Головин с ним поговорил.

Алексей Никитин несколько лет был капитаном «Уфы», а летом 2022-го перешел в «Химки». За полгода в Подмосковье он застал трех тренеров и молебен батюшки, но в декабре узнал, что его выставили на трансфер – как и еще больше 10 партнеров. В феврале защитник стал игроком «Тузла Сити» из чемпионата Боснии. Прошлый сезон команда закончила на втором месте и сыграла в квалификации Лиги Конференций.

Александр Головин спросил Никитина, зачем он уехал из России в 31.

Никитин давно хотел поиграть в Европе, а в Серию В поехал бы даже за еду

– Как ты узнал, что не нужен «Химкам»?

– Перед отпуском команде сказали, что сборы начинаются 15 декабря. Агент был на связи с руководством, но до последнего ему ничего не говорили о моем статусе. Только 14-го объявили, что я на сборах не нужен. А если не нужен – могу искать команду.

В первый день возник эмоциональный порыв узнать, почему так случилось. Потом понял: если хотят сказать, пусть сами наберут и скажут. Смысл ломиться в закрытую дверь.

– У тебя есть догадки?

– Да.

Но когда я даю интервью, то говорю или как думаю – всю правду, или молчу, чтобы не лить воду. Поэтому просто не буду отвечать.

Во-первых, это в любом случае моя точка зрения. Может, клуб считает по-другому. Во-вторых, вокруг «Химок» в последнее время столько скандалов. Лишний раз не хочется, чтобы команда всплывала в негативном ключе. Некоторые вещи должны оставаться внутри. Это отношения людей – нельзя все выносить напоказ. Несмотря на то, что я ушел, не хочу раскрывать неприятные моменты. Такая жизнь – расстались и расстались.

– Сказали, что не нужен – и ты сразу начал искать новый клуб?

– Да. Трудоустройством занимались несколько человек, потому что у меня нет договора с одним агентом. Есть двое ребят, которые привели в «Химки», – Дима Чельцов и Павел Банатин. Они помогали. Но по договоренности с ними я нашел телефоны и других агентов, чтобы они тоже искали варианты в разных странах.

– Ты сразу сказал, что хочешь в Европу?

– Первая мысль – остаться в Премьер-лиге. Но те две команды, которым я мог подойти по финансам и игре, от меня отказались. Хотя казалось, что конкурентам «Химок» мой опыт весенней мясорубки мог пригодиться.

Рассматривал ФНЛ. Думал, что, если хорошая команда из верхней части таблицы заинтересуется, можно рассмотреть. Но этого не случилось. Меня звали только две команды из зоны вылета.

Я понял, что в России шансов не будет, и надо уезжать.

– Было обидно?

– На самом деле я всю карьеру хотел попробовать что-то новое. Сдерживало, что последние 10 лет играл в Премьер-лиге. Там неплохой уровень, плюс комфортно – ты в своей стране, играешь на хороших стадионах против больших команд. Это сдерживает от того, чтобы рискнуть и уехать в неизвестную страну и неизвестную лигу. Но когда случилась эта ситуация, все подтолкнуло к тому, чтобы уехать.

По поводу лиг – я понимал, что в Европе нас не ждут. Например, я согласился бы поехать даже в низшие лиги – чтобы почувствовать жизнь в Европе, сделать шаг из России. Но когда обсуждал это с агентами, они говорили, что из-за паспорта там даже рассматривать не будут.

В целом я рассматривал все. И те чемпионаты, которые вокруг России, и те, которые дальше.

– В низшие лиги был готов только в топ-5? Вторая Бундеслига, Сегунда…

– Да кому мы нужны во второй Бундеслиге. Вторая Бундеслига – это шестое-седьмое место РПЛ. Можешь включить «Матч. Футбол» – увидишь, что там сумасшедший уровень. Когда мы играли на сборах в Австрии против «Санкт-Паули» или «Мюнхена 1860», они вообще шансов не оставляли.

Где-то во вторых лигах запрещены легионеры не из ЕС. Например, во вторую лигу Италии я поехал бы просто за еду – за 2 тысячи евро. Но многие двери закрывались из-за лимита.

– То есть вторые лиги Нидерландов и Португалии ты тоже рассматривал?

– Если я оказался в Боснии, как думаешь? Конечно.

– Кто нашел вариант с Боснией?

– Помог бывший партнер по «Уфе» Боян Йокич. Он величина для балканского футбола, у него есть знакомые агенты, тренеры и директора. Я попросил, чтобы они проработали для меня местные чемпионаты. И они быстро нашли вариант с «Тузла Сити».

– Кроме Боснии, у тебя были конкретные варианты?

– Звали команды из Армении, Азербайджана и две из ФНЛ.

В ФНЛ приглашали аутсайдеры, поэтому сразу решил, что лучше уехать из России. Азербайджан рано на меня вышел – в конце декабря. Тогда я надеялся на более презентабельные варианты, поэтому они подписали другого человека.

Дальше выбирал из Армении и Боснии. Но я тянул, думал, что появится что-то еще. Когда наступил дедлайн по Армении, я не сказал ни «да», ни «нет». И команда сама отказалась: «Мы не можем ждать дальше. А то ждем, потом еще откажешь».

С Боснией тоже тянул. Человек так устроен: все время ждет лучшее. В итоге понял, что лучше не получается, и попросил уточнить, доступен ли вариант с «Тузлой». Мне ответили, что да, команда заинтересована. Понял, что пора играть.

Сейчас понимаю, что это лучший вариант из тех, что был.

В Боснии Никитин в 2 раза упал в зарплате, но даже в «Химках» он зарабатывал адекватную сумму

– Ты сказал: «Я всю карьеру хотел попробовать что-то новое». То есть мечтал уехать в Европу?

– Я бы не назвал это мечтой или целью. Думал так: «Если будет возможность, почему нет?» Но если бы оставались хорошие варианты в России, я бы никогда не заставил себя выйти из зоны комфорта.

Я не дауншифтер, который совершает неоправданные действия во имя чего-то непонятного. Просто сейчас Босния – лучшее из того, что предлагали. Это интересно. Плюс риски минимальны, я мало что теряю.

Буду играть плохо – у меня и так немного вариантов. Буду хорошо – возможно, откроются другие страны. Люди посмотрят и поймут, что я окультуризировался в Европе, хоть и не в ЕС. Все-таки про футболистов из России есть клише, что они ленивые, некоммуникабельные.

У меня не то чтобы была мечта о Европе. Просто надеялся, что судьба даст шанс попробовать.

– А ради чего ты надеялся? 98% футболистов из России не хотят никуда уезжать.

– Когда ребята говорят, что поедут только в топ-5 – понятно, чего они боятся. Если они играют в ЦСКА, «Локомотиве», «Зените» или «Спартаке», им есть, что терять. Они на хорошем счету, живут в прекрасном городе. Им нет смысла уезжать в условный чемпионат Сербии.

Моя ситуация – другая. Я сделал вынужденный шаг, но я доволен. Вариант с Боснией даже в плане жизненного опыта даст мне много нового. Это лучше, чем если бы я согласился на ФНЛ и жил в каком-то российском городе. Здесь я окунусь в культуру другой страны, выучу язык. Для будущей жизни это плюс.

– Тут кто-то скажет: ну все понятно, уехал, потому что не тянет уровень России. Объясни, почему у тебя не было нормальных вариантов даже в ФНЛ.

– Думаю, на рынке оказалось много футболистов. В «Химках» выставили на трансфер 13 человек. Из них пятеро – центральные защитники. Их предлагают в одни и те же команды. Получается, ты должен выдержать конкуренция как минимум с бывшими одноклубниками. А если команде не нужен центральный защитник? Это осложняло выбор.

Плюс сказалось, что осенью «Химки» играли очень плохо, проигрывали 0:5 и 1:6. В начале февраля Дима Чельцов общался с одним из тренеров ФНЛ, тот сказал, что у него обо мне двоякое впечатление. И скинул две нарезки – положительные и отрицательные действия. Я открыл вторую, в ней – мои ошибки из последних игр, когда случились разгромы. Тогда вся наша команда была ужасной. Если бы я посмотрел со стороны, я бы себя даже в команду третьей лиги не взял.

– Обычно российские футболисты не хотят уезжать из РПЛ, потому что в лиге очень большие зарплаты. Во сколько ты упал в зарплате по сравнению с «Химками»?

– Очень большие зарплаты – миф. Если взять топ-5 – да. Но у тех, кто борется за выживание… Поверь: там деньги, которые ребята зарабатывают честным трудом.

– Ты ведь не будешь отрицать, что в «Оренбурге» или «Химках» нормально, когда игрок получает 20 тысяч евро в месяц? Для сравнения возьмем середину таблицы чемпионата Португалии: там даже некоторые участники еврокубков платят 5-10 тысяч евро.

– Спонсор «Оренбурга» – «Газпром», поэтому такое возможно. «Химки» – не могу говорить конкретные цифры, но да. Но я долго играл в «Уфе» и знаю, что такие деньги там получали два-три человека.

– «Уфа» – исключение. Половину бюджета она зарабатывала сама, а последнее время вообще жила за счет трансферов.

– Окей, пусть так.

– Возвращаюсь к вопросу: во сколько раз ты упал?

– В два.

– По моим прикидкам, в Боснии платят 5, ну максимум 7 тысяч в евро в месяц. То есть «Химках» у тебя было всего 10-15 тысяч?

– Учитывая мои ответы на предыдущие вопросы, можешь сам сделать выводы.

– Это удивительно. Казалось, что после стольких лет в РПЛ и капитанства в «Уфе» тебя подписали в «Химки» на приличные деньги.

– В России так не работает. Мало кому интересно, что было раньше. Тебя оценивают по тому, что было только что. Тогда я вылетел с «Уфой», мне исполнилось 30 лет. Я мог рассчитывать на большой контракт, если бы стоял выбор из пяти команд, которые перебивали друг друга деньгами. Но меня звали только две команды на одинаковые деньги. Никто друг друга не перебивал.

– Не я, но кто-то скажет: «Он поехал в Боснию, хотя эта страна очень хочет вступить в НАТО и находится под влиянием ЕС и Америки. Так нельзя, когда мы боремся с Западом прямо у наших границ». Что бы ты ответил таким людям?

– Что у меня нет вражды к Европе. Я думаю о себе, близких и карьере. Мне нужно кормить семью и помогать родителям.

Никитин видел батюшку в «Химках», но говорит, что такое есть везде: в «Амкаре» молились в раздевалке, в другой команде сжигали записки со страхами

– С лета 2022-го ты играл в «Химках» и за полгода увидел много странного. Например, через четыре тура после начала сезона уволили Юрана. Как ты узнал об этом?

– После победы над «Торпедо» нам дали два выходных. В этот момент пошли новости, что его могут уволить. Потом я зашел в группу в вотсапе и увидел, что из нее удален Сергей Юран. Видимо, администратору сказали удалить предыдущего тренера и добавить нового.

На следующем занятии нас тренировал уже Писарев.

– То есть Юран даже не попрощался?

– Он пришел перед тренировкой вместе со штабом. Сказал всем спасибо за работу.

– При Писареве ты сыграл всего тайм – тебя заменили и больше не выпускали. Почему?

– До этого несколько игр я выходил с травмой. В один момент организм сказал: «Хватит».

Травма не самая тяжелая, но ее было трудно диагностировать. Много времени ушло на поиск, ее искали везде. Оказалось, что нет ничего страшного, просто надо укреплять определенную группу мышц. Тяжело объяснить, но речь про косточку на тазобедренном суставе.

– Когда «Химки» не побеждали 14 матчей подряд, руководство пригласило на стадион батюшку.

– Мы все его видели. Но я не понимаю, что вызывает удивление? Ты думаешь, такое только в «Химках»? Это есть во всех командах. Только кто-то зовет батюшку, кто-то режет барашка. За карьеру я видел столько обрядов…

В одной команде мы проигрывали, перед очередной игрой был заезд в гостиницу. На вечерней прогулке тренер раздал бумажки и попросил написать, чего каждый боится на поле. Мы написали, он собрал листочки, бросил в урну, поджег и сказал: «Все, это сгорело, этого больше нет». На следующий день мы выиграли 3:0 или 3:1.

В «Амкаре» при Гаджиеве была тяжелая серия – 6 очков до зоны стыковых матчей. Тоже позвали батюшку в раздевалку. Он читал молитвы, поставил иконы, мы все молились. После этого: 7 матчей – 6 побед.

Еще одна история – из «Енисея». Там все выезды начинались рано утром, потому что летели до Москвы, оттуда – в другой город. Нас забирали из дома в пять утра. В команде – все приезжие, все живут плюс-минус в одном районе. Но был один местный парнишка, который жил на окраине – вообще не по пути в аэропорт. Мы заехали за ним, погнали на выезд и выиграли 1:0.

На следующий выезд он не поехал из-за травмы. Автобус собрал всех, кроме него, пора двигаться в сторону аэропорта. Но тренер сказал: «Не, давайте на фарт по тому же маршруту, что и в прошлый раз». В итоге мы делали часовой круг и благополучно проиграли – 0:3.

Просто из «Химок» утекало много информации. А так все обычно: после предыгровой тренировки мы собирались ехать в отель. Кто-то зашел в автобус, кто-то еще лежал на процедурах. В этот момент зашел батюшка. Его видели в раздевалке и столовой.

– При Гогниеве ты сначала играл, а потом сел в запас. Почему?

– Все смазала та травма. Из-за нее я пропустил два месяца, а Гогниев хотел, чтобы я играл. Но я абсолютно не успел набрать форму. Провел одну предыгровую тренировку – на следующий день вышел на замену с «Факелом». Через два дня он поставил в основу на Кубок.

Конечно, я сам не отказался, говорил, что готов. Но сейчас понимаю, что физиологию не обманешь. Есть процессы, которые необходимо пройти: набрать кондиции, сделать работу, которая поможет выдерживать темп.

Я пытался помочь команде, думал, что, даже неготовый, что-то смогу. В итоге сделал только хуже. В последних матчах я совершал такие ошибки, после которых меня логично перевели в запас.

Никитин – фанат путешествий. Вместо пляжей он выбирал активный отдых и теперь знает, почему Камчатка – не Исландия

– Какой уровень сейчас у российского футбола?

– Невысокий уровень, 100%. Сравнить с той же Боснией. Моя команда идет в середине таблицы, но на тренировках я не вижу большой разницы с «Химками». Есть большие сомнения, что «Химки» обыграли бы «Тузлу». Хотя если посмотреть на стоимость составов – разница колоссальная.

– Ты знал о существовании «Тузлы» до того, как появился вариант с ней?

– Нет. Но понимал ее уровень, потому что на сборах часто играл против балканских команд. Они всегда очень неуступчивые, с ними тяжело. Я ждал этого – так и произошло. Возможно, игроки здесь чуть менее мастеровитые, чем в РПЛ, но в плане желания никаких проблем. Тут на тренировках летят искры. В ноги вонзаются только так.

В России в любой команде есть определенный накал тренировки: все бегают, все выкладываются, но никто не идет в жесткие стыки. Если кто-то вдруг пойдет и случайно попадет по ноге нападающему, то в любой команде найдется игрок, который скажет: «Че ты здесь бьешь? Ты лучше в игре бей, там никого не бьешь, у тебя ни одной желтой карточки». Такой менталитет.

В Боснии – по 10 жестких единоборств за занятие. И никаких обид: люди встают и жмут руки. Они знают: если так биться на тренировках, так же будет и в игре. От этого зависит карьера: переход в новый клуб, попадание в сборную. Биться, не расслабляться – это основа будущего.

– Ты подписал контракт до конца сезона. Почему так?

– Это выгодно и мне, и клубу. Нужно присмотреться друг к другу, понять, хочу ли я оставаться с ними, захотят ли они оставить меня. За три месяца мы познакомимся, а потом сядем и будем разговаривать.

– Из-за российского паспорта возникли вопросы?

– Никаких. Ребята хорошо к нам настроены. Ментально мы на одной волне.

Единственное – пока еще не могу играть, потому что жду рабочую визу. Для этого нужно предоставить дипломы об окончании школы и института, договор о расторжении предыдущего контракта и справку об отсутствии судимости. Я все предоставил, но нужно время, чтобы документы рассмотрели. За один день это не делается.

– Как тебе город?

– Уже снял там квартиру – клуб помог сделать это за полдня. Живу в самом центре, в 100 метрах – главная площадь. Если смотреть из моего окна, город похож на итальянский. Ощущение европейского старинного города. Небольшие дома – четыре-пять этажей, красные крыши, все это между холмов. Визуально очень неплохо.

Кстати, переезд облегчило то, что у меня пока нет детей. А жена легкая на подъем, всегда говорила: «Поезжай куда угодно – я с тобой, как жена декабриста».

– До этого ты был в Боснии?

– Нет, хотя как турист объездил почти весь Евросоюз.

– Нетипично для футболиста. Почему вместо Мальдив и пляжей Кубы ты выбирал Европу?

– Она всегда нравилась мне. Привлекали старинные города. Хотелось открывать новое и видеть то, что мало кто видел.

Все ездили на Мальдивы – там красиво, но нечего делать. А я искал активный отдых. Мог поехать в Европу и гулять целыми днями. Когда еще был без жены – до 25 лет, с отцом ездил зимой на Камчатку. Из минус 10 попал в минус 30. Катался на снегоходе в горах, спускался над обрывом, в кратере вулкана готовил еду.

Летом 2017-го поехал в Исландию, где было 7 градусов. Не самый теплый вариант, но невероятно красиво. Уже с женой мы ездили в Японию, Австралию, Сингапур и еще в кучу стран.

Я легко загораюсь любыми идеями путешествий. Например, как получилось с Камчаткой? Отец в молодости полгода работал на Камчатке. Что-то на эту тему рассказывал, я зашел в интернет и увидел, как там красиво: вулканы, гейзеры, животные. Сразу кликнул на сайт «Аэрофлота», купил билеты. И сказал отцу, что едем.

– Что больше всего поразило на Камчатке?

– Инфраструктура – с плохой точки зрения. На Камчатку я попал незадолго до Исландии. Их легко сопоставить по природе, но в Исландии для туристов сделано намного больше. На Камчатке всего один-два отеля на «Букинге»: причем они такие, что ветер подует – развалятся. Почти нет дорог: ехали 5 км/ч, потому что постоянно подпрыгивали. Мало мест, где можно просто прогуляться. Не хватает обустроенных зон.

Из положительного – природа. Причем не то, что есть на картинках. Красивые места с картинок действительно завораживают. Но ты едешь дальше – и там еще красивее. Помню момент, как мы однажды ехали: садилось солнце, перед тобой – вулкан, между вами – чистое поле. Или спускались с вулкана на снегоходе в полной темноте – вокруг только поле белой глади без конца и края. Если бы не гид, было бы страшно.

– Как тебе Исландия?

– Переворот сознания. Едешь и не понимаешь, как может быть так красиво. Пейзажи и цвета постоянно меняются. Сначала – серо и дождь, проезжаешь 10 минут – радуга и невероятный водопад, дальше – нереальная гора или изгиб острова с морской гладью. Ощущение, что там есть вся палитра красок.

Еще необычное ощущение от того, что вокруг дикая природа, но чувствуешь себя в безопасности. Едешь по асфальтированной дороге отличного качества, по пути есть заправки, магазины, маленькие города. Нет чувства, что потерялся в чистом поле.

– Ты сказал про разницу в инфраструктуре. Почему Камчатка – не Исландия?

– Потому что ей плохо занимаются. Не строят то, что должны.

– Кто должен делать это?

– Государство.

Никитин потратил на путешествия столько, что мог бы купить несколько квартир в Москве. Но ни о чем не жалеет и хочет объездить весь мир

– Твой друг Дмитрий Шнякин подсказывает, что у тебя есть классная история о том, как тебя узнали в Париже.

– Это был мой первый отпуск с женой. Сидели в ресторане, заказали красное вино к морскому плато. Официант так странно посмотрел, наверное, подумал, что мы сошли с ума и ничего не понимаем в сочетаниях. Отвернулся, потом такой: «Ой, я вас знаю. Вы футболист». Жена обрадовалась: «Да-да, футболист!» А я не понимаю: «Как это? Откуда?» – «Вы играете в команде Семака, а я слежу за ним со времен «ПСЖ». Смотрю игры всех его команд».

– Что удивило в Японии?

– Чистота.

И тишина. Идешь по улице – все молчат. Видно, что они сберегли культуру. Даже сейчас остается та Япония, которая шла испокон веков. С теми же традициями, что и сотни лет назад. Этот облик интересен на контрасте с другим миром.

– Австралия. Как это получилось?

– Я мечтаю посмотреть весь мир. Как минимум – те страны, которые имеют большую историю, красивую кухню или язык. Австралия привлекала меня отдаленностью от мира. Хотелось уехать как можно дальше от своей страны и посмотреть на другой конец света. Так оказались там с женой на две недели – посетили Сидней и Мельбурн.

В Австралии запомнились свобода и открытость людей. Трудно описать, как это, но свобода там висит в воздухе, присутствует дух спокойствия.

Сиднейская опера – безумно красивая. Картинки не передают ее красоту, на них она – просто здание. В жизни – в несколько раз лучше.

Еще безумная природа, особенно по пути через Великую Океанскую дорогу. Она идет 243 километра вдоль океана. На закате очень круто.

– Назови топ-3 самых мощных мест, где ты был.

– Каждая страна – уникальная. В каждой есть то, что нельзя сравнить с другой. Мне нравятся все страны, в которых я был. Просто куда-то ездил чаще. В Италии как турист был раз 10. Объездил все крупные города, сделал там предложение жене.

Италия притягивает историей, архитектурой, едой, футболом. Исландия – природой. Япония – уникальностью. Сингапур – реформами и темпами развития. Бали – жизнью среди джунглей.

В путешествиях от каждой страны нужно брать максимум, пытаться чувствовать ее. Не сидеть в отеле, а наслаждаться.

– 10 раз в Италии – это как? Почти каждый отпуск проводил там?

– Раньше за отпуск я мог посетить три-четыре страны. Помню, ездили с женой по маршруту Токио – Сингапур – Бангкок – Лондон за 20 дней.

Или, например, после Австралии хотели поехать в Новую Зеландию. Подали документы на визу, но не успели получить ее до вылета, билеты сгорели. А паспорта – на руках, потому что визы электронные. Что делать? Решили полететь в Гонконг, потому что это на полпути к Новой Зеландии. Подумали: если дадут визы, оттуда проще улететь.

В Гонконге поняли, что не дождемся виз. Провели там три дня, оттуда на пароме поехали в Макао (специальный район в составе Китая, до 1999 года считался португальской колонией; самый густонаселенный район мира – Sports.ru). Потом перелетели в Испанию, поехали на машине через Мадрид и Толедо, доехали до Бильбао. Оттуда повернули в сторону Португалии и из Порту полетели в Дубай. Все это уложилось в 25 дней.

В Италии в одном отпуске я сделал жене предложение. Через три месяца прилетели снова – в мини-свадебное путешествие на три дня. Но раньше было легче с перелетами, проще получить шенген, билеты стоили не так дорого.

– Когда ты едешь в путешествие, смотришь первые попавшиеся места или заезжаешь в конкретные точки, которые выбрал заранее?

– Второе. Перед поездкой я смотрю картинки и читаю историю, хотя в той же Италии все города красивые и аутентичные.

– Но какой самый впечатляющий город?

– Болонья – как раз в ней я сделал предложение. В Болонье я поражен галереями. Раньше там часто шли дожди, поэтому они построили дома так, что можно выйти на улицу и пройти без зонта, не промокнув. Первые этажи служат навесом. Это очень красиво. В Италии вообще все красиво, потому что старое и построено хорошо.

Но каждый ловит шарм в своем. Возможно, ты будешь счастлив в другом городке, который покажется раем. Будешь сидеть с бокалом вина на маленькой улице, которую все прошли мимо, а ты будешь считать, что она супер.

– Я слышал, ты болеешь за «Рому».

– Да, с 2001 года. Помню, как открыл газету, в ней написано, что «Рома» – чемпион Италии, на фото – Батистута. В 9 лет ничего не понимаешь, поэтому подумал, что буду за них болеть. С того дня «Рома» ни разу не выиграла чемпионат.

– Сколько денег ты потратил на путешествия?

– Думаю, за жизнь мог бы купить несколько квартир в Москве. Не думай, что прямо две суперквартиры в центре Москвы. Скорее, это были бы однушки-двушки на окраине.

– Не жалеешь?

– Я счастлив.

У меня есть знакомый, который никуда не ездил, но у него много квартир в нескольких городах. В отпуске он сидит в городе, где родился или играет. А я счастлив, что увидел столько стран. И дай бог – еще увижу весь мир. Мне это нравится больше, чем деньги.

– Путешествия расширяют кругозор?

– Отчасти – да. Но это еще про потребность видеть прекрасное в мире. Хотя его можно видеть и там, где живешь. Сколько раз я корил себя за то, что не увидел красоты в Башкирии. Там есть нереальные места от двух-трех часах от Уфы, к ним нужно ехать по проселочным дорогам. То есть необязательно куда-то лететь, чтобы увидеть красоту среди рутины дней.

В путешествиях ты чувствуешь себя живым, тебя захватывает. Ты видишь что-то новое. Серая картинка будней меняется, и это вдохновляет. Если картинка окажется красивой – тем более.

Воспоминания, о которых я рассказывал тебе, навсегда со мной. Они могут мотивировать на дела, на новые путешествия.

– Ты видишь разницу между собой и тем знакомым с несколькими квартирами?

– Не то что разницу. Он просто не сможет поддержать со мной диалог, быть на одной волне. Я буду говорить: «Там вот так, а там – так». А он об этом ничего не знает.

– Куда ты мечтаешь съездить?

– В Новую Зеландию, Канаду, Аргентину, Перу.

– Почему не назвал Америку?

– Я был там три раза. Это одни из первых путешествий. Мы с другом получили визы и три года подряд каждый декабрь ездили на 20 дней. Пролетели Нью-Йорк, Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Лас-Вегас.

Раньше я был фанатом американских видов спорта – НХЛ, НБА, НФЛ. Каждый день в США ходил на баскетбол или на хоккей. А по выходным – два раза. Это было счастье.

– Когда-нибудь чувствовал в поездках косые взгляды, недовольство или агрессию местных из-за того, что ты русский?

– Никогда. Ни в одной стране мира.

Все зависит от того, как ты себя ведешь. Я чувствовал косые взгляды на русских, которые выпивали в баре и кричали. На себе – нет, потому что я всегда с уважением отношусь к людям. Всегда стараюсь выучить на языке новой страны хотя бы пять слов – «спасибо», «пожалуйста», «доброе утро», «добрый вечер». Когда ты можешь сказать их, на тебя уже по-другому смотрят.

Тебя может ненавидеть конкретный человек. Но когда ты вступаешь с ним в диалог, проповедуешь правильные ценности, человек меняет мнение. Если ты не сделал ничего плохого, за что ему на тебя злиться?

– На каком уровне ты знаешь английский?

– Могу свободно общаться, но не на углубленные темы. Если идет аналитическая передача о законах физики, буду понимать через слово и потеряю смысл. Но рассказать о повседневных делах, проблемах, путешествиях – не проблема.

Я несколько раз учил язык в разных городах с преподавателями. В командах старался общаться с легионерами, чтобы поддерживать уровень. Смотрю на английском с английскими субтитрами футбольные сериалы – про «Арсенал», «Тоттенхэм». Пусть даже в ущерб тому, что могу где-то не понять смысл. Если понимаю половину фразы, а какое-то слово – нет, захожу в переводчик. Например, Артета говорит «Suffer», я проверяю: «Ага, страдать». Так слова и запоминаются.

– А зачем ты учил английский изначально?

– Просто не понимал, зачем терять время: пришел с тренировки – полдня свободно. Можно спокойно поделать что-то несколько часов.

Точно так же я начинал учить французский. Подумал: «Почему бы нет?» Зашел на сайт подобрать репетитора и несколько месяцев занимался. Потом забросил, потому что прошла волна. Но в целом я легкий на подъем.

***

– Ты сильно выделяешься из российского футбола. С кем из игроков тебе интереснее всего?

– Вообще, мне интересны люди, которые старше, прошли через жизненные обстоятельства, много чем интересуются. В этом плане было бы интересно пообщаться с бывшими тренерами. Но из-за того, что я – игрок, наше общение сводилось к рабочим моментам. Мы не обсуждали жизнь, книги, театр.

С ровесниками я нормально общаюсь, но мало кто может поддержать темы, которые мне интересны. Только в «Уфе» с Саней Суховым совпало много интересов. Он советовал мне книги, мы обсуждали хоккей, одинаково смотрели на некоторые вещи.

Могу назвать его, кого-то еще – тяжело.

– Какой ты видишь карьеру дальше?

– Хочется на нормальном уровне закончить играть в футбол. Надеюсь, еще четыре-пять лет буду продолжать.

Я не витаю в облаках, понимаю, что топ-чемпионаты мне не светят. Но хочется держаться на среднем уровне, приносить пользу, чувствовать себя нужным, пытаться заработать на будущее.

В общем, держать планку, чтобы с горочки не поехать.

Фото: instagram.com/fk_tuzla_city; vk.com/fckhimki_official; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович, Павел Бедняков, Михаил Озерский; личный архив Алексея Никитина