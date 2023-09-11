Mamba Forever.

Сразу после традиционного похода в ложу к семье и команде Новак Джокович, когда выиграл US Open в финале у Даниила Медведева, надел особую футболку.

С номером 24. И это не только про 24-й выигранный турнир «Большого шлема» в карьере.

Это еще и в честь Кобе Брайанта.

Mamba Forever и совместное фото на груди.

«Я где-то неделю назад подумал, что надену такую футболку, если мне выпадет шанс выиграть турнир. Ни с кем этим не делился до последних дней, когда попросил своих людей помочь с изготовлением, – объяснил серб на награждении. – Кобе был близким другом, мы много обсуждали чемпионский характер. Когда у меня были травмы и я пытался вернуться в топ, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался. Он всегда был готов помочь советом, по-дружески поддержать.

Его смерть сделала мне очень больно.

24 – номер, который Кобе носил, когда стал легендой «Лейкерс» и баскетбола в целом. Поэтому я решил, что таким способом мы можем почтить его память , а я могу подчеркнуть, насколько значимым человеком для меня он был».

Ванесса Брайант, вдова Кобе, сразу после финала выложила в соцсетях фото Новака в этой футболке: поздравила его и отреагировала тем самым Mamba Forever.

Джокович и Кобе были очень близки. Тесно дружили минимум десять лет

Кобе Брайант погиб в январе 2020-го, во время Australian Open. Тогда Новак вышел на четвертьфинальный матч в курте, оформленной в память о легенде баскетбола – с надписью «KB 8 ❤️ 24».

А после игры говорил со слезами: «Он вдохновлял меня и многих людей по всему миру. Последние десять лет у нас были личные отношения. Он был моим наставником, моим другом».

Mamba mentality – главное наследие Кобе Брайанта, и оно шире только баскетбола или спорта . Это мантра, в которой заключен такой простой вербально, но сложнейший в исполнении принцип: чтобы добиться успеха, работать нужно больше остальных, отдаваться своему делу нужно настолько, насколько это только возможно.

Победу на Открытом чемпионате Австралии-2020 Новак, конечно, тоже посвятил Кобе. Говорил тогда, что случившееся – пример всем, насколько нужно дорожить своими семьями, своими близкими. Баскетболист разбился с дочкой Джианной, его жены и еще троих детей в том вертолете не было.

В начале US Open-2019 – последнего, который увидел – Кобе говорил о Джоковиче: «Он всегда был моим любимым игроком. Я много с ним общался, особенно в последние несколько лет, когда в его карьере были перемены из-за травмы .

Я знаю, что с ним происходило, потому что переживал похожую ситуацию. Мы больше всего рассуждали о том, что нужно забыть произошеднее как можно раньше, сосредоточиться на настоящем. Я говорил ему, что он уже не будет таким же игроком, но станет второй версией себя прежнего. Сейчас он лучше, чем когда-либо».

Новак регулярно возвращается к цитатам Кобе. Например, в мае 2023-го он говорил о хейтерах: «У Кобе Брайанта была отличная цитата: «Ненавистники – это хорошая проблема. Никто не ненавидит хороших. Они ненавидят великих». Я никого не ненавижу в жизни, и я не испытываю таких эмоций и не воспитываю своих детей подобным образом. Ненависть – ужасно негативная эмоция, и, если кто-то испытывает ее по отношению ко мне, это многое говорит о таком человеке».

А после победы на «Ролан Гаррос», своего 23-го «Большого шлема», говорил о настрое словами наставника: «Менталитет Мамбы, Кобе Брайанта. Ты уже знаешь, что произойдет, до того, как все случается на самом деле. Искренне верю в эту силу. Силу менталитета, который помогает воплотить мысли в реальное будущее».

Почему №24 – символ Кобе?

Брайант начинал карьеру под 8-м, а в 2006-м – уже как трехкратный чемпион НБА – умножил номер на три. Взял «24», один из своих школьных номеров.

И после выиграл еще два титула (2009-й и 2010-й), а еще впервые стал самым ценным игроком регулярного чемпионата (2008-й) и финальных серий (2009-й и 2010-й).

«24-й был моим ростом, – объяснял Кобе поступок себя 28-летнего. – Пусть физические кондиции были уже не такими, но вот зрелость выше. Семья, дети, взгляд одного из самых опытных игроков в команды в противовес молодости. Все развивается».

Скрытую суть обновления четко передал Кевин Гарнетт, разделивший с Кобе эпоху и близко друживший с ним:

«Многие даже не знают, что означает 24-й номер. Это был знак для всех, что он на ступень выше, чем 23. Вот почему он взял 24-й номер. Это был укол в сторону Майкла Джордана. Он открыто говорил: «Я лучше, чем ты» . Он пытался превзойти любое достижение, любой рекорд, который был у Майкла Джордана»

Да, Кобе был одержим победами и гонкой за величием.

Как и Новак Джокович. Для него 24-й титул на турнирах «Большого шлема» – уже отрыв. На два больше, чем у Рафаэля Надаля.

То, с каким трудом серб выжил, выиграл второй сет финала US Open-2023 у Даниила Медведева – и есть Mamba Mentality.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Christian Petersen; East News/AP Photo/Mary Altaffer; instagram.com/djokernole