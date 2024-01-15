Глаз Народа
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Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – уже в третьем круге Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас

Мария Тимофеева Мария Тимофеева
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Каролин Возняцки Каролин Возняцки
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Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Теннис Теннис

Молодая россиянка Мария Тимофеева стала известна прошлым летом. Тогда она в 19 лет выиграла первый турнир WTA, в основе которого сыграла, – такого не случалось 22 года.

Благодаря тому успеху в Будапеште Тимофеева из-за пределов топ-200 поднялась в топ-130, но развить успех не смогла – до конца сезона из-за травмы провела всего четыре турнира (выиграла один полный матч).

Тимофеева вернулась на корт в Австралии, где никогда раньше не выступала, и напомнила о себе очень эффектно: впервые (после трех неудач) прошла квалификацию на «Шлеме» и в дебют в основной сетке обыграла сначала опытнейшую Ализе Корне, а сегодня – так вообще чемпионку Australian Open-2018 Каролин Возняцки. В матче с датчанкой 20-летняя Тимофеева отыграла дефицит в сет и брейк – 1:6, 6:4, 6:1.

***

Тимофеева родилась в Москве в 2003 году в семье музыкантов. Ее бабушка Любовь Тимофеева – пианистка, народная артистка России, гастролировавшая более чем в 40 странах мира, профессор Университета Феррис в японской Йокогаме, в 2012-м выпустившая автобиографию «Симфония моей жизни».

Марию в теннис привели родители, когда ей было шесть, – как она говорит сейчас, в качестве эксперимента (сестра сделала карьеру в музыке и преподает вокал). В 2017-м она выиграла престижный детский турнир Les Petits As (в полуфинале обыграла Полину Кудерметову, в финале – Дарью Лопатецкую, прошедшую Коко Гауфф).

В параллельном разряде на том турнире выступал Карлос Алькарас, про которого Тимофеева недавно рассказывала (а потом сожалела, что медиа сделали из этого кликбейт):

«В 2018 году Карлос очень долго мне писал, и я не отвечала ему взаимностью. А потом, через год, стала писать уже я, но было уже поздно, и Карлос мне не ответил, поэтому поезд ушел. Поэтому, Карлос, если ты смотришь это видео, я здесь, я жду. Не игнорируй меня. Теперь я подумала, у меня появился интернет и мозги».

На профессиональных турнирах Тимофеева дебютировала в 15 лет, первый титул взяла в 18. Сейчас Мария работает под руководством словенца Анея Морела. Постоянной базы у нее нет, но иногда она тренируется в Швейцарии и Германии на базах ведущего ее дела агентства Edge, которое работает со многими молодыми теннисистками. Свою игру Тимофеева описывает как агрессивную и «хотелось бы думать, умную».

Среди увлечений Тимофеевой – выпечка, а также ютуб-канал Kiss My Ace о теннисных буднях, который она ведет с подругой Екатериной Казионовой, чемпионкой 11 турниров ITF в разных разрядах.

«Канал занимает большую часть свободного времени, потому что сами монтируем видео», – рассказала Мария о Kiss My Ace. Сейчас у канала, существующего три месяца, около 2 тысяч подписчиков. Видео выходят каждые несколько недель и показывают переезды, тренировки, восстановление и другое теннисное закулисье. Скрин ниже – из выпуска о 25-тысячнике ITF в Индии месяц назад и ужин Казионовой и Екатерины Макаровой (158-я ракетка мира, тезка олимпийской чемпионки).

После победы над Возняцки Тимофеева призналась, что выпуск из Австралии планировала коротким, но теперь, очевидно, «он будет очень длинным и остросюжетным». До старта турнира Мария мечтала сходить в местный зоопарк, чтобы увидеть кенгуру и коал, но если она не видела их вчера, то встречу еще придется отложить.

Разочарованная Возняцки, наоборот, после матча сказала, что планировала задержаться на турнире дольше, «но теннис движется вперед».

За выход во вторую неделю Тимофеева сыграет с Беатрис Хаддад Майей. 

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Фото: instagram.com/timofeevamariaa; Gettyimages.ru/Kelly Defina

59 комментариев
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Зачем Алькарас подкатывал к старой пианистке?
+205
-4
+201
Алькарас "подкатывал" к великой пианистке? Вот она - тяга к искусству!
+98
0
+98
Ответ Бандана Тима
Зачем Алькарас подкатывал к старой пианистке?
Алькарас: "А что это за жизнь без пианины !"
+91
0
+91
Бездарность авторов спорта зашкаливает 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+76
-1
+75
"Мария Тимофеева – внучка великой пианистки, к которой подкатывал Алькарас". На главной. Вот что бывает, когда на работу ищут продактов, аналитиков, разработчиков, кого угодно, но не корректоров и редакторов
+69
-2
+67
Когда напихал кликбейта в заголовок, но что-то пошло не так.
+38
0
+38
Подумал, что дед Алькараса подкатывал к бабушке Тимофеевой
+33
0
+33
Юстас Алексу : Алькарас подкатывал к русской пианистке !)))
+31
0
+31
Сразу пошел в комментарии, чтоб убедиться, что я не один правильно прочитал заголовок.
Редактора - оштрафовать.
+29
-2
+27
Ответ Андриан Безруких
Подумал, что дед Алькараса подкатывал к бабушке Тимофеевой
Нет, сам Карлос 😀
+26
0
+26
Какое совпадение, когда у Алькараса появились деньги и слава, у нее появился интернет и мозги.
+29
-4
+25
Ответ Бандана Тима
Зачем Алькарас подкатывал к старой пианистке?
Похоже на разоблачение. Проказник Алькарас. ))
+23
0
+23
Ответ AntonIQ
"Мария Тимофеева – внучка великой пианистки, к которой подкатывал Алькарас". На главной. Вот что бывает, когда на работу ищут продактов, аналитиков, разработчиков, кого угодно, но не корректоров и редакторов
Ну к бабке подкатил молодой самец, к том же великой пианистке, зачем завидовать?
+18
0
+18
Ответ SeKToR
Сразу пошел в комментарии, чтоб убедиться, что я не один правильно прочитал заголовок. Редактора - оштрафовать.
Нет редакторов - некого и штрафовать!
+18
0
+18
Дорогие авторы блога! У вас в заглавии ошибка в построении фразы. Алькарас не «подкатывал» к бабушке Тимофеевой.
Глупо выглядит.
+15
-1
+14
Любовь Тимофеева - великая пианистка? Автор заголовка явно перестарался. Кем тогда назвать Рихтера, Гилельса, Юдину, Софроницкого? Да и из её поколения Алексей Любимов, Михаил Плетнёв или Григорий Соколов, мягко говоря, более достойны этого эпитета.
+14
-2
+12
Классика от инста машек)
Не известен - игнор
Как стал известным, сами пишут и хотят приехать
Красиво Карлос проигнорил)
+14
-2
+12
это и понятно, такие девушки выделяются в 14-15 лет на фоне остальных своей фигурой, но после 20 всю жизнь борются с лишним весом, сильно не минусуйте, это реальность. Мария молодец
+11
-1
+10
Ответ Россия будет свободной
ну да, зря она проболталась: если станет более-менее известной, то эту историю будут обмусоливать теперь безостановочно
Зря, но не по той причине: это просто неэтично, отказать и трепаться об этом. Он наверно теперь сам рад, что у них ничего не было.
+14
-4
+10
Алькарас подкатывал к ее бабушке?
+9
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+9
Насчет базы в Швейцарии и Германии...Маша чаще всего готовится в Словении на обычных городских кортах,но к этому сезону готовилась в Турции и всем это место рекомендовала . Акадмия со смешным названием Mega Saray. По ценнику 300 тысяч ( 3 недели на двоих) вместе с тренером(для Европы и других академий- это просто копейки...для примера в академии Надаля неделя на двоих стоила в 3 раза дороже недели в турции), с проживанием и питанием. Условия там огонь судя по видео,куча кортов всех покрытий и постоянно есть спарринг партнеры и в шаговой доступности морееее.
+7
0
+7
Ответ YuChu
Дорогие авторы блога! У вас в заглавии ошибка в построении фразы. Алькарас не «подкатывал» к бабушке Тимофеевой. Глупо выглядит.
Ну любит Караселло классику, ну что ты завидуешь?
+7
0
+7
ну да, зря она проболталась: если станет более-менее известной, то эту историю будут обмусоливать теперь безостановочно
+10
-3
+7
Ответ volens-docens
Любовь Тимофеева - великая пианистка? Автор заголовка явно перестарался. Кем тогда назвать Рихтера, Гилельса, Юдину, Софроницкого? Да и из её поколения Алексей Любимов, Михаил Плетнёв или Григорий Соколов, мягко говоря, более достойны этого эпитета.
Хорошая, известная - показалось недостаточно кликабельно. :)
+6
0
+6
Ответ Tamara Musina
зря пишут , что неграмотно . заголовок нормальный считаю я , хоть и не училка . подкатывал Алькатрас к той - которая в третьем круге . бабуля - пианистка обезопасена от подкатов двумя тире в тексте . иногда прикопаются по делу , но не в этом случае . а по поводу поезд ушел - ну игнорировала и игнорировала , чего сейчас то ему набирать . думаю у нее высокая самооценка и это просто юмор такой
Так изменили же, изначально было: "Мария Тимофеева – внучка великой пианистки, к которой подкатывал Алькарас"
+5
0
+5
Удачи Марии в дальнейших матчах. Она у меня четвертая в любимчиках. А третья неподражаемая Настюха Захарова.
+6
-1
+5
Ответ volens-docens
Любовь Тимофеева - великая пианистка? Автор заголовка явно перестарался. Кем тогда назвать Рихтера, Гилельса, Юдину, Софроницкого? Да и из её поколения Алексей Любимов, Михаил Плетнёв или Григорий Соколов, мягко говоря, более достойны этого эпитета.
Соглашусь, автор тут по незнанию перестарался с эпитетом "Великая".
+4
0
+4
Ответ Андриан Безруких
Подумал, что дед Алькараса подкатывал к бабушке Тимофеевой
Да, Прохор
+2
0
+2
В теннисном купальнике смотрится получше, чем в юбке.
+2
0
+2
Ответ ribikorto
Точнее всего было бы выдающаяся. Не великая но и не просто хорошая.
Не буду спорить. А ещё красивая :)
+1
0
+1
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