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Путь Медведева в финал Australian Open – жесть! Обьясним одной картинкой

Даниил Медведев Даниил Медведев
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Australian Open Australian Open
Теннис Теннис

Ровно месяц назад пользователи Sports.ru признали Даниила Медведева лучшим спортсменом России. Сегодня он на Australian Open это звание подтвердил – вышел в шестой финал «Большого шлема» – да как: ушел с 0:2 по сетам против Александра Зверева.

После матча Медведев сказал, что турнир для него получился очень тяжелым, – и это не преувеличение. Шесть его матчей по пути в финал уместили в себя:

В финале в воскресенье Медведев сыграет с Янником Синнером, который за шесть матчей проиграл один сет и выиграл у Даниила три последние встречи.

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Кам-бэ-чи-ще Медведева! Уничтожил Зверева с 0:2 по сетам и вышел в финал Australian Open! Детали грандиозной битвы

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Фото: East News/WILLIAM WEST / AFP

6 комментариев
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ну Даня ну "с**ин сын"!!! Лучший!
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и это будет первый матч на турнире, в котором Медвед не фаворит. его основное преимущество - шестой уже финал ТБШ в карьере (и первый не против Ноле или Рафы). но не сказать, что он там сильно успешно играл. Синнер сейчас по форме номер 1 в мире пожалуй. если только психология и хитрый план Медведа вдруг могут остановить
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Зато он не играл перед турниром. Вот и втянулся
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Главнее медведя зверей нет.
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Наш медведь!
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