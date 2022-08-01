Хачатурянц в «Спартаке» – это супер

Мнение Головина.

Первые реакции из телеграма и комментов на инсайд Baza (пока никем не подтвержденный): смех, он болельщик другого клуба, не справился с судьями и РПЛ, а его зовут в «Спартак».

Понимаю уровень шока, но мои эмоции – и первые, и спустя полтора часа – совсем другие.

Ниже – несколько мыслей, почему Хачатурянц в «Спартаке» – это точно лучше, чем то, что есть сейчас.

Во-первых, главное, что нужно понимать: Ашот меняет Федуна в должности президента, но не становится владельцем клуба и не забирает его акции (по одной из версий, они перейдут «Лукойлу»). По сути, он превращается в СЕО – профессионального наемника, который требовался «Спартаку» давно.

До этого красно-белые постоянно меняли боссов, но звучное название должности – «генеральный директор» – не спасало сотрудников от вмешательства семьи. Карт-бланши выдавались только на словах и на короткий срок – дальше Федун или Зарема включали ручное управление. Дошло до того, что должность гендира фактически упразднили, поставив на это место верного офицера Мележикова.

Теперь реальная власть переходит к независимому управленцу с большим опытом как минимум в бизнесе – и это хороший знак. Так функционируют многие успешные компании, самый яркий пример в России – банк «Тинькофф», пока он находился у Олега Тинькова. Тиньков был основателем и владельцем основного пакета акций, но не вмешивался в управление, отдав его человеку, который сильно лучше разбирается в банковской сфере и умеет выстраивать процессы, – Оливеру Хьюзу, которого переменили из Visa.

«Он не знает, какие продукты мы разрабатываем, он не знает про наши IT-проекты, он даже не знает про многие достаточно крупные инвестиции, которые мы делаем», – рассказывал Хьюз про роль Тинькова в банке. Олег подтверждал это: «Если меня завтра не будет, ничего не поменяется. Моя команда абсолютно автономна».

Леонид Федун – и последние 18 лет это показали – не умеет выстаивать процессы, но до последнего пытался все контролировать. Шамиль Газизов рассказывал про еженедельные собрания, где сотрудники отчитывались перед акционером. Больше такого не будет – фактически «Спартак» переходит профессионалам, только на семь лет позже знаменитого заявления.

Так случится, даже если Федун сохранит за собой акции. Раньше он объединял две должности (совладелец и президент), теперь клуб полностью переходит во власть другого человека, и снять его будет уже труднее: для этого понадобится одобрение «Лукойла», который всерьез берется за «Спартак».

Во-вторых, вероятная любовь Хачатурянца к другому клубу – не проблема.

Геркус ходил на «Вираж», пробивал выезды за «Зенит», потом долго работал в клубе, но сделал в «Локо» больше, чем все президенты до и после него, кроме Филатова. Гинер до ЦСКА думал над покупкой «Спартака». Самых больших успехов после Романцева «Спартак» добился, когда большую власть в клубе получил болельщик ЦСКА Александр Жирков – говорят, что в его кабинете на «Открытие банк Арене» даже висел красно-синий вымпел. Наконец, самый великий «Спартак» за всю историю создал динамовец Константин Бесков.

В-третьих, мне самому не нравилось, что Хачатурянц делал в нашем футболе. Он действительно не реформировал судейство (если это все-таки реформа, то стало хуже), обращался к странным методам вроде отстранения арбитров без публичных доказательств и полиграфу, поддерживал Fan ID и без тендера отдал права на РПЛ «Матч ТВ».

Но даже после неоднозначной работы (были и плюсы – например, у лиги появились жирные спонсоры) я не отрицаю, что в «Спартаке» у Ашота может получиться. Клуб и лига – слишком разные структуры, чтобы через неудачу в одной прогнозировать провал в другой.

В лиге Хачатурянц работал медиатором между 16 командами со своими идеями и представлениями о том, как правильно, причем иногда – безумными представлениями. Не забыли мораторий на вылет? Или, например, Григория Иванова, который топил за лимит и 18 участников в РПЛ, а в качестве аргументов приводил тезис «Я так думаю»?

В «Спартаке» новый босс может выстраивать структуру под себя – так, как привык в бизнесе, где был успешен. Ему больше не нужно терпеть Григория Иванова, а недостающие звенья можно купить или переманить из других мест. С судьями, например, сложнее – других в России просто не существует.

Возможно, у Хачатурянца не получится в «Спартаке», но даже от этого есть спасение. И в этом еще один его плюс.

Федун не уходил с поста президента 18 лет, предшественник Ашота в РПЛ Прядкин – почти 14 лет. На фоне первого Хачатурянц не выглядит одержимым властью, на фоне второго кажется самодостаточным.

Все просто: провалится – уйдет.

Страх перед переменами не должен останавливать.

Главное – что перемены вообще есть.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Рамиль Ситдико