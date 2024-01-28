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Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл

Даниил Медведев Даниил Медведев
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Герой.

Даниил Медведев провел героический Australian Open: из семи его матчей четыре были пятисетовыми, в двух из них он отыгрывался с 0:2 по партиям. 31 сет на одном турнире – рекорд профессионального тенниса, существующего 56-й год.

Несколько матчей Медведев закончил за полночь, а один – так вообще утром.

Финал против Янника Синнера Медведев снова проиграл с 2:0 по партиям – как и два года назад против Рафаэля Надаля. Это душераздирающее поражение за 3 часа 44 минуты не дало ему завоевать второй «Шлем», а время на корте Australian Open-2024 довело до 24 часов.

По ходу финала, особенно, когда игра перестала идти, было заметно, как сильно Даниил устал.

Сутки на корте в рамках одного турнира не проводил никто. Предыдущий рекорд принадлежал Карлосу Алькарасу, в 2022-м выигравшему US Open за 23 часа 39 минут.

На церемонию награждения стул, как Надалю и Новаку Джоковичу после пятичасового финала-2012, Медведеву не вынесли, но заслужил он его не меньше. 

По ходу Australian Open Медведев не раз говорил, что в межсезонье кое-что переосмыслил, и теперь для него важно после матчей гордиться собой:

«Просто хочу быть лучше. Чтобы после матчей не думать о том, правильно ли я вел себя, зачем я вообще так поступил, помогло мне это на корте или нет. Больше так не хочу. Хочу играть в теннис, гордиться собой, биться и так далее».

Несмотря на поражение в финале, Медведев вошел в историю. И хотя он, конечно, предпочел бы сделать это в качестве чемпиона, он точно может собой гордиться.

«Лучше так, чем проиграть раньше». Экспресс-рефлексия Медведева после упущенного финала AO

О нет, Медведев отдал финал Australian Open – c 2:0 по сетам. Снова

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Фото: Gettyimages/Cameron Spencer / Staff, Julian Finney / Staff, Daniel Pockett / Freier Fotograf, Graham Denholm / Freier Fotograf, Darrian Traynor / Freier Fotograf

25 комментариев
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Столько я говна на этом портале прочитал, начиная с 3го сета финала. Все эти "люди" не заслуживают такого спортсмена как Даня Медведев, лучший российский теннисист за последние 20 лет.
Отправляю ему лучи поддержки, верю в его победы на следующих ТБШ, надеюсь таких как я большинство.
+69
-6
+63
24 часа 17 минут это еще при том, что у него секунды три на подачу уходит. А представьте, если бы он полностью время использовал, как многие. Там и 30 часов можно было провести
+11
-2
+9
Ответ Араик Оганесян
Но по лучшему ещё рановато. Пусть второй ТБШ сначала выиграет. А так в целом согласен
Котирую наравне с Маратом. У Дани уже 6 финалов, у Сафина было лишь 4. Правда он выиграл 2 из них. Но карьера то у Медведя может и еще лет 10 продолжаться, думаю наследие оставит большее, чем и Сафин, и Кафельников.
+10
-4
+6
Ответ SeKToR
Столько я говна на этом портале прочитал, начиная с 3го сета финала. Все эти "люди" не заслуживают такого спортсмена как Даня Медведев, лучший российский теннисист за последние 20 лет. Отправляю ему лучи поддержки, верю в его победы на следующих ТБШ, надеюсь таких как я большинство.
Тоже непонятны все эти "лузер", "слабак" и в том же духе, у человека достижений за карьеру уже больше чем у 95% тура, будет время ещё взять трофеи.
+6
-1
+5
Эх, 6-1 во втором сете было бы очень кстати. Очень. Но уверен, Даниил возьмет еще минимум 2 Шлема. И удивит покрытием.
+2
0
+2
Ответ SeKToR
Столько я говна на этом портале прочитал, начиная с 3го сета финала. Все эти "люди" не заслуживают такого спортсмена как Даня Медведев, лучший российский теннисист за последние 20 лет. Отправляю ему лучи поддержки, верю в его победы на следующих ТБШ, надеюсь таких как я большинство.
Согласен. Особенно в шоке от тех кто говорит что за него болел и теперь разочарованы. Это что за говноболельщики такие. Это при том, что до матча Медведеву все 0 шансов давали. У меня разочарование если и было то после поражения от Надаля, сейчас особо не расстроился, изначально было понятно что после стольких пятисетовиков победа будет чудом.
+3
-1
+2
Наверное потому и проиграл, что провёл столько часов и страдал. С таким турниром и как складывались матчи, 5 сетов против Синнера - это успех. Поэтому ему отдыха и спокойствия, он явно на правильном пути.
+2
-1
+1
Сутки на корте человек провел. Для робота это ничто, а для человека это много. Не могло это не сказаться
+1
0
+1
"На церемонию награждения стул, как Надалю и Новаку Джоковичу после пятичасового финала-2012, Медведеву не вынесли, но заслужил он его не меньше."

Вообще-то, Надаль с Джоковичем играли тогда почти 6 часов - 5 часов 53 минуты!
+1
0
+1
Ответ SeKToR
Котирую наравне с Маратом. У Дани уже 6 финалов, у Сафина было лишь 4. Правда он выиграл 2 из них. Но карьера то у Медведя может и еще лет 10 продолжаться, думаю наследие оставит большее, чем и Сафин, и Кафельников.
нет
+1
0
+1
Справедливости ради, умение быстро проходить ранние стадии и не тратить на них лишние силы/время - это тоже важный навык для топ-теннисиста. То, что Даня катал 5 сетов с Руусувуори и отдавал сеты Атману и Боржешу - скорее его ошибка, чем героизм и подвиг.

Это не делает Медведева плохим теннисистом, но искать подвиги в таком тоже глупо.
+1
0
+1
Кто бы что ни говорил, главная проблема в затраченном времени за турнир, впервые было такое, что он просто не мог бороться. Если бы оба находились в равных кондициях, сценарий наверняка был другим, Даня не форсировал бы в первых сетах, возможно поочерёдно брали бы сеты и до самого конца шла борьба на тоненького, здесь Даня, особенно в 5 сете уже ничего не мог делать, ещё удивительно, что 3 гейма взял.
+1
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+1
Только выигрыш как минимум 2 шлемов в этом году восстановят душевное спокойствие и гармонию, Даня умеет разозлиться.
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Ответ JustF0rTheW1n322
Эх, 6-1 во втором сете было бы очень кстати. Очень. Но уверен, Даниил возьмет еще минимум 2 Шлема. И удивит покрытием.
Ставлю на траву. Там явных спецов нет.
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Ответ Листок яблони
Минус
Не плюс.
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Ответ SeKToR
Столько я говна на этом портале прочитал, начиная с 3го сета финала. Все эти "люди" не заслуживают такого спортсмена как Даня Медведев, лучший российский теннисист за последние 20 лет. Отправляю ему лучи поддержки, верю в его победы на следующих ТБШ, надеюсь таких как я большинство.
Некоторым нужно проще относиться к поражениям спортсменов, но до этого нашему обществу ещё очень далеко
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Ответ BIG3
Комментарий удален модератором
плюсанул.
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Ответ PolarBear
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Это рекорд только в его минус. Он сам проиграл, из-за того, что в предыдущих матчах отыгрывался по сетам. Парой сетов меньше и был бы чемпион
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Зря Данька ввязался в эту перестрелку с Морковкиным бэкхенд на бэкхенд. Это и надорвало. Плюс куча лишних сетов по турниру. Надеюсь, подготовку к Шлемам теперь подкорректируют.
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Зачем же так мучить себя, проигрывает слишком много на предварительном этапе, ведь мастерство позволяет легче пройти турнирный путь.
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