett/ZUMAPRESS.com, Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Alex Pantling