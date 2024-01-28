Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл
Герой.
Даниил Медведев провел героический Australian Open: из семи его матчей четыре были пятисетовыми, в двух из них он отыгрывался с 0:2 по партиям. 31 сет на одном турнире – рекорд профессионального тенниса, существующего 56-й год.
Несколько матчей Медведев закончил за полночь, а один – так вообще утром.
Финал против Янника Синнера Медведев снова проиграл с 2:0 по партиям – как и два года назад против Рафаэля Надаля. Это душераздирающее поражение за 3 часа 44 минуты не дало ему завоевать второй «Шлем», а время на корте Australian Open-2024 довело до 24 часов.
По ходу финала, особенно, когда игра перестала идти, было заметно, как сильно Даниил устал.
Сутки на корте в рамках одного турнира не проводил никто. Предыдущий рекорд принадлежал Карлосу Алькарасу, в 2022-м выигравшему US Open за 23 часа 39 минут.
На церемонию награждения стул, как Надалю и Новаку Джоковичу после пятичасового финала-2012, Медведеву не вынесли, но заслужил он его не меньше.
По ходу Australian Open Медведев не раз говорил, что в межсезонье кое-что переосмыслил, и теперь для него важно после матчей гордиться собой:
«Просто хочу быть лучше. Чтобы после матчей не думать о том, правильно ли я вел себя, зачем я вообще так поступил, помогло мне это на корте или нет. Больше так не хочу. Хочу играть в теннис, гордиться собой, биться и так далее».
Несмотря на поражение в финале, Медведев вошел в историю. И хотя он, конечно, предпочел бы сделать это в качестве чемпиона, он точно может собой гордиться.
«Лучше так, чем проиграть раньше». Экспресс-рефлексия Медведева после упущенного финала AO
О нет, Медведев отдал финал Australian Open – c 2:0 по сетам. Снова
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Фото: Gettyimages/Cameron Spencer / Staff, Julian Finney / Staff, Daniel Pockett / Freier Fotograf, Graham Denholm / Freier Fotograf, Darrian Traynor / Freier Fotograf
Отправляю ему лучи поддержки, верю в его победы на следующих ТБШ, надеюсь таких как я большинство.
Вообще-то, Надаль с Джоковичем играли тогда почти 6 часов - 5 часов 53 минуты!
Это не делает Медведева плохим теннисистом, но искать подвиги в таком тоже глупо.