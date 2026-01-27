Australian Open. 1/4 финала. Алькарас обыграл Де Минаура, Зверев – Тьена
В Мельбурне стартовали четвертьфиналы мужской сетки Australian Open.
Карлос Алькарас обыграл Алекса де Минаура в четвертьфинале Australian Open.
Прошлогодний финалист Александр Зверев прошел Лернера Тьена.
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Есть двойка быков, за ними на некотором расстоянии Джок, а потом просто галактическая пропасть
Чтобы кто-то не из тройки обыграл этих троих на шлеме, чел должен выдать матч карьеры, чего уже год не было, а без ботика и вовсе около 2
Но, в целом, да. При всех наездах на Медведева и Зверева, они, чуть ли не единственные в туре(Джокович за скобкой), кто в очень хороший для себя день могут эту "двойку быков" прихлопнуть))