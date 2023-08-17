33 комментария

Когда Сорана Кырстя на «Ролан Гаррос»-2009 сыграла в своем первом четвертьфинале «Шлема», ей было 19 лет. Во втором она сыграет сегодня на US Open – 14 лет спустя.

В промежутке между этими результатами Кырстя шесть сезонов WTA закончила в топ-50, несколько раз играла на второй неделе «Шлемов», 15 раз обыгрывала соперниц из топ-10 и в среднем раз в пару лет доходила до финала WTA. Два своих титула румынка выиграла на небольших турнирах тоже со внушительной разницей в 13 лет: в 2008-м и 2021-м, – и в целом стала известна в туре как опытный, но нестабильный профессионал (а также фэшниста).

Нынешний сезон в исполнении 33-летней Кырсти тоже неровный: US Open – ее всего лишь третий четвертьфинал 2023-го. Зато два других были на тысячниках в Индиан-Уэллс и Майами, а на последнем она вообще обыграла чемпионку Australian Open Соболенко и впервые почти за 10 лет пробилась в четверку сильнейших на турнире такого уровня. После того, как Кырстя в третьем круге US Open на прошлой неделе обыграла Елену Рыбакину, ее баланс в шести последних матчах против теннисисток топ-5 стал 4-2.

Теннисисты, выходящие на пик во второй половине карьеры, уже давно не редкость. Рывок Кырсти объясняют опытом и зрелостью, а также сотрудничеством с Томасом Юханссоном – чемпионом Australian Open-2002, завершившим карьеру из-за травм и с ощущением, что мог добиться большего. Когда в прошлом году поработать с Кырстей шведу предложил Даррен Кейхилл, он заинтересовался, потому что увидел перед ней те же препятствия, которые мешали ему:

«Она очень талантлива, и у нее есть много разных оружий. Ее проблема никогда не была в теннисе, она была в ментальной стороне игры. Сейчас [когда ментальная сторона в порядке] ей нужно продолжать работать, быть сильной и быстрой, а также сохранять на корте спокойствие».

Сама Кырстя после победы над Белиной Бенчич и выхода в четвертьфинал рассказала, что Юханссон научил ее концентрироваться не на результате, а на процессе и, например, перестать рассматривать тренировки и переезды как остановки на пути к главному – матчам.

«Я стала получать удовольствие от тренировок, тогда как раньше я только ждала матчей, потому что во мне очень силен соревновательный дух. Теперь же я сознательно подхожу ко всему, из чего состоит теннисная жизнь и вкладываюсь в ежедневную работу».

В 2023-м Кырстя запомнилась не только на корте. Летом накануне «Уимблдона» она репостнула цитату, которую некоторые сочли транс- и гомофобной: «Сделаем мужчин снова мужественными, женщин – женственными, детей – невинными».

Борцы за социальную справедливость в ответ на это вспомнили, как немногим раньше теннисистка в твиттере благодарила Илона Маска аналогичной отсылкой к лозунгу американских республиканцев, в разгар пандемии приветствовала отмену масочного режима, а еще раньше, в 2017-м, защищала капитана своей сборной Илие Настасе, во время матча с британками нецензурно оскорбившего соперниц. Кырстя тогда будто воспользовалась гайдами Ника Кириоса – сказала, что ее обзывали гораздо хуже, поэтому и Йоханне Конте не на что было обижаться.

За шесть лет, прошедших с тех пор, Сорана Кырстя переизобрела себя как минимум как теннисистка. За дебют в полуфинале «Шлема» она сыграет с финалисткой «Ролан Гаррос» и Цинциннати Каролиной Муховой.

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; instagram.com/soranacirstea