Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – уже в третьем круге Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас

Молодая россиянка Мария Тимофеева стала известна прошлым летом. Тогда она в 19 лет выиграла первый турнир WTA, в основе которого сыграла, – такого не случалось 22 года.

Благодаря тому успеху в Будапеште Тимофеева из-за пределов топ-200 поднялась в топ-130, но развить успех не смогла – до конца сезона из-за травмы провела всего четыре турнира (выиграла один полный матч).

Тимофеева вернулась на корт в Австралии, где никогда раньше не выступала, и напомнила о себе очень эффектно: впервые (после трех неудач) прошла квалификацию на «Шлеме» и в дебют в основной сетке обыграла сначала опытнейшую Ализе Корне, а сегодня – так вообще чемпионку Australian Open-2018 Каролин Возняцки. В матче с датчанкой 20-летняя Тимофеева отыграла дефицит в сет и брейк – 1:6, 6:4, 6:1.

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Тимофеева родилась в Москве в 2003 году в семье музыкантов. Ее бабушка Любовь Тимофеева – пианистка, народная артистка России, гастролировавшая более чем в 40 странах мира, профессор Университета Феррис в японской Йокогаме, в 2012-м выпустившая автобиографию «Симфония моей жизни».

Марию в теннис привели родители, когда ей было шесть, – как она говорит сейчас, в качестве эксперимента (сестра сделала карьеру в музыке и преподает вокал). В 2017-м она выиграла престижный детский турнир Les Petits As (в полуфинале обыграла Полину Кудерметову, в финале – Дарью Лопатецкую, прошедшую Коко Гауфф).

В параллельном разряде на том турнире выступал Карлос Алькарас, про которого Тимофеева недавно рассказывала (а потом сожалела, что медиа сделали из этого кликбейт):

«В 2018 году Карлос очень долго мне писал, и я не отвечала ему взаимностью. А потом, через год, стала писать уже я, но было уже поздно, и Карлос мне не ответил, поэтому поезд ушел. Поэтому, Карлос, если ты смотришь это видео, я здесь, я жду. Не игнорируй меня. Теперь я подумала, у меня появился интернет и мозги».

На профессиональных турнирах Тимофеева дебютировала в 15 лет, первый титул взяла в 18. Сейчас Мария работает под руководством словенца Анея Морела. Постоянной базы у нее нет, но иногда она тренируется в Швейцарии и Германии на базах ведущего ее дела агентства Edge, которое работает со многими молодыми теннисистками. Свою игру Тимофеева описывает как агрессивную и «хотелось бы думать, умную».

Среди увлечений Тимофеевой – выпечка, а также ютуб-канал Kiss My Ace о теннисных буднях, который она ведет с подругой Екатериной Казионовой, чемпионкой 11 турниров ITF в разных разрядах.

«Канал занимает большую часть свободного времени, потому что сами монтируем видео», – рассказала Мария о Kiss My Ace. Сейчас у канала, существующего три месяца, около 2 тысяч подписчиков. Видео выходят каждые несколько недель и показывают переезды, тренировки, восстановление и другое теннисное закулисье. Скрин ниже – из выпуска о 25-тысячнике ITF в Индии месяц назад и ужин Казионовой и Екатерины Макаровой (158-я ракетка мира, тезка олимпийской чемпионки).

После победы над Возняцки Тимофеева призналась, что выпуск из Австралии планировала коротким, но теперь, очевидно, «он будет очень длинным и остросюжетным». До старта турнира Мария мечтала сходить в местный зоопарк, чтобы увидеть кенгуру и коал, но если она не видела их вчера, то встречу еще придется отложить.

Разочарованная Возняцки, наоборот, после матча сказала, что планировала задержаться на турнире дольше, «но теннис движется вперед».

За выход во вторую неделю Тимофеева сыграет с Беатрис Хаддад Майей.

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Фото: instagram.com/timofeevamariaa; Gettyimages.ru/Kelly Defina