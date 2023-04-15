Сенсационное выступление Мирры Андреевой в Мадриде, где она в неделю 16-летия дошла до 1/8 финала, навеяло сравнения с Хингис, Курниковой, Шараповой – хедлайнерами эпохи, когда в WTA правили тинейджеры.

Мы сравнили результаты Андреевой с теннисистками текущей топ-5 и легендами WTA, совершившими прорывы в юности.

Беглого взгляда на таблицу достаточно, чтобы увидеть, что среди действующих топов динамика Андреевой – аномалия. Она обходит всех, включая нынешнюю первую ракетку мира Игу Швентек, которая выиграла юниорский «Уимблдон» и дебютировала в WTA в 17.

Так же хорошо видно, что вплоть до Марии Шараповой, первый титул WTA выигравшей в 16 лет и 5 месяцев, высокие показатели к 16-му дню рождения были обычным делом (выбивается разве что Серена Уильямс, но она за полтора года до 16-летия провела всего три турнира).

Отчасти это объясняется тем, что под «правило Каприати», ограничивающее количество турниров для юных теннисисток и введенное в конце 1994-го, не попали ни сама Дженнифер Каприати, ни, скажем, Штеффи Граф с Моникой Селеш. Но Мартина Хингис и Анна Курникова попали и все равно Андрееву обходят (правда, с их времен правило ужесточили, и Андреева может провести чуть меньше турниров, чем могли они).

Если ранжировать теннисисток по самым понятным профессиональным показателям, то картина получается как раз такая – Мирра Андреева уступает только легендам (44 одиночных «Шлема» на шестерых, все первые выиграны в тинейджерстве):

При этом важно помнить, что ранний взлет никогда не гарантирует ни эпичную, ни даже просто солидную карьеру. Софья Жук, например, выиграла юниорский «Уимблдон» в 15, Лора Робсон – вообще в 14 (обе закончили карьеры без титулов WTA). Марта Костюк в 15 играла в третьем круге «Шлема», Коко Гауфф – в четвертом, Донна Векич в 16 выиграла титул WTA, но пока из них в топ-10 зашла только американка.

Отец и тренер Гауфф, кстати, рассказывал, что с детства дочери вел примерно такую таблицу, как наша – сравнивал ее динамику с главными тинейджерами прошлого:

«Я изучил всех, кого счел релевантным – кто выиграл «Шлем» в юности. Изучил каждую ситуацию, отметил, на каком этапе в каком возрасте они были, что делали. Я до сих пор отмечаю: окей, мы сейчас здесь. Как ее физическое состояние? Она растет? Каприати в ее возрасте делала то-то. Хингис – то-то. Сестры Уильямс – то-то».

Мирра Андреева благодаря выступлению в Мадриде в понедельник войдет в топ-150 (то есть ей не хватило недели, чтобы в нашем рейтинге обойти Шарапову). До 17-летия 29 апреля она может провести еще 11 профессиональных турниров.

Фото: East News/OSCAR DEL POZO / AFP