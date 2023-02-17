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Авторитет «Миша-Крыша» рулил клубом в Европе. В нем дрались Радимов и друг Титова, а в 2023-м он отказался играть со «Спартаком»

Олег Дерипаска
Владислав Радимов Владислав Радимов
Константин Головской Константин Головской
Тодор Батков
Владимир Федотов 1943 Владимир Федотов 1943
Герман Ткаченко Герман Ткаченко
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Главное событие зимы-2023 в нашем футболе – отказ европейских команд от спаррингов. За два месяца сорвалось под десяток матчей, трендсеттером оказался «Левски». Болгары отменили сразу три игры – против «Урала», «Спартака» и «Краснодара». 

Мы уже писали о том, как это стало возможным. Если коротко, «Левски» чуть не обанкротился, его спасли болельщики. Теперь они влияют на главные решения. 

20 лет назад все было наоборот. «Левски» владел уроженец СССР, в клубе работали несколько граждан с постсоветского пространства (игроки, тренеры, персонал), и все они очень хотели сыграть с российской командой в еврокубках.  

Рассказываем удивительную историю. 

«Левски» купил алюминиевый король России, который начинал с уличных лотерей в Ташкенте. Он зарабатывал миллионы на государственных заводах, а потом выкупил их 

В 1998 году болгарские медиа облетела новость: единственного оператора мобильной связи в стране Mobil Telecom, обанкротившуюся газету «Стандарт», ее приложение «7 дней спорта» и футбольный «Левски» купил олигарх из России. Его имя – Михаил Черной.

Черной родился в 1952-м в Ташкенте (по другой версии – в украинской Умани, но быстро переехал в Узбекистан). «Ташкент был довольно диким местом. Он привлекал хулиганов со всего Советского Союза, которые искали работу в строительстве после землетрясения, [в котором погибли 8 человек, но полгорода оказалось разрушено]. Эти люди пили и дрались», – рассказывал мужчина в интервью The Guardian.

Младший из трех братьев устроился на работу в 14 лет – был электриком, потом телефонистом, совмещая профессию с боксом и баскетболом. После армии стал администратором футбольного «Старта» из первой лиги СССР – отвечал за форму, мячи и прочие бытовые нюансы. «Я очень люблю спорт. Он, как мяч, круглый, поэтому всех сближает. Куда ни побежишь, все равно встретишься – в той или иной точке», – объяснял Черной страсть к спорту.

Другое его увлечение – авантюры. Михаил не хотел всю жизнь горбатиться на кого-то, поэтому в 1980-х запустил собственный бизнес – уличную лотерею. Вместо бочонков в барабане крутились шарики для пинг-понга. «Вскоре мы зарабатывали 30 тысяч рублей в месяц, когда зарплата учителя составляла 120 рублей. Приходилось подкупать милицию, а если ее не было поблизости, сами проявляли силу», – вспоминал предприниматель. 

С приходом к власти Михаила Горбачева в стране разрешили кооперативное движение. В нем Черной оказался одним из пионеров. Вместе с братом Львом они занимались куплей-продажей десятков товаров – от цветов до арбузов в Красноярске. 

Постепенно родственники вышли на международный уровень. Помогал бартер: через фирмы, зарегистрированные в дружественных странах, например, в Болгарии, Черные меняли потребительские товары из СССР на дефицитный импорт – условную кока-колу. 

Расцвет случился, когда они дорвались до рынка металлов. Схема работала так: Михаил и Лев закупали за границей нефтяной кокс для производства алюминия – в позднем Союзе и ранней России заводы без него простаивали, люди годами не видели зарплату. Получив сырье, предприятия возобновляли производства и давали сотрудникам подзаработать. Затем отдавали готовый алюминий братьям, которые продавали его на Западе. 

«Мы вернули к жизни все коксохимические заводы: наладили производственные линии, платили зарплату рабочим, платили за электричество для заводов и за транспортировку готовой продукции. Мы практически запустили российскую экономику», – хвалился Черной в интервью британцам. 

Михаил недоговаривает важную деталь. Схема, которую он использовал с братом, называется толлингом. Ее суть: заводы не участвуют в покупке сырья и продаже готовой продукции и получают только минимальную плату за услугу по переработке – чтобы хватило на выплату зарплат. Все доходы остаются у фирмы-толлингера, которая регистрируется в офшоре и не платит налоги. 

Так Черные спасли несколько тысяч работяг от голода, а сами заработали сотни миллионов долларов. Деньги они вкладывали в ваучеры и к 1998 году стали владельцами трех крупнейших алюминиевых заводов России: Красноярского, Братского и Саянского. В совокупности они производили более 60% российского алюминия. Черного стали называть алюминиевым королем. 

Черному помогали Измайловская ОПГ и люди из окружения Ельцина. Сам он способствовал обогащению Дерипаски, с которым потом судился в Лондоне 

Если вам неинтересно про криминал – пропустите, дальше будет про «Левски»  

Логичный вопрос: как Михаил и Лев проворачивали все это – бартер, толлинг, приватизацию, – под носом криминала и правительства? 

Помогли связи. 

«После «Старта» я работал в Ташкентском спортивном объединении – выполнял функционерскую работу. Много ездил со спортсменами. В начале 1980-х познакомился с Шамилем Тарпищевым, тогда тренером сборной СССР по теннису», – развивал Черной мысль про любовь к спорту. 

В начале 1990-х Тарпищев сблизился с президентом Ельциным: стал его советником и президентом национального фонда спорта (НФС). Правда, фонд использовали не только по назначению. Еще он получил право беспошлинно ввозить алкоголь и табак, а со временем у него появились доли в лотерейном, туристическом, страховом и алмазном бизнесе, а также свои рынки и гостиницы в Москве. По словам Анатолия Чубайса, НФС нанес ущерб бюджету в 10 миллиардов долларов. 

Тарпищев превратился во влиятельнейшую фигуру и не забывал приятеля. «Как полагают наши источники в правоохранительных органах, именно Тарпищев сыграл важную роль в подключении криминальных структур, в частности, Измайловской группировки, к охране на территории России интересов братьев Черных», – утверждали в сюжете НТВ. Канал также показал скрытую съемку прибытия Тарпищева в израильский аэропорт «Бен-Гурион»: там в декабре 1996-го его встречали Михаил Черный и глава «Измайловских» Антон Малевский, которого тоже считали алюминиевым королем. Несколько дней компания отдыхала в Тель-Авиве и на мертвом море. 

Журналистика Юлия Латынина (признана иноагентом в РФ) еще в 2000-м писала, что крышей братьев Черных были вице-премьер Олег Сосковец, начальник охраны президента Александр Коржаков (оба входили в ближайший круг Ельцина и общались с Тарпищевым) и Измайловская ОПГ. 

Про связь Черного с «Измайловскими» рассказывали не только журналисты. Партнерами их называл владелец Качканарского комбината Джалол Хайдаров, который уехал из России после того, как «Измайловские» отжали у него бизнес. 

«С 1993 года я был партнером Искандера Махмудова, Михаила Черного и Антона Малевского, – значится в показаниях Хайдарова прокуратуре Штутгарта. – Искандер мне неоднократно рассказывал, что Миша Черный и Антон Малевский делят прибыль от бизнеса пополам, 50% на 50%, и уже потом Миша распределяет доход между своими работниками, а Антон – между Измайловскими». 

Как и Черной, Хайдаров тоже из Ташкента. Там он учился на одном курсе с будущим владельцем уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандером Махмудовым (состояние по версии Forbes в 2022-м – 3,6 миллиарда долларов). В Узбекистане с ним познакомился и Черной. 

«Я многим верю. Больше всего доверяю Искандеру, – подтверждал Михаил Черной связь с Махмудовым «Коммерсанту» в 2000-м. – Он меня ни разу не разочаровал, у меня никогда не было мысли, что он может меня предать. Искандера я знал еще по Узбекистану, познакомился с ним в 1987-м. Он тогда работал в компании, которая занималась международной торговлей. С Искандером я с самого начала. Бизнес в России я начинал с Кузбасса, занимался там углем. Вот и пригласил его». 

Кстати, главный бизнес-партнер Махмудова Андрей Бокарев (бывший член совета директоров «Локомотива», бывший спонсор теннисистов Циципаса и Рублева и экс-президент федерации горнолыжного спорта) тоже засветился в показаниях из Германии. Джалол Хайдаров называл его сотрудником Черного: «Я вспомнил, что человека, который курирует угольную часть мишиного бизнеса, зовут Андрей Бокарев».

Кроме Махмудова, в интервью «Коммерсанту» Михаил Черной назвал еще одного человека, которому доверяет. Это Олег Дерипаска: «С Олегом я познакомился позже – в 1994-м. У него тогда была своя компания – «Алюминпродукт». Он мне сразу понравился, я увидел в нем лидера. У меня с Олегом были свои отношения, не зависящие от брата и компании Trans World, – в свое время мы с Олегом обменялись акциями алюминиевых, медных, угольных предприятий». 

Когда в 1998-м Михаил поссорился с братом и вышел из общего бизнеса, Дерипаска стал его ключевым партнером. Они провели допэмиссию акций Саянского алюминиевого завода (СаАЗ) и оказались владельцами контрольного пакета. СаАЗ стал головной структурой группы «Сибирский алюминий», которую возглавил Дерипаска.

В нулевые бизнесмены поругались, а 2006-м Черной подал на Дерипаску иск в Высокий суд Лондона. Суть претензий: когда «Сибирский алюминий» сливался со структурами Романа Абрамовича и объединялся в «Русал», Черной должен был получить 20% акций новой компании. Вместо этого Дерипаска выплатил ему 250 миллионов долларов и пообещал доплатить еще, когда перепродаст долю Черного. Но не доплатил – и Черной пошел в суд. 

В Лондоне адвокаты Дерипаски настаивали, что Михаил никогда не был полноценным бизнес-партнером, а считался крышей. В отзыве Дерипаски значилось что «с 1995 года он был фигурантом договоренностей о «крышевании» с организованными преступными группами г-на Черного, г-на Антона Малевского и г-на Сергея Попова – лидера Подольской ОПГ, и под давлением которых он был вынужден платить им существенные суммы в виде «доли».

Позиции Дерипаски оказались слабыми. По данным Forbes, даже его свидетели не считали, что он был жертвой вымогательств. Реальность говорила, что Черной хоть и помогал Дерипаске получать новые активы – в том числе силой (за что и стал «Мишей-Крышей»), на момент знакомства был намного более успешным и рассматривался как старший бизнес-партнер. 

Чтобы еще сильнее убедить Британию в правоте, Черной дал то самое интервью The Guardian, где рассказал о любви к спорту. 

Примерно в то же время в Лондоне разворачивался другой процесс русских олигархов – Борис Березовский судился с Абрамовичем и оглушительно проиграл. Чтобы не оказаться в ситуации Березовского и под впечатлением от судебных откровений о бизнесе России 1990-х, которые мгновенно узнавало общество, Дерипаска пошел на мировую. 

«Г-н Дерипаска заявляет, что судебный процесс г-на Черного против него был прекращен. Ни одна из сторон не будет давать каких-либо дополнительных комментариев», – говорилось в распространенном заявлении официального представителя Олега Дерипаски.

По данным «Ведомостей», Дерипаска и Махмудов заплатили Черному по 200 миллионов долларов отступных, чтобы он никогда больше не судился с ними.  

После эмиграции в Израиль Черной приземлил деньги в Болгарии. В России ему грозила опасность 

В судебном процессе и даже в завладении алюминиевыми комбинатами Черной участвовал не из России. В 1994-м он эмигрировал в Израиль. 

Как писал The Guardian с его слов, из-за давления МВД и ФСБ: «После того, как менеджер, который только что подписал контракт с Черным, был избит, друзья в теннисном клубе Ельцина в Москве сказали ему: «Мы слышали, тебя хотят тебя убить. Тебе нужно уехать». 

Оказавшись в Израиле, Михаил диверсифицировал бизнес. Часть денег вкладывал в местные проекты, часть – в болгарские, где остались знакомые со времен кооперативного движения. «Коммерсант» со ссылкой на болгарские медиа писал, что на Балканах Черной с партнерами «почти полностью контролируют нефтетрейдинговую группу Naftex, ряд металлургических предприятий и группу Technology Industry». 

Черной подтверждал только владение небольшим пакетом мобильного оператора Mobitel. В 1998-м Mobiltel стал главным спонсором «Левски», которым тоже завладел Черной.

«Когда есть возможность, всегда хочется заняться тем, что любишь, – ответил гражданин России и Израиля, когда его спросили о причинах покупки команды. – Я 13 лет дружу с президентом «Левски» Владимиром Грашновым, который одновременно занимает пост исполнительного директора Mobiltel». 

Грашнов подтвердил слова компаньона: «Языкового барьера почти нет, а наши футбольные школы очень похожи». 

«Левски» был веселой командой: игроки и тренер танцевали на столе, Радимов и Головской дрались стульями, платили в 2 раза больше, чем в «Динамо» 

«Левски» – болгарский суперклуб. Он выиграл десятки титулов в советское время и доминировал в 1990-х: за восемь сезонов до прихода Черного только раз выпадал из топ-2. В 1998-м к серебру софийцев привел Вячеслав Грозный, которого признали лучшим тренером Болгарии.

Грозный уехал из страны незадолго до прихода нового собственника. Не смог отказать Романцеву – тот предложил вернуться в «Спартак». На освободившееся место позвали Любко Петровича – того самого, кто выиграл Кубок чемпионов-1991 с «Црвеной Звездой». Его сменил самый модный тренер Болгарии тех лет Димитр Димитров (в 2009-м он засветился в «Амкаре»). 

С Димитровым и Черным «Левски» впервые с 1994 года сделал золотой дубль, но с тренером расстались и назначили Владимира Федотова. «Левски» был серьезным, обеспеченным клубом благодаря усилиям известного бизнесмена Михаила Черного. Будучи президентом, он меня и пригласил», – вспоминал назначение коуч. 

Федотов принял команду перед стартом квалификации Лиге чемпионов. В первом раунде «Левски» уничтожил люксембуржцев – 6:0, во втором нарвался на «Бешикташ» Хлестова – 1:2. За матчами с турками особенно следили в России. Победитель играл за выход в группу с «Локомотивом». 

На ответную игру против «Бешикташа» в Софию «СЭ» отправил корреспондента Максима Квятковского. Тот сходил на тренировку болгар и обалдел от количества русскоязычных: «Тренер вратарей Игорь Кулиш выступал в краснодарской «Кубани», затем уехал играть в Болгарию и живет здесь уже 11-й год. Врач Иван Лузанов работал в московских ЦСКА и «Торпедо», а последнее перед приездом в Софию время провел в тульском «Арсенале». Эльдар Кохбахтиев, занимающийся в «Левски» компьютерной диагностикой физического состояния футболистов, родом из Ташкента. Кроме Федотова и недавно прибывшего в команду из самарских «Крылышек» Константина Кайнова, в «Левски» выступают два футболиста с Украины – хавбек Эдуард Цихмейструк и защитник Александр Коваль». 

Коваль, как и другие работники «Левски», уверяли журналиста: «Хочется пройти «Бешикташ», чтобы встретиться с «Локомотивом». 

Не получилось, но на позициях Федотова это не сказалось. Он остался и лидировал в чемпионате, хотя загадочно исчез ближе к зиме. Сам тренер позже объяснял, что ему пришлось уйти, потому что из клуба ушел Черной. Это не так: Черной остался. 

По словам врача Лузанова, Федотова уволили. «Команда играла здорово, но со стороны началось давление – кто-то захотел наполнить состав своими игроками. В итоге сильных продали, а слабых купили. Федотов был против, но его не послушали и уволили, хотя команда при нем не проигрывала. Он уехал, а меня попросили остаться», – рассказывал док в интервью «Матч ТВ». 

Его слова – спорные. Вероятно, часть новых игроков действительно была слабее прошлых. Но, на первый взгляд, зимой 2001-го «Левски» прилично усилился: вернул Любко Петровича и подписал двух россиян – Владислава Радимова и Константина Головского, который занимался в академии «Спартака» на год старше Титова («Мы пересекались, дружили, общались»). 

«Позвонил Влад Радимов – мы с ним дружили и сейчас дружим. Он был в то время в «Сарагосе», толком не играл, а сидеть не хотел. Ну и говорит: «Мне предлагают перейти в «Левски», слышал, что и тебя хотят позвать», – рассказывал мне Головской. – Через какое-то время звонит Герман Ткаченко: «Константин, есть вариант с «Левски», Владислав тоже собирается. Поедешь – нет?» Сначала отказался, сказал, что хочу играть в «Динамо». Но в Москве встретились с Ткаченко, Радимов еще говорил, мол, давай вместе поиграем. Вот и решил поехать».

Вероятно, Ткаченко предложил вариант с «Левски», потому что был знаком с Черным по «Сибирскому алюминию». В 1997-м будущий футбольный менеджер стал вице-президентом холдинга, который создавал Михаил и из-за которого он (Черной) потом судился с Дерипаской. 

По словам Головского, в «Динамо» ему платили пять тысяч долларов, в «Левски» сделали 12 тысяч. Похожие деньги, плюс квартиру он просил у «Торпедо», но автозаводцы отказали. 

В Болгарии Константин быстро влился в коллектив, съехался с местной девушкой («Шел как-то по улице, захотелось выпить кофе. Заглянул в ресторанчик, а там – она. С тех пор не расстаемся») и активно узнавал новые традиции. 

«Там на дискотеках выпивают и почти ничем не закусывают. Когда опьянение зашкаливает, все снимают майки и танцуют на столах. Я сначала не понимал, зачем снимать майки, но потом проникся. После ярких и больших побед мы всей командой вместе с тренерами могли с голым торсом танцевать на столах», – рассказывал полузащитник. 

Другая история, сильно впечатлившая Головского, – интимная: «Ребята-болгары приезжали за 45 минут до тренировки, раздевались и ходили все вместе без трусов по раздевалке. Дело вот в чем: в Болгарии у мужчин принято брить тело полностью, то есть и ноги, и руки. И таким образом, расхаживая голыми по раздевалке, они хвастались друг перед другом эпиляциями».

Выпускник «Спартака» задержался в Софии почти на четыре года, выиграл два чемпионата и два кубка. У Радимова – одно чемпионство, правда, в сезоне он провел всего три матча. Из-за поведения. 

«Образ жизни, который я вел, – это нечто. Не вылезал из ночных клубов, страшно выпивал, – признавался Владислав «Спорт-Экспрессу». – В Болгарии пробыл 120 дней. Почти все прошли в угаре. Завтра на тренировку, а ты вечером мчишься на дискотеку. Там с порога засаживаешь пару джин-тоников, девочки, я парень холостой... Представляете, каким был на тренировке. Честно скажу: хотел завершить карьеру. Благо нашлись люди, которые вытащили из болота».

Судя по рассказу Радимова, он кутил из-за жизненных проблем: перестал проходить в состав «Сарагосы» и развелся с женой. В этот момент от него отвернулись многие друзья: «Сами посудите: один из ведущих игроков России, уехал в расцвете сил в Испанию, меня называли в числе самых талантливых молодых игроков Европы наравне с Дель Пьеро, де ла Пеньей – и вдруг проблемы со всех сторон. Что-то во мне тогда надломилось». 

Пытаясь заглушить тоску, Радимов играл в казино. Его самый крупный проигрыш в Болгарии – 16 тысяч долларов за вечер. Иногда до казино он не доезжал. 

«Вернулись с Головским с какого-то выезда, автобус довез до стадиона. Сели в автомобиль, погнали в казино. Хоть до этого успели махнуть, прямо в автобусе, – вспоминал будущий капитан «Зенита». – И тут тормозит нас полиция. Роемся по карманам, находим десять немецких марок. Все остальное на карточке. Они выхлоп моментально почувствовали. Говорим: «Мы из «Левски» – «Ах, вы еще и выпившие? Сейчас арестуем...» Мы даже ключи из машины не вынули, бросили заведенной. На глазах изумленных ментов поймали такси и поехали дальше. Те, как опомнились, с мигалкой погнались за несчастным таксистом. Прижали к обочине, нам говорят: «Дайте хотя бы десять марок и езжайте дальше на своей машине». Что и сделали. Так развлекались почти каждый день».

Карьера Радимова в Болгарии закончилась из-за драки. Зимой 2001-го «Левски» сидел на сборах в Швейцарии. Отмечая день рождения тренера, на ужине игроки выпили по глотку шампанского. Но быстро стало скучно – они пошли за покупками на заправку. У выхода из отеля их ждал охранник, приставленный Любко Петровичем – серб хотел, чтобы после отбоя все оставались в номерах. 

«Что на нашем месте сделал бы любой русский человек?» – риторически спросил Владислав, когда пересказывал историю. 

– Затеял драку? 

– Ага. Головской схватил кресло, метнул в этого мужика. Я тоже времени не терял. Охранник дал деру, вызвал подмогу из гаража. Бегали друг за другом по всему отелю. На следующий день все узнал главный тренер. Поскольку контракт у меня был до конца года, его разорвали. 

По мнению Головского, Радимова выгнали, потому что тренер продвигал свои интересы: «На место Владислава он хотел кого-то серба. Открыто говорил: «Что за футболист, кого вы привезли, мне он не нужен». Поэтому при первой же возможности с Владом контракт разорвали». 

Константин уверен, что с Радимовым «Левски» вышел бы в групповой этап Лиги чемпионов. В розыгрыше-2001/02 болгары остались от него в одном шаге: в решающем раунде проиграли «Галатасараю» – 2:3. 

Против турок Головской сыграл в домашнем матче. В отличие от Радимова, его простили, выписав штраф. «Левски» оказалось невыгодно разрывать трехлетний контракт, плюс игрок отрывался не так сильно, как его друг – был почти семейным человеком. 

Отношения с местной девушкой чуть не рухнули, когда о загуле на сборах написали болгарские газеты. «Они расписывали, что в нашем номере были четыре проститутки, – объяснял Радимов. – Хотя в горном швейцарском отеле найти четыре проститутки было трудно даже теоретически... Но история получила продолжение: наутро нам выдали билеты, летим в Софию. По пути взяли бутылочку, а в аэропорту нас встречала толпа журналистов – минимум Юрий Гагарин из космоса вернулся. Косте еще играть за «Левски», он нырнул в сторону. А мне, понимая, что с болгарским футболом развязался навсегда, было наплевать. Собрал толпу вокруг себя. Засыпают вопросами: «Правда, что с вами были четыре проститутки?» – «Правда. Неужели я не похож на человека, который одновременно может быть с четырьмя девушками?» И начинаю над ними издеваться...».

Из «Левски» Радимов перешел в «Крылья Советов». Снова по совету Ткаченко, который с 1999-го работал там президентом. «Если бы не переход в Самару, не думаю, что меня ждало что-то хорошее», – резюмировал Влад. 

Головской продержался в «Левски» до 2004 года. Он даже хотел продлить контракт на улучшенных условиях, но клуб отказал из-за проблем с деньгами. Примерно в это же время в Софию на товарищеский матч приехала сборная Россия. Георгий Ярцев, знакомый Головскому по «Спартаку», посоветовал вернуться в Россию и познакомил с Юрием Белоусом. Тот пригласил полузащитника в ФК «Москва». Но перед заключением контракта Константин травмировался и вместо «Москвы» оказался в «Тереке». 

Черной владел «Левски» до середины 2000-х, хотя его выгнали из Болгарии. Позже клуб хотел спонсировать «Газпром», но все пришло к банкротству 

В августе 2000-го МИД Болгарии заявил о высылке из страны пятерых граждан России. По мнению спецслужб, они были связаны с международной преступностью и представляли угрозу национальной безопасности. Мужчин депортировали из страны и закрыли въезд на 10 лет. Среди них оказался 49-летний Михаил Черной. 

Несмотря на санкции, высланным не запретили вести бизнес на территории Болгарии. Черной остался владельцем мобильного оператора и продолжил рулить «Левски». Увольнение Федотова (когда он говорил об уходе Черного, то, возможно, имел в виду его высылку), приглашение Радимова и Головского, битва с «Галатасараем» за ЛЧ случились именно после августа 2000-го. 

«Из-за того, что его не пускали в Болгарию, мы встретились в Израиле», – вспоминал переход из «Динамо» Головской. 

Несколько лет Черной наблюдал за командой удаленно: мог посещать только матчи еврокубков. В 2003-м «Левски» едва не приехал Израиль, где босс жил уже почти 10 лет, но в последний момент игру с «Хапоэлем» перенесли на нейтральное поле в Словакию. Тель-Авив не устроил УЕФА из-за безопасности – у Израиля и Палестины снова обострились отношения. 

Удаленное управление работало эффективно: «Левски» выиграл очередной чемпионат, взял два серебра. Чемпионство принес еще один экс-тренер «Црвены Звезды» Славолюб Муслин, который через четыре года оказался в «Локомотиве». 

«Левски» сказочно повезло с Черным, он идеальный хозяин команды как с финансовой, так и с человеческой точки зрения», – говорил о владельце тренер вратарей Игорь Кулиш. 

«В Софии у меня был физиопроцедурный кабинет, и я многому научился», – вспоминал время в Болгарии доктор Иван Лузанов. 

В 2004-м Черной, похоже, устал от футбола и переписал клуб на своего адвоката Тодора Баткова – далеко не бедного человека. Но, возможно, на уход из «Левски» повлияли новые проблемы. Незадолго до смены собственника журналисты обвинили Черного во взятке бывшему премьер-министру Болгарии Ивану Костову за «спокойное ведение бизнеса в стране». Михаил не отрицал, что дал взятку, потому что его шантажировали. 

Через год бизнесмен избавился от главного болгарского актива – Mobiltel. По данным Salzburger Nachrichten (одна из четырех главных газет Австрии), оператора связи за 1,6 миллиарда евро купил австрийский холдинг A1 Telecom. Разницу между покупкой и продажей – 830 миллионов евро – Черной поделил с партнерами, с которыми входил в телекоммуникационный бизнес. 

Без влиятельного покровителя «Левски» играл не хуже, чем при нем. Команда много лет не вылезала из топ-3 в чемпионате и впервые в истории вышла в группу Лиги чемпионов, где проиграла шесть матчей «Челси», «Барселоне» и «Вердеру» с разницей 1:17. 

В 2007-м медиа написали, что болгарская дочка «Лукойла» хочет выкупить клуб у адвоката Баткова. Нефтяники оперативно опровергли новость. 

Очередное пересечение с Россией случилось через пять лет. В конце 2012-го началось строительство газопровода «Южный поток». Из Анапы по дну Черного моря газ планировали поставлять в Варну. Чтобы еще сильнее скрепить договоренности, «Газпром» задумался об инвестициях в болгарский футбол. Сначала монополия рассматривала спонсорство софийского ЦСКА, но затем вступила в переговоры с «Левски». 

«Первым к нам обратился господин Миллер. Мы обсуждаем 3-летнюю спонсорскую сделку. Мы уже более двух с половиной лет пытаемся заключить соглашение с «Газпромом», – сыпал инсайдами Тодор Батков осенью 2012-го. – Я дружу с президентом «Шальке». Отлично знаю, что дает такое партнерство. Хотелось бы получить хотя бы часть от того, что они делают в Германии». 

Вскоре выяснились подробности. По контракту, «Газпром» обязался платить «Левски» 4,5 миллиона евро в год – то есть почти покрывал годовой бюджет. Кроме этого, компания участвовала бы в реконструкции стадиона – ее клуб начал, даже не дожидаясь подписания бумаг с русскими.  

В сентябре 2013-го Батков сообщил, что переговоры зашли в тупик: «Но что теперь поделать? Плакать?» 

Слухи о срыве ходили и раньше – подписание соглашения несколько раз переносили. Inside World Football писал, что неопределенность связана с переменами в руководстве Болгарии. В марте 2013-го лояльного Москве премьер-министра Бойко Борисова сменили проевропейские политики – трое за полтора года. Из-за их взглядов сложности возникли не только у «Левски», а у всего «Южного потока». 

В марте 2014-го Россия забрала Крым, а европейский парламент посоветовал Болгарии отказаться от строительства газопровода. В декабре 2014-го Владимир Путин заявил, что «Южный поток» невозможно построить из-за неконструктивной позиции Европы, поэтому Россия построит новый – не в Болгарию, а в Турцию. 

Так «Левски» остался без инвестиций, в которых особенно нуждался. Еще осенью 2013-го клуб перешел в режим жесткой экономии: Батков прекратил выплату зарплат из-за плохих результатов. А через год продал команду пулу бизнесменов. Потом были еще две смены владельца, долги, закрытие бизнеса главного инвестора и почти банкротство зимой 2020-го. В этот момент клуб спасли болельщики, вложив в него 7,5 миллиона левов (1 евро = 2 лева). 

Михаил Черной все это время жил в Израиле. С 2010 года он стал невыездным из-за попадания в международный розыск по линии Интерпола. Ордер на его арест выдал Национальный суд Испании. Бизнесмен фигурирует в деле об отмывании четырех миллионов евро через «русскую мафию». 

«У меня нигде нет судимости, но внезапно появились статьи, в которых утверждалось, что я виновен в торговле наркотиками, похищении людей, отмывании денег, убийстве, называйте как хотите. Возможно, кому-то из алюминиевого бизнеса было удобно сваливать на меня свои преступления и убийства», – отвечает на все обвинения Черной. 

Сейчас ему 71 год. 

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Фото: Gettyimages.ru/Tal Cohen, Phil Cole, John Walton/EMPICS; commons.wikimedia.org/Santiro Santiago Rodriguez; levskisofia.info; РИА Новости/Борис Приходько, Всеволод Тарасевич, Дмитрий Донской, Владимир Родионов, Рамиль Ситдиков; globallookpress.com/Daniil Ivanov/Russian Look, Viktor Chernov/Russian Look

10 комментариев

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StHappyOne
А теперь мы удивляемся, почему у нас со страной случилось всё это? Так потому, что бандиты сначала обворовали страну, потом почистились и пришли во власть, а теперь полезли дальше границ страны уже. Методы остались те же самые с 90-х годов. Ничего не изменилось. Отжать, припугнуть, крышевать и так далее
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proiski_vragov
Ответ SpiritScream
Комментарий удален модератором
а я где-то написал, что они причём?
+1
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Александр Попов
Крыша Криша правильно 😁
0
-2
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Тиджани Бабангида
Футбольная история из 90-х. Хорошо описано,по-настоящему. Чувствуется дух той эпохи.Прочитал на одном дыхании
+5
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+5
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Мельников Михаил
Ответ Павел Мельников
И после такого периода в карьере Радимов под ее венец сумел Кубок УЕФА и Суперкубок выиграть (пусть не в основе, но в обойме точно). Талант, похоже, действительно у него в девяностых был.
Я аж подвис, пытаясь вспомнить, где это Радимов еврокубки взял))) ВСПОМНИЛ))))
+2
0
+2
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SpiritScream
Ответ proiski_vragov
про ахметова и коломойского напишите, они же работали 30879 световых лет, чтобы содержать шахтер и днепр, чистейшие люди
Комментарий удален
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Павел Мельников
И после такого периода в карьере Радимов под ее венец сумел Кубок УЕФА и Суперкубок выиграть (пусть не в основе, но в обойме точно). Талант, похоже, действительно у него в девяностых был.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
proiski_vragov
про ахметова и коломойского напишите, они же работали 30879 световых лет, чтобы содержать шахтер и днепр, чистейшие люди
+3
-4
-1
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Vadim Vadiara
Прям 90ми пахнуло. Классическими. ОПГ, дележ недр, залоговые аукционы, миллионы на вывозе ресурсов и, в качестве вишенки на торте, фото с сайта Интерпола.. Футбол где-то на третьем плане в статье. Но Радимов порадовал-одно сравнение по таланту с Дель Пьеро чего стоит. Видимо, про алкоголь не зря написано...
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Ди Ди
Серьезный дядечка)
+2
-1
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Зверёк
Лицо доброе
+2
-1
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