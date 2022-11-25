Марадона дважды играл рукой на ЧМ. Второй раз похоронил сборную СССР

К матчу 2-го тура ЧМ-1990 СССР и Аргентина подходили аутсайдерами группы. Советская сборная проиграла Румынии (0:2), Аргентину обыграл Камерун Валерия Непомнящего (0:1).

Несмотря на статус южноамериканцев – действующие чемпионы мира, в игре не было фаворита. СССР в 1988-м вышел в финал Евро, а перед этим вынес Аргентину в «турнире четырех наций» – 4:2. Матч считался товарищескими, но команды выходили в боевых составах. Сборная Лобановского выглядела так мощно, что поразился даже Марадона: «Русские показали выдающуюся игру, они сыграли против нас, как бразильцы!»

Как бразильцы футболисты в красном выглядели в начале матча на ЧМ. Добровольский почти с угла штрафной отдал идеальную передачу сквозь четверых аргентинцев на Шалимова, но тот не переиграл Пумпидо. В эпизоде кипер «Бетиса» получил травму – сломал ногу после столкновения с собственным защитником. Вместо него вышел 26-летний Серхио Гойкочеа, который до этого провел всего один матч за сборную – в 1986-м.

Гойкочеа мог стать героем уже через минуту. Добровольский с углового закинул мяч на линию вратарской. Туда, опередив защитника, набегал Кузнецов, который подрезал в пустой ближний угол – вратарь стоял по центру ворот. Возможно, он даже дотянулся бы – быстро сместился, вытянул руки. Получилось бы эффектно.

Но этого никто не узнает, потому что до Гойкочеа мяч не дошел. Его выбил из створа Марадона, защищавший ближнюю штангу. Выбил рукой. На родном «Сан-Паоло» в Неаполе.

«Только Англии он забивал левой, а от нас защищался правой. Когда до линии оставалось совсем немного, Диего сделал едва уловимое движение корпусом и подыграл себе запрещенным приемом», – вспоминал Андрей Зыгмантович.

Сергей Горлукович говорил, что даже из-за пределов штрафной видел руку отчетливо: «Все видел. Даже Уваров рассмотрел «божью руку» от противоположных ворот». Вратарь подтверждает: «Прекрасно видел из своих ворот, как Марадона сыграл рукой. Прекрасно».

Игроки сборной СССР до сих пор эмоционально реагируют на тот эпизод. Объяснимо, потому что судья Фредрикссон руку не увидел и продолжил игру вместо того, чтобы назначить пенальти.

«Он находился в шести метрах от места происшествия и все четко видел, – рассказывал спустя годы Игорь Шалимов, против Аргентины проводивший первый матч за сборную. – Ну не мог не увидеть, он не должен был колебаться. Да, есть разные виды игры рукой – например, неумышленная. Но в данном случае человек умышленно отвел мяч от своих ворот. Дело было не только в том, что мяч попал ему в руку: было движение руки. Он ударил по мячу».

Шалимов прав: Марадона действительно сделал движение, а арбитр правда стоял в шести метрах. Он занял идеальную позицию за лицевой линией, между ним и Марадоной не было никого. «Невозможно было тот момент прохлопать. Быстро чувствуешь, когда арбитр тебя плавит», – уверен Уваров.

Лобановский на пресс-конференции был вне себя от ярости: «Если судья плохо видит, он не должен выходить на поле!»

Советские игроки во время игры, наоборот, почти не спорили. Сразу после руки к Фредрикссону подбежали только Кузнецов и Шалимов, но тот не отреагировал. «Все было еще впереди. Даже в перерыве этот момент не обсуждали, – объяснял Кузнецов. – А что нам нужно было делать? Бежать за судьей, наброситься на него и кричать, что Марадона выгреб мяч рукой? Нет, не так мы были воспитаны. Да и языка не знали».

По его словам, команда восприняла ситуацию спокойно, а нагнетали журналисты после матча. Про ситуацию написали даже в NY Times с заголовком «Марадона приложил руку (возможно) к победе».

В заметке приводились слова Диего, где фактически он признал нарушение: «Мяч попал в меня. Я сделал движение, подняв руку. Не знаю, был бы гол. Рефери может ошибиться, как и мы. Вы не можете винить его в этом».

Через много лет, выступая за введение видеоповторов, аргентинец снова вернулся к теме: «На ЧМ-1990 я рукой выгреб мяч в матче против сборной СССР. Нам повезло, что судья этого не заметил. Тогда таких технических возможностей не было, а сегодня совсем другая ситуация».

Шалимов говорил, что к Марадоне – ноль претензий: «Это было возмутительно — не со стороны Марадоны, а со стороны судьи. Марадона просто защищал свои ворота, как мог».

Возможно, Диего досталось бы сильнее, если бы не дальнейшие события. В начале второго тайма Каниджа выходил один на один с Уваровым, но его завалил Бессонов. Фредрикссон показал ему красную карточку.

«Если бы судья был нормальный, то после того, что он сделал, ограничился бы желтой, – комментировал вратарь. — Но Фредрикссон нас угробил».

К моменту удаления сборная СССР проигрывала 0:1 – пропустила на 27-й минуте от Троглио.

В конце аргентинцы тянули время, валяясь на поле. Кузнецов хотел ударить мячом в очередного симулирующего соперника, но промахнулся и случайно вывел к воротам Бурручагу – тот вкатил второй гол.

***

За игру СССР – Аргентина Corriera dela Sport поставила Фредрикссону «4» по 10-балльной шкале, а советская делегация подала протест.

«Если бы он был честным человеком, то должен был бы упаковать чемоданы, сжечь судейскую лицензию и оставить футбол навсегда», — цитировал New York Times начальника сборной СССР Никиту Симоняна.

Больше швед не судил международные матчи, но, скорее, из-за возраста: на момент турнира ему было 47 лет.

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За карьеру у судьи финала Кубка чемпионов-1984 было несколько грубых ошибок. Даже в России его чаще вспоминают не по руке Марадоны, а по 1/8 финала ЧМ-1986 против Бельгии. Там арбитр не зафиксировал два офсайда у бельгийцев, после которых они дважды забили. Сборная СССР вылетела (3:4), а Фредрикссон получил назначение на финальный матч как лайнсмен.

По словам Уварова, перед Аргентиной игроки спрашивали у боссов, не повлияет ли предыстория на игру. Те заверили, что судья признал ошибки.

***

В 1990-м советская сборная не вышла в плей-офф, хотя в последнем туре разгромила Камерун – 4:0. Этого результата было достаточно для выхода с третьего места, если бы в параллельном матче Аргентина и Румыния не сыграли вничью.

Они сыграли 1:1.

Румыния вылетела в 1/8-й. Аргентина дошла до финала, где проиграла Германии.

«Все мы знали, что они сыграют вничью, – комментировал Шалимов. – Так что, если бы судья назначил пенальти, а мы его реализовали, то мы прошли бы дальше».

«По большому счету мы не уступали аргентинцам, – по-прежнему уверен Уваров. – Если бы не рука Марадоны, Кузнецов забивал бы гол, и все могло сложиться совсем по-другому».

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