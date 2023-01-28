Глаз Народа
Блог

«Отец проснулся и увидел, что у мамы остановилось сердце». Дочь миллиардера Пегула рассказала, что стояло за лучшим годом ее карьеры

Джессика Пегула Джессика Пегула
Баффало Баффало
почитать почитать
Терри Пегула
Баффало Баффало
WTA WTA
Теннис Теннис

Трагедия в семье теннисистки.

Мы знаем Джессику Пегулу как топ-теннисистку, четвертьфиналистку «Больших шлемов» и девушку, которая иронизирует над тем, что она дочь миллиардера.

В феврале она написала для The Players’ Tribune честное эссе о сердечном приступе, который ее мама Ким перенесла летом 2022 года.

***

«Эта идея появилась в Австралии после происшествия с Дамаром Хэмлином. Я написала своему мужу Тэйлору, что ситуация с мамой меня тяготит. Когда мы об этом заговорим? Когда я смогу рассказать ее историю, свою историю, историю моей семьи? Все меня постоянно спрашивают. Мне очень нужно выговориться.

Это история о моей маме, моей семье и прошлом годе.

В июне 2022-го я только вернулась во Флориду с «Ролан Гаррос». Я дошла до четвертьфинала в одиночке и финала в паре. Это были потрясающие две недели, наполненные множеством приятных моментов, включая дебют в топ-10. Через несколько дней после возвращения около полуночи (в день рождения мамы) мне позвонила моя сестра Келли, которая гостила у наших родителей. С мамой что-то случилось, и ее увезли в больницу на скорой. Отец проснулся и увидел, что у мамы остановилось сердце, и она довольно долго не реагировала. Келли оказала ей первую помощь до приезда скорой. Она спасла ей жизнь. Несмотря на то, что она не любит признавать свою заслугу в этой ужасной ситуации, она абсолютно точно спасла ей жизнь, после чего важнейшую роль сыграли врачи скорой, которые приехали и смогли восстановить сердцебиение.

Пегула (слева) с семьей в 2014-м

А теперь вернемся примерно на три месяца назад. Как-то раз Келли позвонила и сказала, что собирается пройти обучение и получить сертификат по сердечно-легочной реанимации, потому что он требовался для работы, куда она хотела устроиться. Я ответила: «Не может быть, я давно туда собиралась, но все никак не найду время». Она рассказала, как нервничает по этому поводу и надеется, что сдаст экзамен. Я помню, как она поделилась, чему научилась, в нашем семейном чате, и мама даже ответила: «Здорово, Келлс! Теперь в случае сердечного приступа ты сможешь нас реанимировать».

И вот мы в больнице. Там разобрались, в чем дело, оказали помощь, но главный вопрос заключался в том, как мама будет себя чувствовать, когда придет в себя. Теперь мы беспокоились не об остановке сердца, а о повреждении мозга. Не говоря уже обо всех остальных проблемах, которые возникают по обеим причинам. Дыхание, глотание, иммунитет – столько всего может нарушиться. Самое неприятное в этих травмах то, что исход неизвестен. Эксперты связывают это с тем, как долго мозг был без кислорода и как человек реагирует на сигналы на самых ранних стадиях, но это очень сложно. Приходится ждать.

Мы жили в этой больнице почти две недели. Мы дежурили по очереди, приносили друг другу еду, познакомились со всеми медсестрами и врачами и даже знали их график. Нам приходилось заставлять отца пойти домой и поспать, но зачастую он этого не делал. Он сидел в машине или приезжал ко мне домой. Он не хотел ехать к себе домой без мамы. Когда говорят, что один день в больнице требует недели восстановления, это не шутка. Мы все были морально и физически истощены.

Примерно на второй неделе я решила немного потренироваться. Скорее для того, чтобы отвлечься от больницы и переключиться на что-то другое. Я уже решила, что пропущу большую часть травяного сезона, но все равно хотела сыграть на «Уимблдоне», если буду знать, что мама в порядке. Папа не хотел, чтобы я играла, но я знала, что мама расстроится, если я пропущу турнир из-за нее. Так что я решила сыграть, если получится по срокам.

Ким и Джессика Пегулы в 2013-м

К счастью, ее состояние немного улучшилось, примерно через неделю ее перевели из реанимации в палату. Она была в сознании, немного говорила, но до нормы было далеко. После долгих двух недель она была готова начать реабилитацию, и мы знали, что потребуется очень, очень много времени. Три моих лучших друга – врачи, и после того, как ситуация успокоилась, они сказали, что это чудо, что она вообще восстанавливается, – и так же считали все остальные врачи, которые с ней работали.

Я поехала на «Уимблдон» и выиграла первые два круга. Я переболела отвратительным синуситом, вероятно, из-за стресса и двух недель в больнице. Я столкнулась с массой домыслов и вопросов, связанных с маминым здоровьем, и даже опровергала слухи, что она умерла. Это был не самый приятный «Уимблдон» на моей памяти. Но я одержала несколько хороших побед и горжусь, что смогла выйти на корт и соревноваться, учитывая ситуацию.

Сейчас мама продолжает курс реабилитации, и, хотя каждый раз я отвечаю одно и то же, ей действительно лучше с каждым днем. У нее сильная экспрессивная афазия и серьезные проблемы с памятью. Она может читать, писать и довольно хорошо понимает, но ей трудно подобрать слова, чтобы ответить. Это сложно, и общение с ней требует большого терпения, но я каждый день благодарю Бога за то, что мы вообще можем с ней общаться. Врачей по-прежнему поражает ее восстановление, если учесть, как все начиналось, и процесс идет благодаря ее упорству.

Мама – президент и владелица клубов «Баффало Сейбрз» и «Баффало Биллс». Она любила работать. Она делала все, и мы постоянно ей говорили, что нужно сбавить обороты и уделить время себе. Она стояла за успехом моего отца, и он с радостью это признает. Она вместе с ним пустилась в это путешествие и усвоила по пути много уроков, преодолев множество препятствий. Она изменила атмосферу, внесла позитив и поддержала многих сотрудников. Она отдавала всем столько времени и сил. Она этим жила и это любила, и это чувствовали все, с кем она встречалась. Сейчас мы осознаем, что все это, скорее всего, уже не вернуть. Она больше не будет таким человеком.

Ким Пегула с фанатами «Баффало» в 2020-м

Мама всегда хотела моего участия в бизнесе, она хотела, чтобы я училась и в конечном счете занялась тем же, что и она. Она всегда говорила подождать, пока не закончится теннисная карьера. Я всегда настаивала, чтобы она давала мне больше обязанностей, позволяла мне больше участвовать, потому что я хотела помочь. И вот теперь я здесь, с семьей, постоянно погружена в обсуждение ухода за ней, сиделок, врачей, терапии и того, что стало наименее важным, – своей теннисной карьеры. Внезапно твой мир переворачивается, и ты понятия не имеешь, какого хера происходит. Наша семья занимается многим: спортивными командами, бизнесом, инвестициями, – и маме нравилась эта работа. Конечно, то, что с ней произошло, – это в первую очередь семейная трагедия. Если учесть еще и все ее обязанности, то было чрезвычайно тяжело всем, кого это коснулось.

Наша семья старается оберегать свою частную жизнь, и очень тяжело переживать настолько ужасную ситуацию, которая кажется такой публичной. Отцу пришлось взять многие мамины обязанности на себя, и ему было тяжело, особенно потому, что все еще были неизвестны последствия для ее здоровья. Словно в бизнесе и, разумеется, в семье образовалась огромная пустота. И тут мы сталкиваемся с суровой реальностью для всех остальных причастных. Сотрудники, болельщики, обязанности и многие другие детали, с которыми нужно было разбираться. Не буду врать, хотелось сказать всем, чтобы нас оставили в покое. Люди вели себя так, будто они должны быть в курсе всей нашей жизни. Даже люди, которых мы знали. Мне хотелось сказать им всем, что они не имеют права знать, что произошло, но в то же время они хотели знать, потому что им было страшно. Их руководитель, босс, друг, коллега вдруг перестала отвечать на звонки и электронные письма, а все ее встречи отменили.

Внезапно я перешла от «Давайте порадуемся за дебют в топ-10» к «Должна ли я задуматься о карьере после тенниса гораздо раньше, чем предполагала?», Нужна ли помощь отцу и семье?», Может, мне стоит снова пойти учиться и работать на благо семьи?» Мне 28 лет, и я горжусь тем, что могу справиться с любой ситуацией, но это было СЛИШКОМ.

В ноябре 2022-го мне удалось взять первый титул WTA 1000 в Гвадалахаре. Перед финалом я навзрыд плакала в раздевалке. Я редко так делаю, но в этот раз я плакала. Это были даже не слезы грусти, а почти слезы счастья, потому что у меня было ощущение, что я выиграю. Говоря речь, я посвятила победу маме. Я хотела, чтобы она знала, что даже после ужасных шести месяцев, я все равно каждый день боролась из-за нее. Если она борется с тем, через что ей пришлось пройти, то и я могу. Она плакала во время речи и церемонии награждения. Я мечтала об этой карьере с семи лет – еще до спортивных команд, бизнеса, денег и т.д. Родители помогли мне осуществить эту мечту. Хотя мы не во всем соглашались, они подталкивали меня, а я подталкивала их, и благодаря этому я оказалась там, где я сейчас. Мама заслужила увидеть, как я поднимаю трофей, после того, через что ей пришлось пройти.

Джессика и Терри Пегулы

Потом в январе произошел странный, сумбурный момент, и круг замкнулся. У игрока «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина в матче против «Цинциннати Бенгалс» остановилось сердце. У меня скрутило живот, потому что показалось, что все повторяется. Я была в Сиднее на турнире. Меня тошнило. Через 15 минут я должна была выйти на матч в миксте и помню, как сказала одному из товарищей по команде: «Я сейчас немного напугана, это напоминает то, что произошло дома, и мне кажется, что у меня будет паническая атака». Повторюсь, обычно я не испытываю сильного беспокойства, но мысль о том, через что предстоит пройти Дамару и его семье, меня подкосила. Я знала, как важно время. Я все думала: время, время, время, время. Надеюсь, его реанимируют достаточно быстро. Медики, помогавшие в ту ночь, действительно спасли ему жизнь и внесли огромный вклад в его восстановление. В итоге я выступила в миксте, и мы выиграли.

Перед Australian Open-2023 я решила носить нашивку с номером 3, чтобы поддержать Дамара Хэмлина. По иронии судьбы, я была третьей ракеткой мира. Однако мне казалось, что это не только для него, но и для мамы. Внимание, которое это привлекло в Австралии, на другом конце света, напомнило мне, почему я люблю спорт, и о силе единства. Некоторые из моих близких друзей, которые в подробностях знают, что произошло, говорят: «Не знаю, как ты продержалась весь год, не говоря уже о том, что стала №3 в мире». Я сама не имею ни малейшего понятия. Наверное, этот урок я вынесла из прошлого года: год может быть и отличным, и плохим одновременно.

Мама прилагает все усилия, чтобы восстановиться, ее состояние улучшается, но пока неизвестно, чего получится добиться. К счастью, вокруг нас потрясающие люди, которые сыграли огромную роль в ее восстановлении. Когда люди больше узнают меня на корте и в интервью, они всегда говорят, какая я спокойная, хладнокровная и собранная (по большей части, ха-ха). У меня это точно от мамы (прости, папа). Мне хочется думать, что наше сходство помогло мне справиться с прошлогодними трудностями. Я писала этот текст на протяжении всего Australian Open в качестве своеобразной терапии, когда чувствовала беспокойство или когда мне просто нужно было выплеснуть эмоции. Я не знала, какие будут результаты, но перед отъездом мама сказала: «Отнестись к этому серьезно». Мы с семьей посмеялись, потому что не совсем поняли, что она имеет в виду. Но как она всегда нам говорила: «Если этому суждено случиться, то все в твоих руках».

Это был трудный год, но в то же время я счастлива. Я благодарна, что мама по-прежнему с нами, когда другим семьям могло не повезти. Что у нее есть шанс на восстановление, хотя в первую неделю в больнице все было так туманно. Я благодарна врачам, которые помогли ей поправиться. Благодарна, что теперь она дома и может смотреть «Биллз», «Сейбрз» и мои матчи. Раньше она никогда не смотрела мои матчи, потому что слишком нервничала. Теперь она смотрит их все.

Спасибо всем в «Баффало» за терпение. Я знаю, что вы ждали ответов, и нам потребовалось время, но мы наконец поняли, что время пришло. Спасибо всем, кто с уважением относился к частной жизни и невероятно поддерживал меня и мою семью на протяжении всего этого пути».

Дочь миллиардера – одна из трех лучших теннисисток мира. Ее отцу принадлежат команды НХЛ и НФЛ, но она к себе относится иронично

Жуть на поле: у 24-летнего игрока НФЛ остановилось сердце после столкновения – он в реанимации, матч перенесен

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Graham Denholm, Christian Petersen, Matthew Stockman; instagram.com/terry_pegula, jpegula

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий