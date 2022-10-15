Ненависть «Торпедо» и «Локо»: фанаты теряли зубы и глаза, называли друг друга «жидами», хотя поругались без причины

Дерби за последнее место.

Старт «Локомотива» – худший в современной истории клуба. Поражение от «Торпедо» опустит его в зону прямого вылета. Добивает ситуацию, что это может произойти после матча с главным врагом.

«Для нас это самое важное дерби, – говорит фанат «Локо» Иван. – Я помню про «Спартак», но по накалу оно даже рядом не стоит с «Торпедо». Болельщики «Спартака» и «Локомотива» могут проехать в одном вагоне – есть шанс, что драки не случится. С болельщиками «Торпедо» такое просто невозможно».

«Это ненависть по всем фронтам, – подтверждает статус торпедовец Дмитрий. – Я был на дерби в 2014-м в Черкизово, стоял на нижнем ярусе, а через мою голову кто-то перебрасывал стулья».

Sports.ru рассказывает, что и как не поделили клубы, которым сейчас плохо.

Вражда появилась только в 90-х. Небольшим движам нужен был враг, чтобы развиваться

В советское время «Локомотив» и «Торпедо» не подозревали, что станут врагами. «Я 1965 года, мое поколение с ними не воевало. Для нас самые большие враги – кони и мусора до кучи», – объясняет фанат «Торпедо» Сергей Демичев. «Локо» тогда действительно не воспринимали серьезно: в 70-х команда вылетела в первую лигу или болталась внизу таблицы Высшей лиги, в 80-х – семь подряд сезонов провела вне элиты. «Торпедо», наоборот, забиралось в медали, выходило в финалы кубков и выступало в Европе.

«Локо» дотянулся до соперника в начале 90-х, но даже тогда фанаты враждовали полушутя. «На «Торпедо» по воскресеньям мы играли в футбол, потом накатывали пивка. При этом на матче могли начистить репы, а потом снова бухать вместе, спрашивая: «Как тебе, больно я вчера?» – рассказывал фанат «Локо» Меновазин программе «В движе».

Вражда появилась через несколько лет, но точную дату не помнит ни одна сторона. Иван пришел на трибуну «Локо» в 1999-м и говорит, что тогда противостояние уже ощущалось. Демичев из «Торпедо» называет поворотной точкой середину 90-х и добавляет, что его поколение почти не заметило нового соперника: «Я узнал об этом от кого-то, но всерьез не воспринял. Их было полтора инвалида, дети какие-то. Что нам, 30-летними, с ними воевать?»

Понять, что именно не поделили клубы, сейчас еще труднее, чем выяснить точную дату начала конфликта. По словам Ивана из «Локо», не самым многочисленным движам для развития просто оказался нужен посильный оппонент. «Так нашли друг друга», – объясняет он. С ним согласен фанат Доберман: «Торпедо» – наш основной враг и конкурент, потому что по численности и по силе мы с ними были схожи. Нам тянуть «Спартак» или ЦСКА с «Динамо» было невозможно, а «Торпедо» – единственное противостояние, которое было удобно по численности».

Идентичная версия у главы фан-клуба «Торпедо» и давнего фаната Василия Петракова. «Ни мы, ни они потянуть большие клубы не могли. И тем, и другим просто нужен был враг. Потом это уже обросло какими-то традициями», – рассказывал Петраков «Чемпионату». Накала, по его мнению, добавлял и тот факт, что соперник занял место «Торпедо» для молодых болельщиков: «Локомотив» в 90-х начал подниматься, «Торпедо», наоборот, пошло вниз. «Спартак» был, «Спартак» есть и он будет – так же, как и ЦСКА с «Динамо». И молодые стали выбирать либо их, либо «Локомотив».

Спустя 25 лет фанаты говорят, что искать того, кто прыгнул первый, нет смысла – конфликт хотели обе стороны. Глубоких причин тоже просят не искать. «Для этого особые причины не нужны», – утверждает Демичев.

Самые мощные драки: на стадионе в Раменском, издевательство «Локо» на Юго-Западной и ответка «Торпедо» в полях

Традиции, о которых говорил Петраков и которые появились со временем, – стычки и драки. О них – даже тех, что не найти на фото или видео – фанаты помнят до сих пор.

Первая массовая потасовка случилась в апреле 1999-го. Началось еще перед матчем – около 50 фанатов «Торпедо» накинулись на 10 соперников из Черкизово и победили. Во время игры хозяева попросили о реванше.

«Очень хорошо помню, как я зашел на сектор «Торпедо», – вспоминал ультрас «Локо» Счетчик. – Договорились встретиться на Красносельской. Они вышли со стадиона первые, мы – следующие. Собирались на метро, но я сказал: «Поехали на троллейбусе». За одну станцию до Красносельской (в Сокольниках) вышли. Они стояли на улице и думали, что мы выйдем из метро. А мы подошли сзади – с троллейбуса. Мы на них погнали, завязалась маленькая драка, и они ломанулись в метро. Обратно выходим на улицу – там стоит батарея бутылок. То есть они ждали, что мы будем выходить, и они нас закидают».

Фанат «Локомотива» Митяй, чей рассказ о вражде с «Торпедо» лег в основу статьи на Ultras Wiki (фанатский аналог «Википедии»), говорил, что в драке участвовали по 100 человек с каждой стороны: «Поначалу они щемили нашу пионерию, а после были сами загнаны в вагон. Педовки потом нашли массу отговорок, в том числе и о присутствии в наших рядах чуть ли не половины коней и динамиков». Версия Митяя: «Локо» в тот день действительно поддерживали фанаты из других движей, но их было 10-15 человек.

В августе 2001-го драка случилась уже на стадионе в Раменском, где «Локо» проводил домашние матчи, пока в Черкизово строили новую арену. Подмосковная заруба – до сих пор самый яркий эпизод клубной войны. Во многом потому, что он запечатлен на видео – телезрители увидели его в прямом эфире.

«Торпедо» засело на наш сектор рыл в 60, а нас, прибывших позже, мусора посадили на центральную трибуну примерно таким же составом. В перерыве на середине центральной трибуны встретились парламентеры, но консенсуса не вышло, и две толпы под начинающийся второй тайм и полный #### [шок] зрителей сошлись в рукопашную по центру», – описывал Митяй историю конфликта.

Даже сейчас и на размытом видео драка выглядит динамично, хотя в ней задействовано сильно меньше фанатов, чем сидело на секторе. Фанат «Локомотива» Иван – участник раменского побоища. Он не относит себя к футбольным хулиганам, но говорит, что тогда это было неважно: «В любой момент каждый должен был постоять за цвета. Это работало во всех основных движах».

– Что вы чувствовали в Раменском?

– Адреналин от того, что все происходит внутри чаши стадиона. Что все друг друга видят. Там было немного людей с обеих сторон, но ощущалось необычно. Сказывалось, что у нас на трибунах было спокойнее, чем на матчах «Спартака». Когда в нашем случае что-то произошло, появился внутренний подъем. Получилось круто и весело с точки зрения фанатизма.

Драку на «Сатурне» вспоминают медиа. Среди фанатов «Локомотива» другая любимая история – из октября 2003-го. Тогда они схлестнулись с соперником на Юго-Западной. По версии из Черкизово, 90 фанатов «Локо» так напугали 60 торпедовцев, что те убежали. Остались только 20 самых стойких, которых просто растерзали.

«Это была первая массовая и безоговорочная победа, после которой нельзя было сочинить ни одно оправдание и чем-нибудь прикрыться», – рассказывал Митяй. Иван объясняет, что та победа – важная история для становления красно-зеленого фан-движа: «После нее пошел прирост, стало развиваться ультрас-направление. В один момент у нас была самая красочная трибуна с самым разным репертуаром».

Почти все следующие драки (у кинотеатра «Янтарь», в Сокольниках, на станциях Выхино (дважды) и улица Подбельского) заканчивались победами «Локомотива». «Торпедо» полноценно отомстило только в 2008-м, когда вылетело из РПЛ. 2 ноября 2008-го в полях стенка на стенку сошлись 50 фанатов группировки Troublemakers («Торпедо») и 50 фанатов из группировок «Викинги» и «Доберманы».

«Нас положили и минуты три чисто добивали, – вспоминал лидер «Викингов» и участник драки Алексей Ерунов. – Я думал, как бы быстрее отключиться и не чувствовать боль. Какие были травмы: минус четыре зуба, у одного парня глаз за миллиметр вниз провалился. Только в одной больнице на Фортунатовской от нас оказалось пять или шесть человек».

По словам Ерунова, причина провала – слишком большая вера в себя. До 2006 года движ «Локомотива» находился на подъеме, а у «Торпедо» – на спаде: «До этого последний раз на футболе мы встречались в 2006 году. Потом они вылетели, и общаками уже редко сходились».

Руководство «Локо» не знало о конфликте, сейчас в курсе даже молодежь – в 2014-м они впечатлились матерным дерби

В 2022-м 39-летний Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола в РПЛ в XXI веке. В 2005-м воспитанник «Торпедо» считался молодым и талантливым форвардом, который усилит чемпиона России. Правда, фанаты выступили против трансфера.

«Мы даже разговаривали с президентом Филатовым, говорили, что не понимаем этот переход, – рассказывает Иван из «Локо». – Фил только от нас узнал: «У вас, оказывается, недопонимание есть». То есть он не замечал того, что происходило, хотя в середине нулевых был забавный случай прямо на стадионе. Одно из дерби проходило в «Лужниках», группа ОМОНа сидела около трибуны «Торпедо». Они зажгли пару файеров, ОМОН их попинал. Потом на нашей стороне парни протащили противотанковую дымовую шашку, она громко рванула и завесила весь стадион дымом. ОМОН сразу перебежал к нам, и все повторилось уже около нашей трибуны. Странно было это не замечать».

Лебеденко провел в «Локомотиве» всего сезон – забил шесть голов в чемпионате. Столько, сколько получилось перед трансфером в «Локо» (девять), в РПЛ Игорь не забивал уже никогда. «Своим в клубе он не стал, но его не поливали безостановочно. Просто никто не поддерживал», – комментирует Иван теорию о том, что хейт болельщиков повлиял на карьеру форварда.

Следующие три сезона Лебеденко провел в Раменском – там же, где случилось последнее громкое дерби. «Торпедо» в 2014-м на сезон вернулось в РПЛ и проводило часть домашних матчей на «Сатурне».

Стадион в ноябре заполнился всего на треть от 16 тысяч, но на трибунах творилось безумие. «Я не был особо в теме движухи и не понимал, насколько это ожесточенное противостояние, – рассказывал фанат «Торпедо» Сергей, который пришел на игру вместе с дедом, давним болельщиком клуба. – Когда увидел, осознал, что для многих людей оно важно. Хотя деду матч не понравился. Он не любил, когда кто-то кого-то оскорбляет, а там ничего другого не было. На футбол всем было насрать, потом еще задымили».

«Ничего другого не было» – не преувеличение. Фанаты действительно использовали в кричалках исключительно мат, а «СЭ» на следующий день вышел с заголовком «Метерное дерби» на первой полосе. Репортаж с матча назывался «Децибелы маразма» и начинался так: «Это было тошнотворно».

«Столкновений не было, но дерби все равно знаковое, – говорит Иван из «Локо». – Для многих молодых это было первое дерби. Туда вообще поехал большой состав, пришли люди, которых 100 лет не видели на стадионе.

– Почему они перестали ходить?

– Им стало скучновато, поменялось время. В 90-е было веселее и свободнее. Тогда в противостояниях участвовали все, происходили драки в городе. В нулевые это стало уходить, на улицах устанавливали камеры слежения, поменялся подход к дракам – люди уже специально к ним готовились. Фанаты не смогли перестроиться и завязали. Но на дерби приехали. Понимаю, что слушать эти кричалки обычным зрителям было не особо приятно, но с точки зрения адреналина и духа противостояния матч запомнился.

Уточняю, как чаще всего фанаты оскорбляли. Иван говорит, что обе стороны назвали друг друга «жидами». Первыми так поступили торпедовцы, указывая на связь с железными дорогами, – «ЖиДы». «Локомотив» повторил, вспомнив, что в советское время за «Торпедо» выступали игроки с еврейскими фамилиями. «Но понятно, что изначальная причина – другая», – заключает фанат.

В рассказах болельщиков «Локо» я не встречал «жидов» в адрес «Торпедо», чаще – ###### и «педовки».

«Локомотив» против «Торпедо» – все еще дерби? Что от него осталось?

Со стороны вражда «Локомотива» и «Торпедо» кажется искусственной: конкретной причины нет, в последние годы команды не встречались, конфликт больше построен на мифологии, чем на фактах.

Старшее поколение согласно и не считает «Локо» принципиальным соперником. «На чем ты вырос – то остается навсегда. «Локомотив» для меня на одном уровне с «Химками», – говорит Сергей Демичев. У молодых торпедовцев другое мнение.

Фанаты «Локомотива» единогласно называют «Торпедо» главным врагом. «Противостояние есть, и история есть, – комментирует Иван. – С обеих сторон есть куча пострадавших парней. Многие этого не забыли и не забудут. Просто сегодня градус внешне не такой, какой мог бы быть. Но для тех, кто гонял в 90-х, нулевых и начале 10-х никуда ничего не ушло. Когда обстоятельства отойдут в сторону, все вернется».

– Если «Торпедо» снова вылетит на много лет, как быть?

– Драки в дни матчей – не единственное, что составляет дерби. У противостояния нет дат, оно происходит постоянно. Случаются встречи в городе и не в городе, на трассе, люди встречали автобусы друг друга, находили в разных городах. Несколько лет назад было очередное пересечение – серьезная драка, даже не одна. В этом смысле противостояние не угасало долго.

Кроме драк, есть граффити-войны: фанаты одного клуба нарисовали граффити, поверх него другие фанаты нарисовали свое.

Или болельщики нарисовали свое на стене, на которой традиционно рисуют фанаты другого клуба. У этих стенок случаются драки. Так противостояние тоже живет. Оно не стало основным, но это важный фактор в столкновениях.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich; РИА Новости/Владимир Песня, Евгений Одиноков, Владимир Родионов; ЗАПАД-5 ULTRAS; UnitedSouth | Фанаты «Локомотива»