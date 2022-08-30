Похоже, Захарян не переходит в «Челси»: англичане не хотят платить в Россию. Как это возможно?

Разобрались с юристом.

В четверг «Спорт-Экспресс» разразился инсайдом: «Челси» готов активировать опцию выкупа Арсена Захаряна за 15 миллионов евро. Оперативно подъехали подробности: сделку ведет правая рука Мино Райолы, зарплата полузащитника в Лондоне – в районе миллиона фунтов до вычета налогов.

С тех пор важных новостей не появилось, а за два дня до закрытия трансферного окна сделка – на грани краха. Проблема – в британцах и их отношении к денежным переводам в Россию.

Чтобы понять, как все устроено, Sports.ru позвонил главному спортивному юристу России Михаилу Прокопцу – партнеру компании Sila Lawyers и ведущему подкаста «SILA Права».

Проблемы есть у всех клубов РПЛ, но сделки с АПЛ – особый случай. Британцы отказываются работать с Россией

По словам Прокопца, в это трансферное окно проблемы возникают со всеми международными трансферами. Иностранцы зачастую не могут перевести деньги в Россию, а российские клубы – за рубеж. «Банки-корреспонденты (то есть банки-посредники между банком-отправителем и банком-получателем, деньги по пути Москва-Лондон могут идти через несколько стран и банков – Sports.ru) видят российские платежи – и приостанавливают их или возвращают. Так происходит в 95% случаев», – говорит юрист.

При больших переводах банки могут начать проверку легальности происхождения денег – это международная норма. Проверка может привести либо к длительной заморозке средств, либо к отмене сделки и возвращению денег к отправителю. После 24 февраля с таким сценарием все чаще сталкиваются клиенты банков из России. Как сообщал в мае Forbes, западные банки тщательно проверяют почти каждую транзакцию из России.

Великобритания – отдельная история. Все платежи по международным трансферам в АПЛ проходят через местную федерацию футбола – это прописано в регламенте. То есть клуб переводит сумму за игрока на счет федерации, дальше сделка идет через нее. Так было давно – и не только для трансферов из России.

«По сути, лига и федерация там выступают как clearing house. Это то, что хочет создать ФИФА (в ближайшее время ФИФА планирует взять под контроль рынок трансферов и проводить все сделки через свою структуру Сlearing house, выступая посредником – Sports.ru) – комментирует Прокопец. – Так они делают платежи безопасными. Например, в Британии даже агентам платит федерация. Плюс она сразу вычитает из трансфера солидарные выплаты, компенсацию за подготовку молодых игроков. Еще у них есть фонд club protection – процент от трансферов идет на поддержку футболистов из клубов, которые обанкротились».

Сейчас система не работает с Россией.

«Федерация просто говорит: «Мы не будем отправлять деньги в Россию». Хотя законных оснований для этого нет. Если у клуба есть банк, который подключен к SWIFT (то есть у банка-отправителя есть посредник для международного перевода – Sports.ru), а также клуб не под санкциями, у тебя нет оснований не платить. Но деньги просто не уходят. Как я понимаю, деньги российским клубам [за сделки с Британией] так и не поступили», – объясняет Прокопец.

По информации Сергея Егорова, из-за отказа английских клубов работать с Россией ЦСКА до сих пор не получил очередной транш от «Вест Хэма» за переход Николы Влашича (22,5 миллиона евро), а «Ростов» – деньги за аренду Матиаса Норманна в «Норвич» (2 миллиона евро). По информации Sports.ru, сложности также есть у «Спартака»: «Вест Хэм» не расплатился за аренду Алекса Крала (5,2 миллиона евро), хотя он уже вернулся из нее и перешел в новую аренду в «Шальке».

Прокопец говорит, что один из российских клубов даже пошел в ФИФА с иском против английского клуба и выиграл. ФИФА признал отказ федерации перечислять деньги в Россию неуважительной причиной для срыва обязательств. Теперь клуб должен расплатиться в течение 45 дней. Если он пропустит и этот дедлайн, ФИФА наложит санкции – например, запретит регистрировать новых футболистов.

«Такое, конечно, никому не нужно, но глобально ничего не изменится. Клуб просрочил платеж на полгода, а ему за это ничего не сделали. Думаю, федерация будет так и дальше делать – полгода крутить у себя деньги», – считает Прокопец.

Даже если федерация согласится, «Челси» уже не успеет перевести деньги за Захаряна – так работает опция выкупа

«СЭ» писал, что «Челси» собирается активировать опцию выкупа Захаряна за фиксированную сумму – 15 миллионов евро. Такие условия прописаны в контракте.

Прокопец замечает, что обычно подобная опция активируется в момент поступления денег на счет продавца: «Клуб присылает письмо: «Я хочу активировать buy out». Спрашивает реквизиты, кидает на них деньги. Деньги поступают – футболист переходит. Сейчас по реквизитам деньги могут зависнуть на месяц-два. А могут вообще не уйти, как происходит в Англии. То есть момент ухода денег из «Челси» в сторону федерации можно зафиксировать, а поступления денег в «Динамо» может и не быть. И как тогда активировать опцию?»

Юрист добавляет, что иногда встречаются особые случаи: в договоре указывают, что сумма выкупа выплачивается в течение 30 дней. Но если такой пункт не прописан, опция автоматически активируется только в момент поступления денег.

Но даже 30 дней – оптимистичный срок для перевода денег из Англии в Россию. До санкций платежи поступали день в день или через сутки. Сейчас – зависают надолго. Юрист вспоминает, как недавно российский клуб платил агенту: деньги зависли на полтора месяца, все это время не было информации, а потом деньги вернулись на счет клуба.

Еще один безумный случай: перед судом в Лозанне по поводу отстранения от еврокубков каждый клуб («Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак») должен был заплатить по тысяче франков. Из шести клубов платеж прошел только у одного. Причем уже после того, как дело рассмотрели. Деньги из России в Швейцарию шли два месяца.

Какие варианты есть у Захаряна: выкупить себя у «Динамо», открыть эскроу-счет. 15 миллионов налом исключены

В 90-х наличный расчет использовали даже при международных трансферах. Агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, который по ходу карьера играл в Польше, рассказывал, как другой агент Владлен Светиков продавал его из ЦСКА в «Легию»: «Они подписали договор между клубами, Светиков вышел с чемоданом – поляки с ним наличкой рассчитались. С этих денег он отдал мне 20 тысяч подъемных – «от нас с Александром Федоровичем [Тархановым]».

Прокопец говорит, что он с налом никогда не сталкивался – сейчас эта опция не работает. В Британии платежи через федерацию создавались как раз для того, чтобы исключить наличные. Привезти в Москву коробку с валютой не получится. Сделку без перевода в федерацию не зарегистрируют.

Уточняю у юриста другой креативный способ – разорвать контракт и уйти свободным агентом, пообещав «Динамо» вернуть 15 миллионов евро с подъемных от нового клуба. «Встает вопрос безопасности, – отвечает Прокопец. – Если Захарян расторгнет контракт, «Динамо» должно доверить ему 15 миллионов евро. Я ничего не говорю про Арсена, но что делать, если завтра игрок сойдет с ума и не перечислит деньги? Какой есть механизм защиты?»

Более цивилизованный, но тоже небезопасный способ – открытие эскроу-счета в Европе. В этом случае продавец («Динамо») ищет надежного юриста-посредника, которому покупатель («Челси») переводит деньги за игрока. Дальше посредник открывает эскроу-счет в пользу продавца из России. «Так можно работать, если люди говорят, что не хотят платить напрямую в Россию. Ты им говоришь: «Хорошо, перечислите тогда в Швейцарию», – объясняет Прокопец.

– В чем опасность?

– Во-первых, надо найти посредника, которому можно доверить такую сумму. Во-вторых, у ФИФА есть требование, что трансферные суммы должны перечисляться от клуба к клубу. Ты не можешь перевести кому-то еще. Все остальные схемы идут на свой страх и риск.

А почему Захаряна нельзя просто отпустить, а деньги получить потом?

На самый логичный вопрос Прокопец отвечает так: «Если сейчас они отпустят без денег, то могут увидеть их очень нескоро».

Оказывается, если игрок переходит в клуб полноценным трансфером (а не в аренду), а деньги за него так и не перевели, вернуть его нельзя. Единственный выход – судиться за деньги.

– И что тогда делать?

– Универсального ответа нет, потому что ситуация меняется каждый день. В одном случае мы попытались минимизировать риски путем acceleration clause. Условно, платеж разбит на пять траншей, и мы сказали: «Любая просрочка активирует все остальные платежи» (то есть после просрочки нужно сразу погасить остаток по сделке – Sports.ru). Плюс можно работать со штрафами: если не выплачиваете, штраф – 50% от суммы трансфера.

Но ты никогда не угадаешь, что будет с банком, сойдет он с ума или нет. Сегодня он говорит: «Да, мы готовы». А через день: «Мы уже не готовы».

Надо проверять на день платежа, все зависит от политической повестки.

Фото: premierliga.ru; globallookpress.com/IMAGO/Nigel Keene, IMAGO/Jane Stokes ; РИА Новости/Алексей Филипп