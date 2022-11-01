Паранджа, хиджаб или абайя? Женщины могут носить белый? А мужчины – оголяться? Вы больше не запутаетесь в арабской одежде

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В Катаре установили новый запрет. Теперь болельщиков в национальных арабских одеждах и головных уборах не пускают в бары, где продают алкоголь. Причина – опасения, что это оскорбит местных жителей и ислам. Секьюрити просят посетителей снять одежду на входе, объясняя, что уже получили несколько жалоб катарцев.

«Это случалось со мной много раз, и мне это немного надоело. Сотрудники службы безопасности говорят нам, что этот наряд следует носить только для молитв и что он предназначен только для мусульман. Я не пытаюсь никого обидеть. Я просто хочу выразить свою признательность катарской и мусульманской культуре. Глупо просить меня снять халат», – цитирует Daily Mail 43-летнего фаната сборной Фредерико Ферразу.

Ферраза назвал одежду халатом, и это логично – катарская национальная одежда действительно выглядит как белый халат и головной убор вроде платка. Саудиты смотрели за победой над Месси в красно-белых арафатках, а на голове тунисцев были завязаны тюрбаны. Женщины Ирана появились на трибунах в обычных джинсах и майках. А как же паранджа и хиджаб? Или правильно говорить – никаб?

Сейчас во всем разберемся. Поможет в этом корреспондент РИА «Новости» Юлия Троицкая, которая несколько лет живет в Катаре и ведет телеграм-канал с впечатлениями оттуда.

Как правильно: арабская или исламская одежда?

Когда мы видим мужчину в белом халате, как у катарцев, то говорим, что он араб. Женщина, покрытая черным платьем с ног до головы, почти всегда воспринимается шире – как мусульманка. По словам Юлии Троицкой, подобная трактовка неверная. Этот стиль одежды связан не с исламом, а с бедуинскими традициями: «Он принят в странах Персидского залива, чье население раньше проживало в шатрах в пустынях. В таких условиях людям требовалась практичная свободная одежда. На Ближнем Востоке, в странах Леванта (Ливан, Палестина, Иордания, Египет, Турция) или Северной Африки не носят то, что носят в Персидском заливе. Хотя это тоже мусульманские страны».

Одно из главных различий – отношение к лицу. «Закрытые лица пошли именно из бедуинских странах Персидского залива, что связано с образом жизни в пустынях, – говорит журналистка. – В Африке лица не закрывают, а старое поколение женщин с бедуинскими корнями до сих пор можно увидеть в масках, где остается только прорезь для глаз. Раньше это было нужно, чтобы уберечь кожу лица от палящего солнца и от ожогов».

Исключения есть. Например, в Иране женщины иногда носят никабы (головной убор, оставляющий прорезь для глаз), в Египте – паранджу (платье, закрывающее лицо сеткой), хотя основное население этих стран – не потомки бедуинов. По этой причине называть любую закрытую одежду однозначно арабской или однозначно бедуинской неправильно. Важно видеть различия.

Правда, что мужчины ходят только в белом, а женщины – в черном?

Еще одна традиция, которая берет корни в бедуинском прошлом, но из которой тоже есть исключения – цвет одежды. По распространенной версии, за мужчинами закрепился белый, потому что много времени они проводили вне дома – в пустыне под палящим солнцем. Женщины, наоборот, оставались на хозяйстве в шатрах – убирались при нехватке воды. Чтобы одежда меньше пачкалась, они носили черный.

«В мусульманских странах Африки традиции другие, – рассказывает Юлия Троицкая. Там в женской одежде преобладают национальные мотивы и яркие цвета. Они часто используют одежду по типу индийских сари, когда кусок материи обматывают вокруг тела. Национальное платье называется галабея, оно все цветное. Сверху еще надевают какой-нибудь разноцветный платок».

Со временем яркие цвета просачиваются в одежду женщин Персидского залива, темные – в одежду мужчин. Например, зимняя национальная одежда мужчин Катара и соседних стран может быть серого и коричневого цвета. «Речь о длинных рубашках до пят. Когда холодно, их делают из более плотных тканей и даже из шерсти. Тогда они других цветов. Летом все мужчины носят полностью белую одежду», – поясняет журналистка.

Цветовой дресс-код для женщин существует в основном на работе. Считается, что там дама должна выглядеть скромно, а ее наряды – не отвлекать других сотрудников. «В остальное время – особенно это касается молодых и незамужних женщин – они носят абайи (длинные платья) разных видов и с разными ставками, – продолжает ликбез Троицкая. – На них нашивают твидовые вставки, карманы, заплатки. Одно время было модно, чтобы с рукавов и боков свисала бахрома. В другое – их украшали стразами и цветными вышивками».

К абайе женщины подбирают платок на голову, который называет шейла. Цвета шейлы – тоже разные: от бежевого и цвета шампанского летом до темно-зеленого и синего, светло-коричневого зимой. «Раньше было намного строже: только черный цвет. Сейчас все изменилось, но до белого пока не дошли», – заключает Троицкая.

Закрытые волосы и тело – это правило или традиция?

В исламе простые правила: религия требует не скрывать волосы и скромно одеваться – чтобы не выделяться и не подчеркивать особенностей женской фигуры. Про закрытые шею и лицо в священных текстах не сказано. «Это уже вариации людей из более консервативных семей, – говорит Троицкая. – Тех, кто закрывает лицо, считают ортодоксальные мусульманами. Такое практикуется в считанных странах. Многое зависит и от мужчин – бывает, что они чрезвычайно ревнивые, поэтому заставляют женщин закрывать лицо. Считают, что на жену никто больше не должен смотреть».

Сокрытие рук, ног и других частей тела – тоже неписаное правило, но оно подпадает под определение скромной одежды. Причем с длинным рукавом и в платье до ступней должны ходить и женщины, и мужчины. Но дамам все равно приходится сложнее.

Одна из самых строгих стран по части закрытого тела – Йемен. Все женщины в ней до сих пор ходят с закрытыми лицами и только в черных абайях. Троицкая объясняет это напряженной обстановкой в стране из-за продолжительной войны. Женщине в таких условиях безопаснее скрыть внешность и не привлекать внимания: «Если на лице никаб, а на голове платок, ты как будто в шапке-невидимке. Мужчины на тебя не смотрят, для них ты как будто не существуешь. От этого появляется чувство безопасности. Тебя не тронут, про тебя ничего плохого не скажут и не подумают».

Похожая история, по ее словам, сохраняется в отдаленных районах Саудовской Аравии и среди консервативных семей Египта и Палестины. В Катаре, Бахрейне, ОАЭ или Омане ситуация другая: «Большинство населения там – иностранцы, которые приезжают на работу. Иностранцы привносят свою культуру, по ее влиянием местные жители меняются, поэтому эти страны – наименее консервативные».

Разбираемся с мужской одеждой: что такое гандура, гутра и икаль?

Теперь подробнее.

Гандура / дишдаша

Гандура – длинное платье до пят, в котором на ЧМ ходят коренные катарцы. Этот предмет заменяет им джинсы, брюки, рубашки, свитшоты и костюмы. Название зависит от региона: в Эмиратах, Иордании и Ливане гандуру называют дишдашей.

Троицкая: «Гандура напоминает мне рубашку, просто длинную. Она тоже застегивается на пуговицы, еще у нее есть воротничок. Но не во всех странах носят с воротничком: например, в Эмиратах – без».

Бишт

Бишт – накидка поверх гандуры для холодного времени года. Он похож мантию и используется как куртка, пальто или плащ.

Троицкая: «Бишт бывает черный или коричневый. Иногда он расшит золотом, что означает принадлежность человека к знатному роду».

Гутра / куфия

Гутра – платок, который сделали символом ЧМ-2022. На Ближнем Востоке его чаще называют куфия.

На голове гутру удерживает шерстяной шнур – икаль. Икаль почти всегда черного цвета, а гутра отличается в зависимости от страны.

Троицкая: «В Катаре их носят чисто белыми. В Саудовской Аравии гутра, наоборот, в бело-красный квадратик. Черно-белая – палестинский и ливанский вариант, который называют арафаткой. Такую гутру популяризировал Ясир Арафат (лидер Палестины в 1994-2004 годах, лауреат Нобелевской премии мира – Sports.ru), который все время фотографировался в ней. Теперь это символ палестинского сопротивления».

Изар и рида

Изар и рида – одежда паломников, которые идут в Мекку. Изар напоминает полотенце, его оборачивают вокруг тела, чтобы прикрыться от пояса до колен. Рида – накидка, которая закалывается на правом боку, а одно из плеч оставляет открытым.

Троицкая: «В обычное время по улице так никто не ходит. Получается частично обнаженное тело, в исламе так не принято – ни у мужчин, ни у женщин».

Женская одежда: хиджаб – это не то, о чем все думают, а паранджа вообще не популярна

Ниже – подробнее.

Хиджаб

Типичное заблуждение: хиджаб – это платок, который покрывает волосы, но не лицо. Это не так: хиджабом называют не платок, а капор, куда женщина просовывает голову. Он действительно покрывает волосы, оставляет открытым лицо, а может быть длиннее и закрывать еще плечи, грудь и нижнюю часть тела. У длинного хиджаба даже есть отдельное название – химар.

Троицкая: «Сейчас я наблюдаю, что хиджабом называют любую вещь, которая закрывает волосы, но оставляет открытым лицо. Платок – в том числе, но вообще платок называется по-другому».

Шейла

Шейла – тот самый платок, с которым путают хиджаб. Как шаль он оборачивается вокруг головы и покрывает волосы. Лицо остается открытым, шея – не всегда.

Троицкая: «Если закрутить шейлу как тюрбан, то шею видно. Так делают в Марокко или Иране. Они покрывают голову, как бы отдавая дань уважения религии, но просят не требовать большего. В остальных странах шею предпочитают закрывать».

Никаб

Никаб – кусок ткани, который закрывает лицо, оставляя только прорезь для глаз. Его завязывают на голове, но сам по себе он не покрывает волосы – сзади только завязки. Никаб повязывают поверх хиджаба, и, как и хиджаб, он бывает двух видов. Короткий никаб закрывает половину шеи, длинный – доходит до груди.

Прорези для глаз тоже отличаются: в одних видно только глаза, в других – еще и кожу под глазами. Иногда на месте прорези делают сетки, чтобы посторонние не видели даже глаза женщины.

Троицкая: «В прошлом году я ездила в Йемен и выбирала никаб. Поняла, что есть множество их вариаций. Но вообще от никабов все чаще отказываются. Такое происходит даже в Саудовской Аравии, страна движется в сторону большего либерализма во внешнем виде».

Чадра

Чадра – длинное покрывало, которое закрывает тело с головы до ног, но оставляется открытым лицо. Его особенность: оно не крепится на одежду и не имеет застежек. Женщина как бы заворачивается в покрывало и постоянно придерживает его в районе груди, чтобы оно не упало и не раскрылось. В отличии от хиджаба, чадра закрывает всю фигуру, часто даже волочится по полу, скрывая ступни.

Троицкая: «Если женщина одета в чадру, значит она шиитка. Ее носят ортодоксальные мусульманки в Иране, в Катаре так не ходят. Под чадру обычно надевают хиджаб, потому что она постоянно сползает, и в один момент будут видны волосы».

Паранджа

Паранджа – покрывало, которое закрывает тело с головы до ног, в том числе – лицо сеткой (ее называют чачван). Паранджа – самостоятельная одежда, которую носят без хиджаба или шейлы, потому что волосы в нем тоже закрыты.

Троицкая: «В Персидском заливе не носят паранджу, это больше история Афганистана (там ее называют буркой) и Пакистана. Здесь могут быть никабы с сеткой, но не паранджа в ней умрешь от жары. Все-таки никаб можно поднять наверх, когда никто не видит или в кафе – и лицо будет открыто. Паранджа снимается только полностью, в остальное время она не проветривается».

Абайя

Абайя – длинное платье свободного кроя, которое не закрывает голову. Самый распространенный вариант одежды среди женщин Персидского залива. Классический вариант: абайя в сочетании с хиджабом или шейлой.

Абайя бывает на молнии и на кнопках, а к обычной одежде пристегивается застежками. В последнее время их стали делать приталенными, что выглядит как обычное платье. Из более плотной материи – как пальто.

Троицкая: «Как говорят, мусульманская одежда сочетает в себе три несочетаемых вещи: практичность, скромность и изысканность. Это относится к абайе, которая очень удобна. На ней малозаметна грязь. Если в гардеробе есть абайя, тебе нужно меньше времени, чтобы собраться и выйти в свет. Плюс она скрывает фигуру из-за свободного кроя. В абайе менее жарко, чем в другой одежде – она просторная. И в ней не так холодно в прохладное время.

Сейчас появились дизайнеры, которые делают разные абайи: с велюровыми заплатками, бахромой, кристаллами Сваровски. Это все тенденции 5-7 последних лет. До этого были просто застежки, чтобы абайя держалась на теле».

Джильбаб

Джильбаб – платье или пальто, которое покрывает тело и сидит по фигуре. Более модное, чем абайя.

Троицкая: «Джильбаб не носят в Персидском заливе, он характерен для светских стран – Турции и Сирии. Там носят пальто и белый хиджаб. Часто смотришь и не понимаешь, мусульманка перед тобой или нет».

Буркини

Бурники – плавательный костюм, который закрывает все тело или тело до колена. Вопрос с волосами решается капюшоном или шапочкой.

Что носят под длинным платьем / чадрой / паранджой?

По словам Троицкой, под традиционной одеждой женщины носят любую удобную. На работу – длинную юбку или платье, в магазин или кафе – джинсы или спортивный костюм и кроссовки.

По сути, абайя – не самостоятельная одежда, а легкая накидка из шелка. От нее не становится сильно жарче, при этом она спасает от холода. «Я всегда ношу с собой абайю, – признается журналистка РИА «Новости». – Она ничего не весит, зато защищает от кондиционеров, которые в Катаре везде – от дома до офисов».

Есть ли шансы, что однажды подобная одежда исчезнет, как исчезает паранджа или никаб?

– Пока скажу, что мода действительно меняется, – отвечает Троицкая. – Паранджа и чадра уходят, от никабов тоже постепенно отказываются. В Катаре шейха Моза, жена бывшего эмира, ввела моду на новые мусульманские головные уборы. Она редко появляется в хиджабе, больше – в шапочке с наконечником. Сейчас шейха считается законодательницей мусульманской моды.

За границей женщины и мужчины вообще не используют национальную одежду. Они переодеваются прямо в самолете: мужчины – в обычную европейскую, женщины – тоже, прикрыв волосы.

Фото: Gettyimages.ru/Sean Gallup, Craig Barritt / Stringer; globallookpress.com/Artur Widak/ZUMAPRESS.com; en.wikipedia.org; pexels.com/Engin Akyurt, RODNAE Productions, kelvin agustinus, Danang Wicaksono; unsplash.com/mostafa meraji, Ahmed akacha, Abdulrhman Alkhnaifer, Muhammad Faiz Zulkeflee, Mehdi Sepehri, Parastoo Maleki; Image by YuliiaKa on Freepik