45 комментариев

Даниил Медведев – очень необычный теннисист. У него странная техника и пластика, он бывает очень умный и грамотный, а бывает – безумный и неприятный. У него есть ритуалы, но он не боится их нарушать, а еще он как настоящий топ умеет адаптироваться.

Последнее Медведев снова продемонстрировал, победив на «Мастерсе» в Риме: он взял первый титул на ненавистном грунте, причем сделал это на турнире, где до этого года не выиграл ни матча, в неделю, которую чуть не смыло дождем.

Даниил взял 20-й титул, и пока что он отрицает еще одну расхожую теннисную истину – что теннисисты обычно выступают успешно на одних и тех же турнирах (подходят условия, помогают позитивные ассоциации, есть болельщики). Медведев, выигрывающий титулы уровня ATP шестой год подряд, пока ни разу не только не защитил титул, но даже не побеждал в одном месте с перерывом (впрочем, на нескольких турнирах по два раза играл в финалах, в том числе на Australian Open – два года подряд).

Это рекорд. До Медведева самым титулованным теннисистом без единого дубля был Михаэль Штих – чемпион «Уимблдона»-1991 и обладатель 18 титулов уровня тура. Из 49 теннисистов Открытой эры, выигравших больше 18 титулов, только у Медведева все они разные.

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