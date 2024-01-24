Путь Медведева в финал Australian Open – жесть! Обьясним одной картинкой

Ровно месяц назад пользователи Sports.ru признали Даниила Медведева лучшим спортсменом России. Сегодня он на Australian Open это звание подтвердил – вышел в шестой финал «Большого шлема» – да как: ушел с 0:2 по сетам против Александра Зверева.

После матча Медведев сказал, что турнир для него получился очень тяжелым, – и это не преувеличение. Шесть его матчей по пути в финал уместили в себя:

В финале в воскресенье Медведев сыграет с Янником Синнером, который за шесть матчей проиграл один сет и выиграл у Даниила три последние встречи.

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Фото: East News/WILLIAM WEST / AFP