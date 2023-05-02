45 комментариев

У Медведева 20 титулов – и все разные. Это рекорд 💪
Даниил Медведев – очень необычный теннисист. У него странная техника и пластика, он бывает очень умный и грамотный, а бывает – безумный и неприятный. У него есть ритуалы, но он не боится их нарушать, а еще он как настоящий топ умеет адаптироваться.
Последнее Медведев снова продемонстрировал, победив на «Мастерсе» в Риме: он взял первый титул на ненавистном грунте, причем сделал это на турнире, где до этого года не выиграл ни матча, в неделю, которую чуть не смыло дождем.
Даниил взял 20-й титул, и пока что он отрицает еще одну расхожую теннисную истину – что теннисисты обычно выступают успешно на одних и тех же турнирах (подходят условия, помогают позитивные ассоциации, есть болельщики). Медведев, выигрывающий титулы уровня ATP шестой год подряд, пока ни разу не только не защитил титул, но даже не побеждал в одном месте с перерывом (впрочем, на нескольких турнирах по два раза играл в финалах, в том числе на Australian Open – два года подряд).
Это рекорд. До Медведева самым титулованным теннисистом без единого дубля был Михаэль Штих – чемпион «Уимблдона»-1991 и обладатель 18 титулов уровня тура. Из 49 теннисистов Открытой эры, выигравших больше 18 титулов, только у Медведева все они разные.
Но потом вдруг пошли на харде мастерс, финал шлема (первый после Сафина), даже итоговый. Потом наконец и шлем, и 1 строчка... говорили, ну ок, крутой хардовик, а другие покрытия освоить не дано?
На траве титулок прихватил, теперь и грунтовый мастерс... Как-то тихой сапой лютейший топарь вырос, короче)
Буквально за 4 года!!
Кроме Кафеля не было у нас теннисистов с титулами на всех видах покрытий?
Вообще, на траве он точно способен на большее, не удивлюсь победе на Уиме рано или поздно (скорее, рано)).
непокоренных титулов всё меньше, надо продолжать уменьшать их число))
но и летний хард можно начать уже по второму кругу, не возбраняется🤭
На пике Даниил очень стабильно и остро подает, и столь же стабильно и остро принимает: это у него пока еще в резерве
Но в 2023 освоено сразу две новые территории: медленный хард и грунт, радикально улучшен форхенд и серьезно - укороченные, а физических кондиций стало хватать на сколь угодно длительный трехсетовик
Провалы по ходу матчей никуда не делись, но теперь Медведев может вернуться к своей лучшей игре в любой сколь угодно плохой для себя момент
И это при полном сохранении прежних сильных сторон "осьминога"
Если это сон, не смейте меня будить!
Даня старше их всех, а выстрелил позже всех и стал самым крутым
Нужно незамедлительно продолжать на РГ.
Что касается Кафельникова с 26 титулами, то теперь с 20 титулами, да, недалеко)) Но, вот в начале 2023, когда у Даниила было 15 титулов, то, учитывая, что Медведев до 2023 больше 4 титулов за год не брал, я думал, что это у него года 3-4 займет. Однако, в 2023 Даниил пошел с превышением своего графика, уже 5 титулов...