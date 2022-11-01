Али Даеи – легенда Ирана. Он был крут только в сборной? Его правда казнят за поддержу протестов?

Перед первым матчем Ирана на ЧМ-2022 медиа цитировали страшную новость: второй лучший бомбардир в истории сборных Али Даеи (109 голов; в 2021-м его обогнал Роналду) приговорен к смертной казни. Причина – поддержка иранских протестов, которые охватили страну и сказались даже на футболе.

Рассказываем историю Даеи, который сыграл с Ираном на двух ЧМ и даже побеждал США, и разбираемся, действительно ли нужно доверять ужасному инсайду.

Даеи мог забить еще больше, но помешала армия. Чтобы талант не уехал в Японию, иранцы отправили его служить в ВВС и на два года отлучили от сборной

Даеи всегда казался дерзким.

В 1997-м, будучи уже лучшим бомбардиром сборной, он поругался с тренером Майели Коханом, и тот выгнал форварда из команды. Тренера вскоре уволили, но Али не перестал враждовать с ним и в 2014-м даже засадил в тюрьму после иска о клевете.

В 1999-м Даеи уехал из расположения «Баварии», чтобы сыграть на Азиатских играх. Мюнхенцы выступали против, а, когда ты не главный форвард, хотя покупался с прицелом на основу, прерываться на странный турнир сборных – вдвойне странно. Бомбардир посчитал иначе, наколотил в Таиланде 9 голов и выиграл турнир. Карьере в «Баварии» это не помогло.

В 2012-м Даеи попал в аварию на «Тойоте». Получил травму головы и множество ушибов из-за превышения скорости. Но вместо благодарности судьбе Али подал в суд на автогиганта. Он заявил, что в авто не сработали подушки безопасности. Суд отклонил иск бывшего футболиста, но тот записал себе в биографию еще одну склоку.

В 2019-м Даеи вступил в баттл с президентом клуба, который тренировал. Во-первых, сказал, что игрокам платят незаслуженно маленькие деньги. Во-вторых, обвинил президента в подмене личности. Когда журналисты назвали имя босса – Мостафы Модаббера, легенда перебил их и сказал, что не знает такого человека. Зато знает другого – бывшего полевого командира Гафура Дарджази, намекая, что он и президент – одно лицо.

Даеи не особо слушал даже отца. Тот хотел, чтобы сын окончил школу и выучился за инженера-металлурга, а Али тянуло бегать за мячом. Повезло, что помогала мама, которая тайком выносила форму, чтобы было в чем идти на тренировку.

Вероятно, отказ от компромиссов – следствие армии, куда Даеи загремел в 1994-м. К тому моменту он дебютировал за сборную и собирался переходить в чемпионат Японии – контракт предложила «Джубила Ивата» из главной лиги. Вертикальный взлет сломала воинская повинность. Ее можно обойти, но иранские чиновники, не желая отпускать талант из страны, отправили Али в военно-воздушные силы. При этом он оставался в футболе, только вместо Японии его определили в государственный «Персеполис», хотя вся семья поддерживала заклятых врагов – «Эстегляль».

Два года Даеи выступал только за клуб, не появляясь в сборной. А когда вернулся – забил 22 гола за год. Особо удачной вышла квалификация к Кубку Азии-1996: игрок завалил 4 мяча Непалу и 5 – Шри-Ланке, а на самом турнире вкатил 4 банки Южной Корее за 23 минуты (в 1/4 финала!). Так за несколько матчей Али стал лучшим бомбардиром в истории Ирана. У прежнего лидера Хоссейна Мазлуми было 19 голов.

Забивного ноунейма заметили в Европе, но боялись приглашать сразу – вдруг это все лишь вспышка. Когда феерия продолжилась в отборе к ЧМ-1998, из катарского «Аль-Садда» иранца забрала «Арминия». Причем вместе с партнером по атаке Каримом Багери. Боссов из Билефельда, вероятно, впечатлили 17:0 против Мальдивских островов, когда Карими забил 7 голов, а Даеи оформил дубль.

Даеи считался крепким форвардом даже в Европе. От него страдали «Челси» и «Милан» – помогали активность в штрафной и мощная игра головой

Спустя много лет можно признать: Даеи не был топовым нападающим, а его цифры в сборной – скорее, аномалия, помноженная на уровень соперников (96 голов – командам из Азии). При этом он забивал не в чемпионате береговой охраны, а в том числе Корее (4), Японии (4), Украине (1), Мексике (1) и не затерялся в Бундеслиге. Именно после сезона в «Арминии» (7 голов в 26 матчах) форварда позвала «Бавария». Мюнхенцам понравилась активность Али в чужой штрафной, нацеленность на ворота и приличная игра головой.

В «Баварии» у иранца были звездные моменты. Например, он оказался первым азиатом, который сыграл в Лиге чемпионов. В сезоне он отличился 6 раз, став третьим бомбардиром команды после Джованни Элбера и Карстена Янкера. Идеальным завершением стал бы выход в финале ЛЧ-1998/99 и победа, но Хитцфельд оставил Али на лавке, а «Бавария» – ну, все помнят, что.

Еще из хайлайтов – отказ сниматься в рекламе пива на Октоберфест. Даеи заявил, что рекламировать алкоголь ему не позволяет вера, поэтому появился на групповом фото без бокала, хотя все остальные игроки – с ним.

«Герта» – третья и последняя европейская команда бомбардира, и там его тоже не забудут. С берлинцами он снова поучаствовал в Лиге чемпионов, причем уже как основной игрок. Оформил дубль против «Челси», забил «Милану» на «Сан-Сиро». И думай тут, что важнее – это или покер Гуаму в том же сезоне, который Иран вынес со счетом 19:0.

После трех сезонов за «Герту» (12 голов в 88 матчах) Даеи вернулся на Ближний Восток, а потом – в Иран, где наверстывал упущенное. В менее конкурентных лигах он даже в 36 лет выбивал по 0,5 гола из игру. А в 37 вообще поехал на чемпионат мира в знакомую Германию, несмотря на критику болельщиков. Они считали, что легенда уже не тянет, хотя теперь он забивал просто как хороший нападающий, а не феномен.

В Германии не сложилось, как и в 1998-м. Во Франции-1998 Даеи провел три матча в группе, но не забил ни разу, а Иран вылетел. Фиаско скрасила победа над США – историческим врагом исламского режима. В том матче отличались другие, хотя Али ассистировал Мехди Махдавикии в моменте с победным голом.

В 2006-м Иран набрал еще меньше, чем в 1998-м, – одно очко. Даеи провел без результативных действий 180 минут, пропустив матч с Португалией. Выйди на поле – получилось бы красиво: в той игре свой первый гол на ЧМ забил Криштиану. Когда спустя 15 лет португалец вплотную приблизился к рекорду Даеи, тот, кажется, совсем не расстроился: «Для меня было бы настоящей честью, если бы игрок такого класса смог меня обогнать. Криштиану Роналду – один из лучших игроков не только своего времени, но и всех времен. Он абсолютный феномен».

Даеи давно был в оппозиции, но не хотел идти в политику. Говорил, что высказывается, чтобы помочь нуждающемуся народу

Закончив карьеру в 2007-м, Даеи много и не особо успешно тренировал, написал биографию, занимался бизнесом (запустил производство формы, которую закупала даже сборная) и благотворительностью (построил 20-тысячный стадион в родном Ардебиле).

И снова дерзил.

Али критиковал не только конкретных людей, но и систему. «Мне потребовались бы дни, чтобы объяснить корни проблемы, но, короче говоря, самая большая проблема – это управление спортом в Иране, – утверждал бомбардир. – Люди, занимающиеся футболом, не имеют футбольного опыта и не понимают его».

Оппозиционные взгляды превращали Даеи из легенды в народного героя. Его часто спрашивали, готов ли он повторить путь Джоржа Веа и стать президентом. Али отвечал резко отрицательно: «Я никогда не буду заниматься политикой в ​​Иране. Никаких шансов. Я всегда оставался вне политики, но всегда буду поддерживать народ моей страны. Я не просто спортивная личность, но личность общества. Если я вижу, что что-то не так, если люди страдают, если есть трудности, я выскажусь, чтобы их голоса были услышаны».

Осенью 2022-го Даеи высказался по поводу протестов, которые начались в Иране после избиения полицией нравов 22-летней девушки за неправильное ношение хиджаба (позже она умерла в больнице). В протестах уже погибло около 300 человек, тысячи – арестованы.

Спортсмены активно высказываются в поддержку протестующих, среди них – Даеи. «Что вы сделали со страной? Моя дочь спрашивает, что случилось. Что мне ответить, за какие грехи? Вместо репрессий, насилия и арестов, клеймения иранского народа как лицемера и бунтовщика, решите его проблемы», – написал экс-футболист на 10-миллионной странице в соцсети.

Власти ответили репрессиями: изъяли у Али паспорт, чтобы он не смог покинуть страну, и вручили повестку в местную прокуратуру. Позже The Times сообщил, что Даеи арестовали в Секкезе – родном городе погибшей от рук полицейских девушки, где проходили траурные мероприятия.

Бомбардира, вероятно, освободили – 15 ноября на его странице появился пост о том, что он не приедет на ЧМ, потому что должен оставаться с людьми Ирана: «Я ответил отказом на официальное приглашение ФИФА и федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми – чтобы быть с вами на родине и выразить свое сочувствие всем семьям, которые потеряли своих близких в эти дни».

В этот же день завирусилось странное сообщение о смертной казни (пока в виде приговора).

Сразу проговорим: точная информация о судьбе Даеи есть только у спецслужб Ирана. Все остальное – обрывки правды, слухи и догадки. Так работает закрытый режим: например, даже спустя годы не проверить, правда ли некоторых игроков Северной Кореи после ЧМ-2010 отправили на рудники.

Но пока кажется, что сообщения о суровом приговоре – фейк. Все медиа, которые написали о смертной казни для бомбардира, ссылаются на азербайджанское информационное агентство Report, где новость опубликовали еще 10 ноября. Сейчас – спустя 15 дней – у нее всего 2500 просмотров. Report, в свою очередь, – ссылается на «зарубежные СМИ», но не уточняет, на какие.

На сообщения о казни не отреагировали ни «Бавария», ни «Герта», хотя они комментировали и арест Даеи, и изъятие у него паспорта («Герта»). Федерация футбола Ирана назвала информацию «абсолютно ложной». Более того – через 5 дней после оригинальной новости о приговоре в аккаунте иранца вышла запись об отказе посещать ЧМ. Получается, или кто-то написал ее за него, или с Даеи действительно все в порядке. Едва ли он стал бы писать подобное, будучи приговоренным к смерти.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; globallookpress.com/Frank Rumpenhorst