33 комментария

Глаз Народа
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В 33 она хороша как никогда. Как Сорана Кырстя проводит лучший сезон в карьере

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Когда Сорана Кырстя на «Ролан Гаррос»-2009 сыграла в своем первом четвертьфинале «Шлема», ей было 19 лет. Во втором она сыграет сегодня на US Open – 14 лет спустя.

 

В промежутке между этими результатами Кырстя шесть сезонов WTA закончила в топ-50, несколько раз играла на второй неделе «Шлемов», 15 раз обыгрывала соперниц из топ-10 и в среднем раз в пару лет доходила до финала WTA. Два своих титула румынка выиграла на небольших турнирах тоже со внушительной разницей в 13 лет: в 2008-м и 2021-м, – и в целом стала известна в туре как опытный, но нестабильный профессионал (а также фэшниста).

Нынешний сезон в исполнении 33-летней Кырсти тоже неровный: US Open – ее всего лишь третий четвертьфинал 2023-го. Зато два других были на тысячниках в Индиан-Уэллс и Майами, а на последнем она вообще обыграла чемпионку Australian Open Соболенко и впервые почти за 10 лет пробилась в четверку сильнейших на турнире такого уровня. После того, как Кырстя в третьем круге US Open на прошлой неделе обыграла Елену Рыбакину, ее баланс в шести последних матчах против теннисисток топ-5 стал 4-2.

Теннисисты, выходящие на пик во второй половине карьеры, уже давно не редкость. Рывок Кырсти объясняют опытом и зрелостью, а также сотрудничеством с Томасом Юханссоном – чемпионом Australian Open-2002, завершившим карьеру из-за травм и с ощущением, что мог добиться большего. Когда в прошлом году поработать с Кырстей шведу предложил Даррен Кейхилл, он заинтересовался, потому что увидел перед ней те же препятствия, которые мешали ему:

«Она очень талантлива, и у нее есть много разных оружий. Ее проблема никогда не была в теннисе, она была в ментальной стороне игры. Сейчас [когда ментальная сторона в порядке] ей нужно продолжать работать, быть сильной и быстрой, а также сохранять на корте спокойствие».

Сама Кырстя после победы над Белиной Бенчич и выхода в четвертьфинал рассказала, что Юханссон научил ее концентрироваться не на результате, а на процессе и, например, перестать рассматривать тренировки и переезды как остановки на пути к главному – матчам.

«Я стала получать удовольствие от тренировок, тогда как раньше я только ждала матчей, потому что во мне очень силен соревновательный дух. Теперь же я сознательно подхожу ко всему, из чего состоит теннисная жизнь и вкладываюсь в ежедневную работу».

В 2023-м Кырстя запомнилась не только на корте. Летом накануне «Уимблдона» она репостнула цитату, которую некоторые сочли транс- и гомофобной: «Сделаем мужчин снова мужественными, женщин – женственными, детей – невинными».

 

Борцы за социальную справедливость в ответ на это вспомнили, как немногим раньше теннисистка в твиттере благодарила Илона Маска аналогичной отсылкой к лозунгу американских республиканцев, в разгар пандемии приветствовала отмену масочного режима, а еще раньше, в 2017-м, защищала капитана своей сборной Илие Настасе, во время матча с британками нецензурно оскорбившего соперниц. Кырстя тогда будто воспользовалась гайдами Ника Кириоса – сказала, что ее обзывали гораздо хуже, поэтому и Йоханне Конте не на что было обижаться.

За шесть лет, прошедших с тех пор, Сорана Кырстя переизобрела себя как минимум как теннисистка. За дебют в полуфинале «Шлема» она сыграет с финалисткой «Ролан Гаррос» и Цинциннати Каролиной Муховой.

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; instagram.com/soranacirstea

33 комментария

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Жечка Дырова
Очень симпатичная девушка
+81
-1
+80
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Ярик01
Ответ Андрей Дмитриев
>>а также фэшниста Кровь из глаз
О, тут текст читают даже, я только фотографии посмотрел
+33
0
+33
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Славяныч
"Борцы за социальную справедливость в ответ на это вспомнили, как немногим раньше теннисистка в твиттере благодарила Илона Маска аналогичной отсылкой к лозунгу американских республиканцев, в разгар пандемии приветствовала отмену масочного режима"

Красотка 😍
+21
-6
+15
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fewral
Ответ evgshk
Собираешься подкатить?)
Староват) просто, приятно наблюдать за ней
+15
0
+15
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fewral
Красивая девушка. Давно ее приметил.)
+11
0
+11
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Андрей Дмитриев
>>а также фэшниста
Кровь из глаз
+12
-1
+11
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DonaldBrashear 2.0
помню эту красотку еще лет 8 назад, вроде на Кубке Кремля играла, если не ошибаюсь. Как была красоткой, так и осталась, а теперь, начала еще побеждать, очень рад за нее.

Еще бы, другая красотка Камила Джорджи начала бы побеждать вообще классно было бы.

А так, Сорана молодчинка, надеюсь, выиграет что-то крупное.
+8
0
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Кирилл Дубасов
Ответ Ярик01
О, тут текст читают даже, я только фотографии посмотрел
Аналогично, хороша девушка
+8
0
+8
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evgshk
Ответ fewral
Красивая девушка. Давно ее приметил.)
Собираешься подкатить?)
+8
0
+8
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dimonivanov
Кырстя, Радукану, Халеп, Андрееску. Да чего же теннисный этнос.
+4
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Sincere
Кирстя и Мухова, две любимицы юзеров спортса, будут биться друг с другом, какая досада)
+6
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Анаис_Анаис
Хорошо помню её четвертьфинал на РГ. Тогда она неожиданно обыграла Янкович.
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Ed Abuzyarov
Это потому что Сафин с ней потренил в этом году 🥹😎
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Юлия Закаблукова
когда то встречалась с красавчиком сантьяго хиральдом
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mahurat
.Симпатичная.
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hemsky
Прощай цыганка Сорана, были твои губы.... давно ей симпатизирую.
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ecopromo
хорошенькая румыночка
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Aryna Lapko
За шесть лет, прошедших с тех пор, Сорана Кырстя переизобрела себя как минимум как теннисистка._____________Это как?)))
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Alexander S
Ответ hemsky
Прощай цыганка Сорана, были твои губы.... давно ей симпатизирую.
Ее губы горячи
И поцелуй прекрасен
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Nubreed
Ответ fewral
Староват) просто, приятно наблюдать за ней
Аналогично, смотрю практически все её матчи вне зависимости от качества игры и соперниц
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Sergi Barjuan
Ответ dimonivanov
Кырстя, Радукану, Халеп, Андрееску. Да чего же теннисный этнос.
Бегу, Никулеску, Дулгеру, Бузарнеску, Богдан..
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Новый Орлеан
Ответ Sincere
Кирстя и Мухова, две любимицы юзеров спортса, будут биться друг с другом, какая досада)
Ну с Кырстей понятно. А Мухова то чего? Обычная чешка. Там только Вайдишова реальной бомбой была.
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yuri77
У Сораночки одна из лучших фигур в туре, очень приятно её матчи смотреть)
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Tanchita1
Ответ mahurat
.Симпатичная.
На Ваню Ржевского чем-то похожа
Ну или он на нее😊
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Sergi Barjuan
Милая
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