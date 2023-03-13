Мария Шарапова – ветеран оскаровской вечеринки, которую почти 30 лет проводит журнал Vanity Fair. Вечеринка, начинающаяся еще до окончания церемонии вручения кинонаград, известна тем, что на ней нет VIP-секции – невипы туда просто не попадают.

Шарапова дебютировала на голливудской тусовке в 2007-м, незадолго до травмы плеча, полностью перевернувшей ее карьеру, и задолго до допингового дела, чуть ее не перечеркнувшего. Однажды по ходу сезона кинонаград она даже поделилась фотографией копий фильмов-номинантов, предназначенных для членов Киноакадемии.

2016

С начала 2010-х Мария посещала Vanity Fair Oscar Party всегда, когда позволял график (иногда совпадала с турниром в Индиан-Уэллс), последний раз – в 2020-м в платье цвета теннисного мяча Valentino, за пару недель до объявления о завершении карьеры.

За макияж и прическу Марии давно отвечают одни и те же люди: визажистка Кара Йошимото Буа из Chanel и стилист по волосам Адир Абергель, за эти годы несколько раз отмеченный The New York Times (и по замечанию Шараповой, сильно подорожавший). Как у постоянной клиентки у Шараповой в телефоне Абергеля есть отдельный мудборд: «Потому что она требует МНОГО», – сказал он.

Стилиста, отвечающего за подбор наряда, Шарапова раньше не кредитовала. Возможно, она подбирала луки сама, как другой любитель нарядиться актер Тимоти Шаламе, долго настаивавший, что у него нет стилиста. Совпадение или нет, но теперь они работают с одним человеком – Эрин Уэлш, одевающей также Энн Хэтэуэй, Элизабет Бэнкс, Элисон Бри.

В этот раз Шарапова, в прошлом году ставшая мамой, вышла в зеленом платье британского бренда Emilia Wickstead из коллекции осень-2023, показанной три недели назад и вдохновленной культовым сериалом «Твин Пикс». Платье она дополнила модными сейчас оперными перчатками, нехарактерными для себя массивными босоножками на платформе Versace и тремя колье Cartier, напоминающими теннисные браслеты.

«Единственная ночь в году, когда я после полуночи не сплю, а позирую», – прокомментировала Шарапова вечер, который закончила в номере лакшери-отеля Peninsula в Беверли-Хиллс с подушками, на наволочках которых вышиты ее инициалы.

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Фото: Gettyimages.ru/Jon Kopaloff; instagram.com/mariasharapova