«У меня он был игроком второго состава». 20 лет назад Бышовец тренировал Пепе на Мадейре

39-летний Пепе (40 исполнится в феврале) – все еще лидер Португалии и №3 по матчам за команду за всю ее историю. При том что он не португалец даже наполовину. Защитник приехал в Европу в 18 лет из Бразилии, где его заметили скауты «Маритиму».

За два сезона на Мадейре Пепе доигрался до контракта с «Порту», а одним из тех, кто тренировал его на острове, был Анатолий Бышовец. Олимпийский чемпион-1988 работал с местной командой весной 2003-го.

Бышовца звала «Бенфика», но впервые он принял португальский клуб только через 11 лет. Команда шла 13-й, а тренер говорил, что на его место претендовали Скала, Тошак и Чезаре Мальдини

Бышовец мог оказаться в Португалии еще в 1992-м. Свен-Йоран Эрикссон уходил из «Бенфики» в «Сампдорию», а на освобождавшееся место приглашали Анатолия. В команде к тому времени уже играли Сергей Юран, Василий Кульков и Александр Мостовой.

«Я присутствовал на его встрече с президентом клуба, – рассказывал агент Паулу Барбоза. – Вроде обо всем договорились, Эрикссону Бышовца уже представили как преемника. Тот ввел Анатолия Федоровича в курс дела, рассказал о футболистах».

Летом сборная СНГ провалилась на Евро: сыграла вничью с Германией и Нидерландами, но влетела немотивированной (по другим данным, несвежей после ночной попойки) Шотландии – 0:3. После такого боссы «Бенфики» засомневались в советском тренере и назначили Тони Оливейру.

Второй заход снова организовывал Барбоза – удачно. 56-летнего Бышовца, который работал вице-президентом «Химок», подписал «Маритиму». Прошлого коуча Нелу Вингаду уволили за плохие результаты: после шестого места в сезоне-2001/02 последовало 13-е в 24 матчах следующего чемпионата.

«Я пригласил Бышовца, потому что это сильный тренер. И мое мнение о нем не поменялось, пусть он провел у нас не так много времени», – объяснял логику назначения президент «Маритиму» Карлуш Перейра.

Пока Бышовец согласовывал контракт, команда сыграла вничью и сравнялась с 14-м местом – 28 очков после 25 туров. До зоны вылета оставалось 3 очка. Матч тренер смотрел с трибуны вместе с будущим помощником Василием Кульковым. Другим ассистентом стал бывший нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Руй Агуаш.

17 марта 2003-го все трое подписали контракты с «Маритиму» на 2,5 года.

«Меня полностью устроили условия, которые мы обговорили с президентом, – рассказывал Бышовец после назначения. – Кстати, на занятый мною пост претендовали такие известные тренеры, как Чезаре Мальдини, Джон Тошак и Невио Скала. Теперь хочу как можно скорее увидеть в деле новую команду, чтобы помочь ей не только сохранить прописку в португальской суперлиге, но и заложить прочный фундамент на будущий сезон».

Бышовец ставил Пепе в полузащиту «как потом Моуриньо», сравнивал с игроками «Спартака» и восхищался человеческими качествами

«Маритиму» Бышовца выиграл первый матч (2:0 у «Варзима»), поднялся в топ-8 (правда, еще у четырех команд было столько же очков) и ушел на перерыв. В паузу на сборные тренер запер игроков на острове.

«Капитан команды спросил: «А что мы будем здесь делать?» Я попросил его встать на весы, чтобы он понял, что будем делать. Он встал – 4 лишних килограмма. И у него отпали вопросы. За эти две недели мы провели жесткую программу», – вспоминал Бышовец.

Еще одна история португальских времен – про обилие бразильцев в команде: «Они выходят перед тренировкой – крестятся, уходят – крестятся. И вот я им объясняю: «Вы напрасно креститесь». Они удивляются: «Почему?» – «Потому что нужно соблюдать заповеди. Если их не соблюдаешь, то все, что ты просишь, не доходит до бога». Они минут на пять задумались, пересматривались друг с другом. Потом пришли как-то в мою комнату – там стояла моя фотография, где мы вместе с папой римским Иоанном Павлом II, – и я им сказал: «Если ты грешен – ты не проси». Они остолбенели и очень долго на меня смотрели».

Одним из бразильцев в «Маритиму» был 20-летний Пепе. По словам Бышовца, в момент его назначения защитник не считался игроком основного состава, и именно Анатолий поверил в него.

«Увидеть футболиста и его перспективу очень тяжело. Но я предполагал, что это игрок с большой перспективой», – сказал тренер после победы Португалии над Швейцарией с голом Пепе. «Должен сказать, что у меня Пепе был игроком второго состава. Но по педагогическим оценкам он – идеальный игрок», – повторил тренер в интервью другому медиа.

В третьем разговоре Бышовец произнес прямо: «Для преподавателя очень приятно видеть свое продолжение в учениках, пусть в случае с Пепе это будет сказано с преувеличением. Когда я стал его привлекать в первую команду «Маритиму», этому были основания».

Здесь нужно остановиться и заметить, что все было не так. В Португалии Пепе считался перспективным защитником еще до Бышовца. Впервые он попал в состав «Маритиму» в конце сезона-2001/02 и 4 раза подряд провел там по 90 минут, в том числе грохнув «Бенфику» в последнем туре.

Летом 2002-го юношу позвали на просмотр в «Спортинг» – сохранилась даже их совместная фотография с Роналду. Но боссы лиссабонцев отказались от трансфера – и игрок вернулся на Мадейру.

В следующем сезоне Пепе – основной центрдеф «Маритиму». До Бышовца он появлялся в составе 20 раз в 25 турах (и только однажды не в основе). Исключения – первый тур и январский матч с «Лейрией», в остальных трех играх футболист отбывал дисквалификацию.

Бышовец тоже каждый раз выпускал Пепе в основе (9 раз из 9), но точно не был человеком, который достал защитника из дубля. Раньше он и сам признавал это. Например, когда в 2003-м его спросили об итогах работы, он ответил: «Доволен тем, что нашел в дубле двух перспективных футболистов – Брагансу и Данни, которых теперь призывают в молодежную сборную Португалии».

Про Данни – неправда, потому что его вызывали в сборную и до Бышовца, а за команду он дебютировал еще в 2001-м, после чего перешел в «Спортинг». Про Пепе сказано вообще ноль.

Возможно, находка была в том, что тренер использовал Пепе не в защите, а центральным полузащитником – как иногда Моуриньо в «Реале»: «У него были хорошие атакующие качества. Его набеги из глубины напоминали мне Виктора Колотова из сборной СССР».

В другом интервью маэстро сравнивал бразильского португальца с игроками «Спартака»: «Могу привести в пример Евгения Кузнецова и Василия Кулькова. Но в игре Пепе был лучше, он мог и начать игру, и включиться в нее, лидерские качества были. У наших ребят – тоже, но они немного ограничены по сравнению с Пепе».

Также Бышовец отмечал приличную физику («Выносливость, быстрая адаптация к нагрузкам. Он здорово вел единоборства как на земле, так и в воздухе»), игровое мышление («Обладал даром предвидения. Это позволяло ему занимать правильную позицию и играть на опережение») и заряженность на борьбу.

Даже 20 лет назад Пепе не любил проигрывать и временами переходил. За первые 3 матча сезона-2002/03 футболист собрал 3 желтые карточки. По ходу чемпионата он один раз нарвался на дисквалификацию из-за перебора желтых (тогда бан наступал после 10 карточек), дважды – за красные. Причем в игре с «Порту» сыграл так грубо, что его забанили сразу на два тура.

«Несмотря на жесткость, его человеческие качества всегда говорили за себя, – объяснял Бышовец. – В быту он оставался скромным человеком, даже трогательным, отзывчивым и заботливым. Он родился в Бразилии и знает, что такое нищета, поэтому многое ценил».

По словам тренера, в «Маритиму» Пепе зарабатывал 500 евро в месяц.

Бышовец отлично поработал, но из-за нагрузок им были недовольны игроки. Добил конфликт с молодым Данни, которого тренер грозился отправить в дубль

За 9 туров Бышовец поднял «Маритиму» с 13-го на 7-е место (5 побед, ничья, 3 поражения). «Многие потом признавали, что если бы я пришел в начале сезона, то «Маритиму» ниже второго места не опустился бы. Вот что такое знания, мозги, мягко говоря», – объяснял он стратегию успеха.

Вместо дальнейшего развития через неделю после конца сезона тренер заявил об уходе: «К сожалению, в ближайшие дни мне придется в одностороннем порядке разорвать отношения с «Маритиму», хотя контракт был рассчитан еще как минимум на год».

Бышовец объяснял, что причины отставки – скромные возможности клуба: «К концу сезона я понял, что президент, вопреки первоначальным обещаниям, не собирается в будущем году ставить перед командой высокие цели и покупать игроков, способных вывести ее в лидеры португальского футбола. Кроме того, обидно, что меня оставили без единомышленников Агуаша и Кулькова».

И в 2003-м, и в более поздних интервью Бышовец рассказывал одну историю: сначала клуб без спроса уволил его португальского помощница, затем – Кулькова, когда тот улетел в Москву на похороны тестя. «Его не отпустили, и мне пришлось принять волевое решение, ослушавшись президента. Тогда мне сказали, что в услугах Василия больше не нуждаются», – говорил Анатолий.

Спустя 15 лет президент «Маритиму» рассказал другую версию. Если верить ей, то Бышовца уволили. «Проблема была в стиле руководства вашего тренера. Он слишком жесткий, – вспоминал Карлуш Перейра. – Поначалу все шло хорошо. Но для команды с южным менталитетом, как у нас, постоянное давление со стороны тренера дает результат на протяжении первых 3-4 месяцев. Затем результаты ухудшаются».

По его словам, финальная точка – конфликт с Данни: «По сути, он уволил Бышовца. За какой-то проступок тренер наказал Мигеля, выведя его из состава. Но руководство клуба видело в Данни перспективного игрока и считало, что он должен играть несмотря ни на что. Поскольку данный случай был не первым, мы заметили, что команда стала уставать от подобного стиля работы. Именно случай с Мигелем и стал определяющим в вопросе о продолжении сотрудничества».

Данни соглашался, что дело было не только в нем, но и в конфликтах с другими футболистами и даже с президентом. «В общем, недовольны были все», – поясняла звезда «Зенита».

Спустя годы полузащитник рассказывал о тренере без злости. Лишь заметил, что при нем были тяжелые тренировки и слишком много бега: «Я поначалу думал: «Зачем мне все это? Я же и так в порядке». Но однажды Анатолий подошел ко мне: «Не будешь работать – отправлю во вторую команду». Со временем я начал делать то, о чем он просил. Было тяжело, но, думаю, он многому меня научил».

Агент Барбоза, который привозил тренер на Мадейру, подтверждал версию про конфликты, но объяснял, что у тренера не было другого выбора. Когда он приходил, команда стояла почти на вылет, времени на раскачку не оставалось: «Бышовец сразу взвинтил нагрузки, ужесточил дисциплину. Тех, кто не хотел трудиться в таком режиме, усадил на скамейку. В том числе родственника президента клуба. Конечно, пошло недовольство».

***

Следующий сезон «Маритиму» закончил 6-м. Пепе по его итогам перешел в «Порту», который за месяц до этого выиграл Лигу чемпионов, и принял португальское гражданство. Бышовец вернулся в «Химки» – снова вице-президентом.

Спустя 4 года игрок и тренер неожиданно встретились в Москве во время «Кубка РЖД». Пепе приехал на турнир с «Реалом», а Бышовец рулил «Локомотивом».

«Тогда он все пытался увидеть меня. Я уходил на пресс‑конференцию, а он к раздевалкам бежал, – вспоминал Бышовец детали встречи в Черкизове. – Но перед их отъездом был завершающий фуршет, и нам удалось встретиться. Такая приятная встреча. Первое, что Пепе мне сказал: «Спасибо, мистер!» Я спросил у него: «За что спасибо? Талант тебе дан от природы». На что он ответил: «Ну, как! Вы мне дали шанс. Предоставили место в составе, я приобрел имя благодаря вам».

В 2017-м про Бышовца спросили уже у Пепе.

«Конечно, я очень хорошо помню его, – ответил игрок. – Это дорогие мне воспоминания, я благодарен ему».

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach; globallookpress.com/Viktor Chernov; wikipedia.org