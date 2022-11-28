Ришарлисон – реальный герой Бразилии. Он поддерживает женщин, пострадавших от насилия, оплачивает операции, усыновил ягуара

Не боялся идти против президента.

«Неймар был моим кумиром. У меня была футболка «Сантоса» с его фамилией. На поле я пытался повторять его движения. Я играл на его позиции и даже копировал его прическу. Помните желтый ирокез? У меня был такой в 15 лет», – признался Ришарлисон, когда его спросили о любимых футболистах детства.

Спустя 9 лет Неймар и 25-летний Ришарлисон – в одной команде на чемпионате мира. Непонятно, что думают юные бразильцы, но когда о любимых игроках в 2022-м спрашивают взрослых, они выбирают без колебаний – Ришарлисона.

«Ришарлисон — кумир, которого заслуживают бразильцы после стольких страданий», – написала спортивная журналистка Талита Веспа после матча с Сербией. Ее поддержал политик Пауло Пимента: «Ришарлисон — не просто великий игрок, он образцовый гражданин».

Подобных сообщений – тысячи от самых разных бразильцев.

Ришарлисон – человек из народа: работал с 11 лет, чуть не погиб в уличной разборке, слышал, как унижают бедного отца

В июне 2021-го Ришарлисон давал интервью спортивному журналу Placar. Разговор зашел о расизме. Игрок вспомнил об убийстве 14-летнего Жуана Педро, которого расстреляли полицейские в фавелах Рио-де-Жайнейро, проводя спецоперацию по поимке наркоторговцев. «Это мог бы быть я. Меня тоже принимали за наркоторговца», – говорил форвард.

Все произошло, когда Ришарлисону было 14. Вечером он возвращался домой с другом. Из темноты на них выскочили два сумасшедших парня, которые направили пистолеты в сторону юных тел. «Мы были напуганы до чертиков. Если бы кто-то нажал на курок – даже случайно – мы оказались бы мертвы», – рассказывал спустя годы игрок.

По его словам, парни с пушками думали, что они с другом – наркоторговцы, которые хотят ограбить чужую точку. В ответ футболисты показали мяч и объяснили, что просто идут домой. Через несколько минут их отпустили. Но воспоминания остались навсегда. «Моя жизнь была такой, – ответил Ришарлисон, когда его спросили, не боится ли он выходить за «Уотфорд» против «Челси». – После такого играть даже против «Челси» кажется намного проще».

Его детство – действительно набор испытаний. Вроде бы типично для бразильца, но как к этому привыкнуть, если ты ребенок.

Будущий игрок сборной устроился на работу в 11 – продавал мороженое вместо прадеда. Он вставал в 6 утра, катил тележку в центр города и весь день кричал: «Мороженое! Мороженое! Покупайте мороженое!»

Дальше была автомойка. Целыми днями подросток намыливал кузова и колеса. Дома тело ныло так, как не случалось даже после футбола. Когда начальник предложил полноценный контракт со стабильной рабочей неделей, он отказался и пошел помогать дедушке на ферму. Там пришлось не легче: с утра до вечера они собирали кофе при температуре плюс 50: «Я так много потел, что чуть не плакал. Потом смотрел на дедушку, и казалось, что ему отлично. Я думал: как это возможно?!»

На подработки Ришарлисон устраивался, чтобы помочь семье. Родители развелись, он остался с мамой, при этом общался и с отцом. Тот жил в арендованном доме, вместе они ходили на рыбалку. Правда, хозяин запрещал бедному арендатору ловить в пруду, кишащем рыбой, отправляя на тот, где нет клева.

После очередной рыбалки без улова по пути к дому Ришарлисон закинул удочку в водоем с кучей рыбы. Поплавок моментально задергался. Когда хозяин увидел, что его запрет нарушили, он подбежал к арендатору и унизил его на глазах ребенка. «Это придало мне чертовых сил. Я сказал дяде Элтону, что заработаю денег и выкуплю его дом для отца», – вспоминал молодой футболист.

Правда, для подобных обещаний не было повода. До 16 лет он проваливал просмотры во всех клубах, в которые попадал. В «Аваи» тренировался 4 недели, а потом ему сказали, что не собираются подписывать новых игроков. В «Фигейренсе» в чужих бутсах (своих не было) бился за место с девятью конкурентами, в итоге тренер выбрал другого. Последний отказ случился еще и на день рождения.

«Я многому научился в то время. Особенно – ценить жизнь. Всего можно достичь, работая с самоотверженностью и смирением. Вы должны делать все возможное», – говорил Ришарлисон, объясняя, что именно дало ему трудное детство.

Теперь Ришарлисон ценит жизни других: спасал заповедник от пожаров, давал деньги студентам, закупал еду для бедных

В ноябре 2020-го бразильский штат Амапа остался без электричества. Пожар уничтожил местную электростанцию, свет погас в домах 800 тысяч человек. Пока люди зажигали свечи и фонари, Бразилия играла с Уругваем в отборе на ЧМ-2022. После победы Ришарлисон написал в твиттере совсем не об игре.

«К сожалению, жители Амапы не смогли увидеть сегодня нашу победу, потому что у них нет электричества уже две недели. Они переживают очень трудные дни, и я надеюсь, скоро проблему решат. Сегодняшний гол и победу я хочу посвятить всем жителям Амапы», – заявил игрок, между делом напомнив властям об их обязанностях.

Твит про электричество – далеко не единственная реакция Ришарлисона на социальные проблемы Бразилии.

• В 2020 году пожары охватили Пантанал – очень красивую и крупнейшую заболоченную территорию на планете. Огонь охватил 30% заповедника, а власти не сильно торопились тушить его. Итог: уничтожено более 10 тысяч квадратных километров угодий, погибли миллионы животных.

Ришарлисон, который рыбачил в Пантанале в 2018-м во время отпуска, сразу включился в проблему. Сначала подсвечивал слабую работу чиновников в соцсетях, затем дал большое интервью The Player’s Tribune, где рассказал о связи с Пантаналом и большой боли за регион:

«В какой-то момент во время поездки мы проезжали мимо деревни. Когда заметили там группу детей, играющих в футбол, мы остановили машину и спросили, можем ли присоединиться. Мне повезло, что я играл с ними. Перед отъездом я отдал старосте деревни свою футболку.

Я провел в Пантанале почти неделю и получил огромное удовольствие. Я бы порекомендовал это место всем. То есть порекомендовал бы то, что от него осталось… Я опечален и обеспокоен тем, что случилось с Пантаналом. Я постоянно видел новости о пожарах там, но не видел, чтобы кто-то что-то делал по этому поводу. Возникает вопрос: почему?

Я не политик. Я не могу остановить огонь в одиночку. Но как игрок сборной Бразилии я могу показать людям, что происходит. Поэтому я разместил несколько фотографий в социальных сетях в поддержку Пантанала. Не просто для того, чтобы проявить сочувствие, а чтобы власти проснулись и сделали больше для спасения водно-болотных угодий.

Люди, у которых много подписчиков, должны высказаться. Люди, обладающие властью, должны ее использовать. Земля – наше величайшее сокровище. Давайте позаботимся о ней».

• На ЧМ Бразилия играет в форме с элементами раскраса ягуаров как национального символа духа и мужества. Ришарлисон познакомился с ягуарами раньше. Освещая проблему Пантанала, он узнал об организации Onçafari, которая занимается сохранением исчезающего вида животных. Когда форвард понял, в какой форме команда сыграет в Катаре, он вернулся в Пантанал, чтобы усыновить ягуара.

Усыновление – символическое. Оно стоит 30 тысяч долларов и олицетворяет одну из форм благотворительности. Ягуар, которому Ришарлисон дал имя «Ацерола» (в честь героя сериала «Город мужчин»), продолжит обитать в заповеднике, но теперь хозяин сможет следить за его перемещениями через GPS, получать отчеты о состоянии здоровья и просто посещать, когда захочет. «Я очень рад и надеюсь, что вы тоже поможете природе», – объяснил поступок футболист.

• Ришарлисон помогает не только природе и животным. В 2019-м он оплатил группе студентов из родного штата поездку на олимпиаду по математике в Тайвань. Получилось случайно: в твиттере студент написал о том, что у университета нет денег на важное путешествие, пост заметил футболист и перевел 50 тысяч реалов (10 тысяч долларов).

В том же году Ришарлисон вернулся в родной штат, чтобы сыграть в благотворительном матче с друзьями. После игры он объявил, что жертвует 6 тонн продуктов в пользу бедных семей.

• Периодически форвард анонимно оплачивает дорогое лечение случайным людям, а одна из историй, которые просочились в медиа, связана с 22-летней Шайре Коэльо Сантана. Безработная из Новой Венеции (город в родном штате футболиста) собирала деньги, чтобы выполнить операцию на груди. После рождения близнецов она почувствовала жжение, молочные железы стали неестественно увеличиваться, появились выделения. На хирурга требовалось 2 тысячи реалов (400 долларов), но их у молодой матери не было.

Через знакомых она обратилась к родственникам Ришарлисона. На следующий день тот перевел нужную сумму. «У меня даже нет слов, чтобы отблагодарить Ришарлисона. Он – невероятный парень, пусть бог всегда благословит его», – говорила Шайре после того, как получила донат от футболиста.

• Ришарлисон не раз поддерживал женщин. Как-то в соцсетях он увидел пост юной футболистки, которой не хватало денег, чтобы слетать из Вила-Велья на просмотр в Рио. Форвард снова пришел на помощь и оплатил 18-летней Ане Деборе перелет и проживание.

«Когда я получила сообщение в директе, я не поверила, что это он. Потом зашла в профиль и увидела, что это действительно Ришарлисон. Я заплакала. Это было очень эмоционально. Я вспомнила все, через что прошла, чтобы быть футболисткой. Я очень благодарен за возможность, которую он мне дал», – призналась девушка.

• В другой раз Ришарлисон вписался за 23-летнюю Мариану Феррер, которая работала промоутером в ночном клубе. Феррер стала известной на всю страну после того, как сообщила, что ее накачал наркотиками и алкоголем, а затем изнасиловал известный бизнесмен Андре де Камарго Аранья.

Бразильцы активно поддерживали девушку в соцсетях, считая, что связи и влияние Аранья повлияют на честное рассмотрение дела. За пострадавшую вступился в том числе Ришарлисон, который несколько раз публиковал в твиттере хэштег #justicapormariferrer, требуя справедливого суда.

Когда бизнесмена оправдали, Ришарлисон выступил более развернуто: «В день в Бразилии насилуют 180 женщин. Более половины – дети до 13 лет. Наказание? Где оно?»

Один твит сделал форварда героем для миллионов, потому что изнасилования – одна из главных проблем Бразилии. В 2020-м там зафиксировали 60460 подобных случаев. Выходит, что каждый день в стране насилуют 165 женщин. Или по 6 – каждый час.

• В фокусе внимания Ришарлисона находятся и мужчины. Летом 2022-го в Амазонии пропали двое: журналист The Gurdian Дома Филлипс и активист Бруно Перейра. Филлипс собирал в лесах материал для книги об окружающей среде. Перейра хотел взять интервью у коренных жителей региона, хотя постоянно получал угрозы от лесорубов, горняков и рыбаков, которым не нравилась его активность по защите местных народов.

Власти как обычно бездействовали, жене журналиста даже пришлось записать видеообращение с просьбой начать поиски мужа. На него оперативно отреагировал Ришарлисон. Он ретвитнул видео и добавил: «Я прошу власти действовать безотлагательно и сделать все возможное, чтобы найти Дома Филлипса и Бруно Перейру».

К зиме мужчин официально признали погибшими, но вдова Филлипса не забыла доброту Ришарлисона. Когда после гола в ворота Сербии в твиттере начался флешмоб в его честь, Беатрис написала: «Вдобавок ко всему, он предан Бразилии».

Спасая людей от ковида, Ришарлисон пошел против президента. Неймар, наоборот, агитировал за безумного политика

В 2021-м в штате Манаус воцарился хаос. Во время очередной вспышки ковида в больницах закончился кислород. За несколько дней умерло 60 пациентов, еще 500 увезли в больницы соседних штатов. На катастрофу отреагировали известные бразильцы – они скидывались на кислородные баллоны для Манауса. Ришарлисон присоединился к кампании: подарил штату сразу 10 баллонов.

Последние три года проблемы с ковидом регулярно возникали по всей Бразилии. За это время от эпидемии умерло более 700 тысяч человек.

Во многом виноват бывший президент. Жаира Болсонару называли местным Трампом, правда, в отличие от миллиардера он не верил в опасность ковида, называя его «маленьким гриппом». Вопреки рекомендациям собственного министерства здравоохранения, Болсанару не носил маску, не прививался и критиковал карантинные ограничения, которые ввели многие штаты.

Ришарлисон, наоборот, использовал соцсети, чтобы напомнить: прививаться – нужно. Иногда он делал это на своем примере, публикуя фото введения вакцины в плечо: «Я чувствую, что должен сказать это, потому что многие до сих пор не вакцинированы. К сожалению, люди попали под влияние фейковых новостей и теорий заговора, которыми они делятся в социальных сетях, не осознавая, какой ущерб могут нанести здоровью населения».

Еще одна тема, в которой не сошлись взгляды футболиста и экс-президента, – ЛГБТК+. «Я бы не смог полюбить ребенка-гомосексуалиста. Предпочту, чтобы мой сын погиб после несчастного случая, нежели стал геем», – сказал однажды Болсонару.

В дальнейшем он много раз возвращался к традиционным ценностям, параллельно задевая темнокожих активистов («Животные, которым необходимо вернуться в зоопарк»), женщин («У меня пятеро сыновей: четверо родились мужчинами, в последнем случае я дал слабину – и получилась женщина») и поклоняясь диктатуре («Я за диктатуру. Мы никогда не решим серьезных национальных проблем с этой безответственной демократией»).

Ришарлисон выступает за равные права еще со временем «Эвертона». «Мы больше не можем жить так, как люди жили 100 лет назад. Мы все одинаковы, и к нам нужно относиться одинаково – с уважением и равенством», – сказал форвард в 2020-м и добавил, что футбольное сообщество поддержит любого, кто сделает каминг-аут. За это и другие высказывания ЛГБТК+ фанаты из Ливерпуля номинировали бразильца на премию British LGBT Awards.

Перед ЧМ-2022 вопрос возник снова. Чтобы выступить против дискриминации меньшинств в Катаре, капитаны европейских сборных решили, что выйдут на поле с радужными капитанскими повязками и надписями «One love» на них. На пресс-конференции Ришарлисона спросили об идее. «Я не знаю, получится ли это или нет, но я поддерживаю такие действия. Мы живем в опасном мире, где часто нельзя иметь своего мнения против расизма или в поддержку ЛГБТК+. А я поддерживаю такие движения».

Активизм Ришарлисона особенно заметен на фоне молчания Неймара. Главная футбольная суперзвезда не сильно погружается в социальные проблемы страны, а перед выборами вообще топил за Болсонару. Перед прошлыми – нативно, когда лайкал посты бывших футболистов (Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио), которые открыто поддерживали поклонника диктатуры.

В октябре 2022-го Ней выступил открыто. Во-первых, сказал, что с переизбранием Болсонару и победой Бразилии все будут счастливы. Во-вторых, пообещал посвятить ему гол на ЧМ в Катаре. В-третьих, выложил видео под музыку его предвыборной кампании и пальцами показал 22 (номер Болсонару в бюллетене). В-четвертых, объяснил причину такой любви: «Я никогда этого не говорил, но в самый трудный момент моей жизни президент первым публично заявил, что будет рядом со мной. Он поверил в меня, и теперь я делаю то же самое».

Бомбардир не уточнил, когда именно президент поддержал его. Но очевидно, что речь про 2019 год. Тогда Неймара обвинила в изнасиловании модель Нажила Триндади. По ее словам, они целовались, но после он повел себя агрессивно: «Он не останавливался и не реагировал на мои крики. Развернул меня и начал насиловать, бить». Спортсмен не отрицал факт секса, но объяснял, что все произошло по взаимному согласию.

История оказалась настолько горячей, что о ней спросили даже президента. «Надеюсь, удастся обнять его сегодня перед матчем, ­– ответил тот. – Ему сейчас тяжело, но я в него верю».

Несмотря на поддержку Неймара, Болсонару проиграл выборы. Луис Инасиу Лула да Силва (Лула) набрал 50,9% голосов против 49,1% у Болсонару и вступил в должность президента. Еще перед вторым туром Лула набросил на футболиста, припомнив тому налоговые махинации. По решению суда, форвард должен был возместить в бюджет 39 миллионов евро штрафа, но после апелляции ему списали 95% суммы.

«Думаю, он призывает против меня, потому что боится. Если я выиграю выборы, я узнаю, что Болсонару простил ему налоговые преступления. Очевидно, что Болсонару заключил сделку с отцом Неймара», – заявил Лула.

***

На фоне кучи обвинений и поддержки безумного политика Ришарлисон действительно выглядит кумиром.

Когда его спросили, к чему весь этот активизм и не собирается ли он сам во власть, форвард ответил: «Сейчас в политике слишком много жадности. Некоторые люди делают все возможное, чтобы победить на выборах, но получив власть, они просто используют ее для собственной выгоды. И это в конечном итоге вредит Бразилии. А я просто хочу, чтобы власти знали, что мы беспокоимся о нашей стране».

Кстати, дом для отца Ришарлисон все-таки выкупил. Он сделал это еще в 2016-м, подписав второй контракт с «Америкой Минейро».