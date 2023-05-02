Глаз Народа
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У Медведева 20 титулов – и все разные. Это рекорд 💪

Даниил Медведев Даниил Медведев
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Даниил Медведев – очень необычный теннисист. У него странная техника и пластика, он бывает очень умный и грамотный, а бывает – безумный и неприятный. У него есть ритуалы, но он не боится их нарушать, а еще он как настоящий топ умеет адаптироваться.

Последнее Медведев снова продемонстрировал, победив на «Мастерсе» в Риме: он взял первый титул на ненавистном грунте, причем сделал это на турнире, где до этого года не выиграл ни матча, в неделю, которую чуть не смыло дождем.

Даниил взял 20-й титул, и пока что он отрицает еще одну расхожую теннисную истину – что теннисисты обычно выступают успешно на одних и тех же турнирах (подходят условия, помогают позитивные ассоциации, есть болельщики). Медведев, выигрывающий титулы уровня ATP шестой год подряд, пока ни разу не только не защитил титул, но даже не побеждал в одном месте с перерывом (впрочем, на нескольких турнирах по два раза играл в финалах, в том числе на Australian Open – два года подряд).

Это рекорд. До Медведева самым титулованным теннисистом без единого дубля был Михаэль Штих – чемпион «Уимблдона»-1991 и обладатель 18 титулов уровня тура. Из 49 теннисистов Открытой эры, выигравших больше 18 титулов, только у Медведева все они разные.

 

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

Медведев рвется к званию лучшего грунтовика России. Он один из трех чемпионов «Мастерса», а статистика с топ-10 – вообще космос

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45 комментариев

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Россия будет свободной
Если этот закон будет соблюдаться и дальше, то ближайшие титулы - РГ и Уимблдон.
+84
-2
+82
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Buhmichael
Даня уже топ-50 открытой эры по титулам.Уау! Как-то незаметно на самом деле.
+42
-3
+39
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Sincere
Вообще, Медведев самый необычный теннисист) О нем никогда не говорили в юниорстве, как о Рублеве, Звереве и многих других. А когда он только появился на турнирах ATP, то был в тени Хачанова, Рубля.
Но потом вдруг пошли на харде мастерс, финал шлема (первый после Сафина), даже итоговый. Потом наконец и шлем, и 1 строчка... говорили, ну ок, крутой хардовик, а другие покрытия освоить не дано?
На траве титулок прихватил, теперь и грунтовый мастерс... Как-то тихой сапой лютейший топарь вырос, короче)
Буквально за 4 года!!
Кроме Кафеля не было у нас теннисистов с титулами на всех видах покрытий?
Вообще, на траве он точно способен на большее, не удивлюсь победе на Уиме рано или поздно (скорее, рано)).
непокоренных титулов всё меньше, надо продолжать уменьшать их число))
но и летний хард можно начать уже по второму кругу, не возбраняется🤭
+39
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+39
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Railway/
Коллекционирует как марки ))
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+30
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Leo Bonart
Что интересно, скачок результатов в этом году не связан с выходом на самый пик
На пике Даниил очень стабильно и остро подает, и столь же стабильно и остро принимает: это у него пока еще в резерве
Но в 2023 освоено сразу две новые территории: медленный хард и грунт, радикально улучшен форхенд и серьезно - укороченные, а физических кондиций стало хватать на сколь угодно длительный трехсетовик
Провалы по ходу матчей никуда не делись, но теперь Медведев может вернуться к своей лучшей игре в любой сколь угодно плохой для себя момент
И это при полном сохранении прежних сильных сторон "осьминога"
Если это сон, не смейте меня будить!
+29
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+29
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Sincere
Ответ Ale_x_@ndro
Ага, его ровесник Чорич уже в 2014 засветился.
точно, Чорич самым первым из этого поколения выстрелил, и пиарили его тоже первым))
Даня старше их всех, а выстрелил позже всех и стал самым крутым
+20
0
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Антон Тимофеев
Ответ Buhmichael
Даня уже топ-50 открытой эры по титулам.Уау! Как-то незаметно на самом деле.
Да, 42-47 место - Куэртен, Мойя, Чилич.... Почти в топ-40 залез))) Еще один титул и станет 39-42 с Давыденко, Рошем, Гомесом.. 22 титула- у Иванишевича, Дель Потро, 23-у Курье, 24 - пусто))) Дальше...пока рано)))
+21
-1
+20
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АрСур
23-ий год самый урожайный, и это еще 7 месяцев впереди.
+14
-1
+13
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di Malkovich
Классно подметили! Интересный факт.
Нужно незамедлительно продолжать на РГ.
+10
0
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Антон Тимофеев
Ответ Buhmichael
Ага, я посмотрел на теннис статс, для топ 20 надо 40 титулов)) многовато) а до Кафельникова даже недалеко.
Да, увы(( Зато если брать только хард(!), то, Даниил с 18 титулами аж 16-ый за Открытую Эру. 15-е место у Хьюитта - 20 титулов, 10-е место у Эдберга - 23, 9-Надаль(25), 8-Лейвер(26), 7-Лендл(31), 6-Маррей(34), 5-Сампрас(36). Зайти в топ-8 на харде вполне реально, надо еще 9 титулов взять...Вот до Лендла-Маррея-Сампраса дотянуть уже сложно будет.

Что касается Кафельникова с 26 титулами, то теперь с 20 титулами, да, недалеко)) Но, вот в начале 2023, когда у Даниила было 15 титулов, то, учитывая, что Медведев до 2023 больше 4 титулов за год не брал, я думал, что это у него года 3-4 займет. Однако, в 2023 Даниил пошел с превышением своего графика, уже 5 титулов...
+9
0
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Leo Bonart
Ответ Антон Тимофеев
Да, увы(( Зато если брать только хард(!), то, Даниил с 18 титулами аж 16-ый за Открытую Эру. 15-е место у Хьюитта - 20 титулов, 10-е место у Эдберга - 23, 9-Надаль(25), 8-Лейвер(26), 7-Лендл(31), 6-Маррей(34), 5-Сампрас(36). Зайти в топ-8 на харде вполне реально, надо еще 9 титулов взять...Вот до Лендла-Маррея-Сампраса дотянуть уже сложно будет. Что касается Кафельникова с 26 титулами, то теперь с 20 титулами, да, недалеко)) Но, вот в начале 2023, когда у Даниила было 15 титулов, то, учитывая, что Медведев до 2023 больше 4 титулов за год не брал, я думал, что это у него года 3-4 займет. Однако, в 2023 Даниил пошел с превышением своего графика, уже 5 титулов...
И есть еще нюанс: Медведев не пылесосит мелкие турниры, все его заезды на 250 и 500 - это разгон перед более серьезными завоеваниями
+8
0
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Neimlis
он явно коллекционер
+8
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Ноно Гомес
Хорош
+6
0
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SKA Rostov1992
Ответ Ale_x_@ndro
Ага, его ровесник Чорич уже в 2014 засветился.
Забавный факт конечно, что Чорич и Медведев ровесники. Чисто по ощущениям Чоричу уже минимум лет 30, так давно он на слуху
+6
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Андрей Судалин
Ответ Россия будет свободной
Если этот закон будет соблюдаться и дальше, то ближайшие титулы - РГ и Уимблдон.
Халле можно ещё как подготовку к Уиму и в коллекцию 500-ков к Токио, Вене, Роттердаму и Дубаю.
+5
0
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Leo Bonart
Ответ Антон Тимофеев
Вот любит Даниил себе усложнять жизнь))) Т.е., на 4-х хардовых Мастерсах после Уима, Юсо и Итоговом ловить нечего?)))))
Ну раньше считалось, что на медленном харде и тем более грунте ловить тоже нечего
+5
0
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sined2000
ATP скоро придётся новые турниры выдумывать для Медведева
+5
0
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Ale_x_@ndro
Ответ Sincere
Вообще, Медведев самый необычный теннисист) О нем никогда не говорили в юниорстве, как о Рублеве, Звереве и многих других. А когда он только появился на турнирах ATP, то был в тени Хачанова, Рубля. Но потом вдруг пошли на харде мастерс, финал шлема (первый после Сафина), даже итоговый. Потом наконец и шлем, и 1 строчка... говорили, ну ок, крутой хардовик, а другие покрытия освоить не дано? На траве титулок прихватил, теперь и грунтовый мастерс... Как-то тихой сапой лютейший топарь вырос, короче) Буквально за 4 года!! Кроме Кафеля не было у нас теннисистов с титулами на всех видах покрытий? Вообще, на траве он точно способен на большее, не удивлюсь победе на Уиме рано или поздно (скорее, рано)). непокоренных титулов всё меньше, надо продолжать уменьшать их число)) но и летний хард можно начать уже по второму кругу, не возбраняется🤭
Ага, его ровесник Чорич уже в 2014 засветился.
+6
-1
+5
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baalexxx
Кажется, он уже лучший российский теннисист всех времен. Кафельников и Сафин уже позади.
+4
0
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Magic_Bazilio
Медведев как будто марки коллекционирует, без повторов)
+4
0
+4
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Buhmichael
Ответ Антон Тимофеев
Да, 42-47 место - Куэртен, Мойя, Чилич.... Почти в топ-40 залез))) Еще один титул и станет 39-42 с Давыденко, Рошем, Гомесом.. 22 титула- у Иванишевича, Дель Потро, 23-у Курье, 24 - пусто))) Дальше...пока рано)))
Ага, я посмотрел на теннис статс, для топ 20 надо 40 титулов)) многовато) а до Кафельникова даже недалеко.
+4
0
+4
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SKA Rostov1992
Ответ Антон Тимофеев
Да, увы(( Зато если брать только хард(!), то, Даниил с 18 титулами аж 16-ый за Открытую Эру. 15-е место у Хьюитта - 20 титулов, 10-е место у Эдберга - 23, 9-Надаль(25), 8-Лейвер(26), 7-Лендл(31), 6-Маррей(34), 5-Сампрас(36). Зайти в топ-8 на харде вполне реально, надо еще 9 титулов взять...Вот до Лендла-Маррея-Сампраса дотянуть уже сложно будет. Что касается Кафельникова с 26 титулами, то теперь с 20 титулами, да, недалеко)) Но, вот в начале 2023, когда у Даниила было 15 титулов, то, учитывая, что Медведев до 2023 больше 4 титулов за год не брал, я думал, что это у него года 3-4 займет. Однако, в 2023 Даниил пошел с превышением своего графика, уже 5 титулов...
Кстати Медведев в этом сезоне должен ставить рекорд по титулам за сезон среди россиян, всего 3 титула осталось добрать.
+4
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Кагов
Пока нет Кубка Кремля
+3
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Генадий Адамов
Ну что можно сказать, Красавчик-неповторимый
+3
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Сашуля П
Красавчик, наконец и грунт покорился 💪
+3
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