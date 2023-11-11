«Я родилась в России. Я Анна Курникова». История странной рекламы – которая то ли запрещена, то ли нет

На ютубе есть несколько версий 30-секундного рекламного видео, где молодая Анна Курникова в заброшенном московском спортзале (высотой потолков, правда, больше напоминающем турбинный зал атомной электростанции) посреди зимы бьет по мячу.

Кадры перемежаются с детскими фотографиями Курниковой, а за кадром ее голос говорит: «Я всегда была настоящим бойцом. Может, это из-за моего происхождения. Я родилась в России. Я Анна Курникова».

Реклама выглядит довольно сумбурно, а в сочетании с заголовком, провозглашающим ее запрещенной, так вообще производит впечатление какого-то фанфика. Вероятно, это и правда пиратская версия, потому что, если покопаться, то можно найти оригинальный ролик: он длится минуту, в нем нет детских фотографий и закадрового текста, зато есть – аккордеонное вступление, энергичный монтаж и завершающий слоган «Кому нужны загородные клубы?».

Эта версия выглядит куда более концептуально стройной и отлично вписывается в классический нарратив о Курниковой как вундеркинде, вырвавшемся из суровой и неблагополучной России.

Все планы, изображающие русскую действительность, – в традициях изображения России Голливудом; сразу вспоминаются космонавт Лев Андропов из «Армагеддона», и в невесомости не расстающийся с ушанкой, русский паспорт Джейсона Борна, где «Фома Киняев» транслитировано кириллицей как «Ащьф Лштшфум», а также клюквенная Москва из новейших «Хода королевы» и «Тетриса».

Дальнейший ресерч показывает, что саунд-дизайн и монтаж видео выполнен британскими профессионалами Adelphoi Music и Скотом Крэйном в 1999-м (за год до знаменитой кампании спортивных лифчиков Berlei с Курниковой и за три – до рекламы adidas, где она косплеит Мэрилин Монро). Но ни креативное агентство, ни съемочная команда нигде не указаны, хотя по стилю видео вполне похоже на ролики adidas периода – например, на мультидисциплинарный спот того же 1999-го, где кроме Курниковой есть молодой Кобе Брайант. Его сняли креативное агентство Leagas Delaney и американец Майк Миллс, начинавший карьеру с клипов Моби, а в 2017-м номинированный на «Оскар» как сценарист.

Кроме того, даже в источниках, где московский ролик с Курниковой минимально кредитован, у него нет ни обложки, ни официального названия – и это возвращает нас к его предполагаемой запрещенности.

Возможно, спот действительно запретили вскоре после релиза (на Tennis Forum есть пользователи, которые помнят, что видели его по телевизору) – поэтому в интернете и остались только единичные упоминания его создателей. Основанием для запрета могло быть как раз топорное изображение России (кроме этого в нем просто больше ничего и нет).

Подобрать более точную формулировку сложно, не зная, когда и в какой стране был наложен запрет. Но, например, в номере британского издания Journal of Advertising еще за 1991 год можно прочесть, что «в соответствии с международным кодом рекламной практики реклама должна быть благопристойной, созданной с чувством социальной ответственности и не подрывать общественное доверие. Эти принципы пристойности, хорошего вкуса, общественного мнения и социальной ответственности лежат в основе рекламных правил по всему миру». Таким образом, слишком стереотипное изображение России вполне могло где-то – например, собственно в России – сойти за дурной вкус или безответственность.

В американском издании Michigan Law Review так вообще еще в 1978-м объяснялось, что «в 30 секундах аудиовизуальной информации, из которых состоит реклама, содержится множество разных сообщений, касающихся далеко не только рекламируемого продукта. <...> Одни рекламы могут формировать общественное восприятие важных, противоречивых вопросов, другие – закреплять и усиливать психологически пагубные культурные стереотипы».

Интересно, что стало бы с такой рекламой сегодня.

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Фото: AFP/GREG WOOD