В теннисе строят социализм – дают игрокам пенсии и гарантированный заработок. Правда, только мужчинам

Теннис универсально известен своей дороговизной, а профессиональный теннис в этом смысле особенно беспощаден. Игроки зарабатывают исходя из турнирных результатов, но при этом несут все расходы на команду, переезды, проживание, а нередко – даже на инвентарь и еду на турнирах (обычный ценник за год выступлений – $200 тысяч). Это приводит к тому, что на мелких соревнованиях, где призовые скромные, теннисисты часто теряют деньги даже в случае успешного выступления: доехать до них и ночевать им нужно так же, как если бы это был «Уимблдон», а получают они в десятки раз меньше.

Неравенство в теннисе так сильно, что делает его нежизнеспособным

За последние 30 лет финансовый разрыв между элитным и рядовым эшелонами профессионального тенниса достиг критических значений: пока топы каждый год бьют сезонные рекорды по деньгам, игроки на пару уровней ниже – которых большинство – мечтают просто выйти на самоокупаемость. Такая динамика сделала теннис постер-боем классового неравенства и побудила игроков активнее бороться за свои права (11 лет назад всерьез обсуждалась идея бойкотировать Australian Open из-за несправедливого распределения призовых; с тех пор призовые на «Шлемах» растут каждый год). На дистанции неравенство в теннисе так вообще стало угрожать его устойчивости: если игроки систематически застревают на низших уровнях, то как спорт будет развиваться?

Можно сказать, что это стало одной из предпосылок создания PTPA – сооснованной Новаком Джоковичем Ассоциации профессиональных теннисистов, которая видит залог будущего благополучия тенниса в заботе о благополучии игроков.

Соратник Джоковича Вашек Поспишил о текущем положении дел на низовом теннисном уровне в этом году сказал: «Мы годами слышим истории о невероятно талантливых игроках, которым приходится заканчивать с теннисом из-за денег. И это не говоря о тех, которые заканчивают еще раньше, не успев осознать свой талант. Это происходит постоянно».

Последние годы теннис старается выравнять возможности. Призовые на мелких турнирах – по-прежнему главное препятствие, потому что несоизмеримы с затратами игроков (по сути, теннисисты, выступая на них, покупают рейтинговые очки в надежде подняться на уровень выше и там отбить затраты). Но тем, чьего таланта, профессионализма и удачи все-таки хватило, чтобы пробиться в основной тур, кажется, стало полегче.

У мужчин растут пенсии, женщинам помогают вернуться из декрета

Самая социалистическая мера – пенсионный фонд ATP. Формально он существует с 1990-го, но сильно растет последние десять лет; за сезон-2022 – до $27,7 млн (в 2019-м – $12,7 млн). Деньги из него в течение 20 лет поровну распределяются между бывшими игроками, которым исполнилось 50 и которые провели основную часть карьеры в ATP-туре. По состоянию на весну-2023 для выплат квалифицировались 300 человек, причем годовые $10 800 из 2010-го в 2022-м стали $167 900. Андрей Рублев, в этом году преодолевший отметку в $20 млн карьерных призовых, про пенсии ATP говорил:

«Фонд каждый год растет и будет большой поддержкой для игроков прошлого, особенно тех, кому не довелось по много раз играть в больших финалах и получать крупные чеки. Эти игроки – большая часть тура и заслуживают заботы по окончании карьер».

Для действующих теннисистов более актуальный элемент финансовой защищенности – страховка на периоды вынужденной неактивности. Обычно они случаются из-за травм, и тут ответственность поделена между игроком и турнирами: теннисисты должны озаботиться медицинской страховкой (позволить ее себе могут опять же не все; бывали случаи, когда профессиональные игроки краудфандили себе операции), а турниры замораживают им рейтинг, чтобы он или она могли вернуться в тур на условно тех же позициях, на которых из него выпали.

В WTA с 2019-го существует отдельный пункт, связанный с материнством: рейтинг теннисистки, ушедшей в декрет, защищается не на стандартный год, а на три (для суррогатного материнства, усыновления или урегулирования вопросов опеки – на два).

И конечно, не будем забывать, как во время коронавирусного локдауна в 2020-м теннисные управляющие организации сформировали 6-миллионный фонд помощи игрокам, по которым отсутствие турниров ударило наиболее ощутимо.

ATP справляется лучше, чем WTA. Уравнителем может стать объединение туров

Классическая дилемма игроков на бюджете – как быть, когда травма не позволяет играть в полную силу, а банковский счет – пропускать турниры, в одно попадание на которые инвестировано так много. Раньше в таких ситуациях теннисисты часто выходили на корт ради чека: либо проводили неконкурентный матч, либо вообще снимались через несколько геймов (рискуя не только усугубить травму, но и нарваться на штраф за «несоответствие профессиональным стандартам»). Метафоричный Дмитрий Турсунов однажды про такую практику сказал, что на «Большие шлемы» с их аппетитными призовыми «игроки поедут и в инвалидных колясках». В 2017-м сначала ATP, а потом «Шлемы», озабоченные растущим числом неполноценных матчей в первых кругах, ввели правило: при отказе от участия в турнире из-за травмы уже на месте игрок теперь либо сохраняет все свои призовые за попадание в сетку (ATP), либо половину («Шлемы»).

В 2023-м теннис анонсировал самое революционное нововведение из всех: со следующего сезона для игроков ATP вводится, во-первых, гарантированный заработок (для теннисистов топ-250, не получивших призовыми установленный минимум), а во-вторых – страховые выплаты на случай травм. Кроме того игроки, дебютирующие в топ-125, на следующий сезон будут получать от ассоциации кредит на развитие. Программа будет запущена в 2024-м на тестовые три года и, вероятно, в дальнейшем скорректирована (потому что сейчас вопросов к ней много). Теннисистки требуют от WTA аналогичный пакет гарантий, но ассоциация после фиаско лидерства Стива Саймона пока его позволить себе, очевидно, не может.

Это гендерное неравенство внутри профессионального тенниса теоретически тоже может решиться социалистическим путем – если объединение ATP и WTA, о котором говорят все более настойчиво, все-таки состоится. Если это произойдет и турниры объединят медиаправа и бюджеты, это будет самый эпохальный момент наших теннисных жизней: как минимум уравняются призовые и visibility, видимость/показываемость, как максимум – теннис перестанет соревноваться сам с собой. Но до этого еще далеко.

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Фото: Gettyimages/Clive Mason, Hannah Peters, Clive Brunskill