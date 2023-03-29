Репортаж из Мосрентгена.

Даниил Медведев стал супертеннисистом в 2019 году, когда взял несколько титулов ATP и чуть не сломил Надаля в легендарном финале US Open.

Через год он выиграл итоговый турнир, еще через год – взял личный «Шлем» и Кубок Дэвиса со сборной России, потом – забрался на первую строчку мирового рейтинга. И даже его первый заметный кризис, продлившийся почти целый сезон, закончился эпично – серией из трех титулов (четырех финалов) подряд.

Резюме как у Медведева не собирал не только ни один теннисист из России (у Кафельникова и Сафина больше «Шлемов», но меньше недель в качестве №1 и/или диапазон титулов), но и вообще ни один игрок в мире после Большой четверки (Федерер, Надаль, Джокович, Маррей).

Иногда считается, что как игрок Медведев сформировался во Франции, куда переехал в 2014-м. Но к тому моменту он играл в теннис уже почти 10 лет, большую часть – в клубе «Будь здоров», на юго-западе Москвы, в Мосрентгене.

Для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» (выбирают редакция и пользователи, конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени) мы съездили в Мосрентген и пообщались с людьми, которые сделали Даниила Медведева успешным теннисистом.

Медведев «любил мячик как щенок», держал ракетку как хоккеист и все делал неправильно. Но попадал – и тренеры не стали его ломать

«Будь здоров» находится в поселке Мосрентген. Раньше там было имение дворянки Салтычихи – прославившейся жестокостью к крепостным крестьянам. Потом – ядерный могильник.

Медведев оказался в «Будь здоров» в 12 лет после того, как закончил у первого тренера Екатерины Крючковой. Ее специализация – детский теннис, причем в основном девочки. Как нам объяснили, ее величие в том, что она умеет находить таланты и создавать тренировочный процесс. Но потом охотно всех отпускает. До конца Крючкова довела только экс-вторую ракетку мира и финалистку двух «Больших шлемов» Веру Звонареву.

Поэтому Медведеву пришлось искать другое место – и им стал Мосрентген. Там он попал к тренерам Игорю Челышеву и Ивану Приданкину (сейчас – заслуженные тренеры России) и работал с ними, пока в 18 лет не уехал из России.

Первое время Даниил ездил в клуб через полгорода, но потом стало полегче. «Они квартиру здесь купили. Сначала жили на «Красных воротах», в центре Москвы, а потом переехали на «Юго-Западную», – рассказывает Челышев.

Мы стали далеко не первыми, кто пытался понять, что особенного было в подростке Медведеве. Поэтому Челышев сразу предупредил:

– А я вам секретов не расскажу. Вы же напишете, а потом все узнают.

– Секретов и не надо. Это просто попытка понять, что и как происходит.

– Да не поймете вы все равно. Ладно, спрашивайте.

На вопрос, чем ему запомнился Медведев в детстве, он немного устало ответил: «Да ничем. Обыкновенный. Просто немножко злее, чем другие. Еще есть такое понятие – любил мячик. Щенок такой: дали мяч – ему уже счастье.

И если что-то не получается, начинается известная всем истерика. Сейчас он лучше это контролирует, хотя тоже бывает – крыша едет, дом стоит. А раньше еще хуже было. Дело не в том, что он кому-то проигрывает, а в том, что у него самого не получается с мячом что-то сделать.

Но он игровой. Думаю, если бы попал не в теннис, а в другой вид спорта с мячиком, то у него и там бы получилось».

Тренер Константин Перваков, иногда спарринговавший с ранним Медведевым, отмечает другое: «У него глаза горели. Мотивация. Не знаю, какая – финансовая, титульная, какая-то еще. Но он изначально себя [на вершине тура] видел и чувствовал».

А Приданкин вспоминает, что у Медведева, до Мосрентгена никогда не занимавшегося индивидуально, «вообще не было техники»:

«Умел только цеплять как-то мяч и попадать в корт – все. Очки набирал либо за счет ошибок соперника, либо за счет своей подачи. Удар слева он интуитивно чувствовал с детства. В остальном в его технике с детства ничего не изменилось».

Менять специфическую технику Медведеву не стали сознательно: «Вы видели, как он ракетку держит? Как клюшку хоккейную. Хоккеист. Как схватил – так и держит. Но если попадает – причем прилично, – то трогать ничего не надо», – говорит Челышев.

Очевидцы вспоминают, что Приданкин и Челышев, глядя на Медведева, иногда просто смеялись: «Ну как ты это делаешь?» Пытались откорректировать Даниилу разве что удар справа – но и он в итоге сохранился оригинальным. Перваков объясняет:

– Все отмечают, что у него своеобразная техника – а я не отмечаю. Главное, что он в корт попал. Всем смешно, как он справа окончание с хавкорта делает, но он так делал всегда – и в корт попадал, зарабатывал очко.

Это и есть умение тренера не лезть. По биомеханике это неправильное движение, но своими внутренними ощущениями он мяч кладет в цель. И зачем туда лезть?

– А вы не думали: «Это же не должно работать. Так почему оно работает?»

– Чистая техника – это когда ты за минимум потраченной энергии получаешь максимальный результат. Нельзя сказать, что у Дани чистая техника – но мяч в корте.

Я на эту тему рассуждал еще со времен Пита Сампраса, у которого запущенная точка удара справа (подпускает мяч слишком близко к себе – Sports.ru). Я ему мячи подавал в 95 году, когда они играли финал Кубка Дэвиса. И ты смотришь вживую – пух-пух, одинаковые удары. И тут ничего не предвещает, а вдруг мяч как из пушки вылетает. Хотя удар неправильный, запущенный.

Это особенности человека. Так же можно и в легкой атлетике назвать людей, которые вроде бегут неправильно, а всех обгоняют. И зачем рассуждать, если есть результат?

– Всегда же хочется исследовать феномен.

– Тут надо наслаждаться. Не надо исследовать. Вот есть такой игрок.

Нет, можно исследовать ради исследования. Но я лично просто смотрю и наслаждаюсь. Хотя я понимаю, что детей таким ударам учить нельзя. Вот на этом у меня исследование заканчивается, – говорит Перваков.

Приданкин связывает особенности медведевской техники в том числе с тем, что первые годы в «Будь здоров» Даниил тренировался практически вдвое меньше ровесников:

«Два раза в неделю давали перед школой час тренировочного времени нам с ним индивидуально [на кортах ближе к дому, чем Мосрентген]. А в остальном – полтора часа в группе вечером, четыре человека на корте плюс три раза в неделю ОФП».

При этом в спокойных обстоятельствах, когда Медведеву просто накидывали мяч, он мог пробивать и с идеальной канонической техникой. Но в условиях борьбы это ничего не стоит.

«Знаете, когда тебе кидают мяч, все красиво могут. Поставь тебя, я тебе через полчаса тоже красиво сделаю. А дальше-то что? Мяч же не в одну сторону прилетает. Ты бежишь, в разных ситуациях все по-разному.

У Джоковича тоже не идеальная техника, поверьте. Особенно справа иногда выдает такие кренделя», – объясняет Челышев.

И он, и Перваков вспоминают, что Даниилу ставили игру у сетки, но он воспринимал ее как чужеродный для своего тенниса элемент (как сформулировал Челышев: «Не любит он там. Мы говорим, что когда линию хавкорта пересекает человек, становится Алисой в стране чудес») и вкладывался в нее строго по необходимости.

«Тактика не поменялась, – резюмирует Челышев. – Он всегда любил потерпеть, подождать. И когда он долго играет, то от этого кайфует. Он недавно приезжал и рассказывал: «Играю так же, то же говно кидаю – только чуть побыстрее». Сам так сказал».

На тренировках Медведев злился и придумал кидать кроссовки, чтобы избегать наказаний. А еще сам себе усложнял упражнения

Как стиль игры, из детства идут и другие отличительные черты Медведева-профессионала – например, его импульсивность и изобретательность. Все, кто с ним тогда работал, вспоминают, что во время тренировок он часто бегал кроссы вокруг корта – дисциплинарное наказание. Чаще всего он получал его за швыряние ракеток (однажды даже порвал так брезентовый фон вокруг корта, и его отец компенсировал) – пока не нашел альтернативу:

«Раньше за кидание ракеток у нас бегали 10 кругов вокруг четырех кортов. Он за тренировку мог пробежать 20 кругов. То есть терял минут 15 из тренировки, которая идет полтора-два часа.

Когда он понял, что кидать ракетки бесполезно, потому что он пропускает важные вещи, он снимал кроссовку и начал ее кидать. Про кроссовки никто правил не придумал – так он вышел из ситуации своей головой», – сказал Челышев.

По словам Приданкина, Медведев не любил монотонную работу, и для него нужно было разнообразить упражнения – а иногда он делал это и сам:

«Не знаю других игроков, которых бы тренер поставил играть кроссы, а они бы сами себе еще придумывали и считали какие-то очки. Соперник там даже не знал, что они на какие-то вымышленные очки играют».

«Даешь ему справа направо: ударил, вернулся в середину, – рассказывает Челышев. – А он еще добавлял себе задание. Не до центра добегал, а чуть дальше. Сам себе усложнял. И главное – что он это выполнял до конца. Некоторые попробовали 3-4 раза – не получилось, хрен с ним, встают в уголок. А этот уперся и начинает пыхтеть».

Чтобы лучше понять задумки Медведева, мы с Челышевым нарисовали схему. Черточка посередине – то, куда он должен был добегать по замыслу тренеров. Черточка правее – то, куда он бегал на самом деле

С другой стороны, Перваков считает, что Даниил в отличие от сверстников добился больших успехов как раз из-за того, что «любил рутину»: «Без этого никак. И я считаю, что Медведев совершил свой скачок как раз из-за этого. Он сфокусирован, он вышел на корт, ему кидают корзину, сто мячей – и все сто будут центром ракетки, все будут максимально к цели.

Он и сам говорит: я делаю то же самое, что и остальные, просто у меня это, слава богу, работает».

Челышев подтверждает, но выделяет нюанс: «Он это любит, да. Почему у него теннис такой? Ему это просто в кайф. Есть цикличные виды спорта – например, десятку на лыжах бегают и от этого балдеют.

Это Медведеву неинтересно, потому что нет игры. А если бы сопутствовала игра, он бы побежал спокойно. Он готов терпеть, ему от этого кайф. Такая черта характера. Когда тяжело – кайф, я себя перебарываю, мне зашибись, я молодец».

Представление о раскоординированности Медведева, иногда возникающее из-за его необычной пластики (Челышев прямо называет его «корявым как е-мое»), на самом деле очень обманчиво – об этом говорит тренер по физподготовке Денис Степаненко.

«Как это нет координации? Пусть [тот, кто так считает] встанет с ним в футбол поиграет – и я потом спрошу. Он очень хорошо играет в футбол, выносливый, координированный, скоростной парень».

В футбол в Мосрентгене играли раз в неделю по пятницам в периоды, когда не нужно было акцентированно беречься перед турнирами. Степаненко вспоминает, как там проявлялся настрой Даниила:

– Он любил нападение и ворота. Больше нападение.

У нас в дутике раньше был терафлекс – такое резиновое покрытие. Мы там снимали сетку, и получалось играть шесть на шесть или семь на семь. Чтобы не толпиться.

Тот самый дутик снаружи

И внутри. Сейчас там уже не терафлекс, а хард

Дальше у нас еще есть поле, и мы там тоже играли. Но если погода не позволяла – на корте.

– Играли в полный контакт?

– Да, конечно. Максимально прямо. У нас такая шикарная пятничная заруба была после всех тренировок – чтобы разрядить обстановку.

– Из командных видов был только футбол?

– Еще флорбол – вон сзади клюшки стоят, видите. Там тоже нормальная заруба такая была.

Медведь вообще молодец. У него с его ручищей такой замах идет, такие пятна остаются, когда шарик прилетает.

– Ему прилетало?

– Конечно. И из-за этого, знаете, такая спортивная злость появляется. И, кстати, про контакт – он тоже идет. Там потолкались, успокоились, все нормально.

Силу Медведева, но уже на теннисном корте помнит и Перваков: «Такие очень приятные кирпичики от него прилетали. Ему 13 лет, он худенький, а у его мяча вес есть, плотность. И ты все время чувствуешь давление. И если разножку не сделаешь, то, скорее всего, будет срыв. Это немаловажно – когда ты от соперника чувствуешь такое давление».

Прямо в клубе Медведев изучал химию, а на турниры возил сумку учебников – мама отвечала за образование. А папа воспитывал человека и спортсмена

Интеллект Медведева, сейчас хорошо известный благодаря его артикулированности и виральным перформансам, в детстве чуть не стал препятствием для тенниса. Приданкин вспоминает, что родители Даниила Сергей и Ольга регулярно задавались вопросом, стоит ли им развивать в сыне теннисиста, когда у него очевиден академический потенциал:

«Приходилось объяснять, что Даня действительно игрок, какие редко бывают – которые любят не просто играть, но и решать на корте задачи».

Челышев рассказывает, что в семье Медведевых мама «была больше за учебу, а папа – за теннис. Наверное, все мамы так – должен закончить школу, институт, получить диплом, и тогда ты свободный человек». На тренировки сына обычно возил Сергей Медведев.

«Он воспитывал в нем жизненную позицию, но больше в спорте. Про бокс рассказывал – он сам в детстве занимался. Давал какую-то литературу с нацеленностью на спорт. И Сергей его не ругал, вообще никогда на него не кричал, не топал ногами. Но он был требовательным. Не было такого: Дань, ты дебил, козел, с теннисом заканчиваем. Было: Даня, ты должен, ты можешь».

В целом он охарактеризовал Сергея Медведева как «абсолютно нормального дядьку».

«Его мама репетиторов нанимала, химия, колбочки какие-то, – вспоминает Перваков период, когда Медведев уже больше времени проводил на кортах (две тренировки с ОФП между ними – полноценный рабочий день). – Он же здесь прямо и учился. На втором этаже есть комнатка, и он между тренировками занимался с репетиторами. Насколько я помню, неплохо учился. Не было такого, что у него только теннис на уме».

Челышев вспоминает, что Медведев учился даже на турнирах, куда всегда возил «сумку с учебниками». На них с ним ездила Ольга, но на матчи она не ходила, чтобы «дожить до его совершеннолетия». Возможно, поэтому к турнирам Медведевы подходили избирательно – играли их не постоянно, но достаточно для того, чтобы поддерживать в Данииле мотивацию и развивать у него соревновательный опыт.

Поворотным моментом в развитии Медведева стала победа на первенстве России для игроков до 16 лет в 2010-м, когда Даниилу было 14. Приданкин вспоминает, что Медведев не ожидал от себя такого результата, и он стал важным импульсом – именно после этого Даниил стал тренироваться больше и относиться к теннису серьезнее. Тогда же Приданкин, как вспоминала потом Ольга Медведева, сказал Медведевым приучать Даниила к мысли, что победа на турнире – это не повод для бешеной радости и недельных празднований, а обычный рабочий момент (и 10 лет спустя он прославился как невозмутимый чемпион).

Важность той победы на первенстве России косвенно подтверждает Челышев, когда рассказывает, что много детских талантов не переживают пубертат.

«До 14 лет много талантливых детей, которые играют интересно, кайфуют от тяжести, готовы терпеть. А потом – есть такое выражение: сперма в голову дает, особенно у пацанов. И все теряется. Был талантливый, а потом – сидит за бутылкой пива, и ты можешь ему объяснять, что это неправильно, а он скажет, что все нормально, я в порядке. В спорте это обычная история – не только в теннисе».

Следующим толчком стало для Медведева участие в юниорских «Больших шлемах». «Он видел, как там все красиво, интересно, захватывающе, – говорит Приданкин. – Есть игроки, которые классно играют на тренировках или второстепенных соревнованиях, но на больших аренах тушуются. Даниил наоборот: когда больше внимания, болельщиков, есть какой-то ажиотаж, у него включается другая скорость».

В матчах Медведев грубый, но вне борьбы уважительный – совершенно разные люди. Так было всегда

Абсолютно все, кто работал с Медведевым-подростком, отмечают его страсть и сильный соревновательный дух.

«Бросалось в глаза, что он всегда был максимально эмоциональным, но эмоциональность ему не мешала, а помогала, – говорит Перваков. – У него очень гибкая психика, он мог проигрывать несколько партий подряд, но всегда был готов отыграться. Или они могли в футбол за пять минут до конца проигрывать пять голов, а он все равно до упора рубился. Сейчас иногда говорят, что на корте он чересчур эмоциональный, – а для нас это нормально. Это его естественное состояние, которое ему никогда не мешало».

Даже взрослый Медведев во время матча и после него – это часто два разных человека. Так было и в «Будь здоров»: все тренеры подчеркивают, что, за пределами его любимой игры по счету Медведев по отношению ко всем вел себя уважительно и доброжелательно.

«Если играли по счету, то мог и огрызнуться, и поспорить, даже будучи неправым, – говорит Приданкин. – За это тоже, бывало, бегал кроссы. Где-то с 12 лет его укротить было уже довольно сложно, и он такой неукрощенный и остался до сих пор».

«При этом не было такого, чтобы он завелся и пошел драться, – подтверждает Степаненко. – Это человек, который мог проигрывать, а потом собраться и начать побеждать. На характере. Находил в себе силы».

Ультимативная игра по счету – это, конечно, соревнования, и на них у Медведева быстро появилась репутация. Вспоминает Приданкин, который как тренер юниорской сборной чаще наблюдал за Даниилом в турнирной среде:

«На соревнованиях почти ни один матч не обходился без споров с судьей или с соперником, если играли без судей. Однажды на зимнем Кубке Европы до 16 лет во Франции я был капитаном команды, играли полуфинал и проигрывали 0:1. Данин матч был второй, и у него был хороший шанс затащить очко и перевести встречу в решающую пару. Судья сделал несколько ошибок подряд, и Даня очень нелестно выразился в его адрес и, может, не пожал ему руку – так что нас даже хотели снять с матча за третье место.

Я долго общался с главным судьей, он сказал, что, если Даниил не извинится, то точно все, а даже если подойдет, еще будет принимать решение. Даня вроде подошел и начал извиняться, но в итоге опять началась перепалка, и судья сказал ему: ты никогда не станешь хорошим игроком, а Даня сказал: вы никогда не станете хорошим судьей».

Топ-игрока в России можно вырастить и сейчас, и в Мосрентгене есть примеры – «боевой бегемот» Котов

На вопрос, когда стало понятно, что Медведев пойдет далеко, тренеры объясняют: подготовка игрока не точная наука, на нее влияет слишком много внешних факторов. На каждом этапе что-то может пойти не так и больше никогда не восстановиться. В важный момент игроку может не хватить таланта или характера, денег или удачи – поэтому не принято не только заниматься прогнозами, но даже пытаться воспроизвести схему, сработавшую с одним игроком, на другом. Принято просто работать с тем, что есть сейчас, потому что, по выражению Челышева, «второго такого Медведева все равно не найдешь».

Между тем, Перваков вспоминает случай, когда Медведев тренировался с его учеником, и Челышев на скамейке сказал, что (при благоприятных обстоятельствах) у Даниила есть потенциал заиграть – что на тренерском условно означает попасть в мировую сотню:

«Я хорошо помню, как Челышев это сказал, потому что он редко такое скажет. Я тогда еще подумал: «Откуда он это видит?»

За почти десять лет с тех пор, как Медведев не тренируется в Москве, методы подготовки игроков изменились – как технологически (Степаненко говорит, что в ОФП раньше тренировали преимущественно силу, а сейчас – выносливость), так и идейно. Челышев сетует, что родители стали «больше жалеть» детей и препятствовать, в частности, обычному распределению нагрузок:

«В каком-то возрасте ты должен уметь работать со своим весом. Случаются травмы роста, с которыми можно играть, это не потянутые или порванные мышцы. А вместо этого прибегают родители: играть не можем, перерыв две недели. Даже тренеры по ОФП начинают бояться давать нужные нагрузки, чтобы не прибежали родители. В результате некоторые вещи, которые нужно уметь делать, дети не умеют. В футбол раньше играли на улице, а сейчас «мы заболеем». Во флорболе попали по пальцу – все, пальчик бо-бо, играть не могу. Когда тренировался Даня, было пожестче».

Приданкин отмечает важность коллектива для становления игрока – причем не только тренерского, который иногда меняется (он сам в «Будь здоров» больше не работает), но и спортивного, который меняется чаще и смоделировать который почти невозможно: «Нет такого, что в одном месте хорошо сейчас, и будет через два года и через пять так же. Ситуации меняются постоянно».

Тем не менее на мосрентгеновских кортах после Медведева уже вырос еще один игрок мирового уровня – 24-летний Павел Котов в прошлом году дебютировал в топ-100 рейтинга ATP, а на прошлой неделе впервые сыграл в основной сетке «Мастерса». На его примере и на истории Евгения Карловского Челышев объяснил, какой нужен комплекс уникальных обстоятельств, чтобы теннисист вышел на самую вершину. В объяснении он был очень прямым и суровым:

– Например, у нас есть Паша Котов. Как мы его называем, боевой бегемот. Он 15 кг лишних на себе таскает, и мама в него лопатой еще запихивает. Все думают, что он пиво пьет, а он просто жрет хорошо.

Он тоже у нас с 10 лет. И никто не знал. Пришло к нам такое треугольное чудовище и до сих пор такое и осталось. Но он стоит 115-м, в сотне был. Никогда первым, наверное, не будет, потому что он лентяй. Но 60-70-м стоять может. Это все равно уровень.

Медведев и Котов на парижском «Мастерсе» прошлой осенью

И до Дани был парень 94 года – такой Евгений Карловский. Там и у папы деньги были, и талантливый, но он в итоге был 250-м (211-м – Sports.ru) – и все. Хотя возможности были и мозги были. Да, первым он бы, скорее всего, не был. Но в сотню должен был попасть. А не хватило.

– По вашему опыту, какая самая распространенная причина, что у людей не получается?

– Карловский – потому что характера не хватило. Нужно было жопу напрягать, а ему папа квартиру купил. Хотя папа тоже пытался его дрючить, он тоже нормальный человек. А этот как-то внутри себя успокоился – квартира есть, машина есть, денежки есть. Сейчас женился на теннисистке, двое детей у них. Все спокойно.

Но он еще где-то в 18-19 успокоился. Не для чего было напрягаться.

А вот у Даниила был момент, когда у папы по бизнесу все было хорошо, но потом что-то со здоровьем случилось, грыжа какая-то вылезла, он все хотел операцию делать. Они просели по деньгам. Поэтому, может, Дане и пришлось играть. Да и папа ему всю жизнь это втолковывал.

Может быть. Но сказать, что в голове у него творится, мы на сто процентов не можем.

– В России сейчас вообще реально воспитать суперигрока?

– А что такое суперигрок? Рублев-Хачанов?

– Топ-100.

– Ну вот, пожалуйста, Котов только в России тренируется. Он никуда не уезжал – и никуда не хочет: «Я бутовский». Сейчас копытом бьет: «Я не могу, хочу в Бутово хоть на неделю». Прямо плачет: «Домой хочу». В Бутово! В Южное!

Опять же, к разговору о личности человека. Паша Котов – ему 24 года. У него небольшая комната, и она вся в «Лего». У каждого свои прибамбасы.

И это «Лего» он с собой возит – каждый раз в аэропорту по 300 долларов платит за перевес. Приезжает, в номере собирает, потом разбирает, кладет в сумку и уезжает. Один дурак [Медведев] PlayStation с собой возит, другой «Лего» покупает. Но зато они играют.

***

Медведев 2020-х поддерживает связь с бывшими тренерами: Приданкин говорит, что осенью одним из первых узнал о рождении у Даниила дочери, а Челышев несколько недель назад виделся с ним на турнире в Дохе и, говоря о встрече, снова подчеркнул, что тот никак не изменился – не повлияли ни большие победы, ни заработанные деньги, ни отцовство:

«Он такой же. С юмором. Нет, думаю, что внутри семьи у него теперь больше ответственности. А в общении с другими никак не поменялся.

Только лысый стал. Я ему говорю: «Ты теперь как батя». «Я уже подумываю о вашей прическе. Еще не решился, но подумываю». У него батя лысый (Челышев тоже – Sports.ru)».

С Приданкиным и его дочерью Еленой (чемпионкой России-2023) вскоре после победы на US Open

На корты «Будь здоров» Медведев приезжал в позапрошлом году вскоре после победы на US Open. До этого – не хотел. «Мы его сюда звали-звали-звали, но пока он «Большой шлем» не выиграл, не приезжал. Тоже была какая-то своя точка в голове», – говорит Челышев.

Зато прямо в день победы, рассказывает Перваков, Даниил ответил ему на сообщение в течение двух часов: «А потом в новостях показывают, что ему звонил Путин. И ты думаешь: «В какой момент он успел написать?» А он успел».

Все тренеры следят за взрослым Медведевым и узнают в нем того, с которым работали: по ультрадлинному замаху, закинутой за шею ракетке после удара справа, юмору, неукротимости и умению адаптироваться. При этом никто не преувеличивает собственный вклад в его развитие: Приданкин подчеркивает, что работали вместе, Перваков вообще считает, что Медведева топом сделала в первую очередь дисциплина. А Челышеву нравится формулировка, что они Медведева «не испортили».

«Можно было взять его, сделать что-то не так – и все, никто бы его не увидел».

Фото: Sports.ru; instagram.com/_kotov_pavel_; elena_2005_prid