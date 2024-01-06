Радукану вернулась после трех операций на $15 млн богаче. Чем она занималась?

На этой неделе чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану вернулась на корт после почти девятимесячного отсутствия и трех операций (на обеих кистях и голеностопе). Она выиграла официальный матч впервые с начала весны, а также попала в основу Australian Open.

Радукану возобновила тренировки в начале августа – и сразу с высокой интенсивностью:

«Я никогда не пыталась беречься, – говорила она на прошлой неделе перед стартом сезона в новозеландском Окленде. – Я сразу начала тренироваться в полную силу, что привело к нескольким заминкам в восстановлении. Но у меня такой процесс. Сейчас чувствую себя хорошо. Много работала в зале и теперь полностью доверяю своему телу».

Уже на второй матч в Окленде, правда, Радукану вышла с тревожным тейпом на правом бедре, но двигалась свободно и поборолась с Элиной Свитолиной.

Кроме подготовки к возвращению в тур, за последние месяцы Радукану отметила 21-летие дома в Лондоне. Там же посетила открытие временного магазина своего спонсора Porsche,

ходила по музеям,

ела любимые димсамы

и получала подарки от другого своего спонсора Dior.

В межсезонном интервью Эмма рассказала, что проводила много времени с бабушками, а также восполняла пробелы в образовании (которое в целом у нее не страдает) – читала китайскую философию, которую до сих пор знала только от мамы на уровне пословиц, а также осваивала пианино:

«В детстве я никогда не играла на пианино, что для азиатского ребенка просто абсурд!»

Также Эмма впервые за четыре года съездила на родину мамы в континентальный Китай (до пандемии ездила каждый год), а в декабре по спонсорским обязательствам вообще впервые – в Гонконг.

Где-то в этом промежутке она полностью в Dior снялась для январской кавер-стори азиатского издания Tatler (третья журнальная обложка Радукану, первая с 2022-го).

В декабре Радукану и ее роскошное рекламное портфолио вошли во все возможные топы самых высокооплачиваемых людей в спорте: с $15 млн спонсорских гонораров Эмма, за год сыгравшая десять матчей, во всем теннисе по общим заработкам уступила только Джоковичу, Надалю, Алькарасу, Медведеву и Швентек.

Характерно, что на публичной персоне Радукану это совсем не отразилось: ее инстаграм, например, стал, конечно, побогаче, но остался обаятельным и непретенциозным.

«Не секрет, что 2023-й не обошелся без испытаний, – написала она в канун 2024-го из Новой Зеландии. – Но, отойдя от первоначального огорчения, я стала ценить свою жизнь еще больше. Чувствую себя благодарной и готовой ко всему, что принесет новый год. Хорошо тренируюсь и горжусь путем, который проделала. Теперь – самое интересное. Спасибо всем за поддержку, с радостью вас всех снова увижу. Я скучала».

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Фото: instagram.com/asbclassic, emmaraducanu, tatlerasia; Gettyimages/Hannah Peters