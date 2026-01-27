284

Australian Open. 1/4 финала. Алькарас обыграл Де Минаура, Зверев – Тьена

В Мельбурне стартовали четвертьфиналы мужской сетки Australian Open.

Карлос Алькарас обыграл Алекса де Минаура в четвертьфинале Australian Open.

Прошлогодний финалист Александр Зверев прошел Лернера Тьена.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января – 1 февраля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoАлекс де Минаур
logoAustralian Open
logoКарлос Алькарас
результаты
logoЛернер Тьен
logoATP
284 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Саня клиент Даньки, Данька клиен Тьена, Тьен клиент Саньки... санта барбара клиентов какая то
Ответ JILYN
Саня клиент Даньки, Данька клиен Тьена, Тьен клиент Саньки... санта барбара клиентов какая то
Камень, ножницы, бумага прямо )
Ответ JILYN
Саня клиент Даньки, Данька клиен Тьена, Тьен клиент Саньки... санта барбара клиентов какая то
🤣
Нынешний тур это кнш цирк
Есть двойка быков, за ними на некотором расстоянии Джок, а потом просто галактическая пропасть
Чтобы кто-то не из тройки обыграл этих троих на шлеме, чел должен выдать матч карьеры, чего уже год не было, а без ботика и вовсе около 2
Ответ Кирилл Котов
Нынешний тур это кнш цирк Есть двойка быков, за ними на некотором расстоянии Джок, а потом просто галактическая пропасть Чтобы кто-то не из тройки обыграл этих троих на шлеме, чел должен выдать матч карьеры, чего уже год не было, а без ботика и вовсе около 2
Медведь на Уиме-24 Синнера обыгрывал. Зверев Алькараса хлопал на АО-24, Медведев Алькараса убрал на ЮСО-23.
Но, в целом, да. При всех наездах на Медведева и Зверева, они, чуть ли не единственные в туре(Джокович за скобкой), кто в очень хороший для себя день могут эту "двойку быков" прихлопнуть))
Ответ Антон Тимофеев
Медведь на Уиме-24 Синнера обыгрывал. Зверев Алькараса хлопал на АО-24, Медведев Алькараса убрал на ЮСО-23. Но, в целом, да. При всех наездах на Медведева и Зверева, они, чуть ли не единственные в туре(Джокович за скобкой), кто в очень хороший для себя день могут эту "двойку быков" прихлопнуть))
Ладно ещё молодые, они на пике формы в конце концов. Но так ведь и Джоковича последний раз на шлеме обыгрывал не синеркас ток на травме, без которой он вероятно бы проходил зверева
И вот у Минорыча почти всегда так - борется, все практически на равных, иногда выдает что-то потрясающее, а в итоге мелочи склоняют сет/матч в пользу соперника (имеются в виду топы, конечно).
Ответ Dr. Sheldon Cooper
И вот у Минорыча почти всегда так - борется, все практически на равных, иногда выдает что-то потрясающее, а в итоге мелочи склоняют сет/матч в пользу соперника (имеются в виду топы, конечно).
Так де Минор, если пользоваться терминологией боев, классический гейткипер: никогда не падает ниже определённого уровня и стабильно обыгрывает тех, кого и должен, но с реальными топами справиться не в состоянии
Ответ Монсеньор Мартинес
Так де Минор, если пользоваться терминологией боев, классический гейткипер: никогда не падает ниже определённого уровня и стабильно обыгрывает тех, кого и должен, но с реальными топами справиться не в состоянии
Как Тоттенхэм?
Ну очень умно и тактически играет Тьен, для сравнения Деминуар просто бездумный бегунок, которого таджик сегодня просто переедет и не заметит
АО в этом году получается идеальным.Без случайных пассажиров. И у девушек и у парней в 1/4 финала вышли по 7 основных фаворитов +1 очень перспективный молодой игрок
Ответ Ratush
АО в этом году получается идеальным.Без случайных пассажиров. И у девушек и у парней в 1/4 финала вышли по 7 основных фаворитов +1 очень перспективный молодой игрок
Согласен, у Новака большая перспектива в будущем.
Ответ Ratush
АО в этом году получается идеальным.Без случайных пассажиров. И у девушек и у парней в 1/4 финала вышли по 7 основных фаворитов +1 очень перспективный молодой игрок
Идеальным он получается разве что номинально, реально интересных для просмотра матчей минимум. Тем кто смотрел АО лет 10-15 назад остаётся лишь вспоминать былое величие биг-4, Вавринки, сейчас даже не близко по уровню интереса
Хьюитт до чего же был невротичным и дерганным игроком, мелкая моторика все время была в действии, а сейчас постоянно сидит с видом Чака Норриса.
Развалился Лёрнер( но очень ярко было видно, какое дно подача у Медведева и как тяжко Тьену сегодня.
Ответ cosset
Развалился Лёрнер( но очень ярко было видно, какое дно подача у Медведева и как тяжко Тьену сегодня.
Да, Медведев сильно по уровню просел относительно себя же
Де Минаур это игрок с невероятно выраженным потолком возможностей. Смотреть его невероятно скучно. Даже Рублёв с по сути теми же свойствами, и то имеет в теории вариант, что начнёт всё попадать в корт и раз в жизни хоть в полуфинал шлема выйдет. Австралиец же никогда.
Прекрасный матч! Вот почему женщины получают одинаковые призовые когда качество игры небо и земля с предущим матчем свитолиной с гофф. Несправедливо
Вообще не позавидуешь Минору в том плане, что ты вроде игрок очень приличного уровня, проходишь без особых проблем на классе неплохих игроков, тебя со всех сторон хвалят, потом выходишь на матч с топом и играешь до поры до времени в отличный теннис, но почему-то все равно проигрываешь. И вот в этом месте Минору и его команде нужно думать и работать, иначе и будет повторяться один и тот же сценарий.
Ответ Dr. Sheldon Cooper
Вообще не позавидуешь Минору в том плане, что ты вроде игрок очень приличного уровня, проходишь без особых проблем на классе неплохих игроков, тебя со всех сторон хвалят, потом выходишь на матч с топом и играешь до поры до времени в отличный теннис, но почему-то все равно проигрываешь. И вот в этом месте Минору и его команде нужно думать и работать, иначе и будет повторяться один и тот же сценарий.
Всегда вроде был просто бегунком без особых каких-то скиллов сильных, что он так высоко это проблема принципе тура, где а топ 10 комп 4-5 человек пассажиры
Ответ Dr. Sheldon Cooper
Вообще не позавидуешь Минору в том плане, что ты вроде игрок очень приличного уровня, проходишь без особых проблем на классе неплохих игроков, тебя со всех сторон хвалят, потом выходишь на матч с топом и играешь до поры до времени в отличный теннис, но почему-то все равно проигрываешь. И вот в этом месте Минору и его команде нужно думать и работать, иначе и будет повторяться один и тот же сценарий.
К сожалению, это его потолок. С годами Алекс будет только более медлительным, а эти двое еще дальше будут мчаться в стратосферу)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной в 11:30 по мск
вчера, 17:08
Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
вчера, 20:15
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
вчера, 19:52
Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»
вчера, 19:12
Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции
вчера, 18:45
Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
вчера, 18:12
Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
вчера, 17:53
Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
вчера, 17:31
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
вчера, 17:03
Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео