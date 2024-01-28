Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл

Герой.

Даниил Медведев провел героический Australian Open: из семи его матчей четыре были пятисетовыми, в двух из них он отыгрывался с 0:2 по партиям. 31 сет на одном турнире – рекорд профессионального тенниса, существующего 56-й год.

Несколько матчей Медведев закончил за полночь, а один – так вообще утром.

Финал против Янника Синнера Медведев снова проиграл с 2:0 по партиям – как и два года назад против Рафаэля Надаля. Это душераздирающее поражение за 3 часа 44 минуты не дало ему завоевать второй «Шлем», а время на корте Australian Open-2024 довело до 24 часов.

По ходу финала, особенно, когда игра перестала идти, было заметно, как сильно Даниил устал.

Сутки на корте в рамках одного турнира не проводил никто. Предыдущий рекорд принадлежал Карлосу Алькарасу, в 2022-м выигравшему US Open за 23 часа 39 минут.

На церемонию награждения стул, как Надалю и Новаку Джоковичу после пятичасового финала-2012, Медведеву не вынесли, но заслужил он его не меньше.

По ходу Australian Open Медведев не раз говорил, что в межсезонье кое-что переосмыслил, и теперь для него важно после матчей гордиться собой:

«Просто хочу быть лучше. Чтобы после матчей не думать о том, правильно ли я вел себя, зачем я вообще так поступил, помогло мне это на корте или нет. Больше так не хочу. Хочу играть в теннис, гордиться собой, биться и так далее».

Несмотря на поражение в финале, Медведев вошел в историю. И хотя он, конечно, предпочел бы сделать это в качестве чемпиона, он точно может собой гордиться.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Фото: Gettyimages/Cameron Spencer / Staff, Julian Finney / Staff, Daniel Pockett / Freier Fotograf, Graham Denholm / Freier Fotograf, Darrian Traynor / Freier Fotograf