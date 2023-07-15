Глаз Народа
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Коса Курниковой – культ. Это такой же символ тенниса 2000-х, как кроп-топы Анны

Мэри Пирс Мэри Пирс
Анна Курникова Анна Курникова
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Когда автор «Дьявол носит Prada» Лорен Вайсбергер в 2016-м выпустила книгу о теннисе, она рассказывала, что наделила главную героиню – профессиональную теннисистку Чарли Силвер – качествами реальных теннисисток. Одним из них была длинная коса из светлых волос, с которой Силвер выходила на корт, и это была отсылка к Анне Курниковой.

Вряд ли именно Курникова была первой, кто стал заплетать косу на корт, но в целом теннисистки более ранних эпох не слишком фиксировали волосы: длинные завязывали в довольно расслабленные хвосты, а для коротких, которых на старте профессионального тенниса было большинство, так вообще ограничивались повязкой. Наблюдение подтверждает The New York Times, в 2010-м писавшая:

«Косы популярны в теннисе со времен мисс Пирс, Анны Курниковой и Винус и Серены Уильямс (конец 1990-х-начало 2000-х)».

В опросе о лучшей теннисной косе на Tennis Forum самая ранняя действительно принадлежит Мэри Пирс, чья карьера началась в 1989-м. Коса Курниковой появилась чуть позже, но она была длиннее, светлее и неизменнее, чем у француженки, а в сочетании с бешеной популярностью Анны быстро стала ее фирменным знаком – наравне с кроп-топами и тремя полосками adidas.

«Пока ее тяжелая коса из светлых волос рассекает воздух, – говорилось в тексте 1998 года «Лолита, кидающая свечу», – а форма adidas обтягивает ее прокачанное тело, мужчины на трибунах воюют за возможность прикоснуться к использованному ею полотенцу и размахивают плакатами, где зовут ее замуж».

«Вот она смотрит на тебя, стоя только в бюстгальтере и трусах на низкой посадке, – пару лет спустя описывали в Washington Post виральную рекламу спортивных лифчиков с Курниковой. – С одной стороны рука на бедре, с другой знаменитые волосы длиной до талии заплетены в косу».

Курникова всегда носила только длинные волосы – они никогда не поднимались ей даже до плеч. За пределами корта она любила их распускать, но на матчи всегда выходила с высокой косой, которая заплеталась из хвоста, зафиксированного резинкой на макушке. Резинки бывали объемными тканевыми – скранчами, которые вернулись в моду в последние годы благодаря Демне и Balenciaga, – а бывали и узкими эластичными.

Независимо от длины волос Курниковой, плетение ее косы всегда заканчивалось высоко, оставляя сравнительно длинный хвост, который генерировал комичные кадры.

Возможно, именно этот хвост косы был вдохновением художника Олега Кулика, в 2002-м создавшего восковую фигуру «Теннисистка». Референсом для работы универсально посчитали Курникову, хотя вообще-то сходства было не так много (но в 2002-м «теннисистка» в большинстве случаев означало «Анна Курникова»).

Если Анна оказывалась на корте без косы, то это были либо тренировки, либо неофициальные матчи вроде Детского дня на US Open или лиги World Team Tennis.

Впрочем, даже свою короткую показательную карьеру в 2010-м Курникова играла с косой.

После тенниса коса Курниковой стала скромнее,

и постепенно ее вытеснил простой высокий хвост, который теперь она украшает аксессуарами дочерей.

Курникова была лицом спортивных лифчиков со слоганом «скакать должен только мяч». И учила женщин, как важно беречь грудь

Это Курникова – или легендарный теннисный постер?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskil, Simon Bruty, Stu Forster, Scott Barbour, Nigel Marple, Gary M. Prior, Nick Laham, Adam Pretty/ALLSPORT, Mark Mainz; instagram.com/annakournikova; designyoutrust.com

5 комментариев

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Ответ ɔculpa
Я очень даже хорошо отношусь к Курниковой, но Лера Ли с ней уже откровенно подзадолбала.
Аналогично. У нас столько действующих теннисистов в сотке, и в вта, и в атп. Может про них писать. Так, для общего развития. Или эти статьи про Курникову и Шарапову для разгона комментов? Тогда можно клепать новости про Жук, что она выложила фотку в инстаграм)
+5
0
+5
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Я очень даже хорошо отношусь к Курниковой, но Лера Ли с ней уже откровенно подзадолбала.
+4
0
+4
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Прекрасная теннисистка, некогда секс символ мирового спорта! Красивые волосы и коса, настоящая русская красавица👍
+3
-1
+2
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Ответ Alekster
Аналогично. У нас столько действующих теннисистов в сотке, и в вта, и в атп. Может про них писать. Так, для общего развития. Или эти статьи про Курникову и Шарапову для разгона комментов? Тогда можно клепать новости про Жук, что она выложила фотку в инстаграм)
Не, уж лучше про Курникову с Шараповой, а то если клепать материалы про фоты Жук, её потом из комментов не вытравишь☹️
+1
0
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