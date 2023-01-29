Самая обсуждаемая шоу-бизнесовая новость месяца – назначение музыканта и модного энтузиаста Фаррелла Уильямса креативным директором Louis Vuitton – снова показала: чтобы быть релевантным в современном мире, мало быть чем-то одним, даже очень хорошим. Самые востребованные и влиятельные фигуры – те, кто о разном говорят на разные аудитории и делают это непринужденно.

Именно такая Саня Мирза – экс-первая ракетка мира в паре, чемпионка «Шлемов», главная женщина индийского спорта и как следствие – одна из самых популярных спортсменок мира. У нее 11 млн подписчиков в инстаграме – столько же, сколько у Роджера Федерера, и почти втрое больше, чем у Марии Шараповой.

На прошлой неделе в Дубае 36-летняя Мирза завершила карьеру, которая продлилась 20 лет и вместила не только титулы и примерно все возможные национальные рекорды, но и – что может быть даже важнее – немало противоречий, переосмыслений и разбитых стеклянных потолков.

Над Мирзой смеялись за желание стать новой Хингис, а родителей пугали, что теннис не даст выйти замуж

Мирза, старшая из двух дочерей индийских мусульман, впервые захотела поиграть в теннис в пять или шесть лет, когда с семьей была в США и увидела, как играют мужчины. Кузены ее тогда засмеяли и на корт не пустили. Пару лет спустя дома в Хайдарабаде Мирза все же начала свой теннисный путь – якобы на корте из коровьего навоза, – и быстро стало понятно, что у нее большой потенциал. Ее первый тренер Рави Чандер уже через неделю говорил Имрану Мирзе, что такие, как его дочь, встречаются редко: «У нее в глазах читалась решимость. Она ни на что не отвлекалась».

Взрослая Мирза, своими определяющими качествами называющая дух противоречия и упрямство, часто вспоминает, что уже тогда ее семье приходилось преодолевать постоянное сопротивление консервативного общества: девочек не было принято отдавать в спорт, тем более в не особенно популярный в стране теннис (уступал крикету, футболу, хоккею на траве и бадминтону). Стремление Сани однажды сыграть на «Уимблдоне» или стать «новой Мартиной Хингис» встречалось насмешками, зато ее родителей всерьез упрекали, что от постоянного пребывания на солнце кожа их дочери потемнеет, и никто не возьмет ее замуж.

Мирзы не жили бедно: у Имрана был строительный бизнес и недолго – спортивный журнал, мама Насима тоже работала, – но денег на полноценное теннисное образование дочери, которое можно было получить только за границей, у них не было.

«Саня не типичный профессионально обученный игрок, – говорил Имран в 2006-м. – Она продукт природного таланта и упорного труда. Мы понемногу и несистемно брали от разных тренеров, поэтому в ее игре есть слабые места».

Слабыми местами Мирзы на дистанции оказались передвижение по корту и подверженность травмам (как это называл ее отец, «она не прирожденная спортсменка»), но еще до тех пор она выиграла юниорский «Уимблдон»-2003 (в паре с Алисой Клейбановой) и тинейджером ворвалась в WTA-тур. Там, по выражению из индийских медиа, она «чистой мощью ударов – особенно форхенда – единолично перенесла национальный теннис из 1970-х в XXI век».

В 2005-м Мирза по wild card дебютировала в основной сетке «Шлемов» на Australian Open. 18-летняя Саня на уровне основного тура впервые прошла круг и дошла до третьего (национальный рекорд), где проиграла будущей чемпионке Серене Уильямс. «Продолжай бороться», – сказала Уильямс Мирзе у сетки и: «Она очень талантливая. Вижу у нее впереди большое будущее», – после матча репортерам.

Будущее наступило для Мирзы очень быстро: уже в следующем месяце она выиграла домашний турнир WTA в Хайдарабаде (по пути к титулу одержала пять побед, хотя начинала сезон без единой за карьеру; в финале обыграла сеяную Алену Бондаренко) и стала первой (и остается единственной) теннисисткой из Индии с одиночным трофеем такого уровня.

В утро финального дня, писал The Observer, тысячи людей собрались в ожидании открытия теннисного комплекса, трибуны которого обычно пустуют даже на решающих матчах. «В толпе были и кинозвезды с юга страны, и местные чиновники; топ-менеджеры из Мумбаи, рабочие из соседних городов и семьи, которые проехали сотни километров из Дели».

Мирза под гнев мусульман изменила представления о женственности и по популярности вышла на уровень звезд Болливуда и крикета

Домашний триумф запустил в Индии Sania Mania, а Мирзе позвонил дебютировать в топ-100. До конца года она дважды обыграла соперниц из топ-10, дошла до 1/8 финала US Open и еще одного финала WTA и подобралась к топ-30. По результатам 2005-го Саня стала «Новичком года» WTA и следующие три сезона почти целиком провела в топ-50, в 2007-м поднявшись на 27-е место.

С Гаэлем Монфисом и наградами новичкам года за сезон-2005

Однако в топ-игрока Мирза, минимум одно межсезонье работавшая с авторитетным Тони Рочем, тогдашним тренером Роджера Федерера, так и не выросла. Считается, что ей не хватило выносливости, а ее игре – глубины и разнообразия. Чего ей всегда хватало – это характера. Он выражался в агрессии на корте и уверенности и свэге за его пределами, особенно бросавшихся в глаза от девушки из традиционного общества.

Еще в начале карьеры Мирза прославилась стилем, шедшим вразрез со стереотипами о мусульманской женственности: она носила пирсинг в носу, а ее футболки с дерзкими слоганами («Прилежные женщины редко творят историю», «Вы либо согласны со мной, либо неправы», «Не стой у меня на пути», «Я симпатичная? Да ты чо») вспоминают до сих пор не меньше результатов.

Пробившись в профессии, где никогда раньше не было индийских женщин, на родине Мирза стала лицом прогресса и женского эмпауэрмента (отчасти, конечно, благодаря тому, что исторически в Индии не было проблемы радикального исламизма). Как позднее Ли На в Китае, она показала женщинам субконтинента новую карьерную опцию. Вскоре Саня уже рекламировала важнейшие продукты национального рынка, а модель Getz автопроизводителя Hyundai за время амбассадорства Мирзы выросла в популярности больше чем вдвое.

В своих независимости и самобытности Мирза довольно быстро вышла за пределы тенниса и страны: уже в конце 2005-го она попала на обложку регионального издания журнала Time как одна из «Героев Азии», а британский New Statesman включил ее в список из десяти человек, способных изменить мир (наряду с эмиром Катара и Бараком Обамой, тогда еще сенатором).

«Дома в Индии, – говорилось в трибьюте, – Мирза – пример для подражания и икона по уровню славы где-то между звездами Болливуда и сборной по крикету. Ее уверенность в себе и чувство стиля (сочетает пирсинг в носу с очками библиотекаря) ценят так же высоко, как талант. <...> У нее пока нет «Шлема», но она уже играет видную роль на пересечении важнейших современных течений: секуляризма и политического ислама, женской эмансипации в мусульманском мире, влияния селебрити, тирании внешности, становления Индии как мировой державы».

Обратную сторону бешеной славы на родине Мирза тоже узнала быстро. Уже в 2005-м во время US Open, где Саня дошла до четвертого круга (национальный рекорд), ультраконсервативные мусульманские организации резко осудили ее за форму, в которой она выступала. Была выпущена минимум одна фетва (документ, разбирающий какую-либо проблему с опорой на принципы шариата), осуждавшая теннисистку за ее противоречащую исламу одежду и угрожавшая лишить ее возможности играть.

«Платье, в котором она выходит на корт, не только не закрывает большую часть ее тела, но и вообще не оставляет простора для воображения. <...> Она, несомненно, окажет развращающее влияние на молодых женщин, которое мы хотим предотвратить».

Той осенью Мирза на домашнем турнире в Калькутте передвигалась только в окружении телохранителей и «не могла выйти из комнаты, не поставив об этом в известность пять человек». Обошлось без происшествий, но позднее Саня, на время перешедшая на шорты, дома еще много раз становилась объектом критики мусульманских фундаменталистов и националистов. Якобы однажды она одобрила секс до брака (говорила потом, что слова исказили и вырвали из контекста), потом проявила неуважение к индийскому флагу, вытянув на его фоне голые ноги между матчами Кубка Хопмана.

В 2008-м в полиции Хайдарабада было дело на Мирзу за незаконные рекламные съемки в мечети. Позднее в том же году на церемонию открытия пекинской Олимпиады она и другая теннисистка Сунита Рао вышли не в национальных костюмах, как вся делегация, а в джинсах и куртках, и наконец, в 2010-м Мирза вышла замуж за Шуайба Малика – крикетиста из Пакистана, с которым у Индии 75-летняя война (в том году стала самой популярной спортсменкой по поиску в Google, опередив Серену, Шарапову и Данику Патрик).

Мирза, которую в Индии все знают как просто Саню, на все медийные истерики обычно отвечала короткими комментариями, не желая провоцировать дальнейшие дискуссии и напряженность. Но за немногословностью скрывалось ее внутреннее напряжение, которое иногда все же прорывалось наружу. Вскоре после инцидента с флагом 21-летняя Саня отказалась от участия в турнирах в Индии и потом рассказывала, что думала вообще закончить с теннисом. Когда в 2014-м ее как «невестку пакистанца» сочли недостойной быть послом родного штата Телангана, она, защищая свой патриотизм, расплакалась в телеэфире.

Была в топ-100 влиятельных людей от Time и боролась за права женщин вместе с Николь Кидман и Эммой Уотсон

Поскольку карьерный взлет Мирзы был очень резким, она рано стала символом Индии XXI века. «Мы всегда были скромной нацией, – говорил в 2006-м агент теннисистки Анирбан Блах. – Но это меняется. И Саня олицетворяет эту новую национальную идею: что пусть мы и не всегда в итоге победим, но всегда поборемся».

С Ли На в 2017-м

При этом самой Мирзе потребовалось время, чтобы осознать влияние, которое оказалось в руках у нее как у успешной, молодой и привлекательной женщины, умеющей выражать мысли и понимающей, как работают медиа. Первые годы она открещивалась от статуса лица нации и/или поколения и раздражалась на постоянные вопросы о религии и реакции из Индии: «Что бы я ни сказала, что бы ни надела, все будет анализироваться и обсасываться».

Но поздняя Мирза наоборот нашла в активизме второе призвание. Катализатором этого активизма – по крайней мере по теннисной мифологии – стало лето-2012. Саня тогда из-за травм завершила одиночную карьеру, чтобы сосредоточиться на физически менее затратном парном разряде. В смешанном парном она выиграла второй «Шлем» с соотечественником Махешем Бхупати на «Ролан Гаррос» и планировала сыграть с ним на предстоящей позднее тем летом Олимпиаде.

Бхупати в мужской паре договорился выступить с Роханом Бопанной, что оставляло без рейтингового партнера патриарха индийского тенниса Леандера Паеса. Паес был недоволен перспективой играть в Лондоне с 240-й ракеткой мира Вишну Вардханом, и национальная ассоциация (AITA), чтобы сгладить конфликт, предложила ему в качестве компромисса в миксте выступить с Мирзой. Саня в ответ выпустила яростное заявление о том, что ее унизили и «использовали в качестве разменной монеты», и обвинила AITA в мужском шовинизме (ни одна из трех пар до медалей в итоге не дошла).

В течение следующих нескольких лет Мирза зацементировала свое наследие и на корте, и за его пределами. В 2014-м она выиграла третий «Шлем» в миксте и первый итоговый турнир WTA, в следующем объединилась в пару с Мартиной Хингис (той, стать «второй» которой мечтала в детстве), и вместе они за полтора года выиграли 14 титулов, включая три «Шлема» подряд и итоговый турнир WTA (на одном отрезке выиграли 41 матч подряд). В этот период Мирза впервые стала первой ракеткой мира в паре и провела в этом качестве 91 неделю.

С Мартиной Хингис и чемпионскими кубками парного «Уимблдона»-2015

Параллельно в 2013-м Мирза стала первой представительницей Южной Азии на посту посла организации «ООН-женщины», присоединившись к Николь Кидман и Эмме Уотсон. О ее назначении было объявлено в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и ее вступительная речь снова вызвала у нее на родине медийный шторм – якобы она сказала, что в стране отсутствует уважение к женщинам (по данным американского Совета по международным отношениям, в тот период на выборные должности в Индии претендовали 260 кандидатов с открытыми на них делами о преступлениях в отношении женщин). В характерном стиле Мирза не стала ни извиняться, ни молчать, а ответила в твиттере:

«Миллионам женщин в моей части света повезло меньше меня, и они стали жертвами насилия или не могли исполнить свои мечты, потому что родились девочками. Нравится вам это или нет, это правда. И я убеждена, что, если бы была мужчиной, вокруг меня не было бы столько претензий и ненужных скандалов. <...> Я всегда буду бороться за то, во что верю, и указывать на гендерное неравенство, когда сталкиваюсь с ним».

С Роджером Федерером на выставочном турнире IPTL в 2014-м

В том же 2013-м Мирза открыла академию в родном Хайдарабаде (сейчас работает также несколько филиалов в Дубае), в 2014-м попала на обложку Forbes India, а в 2016-м незадолго до 30-летия вошла в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time. Ее поместили в раздел «Иконы» наряду с Ди Каприо, Адель и Болтом, а трибьют ей написал Сачин Тендулкар, один из важнейших крикетистов всех времен и обладатель высшей гражданской награды Индии (у поклонников которого драматичные отношения с Марией Шараповой). Тогда же Мирза осадила журналиста, в промотуре ее автобиографии спросившего, когда она уже «остепенится»:

«Мне постоянно задают разные версии этого вопроса – как и всем женщинам. Сначала – когда мы выйдем замуж, потом – когда родим. К сожалению, до сих пор только это считается конечной целью, сколько бы «Уимблдонов» мы ни выиграли».

С мужем Шуайбом Маликом и сыном Ижаном

В 2018-м Мирза родила сына Ижана и уже через пару месяцев объявила, что планирует вернуться в теннис. Она загорелась идеей показать, что материнство не означает конец профессиональных или личных амбиций, и вдохновить своим примером женщин, особенно в Индии, которым внушили обратное. Мирза показывала, как тренируется, чтобы сбросить 23 набранные за беременность килограмма (за четыре месяца избавилась от 26), и, вернувшись накануне пандемии, выиграла первый же турнир (с Надей Киченок). Позднее она взяла еще один титул уровня WTA – 43-й в карьере – и при любой возможности проговаривала важность веры в себя.

«25 лет назад, когда я начинала играть в теннис, люди у нас дома в Хайдарабаде считали сумасшедшими моих родителей, допускавших мысль, что я однажды сыграю на «Уимблдоне». Поэтому я считаю своим долгом делиться опытом, привлекать внимание к двойным стандартам, до сих пор существующим у нас в отношении мальчиков и девочек в спорте. Да, сейчас времена изменились, и наши главные спортивные звезды, не считая крикетистов, – женщины. Но все равно еще остаются предрассудки».

Первоначально последним сезоном Мирзы должен был стать прошлый, но из-за травмы она пропустила его концовку и не смогла попрощаться как планировала. И тут снова проявился ее знаменитый характер – она восстановилась от травмы, только чтобы завершить карьеру на корте. На своем предпоследнем турнире – Australian Open – она снова сыграла в финале.

«Я не могла позволить локтю диктовать мне, как я закончу карьеру. Меня очень сложно заставить сделать что бы то ни было. Если мне скажут выпить чаю, я даже сама могу хотеть этого, но все равно мне важно сделать это на своих условиях».

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Phil Cole, Harry How, Matthew Stockman, Paul Gilham, Kevin Lee, Clive Brunskill; instagram.com/mirzasaniar; facebook.com/sania.mirza