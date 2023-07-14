Незадолго до старта соревнований «Уимблдон» выпустил видео про детей, подающих мячи, от которого все в плюсе: мы увидели бэкстейдж с тренировок, а организаторы напомнили, что принцесса Кэтрин – покровитель Всеанглийского клуба.

Кэтрин и восьмикратный чемпион «Уимблдона» Роджер Федерер пообщались с детьми и попробовали повторить некоторые упражнения. Федереру не привыкать – в детстве он был болбоем на турнире в Базеле.

Поработать на «Уимблдоне» мечтает 1000 детей. Лучших ждет ударная подготовка, из-за которой все на нервах

Болдети начали работать на «Уимблдоне» в 1920-х. В первые десятилетия турнир сотрудничал с благотворительной организацией, помогавшей нуждающимся детям, а с 1946-го кандидаты – это местные школьники. Девочек стали набирать в 1977-м, и только в 1985-м возможности окончательно уравняли: девочек начали ставить на Центральный корт.

Сейчас количество мальчиков и девочек одинаковое, их средний возраст – 15 лет. На турнире работает около 250 детей. Их окончательный список формируется из двух частей: 70 обычно выбирают из тех, кто уже работал на турнире, а остальные – новички.

Отбор проходит в несколько этапов, первый из них – школьный. Ежегодно турнир получает не меньше 1000 заявок, одобренных директорами. При этом нет гарантии, что хотя бы один ребенок из конкретной школы в итоге попадет на турнир. На втором этапе организаторы проводят собеседования, оценивают знание правил тенниса и физподготовку. Лучших кандидатов допускают до обучения: пока их не 250, а больше, но в дальнейшем их будут постоянно оценивать и отсеивать.

На тренировках дети учатся не только подавать мячи, но и вести себя на корте и работать в команде. Помимо практики их знакомят с теорией. Занятия начинаются в феврале и проходят в Рейнс-Парке, пригороде Лондона рядом с Уимблдоном. Сначала дети тренируются раз в две недели и до Пасхи успевают посетить четыре тренировки на крытых кортах. После пасхальных каникул все тренировки проходят на «Уимблдоне», но тоже в основном в помещении. В неделю проводят четыре занятия примерно по два с половиной часа, и на каждом присутствует 50-60 детей. В таком формате подготовка продолжается до середины июня. До старта соревнований дети мало времени проводят на траве, и поначалу их удивляет, насколько медленно по ней катится мяч.

Как и теннисисты, болдети испытывают не только физические, но психологические нагрузки. Во время тренировок их регулярно оценивают по критериям, которые делятся на несколько категорий: ловкость и равновесие, выносливость и сосредоточенность, работа с мячом, уверенность и самообладание.

«Я никогда в жизни так не нервничал, – рассказал в 2017-м 15-летний болбой по имени Ник. – С этим не сравнится ни один экзамен. Каждую неделю нам напоминали: если ты не будешь соответствовать самым высоким стандартам, тебя отсеят». 16-летняя Эрин чувствовала то же самое: «Только когда у меня на шее оказался пропуск, я поверила, что меня взяли».

Работа четко регламентирована и тоже постоянно оценивается. Справляться помогают инструктаж и шпаргалка с суевериями игроков

Детей, которые успешно прошли подготовку, делят на команды по шесть человек. Они работают в одном и том же составе на протяжении всего турнира, причем в первый день выбирают капитана команды. Шесть команд отвечают за Центральный корт и Корт №1, еще шесть – за другие крупные корты. Остальные дежурят на второстепенных.

«Конечно, все хотят попасть на крупные корты, но мы подчеркиваем, что на «Уимблдоне» нет плохих кортов, – говорит менеджер по работе с болдетьми Сара Голдсон. – Во время турнира мы каждое утро проводим инструктаж. Мы показываем удачные смены, и часто это те, кто работал не на Центральном корте. Мы стараемся напомнить, что внимания заслуживают все корты. Не только Центральный – важен каждый корт, каждый матч, каждая команда. В конечном счете каждый человек вносит вклад».

В каждой команде двое центровых (тех, кто стоит у сетки) и четверо базовых (тех, кто стоит на задней линии). Центровые должны быть особенно выносливыми, потому что пробегают больше остальных. В работе базовых главная сложность в том, что они не могут поворачивать голову, но все равно должны держать в поле зрения весь корт.

Обычный график – час работы плюс час отдыха. Детям приходится быстро переключаться между бегом и неподвижным ожиданием. Еще один важный аспект – осанка. Детей учат выглядеть уверенно, несмотря на волнение: «Игрок хочет смотреть на них и думать: этот человек знает что делает», – рассказывает Голдсон. Очень важны внимательность и постоянная концентрация, действовать на автопилоте не получится.

Всегда нужно знать, где находятся все шесть мячей: это помогает меньше бегать и в целом оптимизирует работу. Болдети почти как ниндзя: они должны быть в курсе всего происходящего на корте, но при этом оставаться незаметными.

Голдсон говорит, что в приоритете дисциплина: «Они должны стоять абсолютно неподвижно, а способ подачи мячей – прямыми руками – не такой, как на других «Шлемах».

Может показаться, что расписан каждый шаг, но некоторые движения можно адаптировать для себя. Например, это касается перекатывания мячей от одного ребенка к другому. Объясняет Сара Голдсон: «Мы оговариваем лишь то, что в руке может быть только один мяч и нужно делать шаг вперед противоположной ногой. В остальном у них разные техники».

За работой детей следят старшие инструкторы, которые в прошлом сами подавали мячи. Один из них, Ли Блэквелл, был болбоем на мужском финале «Уимблдона»-1998 между Питом Сампрасом и Гораном Иванишевичем. До того момента он не увлекался теннисом, но после турнира и сам начал играть. «Это крупнейший турнир в мире. Мне 14 лет, а Пит Сампрас просит меня принести воды. Не каждый день такое случается, правда? Я никогда этого не забуду», – делился Блэквелл.

На протяжении турнира инструкторы сидят на трибунах среди болельщиков и, как и во время обучения, оценивают команды по критериям. Учитывается даже внешний вид: логотипы на носках и напульсниках должны быть развернуты в определенную сторону, прически должны быть аккуратными, украшения запрещены.

Каждое утро болдети приходят на инструктаж, и капитаны узнают, на какие матчи назначена команда. Если предстоит работать с игроками, у которых есть необычные привычки, инструкторы объясняют, как лучше приспособиться.

По словам болдетей, есть специальный список игроков и их суеверий, о которых нужно помнить во время матча. Например, многие после эйса любят подавать тем же мячом. Серена Уильямс всегда брала по одному мячу, Рафаэль Надаль не наступает на линии, поэтому центровые не должны преграждать ему путь. Новак Джокович чувствует себя уверенно, когда на корте более опытные болдети. Некоторые привычки были связаны с полотенцами, но в постковидные времена оказалось, что игроки без проблем могут сходить за ними сами.

Иногда дети неожиданно спокойно относятся к тому, что возмущает взрослых. Однажды болельщики раскритиковали Надаля за то, что он попросил болбоя выбросить крышку в мусорный бак, до которого мог дотянуться сам, зато другие дети не рассердились, а наоборот позавидовали. Кроме того, такая помощь игроку – это еще и возможность размяться, а не стоять на одном месте во время пауз.

В работе болдетей есть множество деталей, о которых зрители обычно не задумываются. Например, на матчболе центровым нужно успеть перебежать на сторону судейской вышки, чтобы фотографы поймали удачный ракурс победителя.

С точки зрения детей, самые напряженные моменты матча – тай-брейки. Рассказывают, что они в десять раз сложнее, чем обычные игровые моменты, и по интенсивности один тай-брейк равен полноценной рабочей смене.

После турнира детям оставляют форму Ralph Lauren и дарят небольшие сувениры, плюс они зарабатывают около 200 фунтов (250 долларов) в зависимости от количества смен. А воспоминания – бесценны.

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Фото: instagram.com/wimbledon; Gettyimages.ru/Patrick Smith, Justin Setterfield, Jan Kruger, Steve Bardens, Clive Brunskill